"Батьківщина" ніколи не підтримає висунення пана Вітренка на будь-яку посаду, - Тимошенко

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, каже що політсила не підтримає кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це сказала Тимошенко на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наша фракція ніколи підтримає висунення пана Вітренка на будь-яку посаду. Ви знаєте, що пан Вітренко – це один з керівників НАК "Нафтогаз", який 5 років при Порошенку, а потів вже 2 роки при Зеленському робив усі кримінальні корупційні оборудки в "Нафтогазі" з тарифами на газ і, як наслідок, на тепло", - сказала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики може відбутися у Верховній Раді 27-29 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нині є більше шансів, що Рада підтримає Вітренка на посаду міністра енергетики, ніж у грудні, - Кравчук (оновлено)