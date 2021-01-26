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Новини
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Стефанчук про референдум: Змінювати територію України можна буде тільки на збільшення

Стефанчук про референдум: Змінювати територію України можна буде тільки на збільшення

Законопроєкт про референдум дає можливість українцям змінити територію лише у сторону збільшення.

 Про це сказав у коментарі журналістам перший віцеспікер парламенту, нардеп "Слуги народу" Руслан Стефанчук, передає кореспондент  Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що рішення референдуму будуть обов’язково імплементовані в законодавство України.

"Ми визначили чотири предмети референдуму. Всі вони визначені в Конституції України. Перше питання – це внесення змін до розділів 1, 3, 13 Конституції України.

Друге - це питання зміни території України, воно прописано в 73 статті Конституції. І хто би тут що не говорив, ми не могли, прописуючи закон про референдум, обійти положення в Конституції. 73 стаття говорить про те, що зміна території виноситься на референдум. Тому, формуючи цей законопроєкт, ми повинні були це внести. Але що ми зробили: ми сформулювали обмеження, які тлумачаться таким чином, що зміна території України розуміється тільки на збільшення території України. Тому що ми поклали, що предметом референдуму не може бути питання територіальної цілісності.

Читайте: Законопроєкт про референдум дозволить скасовувати будь-які закони без участі Ради, - нардеп "Голосу" Рахманін

Третє – це питання народної ініціативи. Знову ж таки, ми не вкладали ніяких обмежень. Будь-яке питання, яке набере 3 мільйони підписів – воно є таким, що є важливим для держави…

Четверте – це так зване питання народного вето. Це можливість скасувати закони, які приймає Верховна Рада. Тому для нас дуже важливо, щоб цей механізм працював. Але ми поклали певні обмеження, щоб не було зловживань", - розповів Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала законопроєкт про референдум.

Автор: 

ВР (14940) референдум (627) Стефанчук Руслан (749)


