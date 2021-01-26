Стефанчук про референдум: Змінювати територію України можна буде тільки на збільшення

Законопроєкт про референдум дає можливість українцям змінити територію лише у сторону збільшення.

Про це сказав у коментарі журналістам перший віцеспікер парламенту, нардеп "Слуги народу" Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що рішення референдуму будуть обов’язково імплементовані в законодавство України.

"Ми визначили чотири предмети референдуму. Всі вони визначені в Конституції України. Перше питання – це внесення змін до розділів 1, 3, 13 Конституції України.

Друге - це питання зміни території України, воно прописано в 73 статті Конституції. І хто би тут що не говорив, ми не могли, прописуючи закон про референдум, обійти положення в Конституції. 73 стаття говорить про те, що зміна території виноситься на референдум. Тому, формуючи цей законопроєкт, ми повинні були це внести. Але що ми зробили: ми сформулювали обмеження, які тлумачаться таким чином, що зміна території України розуміється тільки на збільшення території України. Тому що ми поклали, що предметом референдуму не може бути питання територіальної цілісності.

Читайте: Законопроєкт про референдум дозволить скасовувати будь-які закони без участі Ради, - нардеп "Голосу" Рахманін

Третє – це питання народної ініціативи. Знову ж таки, ми не вкладали ніяких обмежень. Будь-яке питання, яке набере 3 мільйони підписів – воно є таким, що є важливим для держави…

Четверте – це так зване питання народного вето. Це можливість скасувати закони, які приймає Верховна Рада. Тому для нас дуже важливо, щоб цей механізм працював. Але ми поклали певні обмеження, щоб не було зловживань", - розповів Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала законопроєкт про референдум.