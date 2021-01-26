Стан пораненого на Донбасі воїна важкий, - Українська делегація в ТКГ

Стан пораненого на Донбасі 26 січня військовослужбовця ЗСУ важкий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Української делегації в Тристоронній контактній групі.

Там уточнили, що поранення військовослужбовця зафіксовано 26 січня близько 19.00.

"Йому надано медичну допомогу, стан важкий", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ОТУ "Північ" повідомило, що 26 січня внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено".

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