Верховный Суд 15 марта рассмотрит кассацию на приговор Януковичу

Кассационный уголовный суд Верховного суда уведомляет осужденного экс-президента Украины Виктора Януковича о том, что 15 марта 2021 года будет рассмотрена жалоба его адвокатов на приговор Оболонского районного суда г.Киева и определение Киевского апелляционного суда, сообщается в "Урядовом курьере".

"В соответствии с определением от 15 января 2021 года, рассмотрение уголовного производства по кассационным жалобам защитников… которые действуют в интересах осужденного Януковича на приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года и определение Киевского апелляционного суда от 2 октября 2020 года… назначена к рассмотрению в Кассационном уголовном суде Верховного суда на 11 часов 15 марта 2021 года", - говорится в уведомлении, подписанного судьей Верховного суда Андреем Чистиком, опубликованном в газете "Урядовый курьер" в разделе "Объявления" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отдельным сообщением этот же судья официально уведомляет Януковича о дате и месте рассмотрении кассации Кассационным уголовным судом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вступил в силу приговор Януковичу о 13 годах тюрьмы, Оболонский райсуд Киева распорядился его выполнить. ДОКУМЕНТ

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014 года, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - оккупации Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

Также читайте: Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта 2020 года Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

По данным Офиса Генерального прокурора, в отношении беглого президента Виктора Януковича действует второе решение о заочном аресте, также суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения.

2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что решение Киевского апелляционного суда будет обжалованию в Верховном суде.