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Топ коментарі
+16
На увеличение? Он имеет в виду своё брюхо или он просто идиот?
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26.01.2021 16:16
+9
Полезный холуй для иуды 🤢🤡👃🏻🎹мрази Зеленского
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26.01.2021 16:19
+6
План: збільшити територію України, додавши до неї всю російську територію, а потім перенести столицю з Києва до Москви. Непогано придумали. І все буде по закону.
Гнати треба цих іуд з України! Інакше вони знову продадуть нас в Орду.
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26.01.2021 16:30
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Правила форума Рада форумчан
На увеличение? Он имеет в виду своё брюхо или он просто идиот?
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26.01.2021 16:16 Відповісти
Полезный холуй для иуды 🤢🤡👃🏻🎹мрази Зеленского
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26.01.2021 16:19 Відповісти
Походу тут чето не то ! Хера порох не голосовал и инфы нет или голос
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26.01.2021 16:19 Відповісти
только слуги и довира.
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26.01.2021 16:20 Відповісти
Радует что не опзж
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26.01.2021 16:21 Відповісти
Он умный и шоколадный, а не тупое ЗЕлёное говно.
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26.01.2021 16:21 Відповісти
Классический идиот.
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26.01.2021 16:19 Відповісти
Не він один.Півпарламенту назбиралось.На сайті Зєліка є Конституція України https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-xiii
В ній є розділ 13,в розділі-ст. 156
Але кого це хвилює,якщо Конституція постійно порушується,а діяльність КСУ заблокована Єрмаком ?
Стефанчук про референдум: Змінювати територію України можна буде тільки на збільшення - Цензор.НЕТ 3353
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26.01.2021 16:48 Відповісти
Цебто яким чином збільшення? Внаслідок агресії? Чи намивпння прибережних зон?
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26.01.2021 16:44 Відповісти
А вы не меня, вы за то этого воровитого кнура спросите .
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26.01.2021 17:32 Відповісти
І що жвоно відповість? Воно ж дурне.
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26.01.2021 17:48 Відповісти
Ну, может хрюкнет пару раз в ответ, о том, как оно снимало за бюдждетные (мои и ваши) деньги, угол у тёщи.
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26.01.2021 19:55 Відповісти
В тому то і справа, що хрюкне. Але я хрюкання не розумію.
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26.01.2021 20:39 Відповісти
Я также. А вот подсвинок ЗЕ и остальныое стадо свиней породы "ЗЕлёная КАЛОмойшина" его прекрасно понимают.
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26.01.2021 21:27 Відповісти
он про элдэнээр
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26.01.2021 16:47 Відповісти
Он имеет в виду увеличить как они Увеличили экономику.Обещали 40% добавят а по факту минус сорок .
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26.01.2021 21:31 Відповісти
Стефанчук о референдуме: Менять территорию Украины можно будет только на увеличение - Цензор.НЕТ 4753
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26.01.2021 16:18 Відповісти
кому из соседей, жирный урод, ты войну собираешься объявлять? Расширение - это война(если кто не знал).
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26.01.2021 16:19 Відповісти
Молдові. Вона єдина сусідка слабша за нас.
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26.01.2021 16:24 Відповісти
Там недалеко русские...Но тут другая проблема. Этот пункт сейчас поднимет соседей на уши, совершенно обоснованно: Украина на референдуме может объявить войну любой из соседних стран. И возникнет вопрос об евроинтеграции, НАТО, безвизе, торговле с Европой и т.д. Очевидно, кто и откуда это все делает.
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26.01.2021 16:29 Відповісти
Это - присоединение неприсоединимого вместе с ватниками, предателями и убийцами нашего народа. Это оправдание скорейшего "окончания" войны, которую Кремль не собирается прекращать. Не мытьем, так кАтаньем, как говорит пословица. Далі буде...
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26.01.2021 16:34 Відповісти
Это на Востоке. Но и на Западе отреагируют. Это удар по Украине с обеих направлений.
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26.01.2021 16:37 Відповісти
Війна зовсім нe обов'язкова. Нe заборонeно об'єднуватися бeз війни.
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26.01.2021 20:08 Відповісти
безусловно. В Крыму войны почти не было. Просто проголосовали и забрали. Только вот нюанс в том, что соседи будут против. И будут отбиваться. А это война.
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26.01.2021 20:11 Відповісти
Кто верит слугам кремля различного цвета = конченый дегенерат.
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26.01.2021 16:20 Відповісти
Эта жирная зеленая свинья уже столько раз брехала что веры ей нет..
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26.01.2021 16:20 Відповісти
Як може референдум бути всенародним якщо Крим і частина Донбасу окуповані ? Чи його збираються проводити не враховуючи це ? До речі, 3 млн. підписів для проведення референдуму необхідно зібрати з не менше ніж 2/3 тер.адмін. громад України і щоб було не менше 100 тис. голосів з кожної з них так прописано в цьому законі.
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26.01.2021 16:21 Відповісти
Ну вот нет веры зебуинам. Говорят одно - делают другое, и постоянная манипуляция. Референдум в руках этой власти обнимающейся где тайком, а где уже и в открытую с мертвечуковской кремлевской колонной - мина замедленного действия, опасное, для будущего Украины, оружие в руках зеленых мартышек и кацапских прихвостней.
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26.01.2021 16:27 Відповісти
з такою політикою Московії скоро Кубань згадає про свої українські корені)))
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26.01.2021 16:27 Відповісти
Ватники и генетические кацапы никогда и не забывали свои корни живя тут и что мы им всегда советуем? - чемодан вокзал если так вам любима ваша сторонушка! Да?
Тоже самое и за пределами Украины всех кто вспомнит про гены касается. И кацапы абсолютно справедливо им тоже самое заявят: Чемодан, вокзал и нахер в Нэньку.
Логично? Справедливо?
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26.01.2021 16:49 Відповісти
План: збільшити територію України, додавши до неї всю російську територію, а потім перенести столицю з Києва до Москви. Непогано придумали. І все буде по закону.
Гнати треба цих іуд з України! Інакше вони знову продадуть нас в Орду.
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26.01.2021 16:30 Відповісти
Давайте проведем референдум о присоединении Белгородской области к Украине.
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26.01.2021 16:30 Відповісти
Видите, как просто начать войну Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки. На самом деле все это очень скверно.
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26.01.2021 17:04 Відповісти
Стаття 2... Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

