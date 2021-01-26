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Новости Агрессия России против Украины
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Состояние раненого на Донбассе воина тяжелое, - Украинская делегация в ТКГ

Состояние раненого на Донбассе воина тяжелое, - Украинская делегация в ТКГ

Состояние раненого на Донбассе 26 января военнослужащего ВСУ тяжелое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Там уточнили, что ранение военнослужащего зафиксировано 26 января около 19:00.

"Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - отмечается в сообщении.

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Состояние раненого на Донбассе воина тяжелое, - Украинская делегация в ТКГ 01

Напомним, ранее ОТГ "Север" сообщила, что 26 января вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил был ранен".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое раненых военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев. ФОТО

Автор: 

ранение (3373) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766)


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ЗеМразь уже опохмелилась после вчерашнего банкета на костях?
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26.01.2021 22:22 Ответить
Не зовсім. Бо балакають лише про пораненого, забуваючи про вбитого напередодні.
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26.01.2021 22:43 Ответить
Та стан самої України важкий з 2019 року!! Нарід знає, як треба страждати
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26.01.2021 22:26 Ответить
Родненький, только живи!!!! Тебя так ждут дома!!!
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26.01.2021 22:31 Ответить
вчера - тяжелораненный...
сегодня...
гавнокакбыкомандующему доложили...или оно еще не просохло?
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26.01.2021 22:37 Ответить
Сегодня, 25 января,
около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе
населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один
военнослужащий Вооруженных Сил Украины. "Состояние тяжелое", - уточняется в
сообщении.Украинская сторона СЦКК с использованием
координационного механизма ввела "режим тишины" и направила
соответствующую ноту в СММ ОБСЕ."Источник: https://censor.net/ru/n3243860ранение военнослужащего зафиксировано 26 января около
19:00."Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3244242

Сильно боевики испугались ноты
Источник: https://censor.net/ru/n3244242Источник: https://censor.net/ru/n3243860
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26.01.2021 22:38 Ответить
Денег теперь получит немеряно
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26.01.2021 22:41 Ответить
Вы главное ноту отправьте
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26.01.2021 22:44 Ответить
Це повний ідіотизм, на прицільні постріли з боку москалів ми відповідаємо тишею.
Мабуть, нова стратегія українських полководців? Напевно, що хочуть затьмарити Сагайдачного, Хмельницького, Костюшка...
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26.01.2021 23:38 Ответить
 
 