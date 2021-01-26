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Новини Агресія Росії проти України
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Стан пораненого на Донбасі воїна важкий, - Українська делегація в ТКГ

Стан пораненого на Донбасі воїна важкий, - Українська делегація в ТКГ

Стан пораненого на Донбасі 26 січня військовослужбовця ЗСУ важкий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Української делегації в Тристоронній контактній групі.

Там уточнили, що поранення військовослужбовця зафіксовано 26 січня близько 19.00.

"Йому надано медичну допомогу, стан важкий", - наголошується в повідомленні.

Стан пораненого на Донбасі воїна важкий, - Українська делегація в ТКГ 01

Нагадаємо, раніше ОТУ "Північ" повідомило, що 26 січня внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено".

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Автор: 

поранення (2792) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725)


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ЗеМразь уже опохмелилась после вчерашнего банкета на костях?
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26.01.2021 22:22 Відповісти
Не зовсім. Бо балакають лише про пораненого, забуваючи про вбитого напередодні.
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26.01.2021 22:43 Відповісти
Та стан самої України важкий з 2019 року!! Нарід знає, як треба страждати
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26.01.2021 22:26 Відповісти
Родненький, только живи!!!! Тебя так ждут дома!!!
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26.01.2021 22:31 Відповісти
вчера - тяжелораненный...
сегодня...
гавнокакбыкомандующему доложили...или оно еще не просохло?
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26.01.2021 22:37 Відповісти
Сегодня, 25 января,
около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе
населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один
военнослужащий Вооруженных Сил Украины. "Состояние тяжелое", - уточняется в
сообщении.Украинская сторона СЦКК с использованием
координационного механизма ввела "режим тишины" и направила
соответствующую ноту в СММ ОБСЕ."Источник: https://censor.net/ru/n3243860ранение военнослужащего зафиксировано 26 января около
19:00."Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3244242

Сильно боевики испугались ноты
Источник: https://censor.net/ru/n3244242Источник: https://censor.net/ru/n3243860
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26.01.2021 22:38 Відповісти
Денег теперь получит немеряно
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26.01.2021 22:41 Відповісти
Вы главное ноту отправьте
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26.01.2021 22:44 Відповісти
Це повний ідіотизм, на прицільні постріли з боку москалів ми відповідаємо тишею.
Мабуть, нова стратегія українських полководців? Напевно, що хочуть затьмарити Сагайдачного, Хмельницького, Костюшка...
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26.01.2021 23:38 Відповісти
 
 