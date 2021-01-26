Стан пораненого на Донбасі воїна важкий, - Українська делегація в ТКГ
Стан пораненого на Донбасі 26 січня військовослужбовця ЗСУ важкий.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Української делегації в Тристоронній контактній групі.
Там уточнили, що поранення військовослужбовця зафіксовано 26 січня близько 19.00.
"Йому надано медичну допомогу, стан важкий", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ОТУ "Північ" повідомило, що 26 січня внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сегодня...
гавнокакбыкомандующему доложили...или оно еще не просохло?
около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе
населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один
военнослужащий Вооруженных Сил Украины. "Состояние тяжелое", - уточняется в
сообщении.Украинская сторона СЦКК с использованием
координационного механизма ввела "режим тишины" и направила
соответствующую ноту в СММ ОБСЕ."Источник: https://censor.net/ru/n3243860ранение военнослужащего зафиксировано 26 января около
19:00."Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3244242
Сильно боевики испугались ноты
Источник: https://censor.net/ru/n3244242Источник: https://censor.net/ru/n3243860
Мабуть, нова стратегія українських полководців? Напевно, що хочуть затьмарити Сагайдачного, Хмельницького, Костюшка...