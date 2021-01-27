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"Батьківщина" ніколи не підтримає висунення пана Вітренка на будь-яку посаду, - Тимошенко

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, каже що політсила не підтримає кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це сказала Тимошенко на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наша фракція ніколи підтримає висунення пана Вітренка на будь-яку посаду. Ви знаєте, що пан Вітренко – це один з керівників НАК "Нафтогаз", який 5 років при Порошенку, а потів вже 2 роки при Зеленському робив усі кримінальні корупційні оборудки в "Нафтогазі" з тарифами на газ і, як наслідок, на тепло", - сказала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики може відбутися у Верховній Раді 27-29 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нині є більше шансів, що Рада підтримає Вітренка на посаду міністра енергетики, ніж у грудні, - Кравчук (оновлено)

Автор: 

Нафтогаз (4405) Тимошенко (4697) Батьківщина (586) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
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27.01.2021 12:02
+19
В данном случае Тюля прекрасно знает, что у первой части коалиции СН+БЮТ+ОПЗЖ голосов вполне хватит.
Так что это зарисовка для лохов.
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27.01.2021 12:03
+15
Особенно тогда, когда она за Украину договорилась с Куйлом о самой высокой цене в Европе на газ. А потом на радбезе в 14 году призывала, что-бы ни один наш танк не посмел выехать из боксов против Куйла.
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27.01.2021 12:20
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Все йде від керівника - топ-менеджера .
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27.01.2021 12:39 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-50877190

Беніні кловани налетіли
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27.01.2021 12:38 Відповісти
В двух решениях зимой 2017-2018 года Стокгольмский арбитраж признал, что украинская сторона должна "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ, однако российская монополия должна операторам украинских трубопроводов 4,6 млрд за транзит.

