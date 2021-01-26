Состояние раненого на Донбассе воина тяжелое, - Украинская делегация в ТКГ
Состояние раненого на Донбассе 26 января военнослужащего ВСУ тяжелое.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Там уточнили, что ранение военнослужащего зафиксировано 26 января около 19:00.
"Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее ОТГ "Север" сообщила, что 26 января вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил был ранен".
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сегодня...
гавнокакбыкомандующему доложили...или оно еще не просохло?
около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе
населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один
военнослужащий Вооруженных Сил Украины. "Состояние тяжелое", - уточняется в
сообщении.Украинская сторона СЦКК с использованием
координационного механизма ввела "режим тишины" и направила
соответствующую ноту в СММ ОБСЕ."Источник: https://censor.net/ru/n3243860ранение военнослужащего зафиксировано 26 января около
19:00."Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3244242
Сильно боевики испугались ноты
Источник: https://censor.net/ru/n3244242Источник: https://censor.net/ru/n3243860
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