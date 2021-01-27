Кабмін розробив схему компенсації населенню подорожчання електроенергії: як це працюватиме. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів планує компенсувати частині побутових споживачів підвищення тарифів на електроенергію. Зі спеціального фонду держбюджету виділять 1,4 млрд гривень.

Відповідний проєкт постанови міститься в порядку денному засідання уряду 27 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з документом, із спеціального фонду держбюджету Мінсоцполітики виділяються 1,4 млрд гривень для надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої в першому кварталі 2021 року в зв'язку зі скасуванням окремих понижених тарифів деяким категоріям споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію).

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Компенсація надається з 1 січня 2021 року таким категоріям споживачів:

населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижену ціну;

населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Під час здійснення розрахунку за зниженим тарифом та фіксованою ціною:

за наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу застосовуються відповідні тарифні коефіцієнти;

не застосовується 30-відсоткова знижка, що була передбачена станом на 31 грудня 2020 р. для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Розмір отриманої компенсації не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

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Згідно з документом, компенсація надається шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням, як часткову оплату за спожиту у І кварталі 2021 року електричну енергію, на особові рахунки споживачів.