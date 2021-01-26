Состояние раненого на Донбассе воина тяжелое, - Украинская делегация в ТКГ

Состояние раненого на Донбассе 26 января военнослужащего ВСУ тяжелое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Там уточнили, что ранение военнослужащего зафиксировано 26 января около 19:00.

"Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ дважды открывали огонь по позициям ВСУ возле Авдеевки и Марьинки, - пресс-центр ОС

Напомним, ранее ОТГ "Север" сообщила, что 26 января вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил был ранен".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое раненых военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев. ФОТО