Стаття 111.. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
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26.01.2021 16:32 Відповісти
Только что то ниразу по етой статье сепаров и предателей не судили. Все время прокуроры и судьи применяли к убийцам и предателям статью *хулиганство* от 1года до 5 условно.
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26.01.2021 16:38 Відповісти
когда поменяется власть, у нее уже не останется выбора. До сих пор пытались пропетлять. Но вес когда-нибудь заканчивается. Выбор тоже.
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26.01.2021 16:42 Відповісти
Вот если с дуру москва вдруг примет ордло в рф - О!!!! - вот тогда любой сепар идёт по этой статье в наших судах Державна зрада и т.д.
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26.01.2021 16:57 Відповісти
выбачте це не Вам. Помилився.
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26.01.2021 16:58 Відповісти
вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності
-----------------
потому кремль в том или ином виде публично и гнёт линию что ордло это территория Украины и потому, мол, не смейте в суде сепарам с оружием применять эту статью. Потому и не помню, не читал, чтоб её применяли к ним.
Понимаете....
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26.01.2021 16:55 Відповісти
по этой причине, и по другим тоже. Но тут другая опасность: неграмотность народа, которому дают такой инструмент. Это вроде обезьяны с гранатой, результат очевиден изначально. Представьте, как наголосуют 11 млн бабок и дедов, проживших в СССР всю свою жизнь. Вся Украина автоматом превращается в Донбасс или Крым.
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26.01.2021 17:02 Відповісти
неграмотность народа, которому дают такой инструмент.
----------------
мы все забываем о том, что устоями государства, моральными ценностями государства, реформами систем в государстве призваны занимать исключительно те кого именуют "государственниками".
Я лично так и не определился за эти годы, хотя бы с пятёркой таких лиц, не говоря уже о народе и мелочных его (в сравнении) целях.
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26.01.2021 17:09 Відповісти
Вот если с дуру москва вдруг примет ордло в рф - О!!!! - вот тогда любой сепар идёт по этой статье в наших судах Державна зрада и т.д.
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26.01.2021 16:59 Відповісти
Как вариант можно на пару с поляками анексировать Беларусь. Тем более что лукашенко єто спит и видит
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26.01.2021 16:32 Відповісти
на увіліченіє харі бабушкі бєні і ко
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26.01.2021 16:33 Відповісти
Неужели Кубань вернем?
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26.01.2021 16:36 Відповісти
Аякже, вже після публікації "закону" Отряди Алєксов сурових двінутса смєтать і вєртать.
P. S. Вазелін не забудьте.
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26.01.2021 16:53 Відповісти
Да вы, блин, ТО ЧТО ЕСТЬ укрепите до генного уровня 90% населяющих сегодняшнюю территорию Страны.
Вы же, чёрт бы вас побрал, бомбу закладываете в будущее.
"Не желайте большего чем имеете!" - (о золотой рыбке, старике и ненасытной старухе). Правило, что детям, через такие рассказы закладывается в гены!
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26.01.2021 16:36 Відповісти
Я думал, что воля народа является определяющим фактом, закрепленный в Конституции.
Оказывается это Стефанчук решает.
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26.01.2021 16:37 Відповісти
То, что вы называете народом, всегда и во всём желает одного - "на шару и сразу"! - как дети малые.
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26.01.2021 16:40 Відповісти
Нужно еще добавить, что за тарифы и гречку этот 73%нарид любую область отдаст.
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26.01.2021 16:46 Відповісти
Сьогодні,фактично,Україні накинули зашморг на шию! Затягуватимуть його руками того ж тупого 73 відсоткового бидла!
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26.01.2021 16:37 Відповісти
А можно провести референдум о том , что бы закрыть все офшоры для граждан Украины и что бы все платили налог в Украине? И второй вопрос : что бы олигархи платили налог 50 % , вот я в Дании плачу 42 % и они могут платит и 50 % . Кто за такие вопросы на референдуме ?
