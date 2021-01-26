Стефанчук про референдум: Змінювати територію України можна буде тільки на збільшення
Законопроєкт про референдум дає можливість українцям змінити територію лише у сторону збільшення.
Про це сказав у коментарі журналістам перший віцеспікер парламенту, нардеп "Слуги народу" Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що рішення референдуму будуть обов’язково імплементовані в законодавство України.
"Ми визначили чотири предмети референдуму. Всі вони визначені в Конституції України. Перше питання – це внесення змін до розділів 1, 3, 13 Конституції України.
Друге - це питання зміни території України, воно прописано в 73 статті Конституції. І хто би тут що не говорив, ми не могли, прописуючи закон про референдум, обійти положення в Конституції. 73 стаття говорить про те, що зміна території виноситься на референдум. Тому, формуючи цей законопроєкт, ми повинні були це внести. Але що ми зробили: ми сформулювали обмеження, які тлумачаться таким чином, що зміна території України розуміється тільки на збільшення території України. Тому що ми поклали, що предметом референдуму не може бути питання територіальної цілісності.
Третє – це питання народної ініціативи. Знову ж таки, ми не вкладали ніяких обмежень. Будь-яке питання, яке набере 3 мільйони підписів – воно є таким, що є важливим для держави…
Четверте – це так зване питання народного вето. Це можливість скасувати закони, які приймає Верховна Рада. Тому для нас дуже важливо, щоб цей механізм працював. Але ми поклали певні обмеження, щоб не було зловживань", - розповів Стефанчук.
План: збільшити територію України, додавши до неї всю російську територію, а потім перенести столицю з Києва до Москви. Непогано придумали. І все буде по закону. Гнати треба цих іуд з України! Інакше вони знову продадуть нас в Орду.
В ній є розділ 13,в розділі-ст. 156
Але кого це хвилює,якщо Конституція постійно порушується,а діяльність КСУ заблокована Єрмаком ?
Тоже самое и за пределами Украины всех кто вспомнит про гены касается. И кацапы абсолютно справедливо им тоже самое заявят: Чемодан, вокзал и нахер в Нэньку.
Логично? Справедливо?
Гнати треба цих іуд з України! Інакше вони знову продадуть нас в Орду.
Стаття 111.. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
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потому кремль в том или ином виде публично и гнёт линию что ордло это территория Украины и потому, мол, не смейте в суде сепарам с оружием применять эту статью. Потому и не помню, не читал, чтоб её применяли к ним.
Понимаете....
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мы все забываем о том, что устоями государства, моральными ценностями государства, реформами систем в государстве призваны занимать исключительно те кого именуют "государственниками".
Я лично так и не определился за эти годы, хотя бы с пятёркой таких лиц, не говоря уже о народе и мелочных его (в сравнении) целях.
P. S. Вазелін не забудьте.
Вы же, чёрт бы вас побрал, бомбу закладываете в будущее.
"Не желайте большего чем имеете!" - (о золотой рыбке, старике и ненасытной старухе). Правило, что детям, через такие рассказы закладывается в гены!
Оказывается это Стефанчук решает.
"Отрицательное увеличение" - это самый используемый термин ЗЕвласти.
Якщо повторяться події початку 2014-го - Україні кінець!
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Кстати читающим Цензор кацапам немного истории. Московский малолетний княжич-маньяк Петр в 1696 году стал правителем Московии только тогда. когда Крымский хан из Крыма прислал в Московию своего посла с разрешающей грамотой а молодой князь московский при встрече крымского посла собственноручно омыл водой КОНЯ ханского посланника и на коленях полз за крымским послом и его конем от кремлевских ворот до своего будушего трона князя Московитского еще не зная, Крымский хан утвердит в своем письме это назначение или не утвердит. Утвердил. А через 6 лет князь Ивашка полез войной на Крымские владения и сразу получил пистюлей от крымчан и турок возле Азова.