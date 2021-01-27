Кабмін розробив схему компенсації населенню подорожчання електроенергії: як це працюватиме. ДОКУМЕНТ
Кабінет Міністрів планує компенсувати частині побутових споживачів підвищення тарифів на електроенергію. Зі спеціального фонду держбюджету виділять 1,4 млрд гривень.
Відповідний проєкт постанови міститься в порядку денному засідання уряду 27 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з документом, із спеціального фонду держбюджету Мінсоцполітики виділяються 1,4 млрд гривень для надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої в першому кварталі 2021 року в зв'язку зі скасуванням окремих понижених тарифів деяким категоріям споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію).
Компенсація надається з 1 січня 2021 року таким категоріям споживачів:
- населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижену ціну;
- населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;
- населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;
- багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.
Під час здійснення розрахунку за зниженим тарифом та фіксованою ціною:
- за наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу застосовуються відповідні тарифні коефіцієнти;
- не застосовується 30-відсоткова знижка, що була передбачена станом на 31 грудня 2020 р. для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.
Розмір отриманої компенсації не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
Згідно з документом, компенсація надається шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням, як часткову оплату за спожиту у І кварталі 2021 року електричну енергію, на особові рахунки споживачів.
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Мене бісять люди, які порівнюють свій прибуток із поляками, німцями чи американцями, не порівнюючи якість та кількість виконаної роботи, витрати, що несуть мешканці тих країн і т.п.
Тому я не впевнений, що ви отримуєте "не ринкову" зарплату.
Из бюджета выделяют около 10 млрд.гр компенсации "Энергоатому" и ВИЭ. Так вот, чтобы вы впредь понимали - нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков - нас с вами!
И поэтому еще раз вопрос - сколько мы еще должны копенсировать, если производители в одной схеме с ворьем!
Сделайте всем единый тариф, и не будет схем! А то Каложуйский покупает энергию по 9коп (90грн мегават), а офисы платят по 2,8грн. Квартиры по 1,6грн.
Все потому, что зебарыги своим продают в 10раз дешевле!
Интересно Зеленский и Шмыгаль понимают, что они участники коррупционной схемы?
-Поднимаются (безосновательно)тарифы так,что люди не смогут платить
и пойдут выпрашивать субсидии
-Для выплат субсидий создаются "рабочие" места(с зарплатой 1 млрд)-тех кто распределяет субсидии;
-На субсидии государство из бюджета выделяет 10 млрд грн(забирая их у учителей,врачей и прочих)
-Эти 10 млр грн бюджетных денег через субсидии переходят в карманы олигархов
Просто и со вкусом
Вместь того чтобы поумерить аппетиты Ахметова-Коломойского, залазят в кармрн украинцам дважды:
1. Поднимают цены всем
2. Компенсируют части за счет бюджета, Т.е. за счет всех.
Т.е. те. кто не получит компенсацию сначала заплатит болше, а потом еще раз заплатит в бюджет чтобы была компенсация. Итого тариф не 1.60, а 1.65.
то и рабочее время нанятого персонала имеет европейскую цену (почасовую оплату).
И только так.
Банальное организованное воровство по сговору денег из бюджета страны
Никакие "компенсации" не нужны, когда тарифы и зарплаты сбалансированы.
а що ми маємо? Хаос, дилетантизм, вирішення поточних проблем ну і дегенерата, що на посаді президента пишається своїми "біцепсами"...