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26.01.2021 16:39 Відповісти
Ця пліснява пошесть постійно маніпулює. Збільшити, це об'єднати з Білоруссю та мордором?
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26.01.2021 16:41 Відповісти
Стип!!!
"Отрицательное увеличение" - это самый используемый термин ЗЕвласти.
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26.01.2021 16:45 Відповісти
Зеленые злыдни законодательно уже подготовили сдачу украинских территорий российскому агрессору, чтобы они там сейчас не говорили.
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26.01.2021 16:46 Відповісти
Вітаю мудрий скотонарід з очєрєдной побєдой! Рєфєрєндумов вам всяких і разних!
Якщо повторяться події початку 2014-го - Україні кінець!
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26.01.2021 16:49 Відповісти
опасность для Украины(управляема рашистская мина замедленного действия(часовой механизм)которая по приказу с мацквы будет приведена в действие) зарыта Четвертое - это так называемый вопрос народного вето. Это возможность отменить законы, которые принимает Верховная Рада. Поэтому для нас очень важно, чтобы этот механизм(антиукраинский ) работал.- членство в НАТО ВР принимает закон-3 млн подписей референдум - ж,,па.Союз с рашистом ВР не принимает -3,млн .референдум- ж...па,Закон про мову-3,млн.референдум ж,,,опа и т,д и т,п(а какая разница?)
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26.01.2021 16:50 Відповісти
Господи,а я вже думав,що придурки в "Слугах" потроху закінчуються...А тут такий шедевр від доктора наук...
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26.01.2021 16:55 Відповісти
_Ох и дурак же ты... Думаешь бандиты этот закон придумали чтобы волю народа узнавать? Болван!
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26.01.2021 18:08 Відповісти
Нам в Украине и тех земель хватит. которые в украине есть, включая украинские земли оккупированные кацапией Лугандонии и Автономной Крымско-Татарской Республики Крым, Крым в составе Украины в скором будущем это как Ямайка и пр. острова при США
.
Кстати читающим Цензор кацапам немного истории. Московский малолетний княжич-маньяк Петр в 1696 году стал правителем Московии только тогда. когда Крымский хан из Крыма прислал в Московию своего посла с разрешающей грамотой а молодой князь московский при встрече крымского посла собственноручно омыл водой КОНЯ ханского посланника и на коленях полз за крымским послом и его конем от кремлевских ворот до своего будушего трона князя Московитского еще не зная, Крымский хан утвердит в своем письме это назначение или не утвердит. Утвердил. А через 6 лет князь Ивашка полез войной на Крымские владения и сразу получил пистюлей от крымчан и турок возле Азова.
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26.01.2021 17:20 Відповісти
Закон о рехверендуме это для Гитлера приняли... ЛОХторат верит в быдло...
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26.01.2021 17:24 Відповісти
Стефанчук про референдум: Змінювати територію України можна буде тільки на збільшення - Цензор.НЕТ 9322 Филиппыч,73 % болванов это уже РАЗРУХА?доктор,это почти диктатура ПРОЛЕТАЙрята...
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26.01.2021 17:28 Відповісти
Жирна єврейська свиня на кого ти працюєш--але явно не на Україну.
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26.01.2021 18:38 Відповісти
" Если государство говорит, что все в порядке..." Фильм "2012", США.
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26.01.2021 18:38 Відповісти
Чувак, а ти впевнений що коритне стадо , яке за вас проголосувало, не захоче зорганізувати референдум ну скажімо про відокремлення "бандеравскай галичини " , і 100% впевнений що проголосють ЗА. Чи скажімо про перейменування України і Малоросію. Бидлу ж все одно "какая разніца", аби тарифи були шарові. Не думали про це, зелені двбйби?
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26.01.2021 18:47 Відповісти
Стефанчук трепаться умеет, но на самом деле предаёт страну как и Зеля.
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26.01.2021 19:16 Відповісти
от же скотина. территория Украины неприкосновенна и признана мировым сообществом.
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26.01.2021 20:31 Відповісти
А УВЕЛИЧЕНИЯ ЧЕГО НЕ СКАЗАЛ !!! КОЛЫВАН ГАЛИМЫЙ !!!
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27.01.2021 01:02 Відповісти
 
 