Розтлумачте в чому перемога? В тому що кацапи нам не сплатили за транзіт? Те, що Україна заборгувала кацапам суд таки визнав.
Навіть сам Вітренко це назвав компромісом.
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в "Фейсбуке" назвал решение компромиссом.
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27.01.2021 13:01 Відповісти
Бабя Ю(Я)га против - она сама хочет возглавить такое лакомое направление
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27.01.2021 12:37 Відповісти
Пока она его возглавляла (имею в виду будучи премьером), Вы такие тарифы ЖКХ не платили.
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27.01.2021 12:46 Відповісти
А при совке мароженка по 20 коп была.
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27.01.2021 13:07 Відповісти
Т.е. по сути сказанного оппонировать собственно нечем, как я понимаю, если пронафталиненную мороженку за 20 копеек совковую достали. При совке то и зарплата была 150 рублей в среднем. Только вот не отражала она собственно ничего, если те же самые рабочие джинсы низкого качества фирмы RIFLE официально 50 рублей стоили, да и то купить их можно было только после олимпиады 80. А так только у фарцовщика за от 180 рублей. И так собственно со всем было. Так что мороженка за 20 коп не показатель. Кстати была еще и за 7, 9, 11, 13, 15, 19 коп. Могли бы и их указать.
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27.01.2021 13:34 Відповісти
це пломбір, а шоколадне- 15коп.
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27.01.2021 13:43 Відповісти
Не шоколадне, а кавове. В шоколадній глазурі ніколи 15 коп морозиво не коштувало. Старт був з 22 копійок.
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27.01.2021 13:46 Відповісти
сральник не реальний, тобі краще жувати, жувати та ще жувати, а потім на йух.
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27.01.2021 13:49 Відповісти
Чого б це? Хіба я не правду кажу? Чи злить те, що люди ще щось памʼятають?
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27.01.2021 14:23 Відповісти
Ты еще Овоща вспомни с его курсом по 8
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27.01.2021 14:08 Відповісти
А зачем его вспоминать? Я могу Юльку вспомнить с курсом 4,5. Только смысл то. Я говорю об относительной стоимости ЖКХ к доходам, а не абсолютной. Абсолютная стоимость ни о чем не скажет.
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27.01.2021 14:21 Відповісти
она сама хочет возглавить такое лакомое направление- Желая распустить Нафтогаз, и Коболева и ветренко посадить.
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27.01.2021 15:18 Відповісти
Давайте, мародерські тролі, створюйте Юлі популярність. Ще й підробитесь у Мародера
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27.01.2021 12:45 Відповісти
а почему фото бабушки в старом обличии .она ж помолодела ))))
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27.01.2021 12:52 Відповісти
Ну для любой женщины, положим, свойственно следить за своей внешностью. А уж тем более публичному человеку. Не находите?
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27.01.2021 13:07 Відповісти
А баба Яга против!!!
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27.01.2021 12:52 Відповісти
Ну тролі-тролями, а де конструктивне обговорення того, що Юля каже? Чи нормальні люди вже не ходять на Цензор? Нікого не цікавить корупція в Нафтогазі? Корупція в зеленій монобільшості? Українцям пофіг їх країна? Тролів мародерських лише десять тисяч, а українців - десятки мільонів. Українці! Агов! Ви де?
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27.01.2021 12:57 Відповісти
Ну ще методички оновити не встигли. Тому діють за старим сценарієм - йулькабрехухайулькавароффка. А, ще одне ось новеньке - коаліція СН + БЮТ + ОПЗЖ.
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27.01.2021 13:10 Відповісти
Треба ще обов'язково вказувати, що проти Юлі працює ботоферма Порошенка. Яку він створив за державний кошт в мінстеці, а зараз продовжує утримувати вже за намародерені за п'ять років десятки мільярдів доларіві. Цілком можливо, що ця ботоферма здається інколи в аренду Клоуну за окрему оплату, бо Пєця і Зєля - одна шобла. Юля їх спільний ворог
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27.01.2021 13:32 Відповісти
Угу. І іще свого брата вбив. Ідіть проспіться, пан Суліма
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27.01.2021 14:00 Відповісти
Відповів тобі нижче. Прочитаєш - відповіси.
_______________
Про брата - це не мої справи. Мене Україна цікавить. Бо в мене іншої країни нема
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27.01.2021 14:35 Відповісти
Поэтому ты осла выбрал???
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27.01.2021 16:45 Відповісти
Верните РосУкрЭнерго!!!! Поржал от души ))))
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27.01.2021 13:22 Відповісти
Звісна річ - не проголосує. Бо Вітренко (зокрема) Стокгольмський арбітраж у Газпрома виграв, який, доречі, визнав, що договір, який заключила Тимошенко був кабальним!
Вітренко ж не дав державі збанкрутувати завдяки юліному договору.
От звідки така упертість.
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27.01.2021 13:24 Відповісти
Тоді скажи, продажний порохобот, чому всі європейці укладали такі самі типові договори з Газпромом? Але вони до 2012го повикидали з своїх договорів через Стокгольм всі російські хотєлкі, а міністр економікі Порошенко в уряді Азірова сумлінно переплачував росіянам за їхній газ? І тільки у 2016му пішли до Стокгольму?
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27.01.2021 13:38 Відповісти
Ваня, ти, деб*л? Стокгольмський арбітраж визнав юлін договір з Газпромом - КАБАЛЬНИМ?
- Визнав.
Що то іще треба? Газпромівські казочки, про те, що договір був типовим у Стокгольмі не пройшли. Чи ти, юлеботик, не згоден із рішенням Стокгольмського арбітража і хочеш Газпрому заплатити більше $40 млрд, ну, по тому "типовому договору"
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27.01.2021 13:49 Відповісти
Ти не читаєш те, що я пишу. Цей контракт був ТИПОВИМ!!! Який підписували всі європейці!!! Але жодного європейського урядовця за це не судили, як судили Юлю. Вони просто пішли в Стокгольм. А твій роботодавець Пєця в уряді Азірова не пішов. Це Юля винуватая?
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27.01.2021 14:02 Відповісти
Іще раз. Ти використовуєш той самий аргумент, що і Газпром. І ці газпромівські казочки, про те, що договір був типовим - туфта. Договір був КАБАЛЬНИМ, і цей кабальний договір був заключений Ю.Тимошенко.
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27.01.2021 14:09 Відповісти
У тебе стається розрив шаблону, бо ти звик думати телевізором олігархів. Але, якщо ти справжня людина, а не продажний троль Мародера, то почитай оце:
https://antikor.com.ua/articles/224225-dbajliva_pastka_dlja_gazpromu_vid_timoshenko Дбайлива пастка для "Газпрому" від Тимошенко
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27.01.2021 14:20 Відповісти
Та чув я про таку версію. Уявити таке, навіть гіпотетично, важко, хоча б тому що Газпром і його юристи значно сильніші ніж у Юлі у ті часи. У таку гру, типу "руской рулєтки" держави не грають, тим більше із тими, хто значно сильніший.
І, за великим рахунком, Вітренко, Коболєв та команда, включно з МЗС, Порошенком і всіма іншими зробили неможливе.
Максимум, що я можу визнати, що Тимошенко підписала не усвідомлюючи те, що підписує.
Якщо усвідомлювала, то, добре, що вона не за гратами.
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27.01.2021 14:35 Відповісти
Юля написала путєну листа на кінці другого тижня 2009го, коли тиск в мережах вже небезпечно падав і газу з газосховищ не висточало обігріти Луганськ. І в цьому листі вона описала всі наслідки цієї газової блокади. Наприклад "алчевськ" на пів України під час аномальних морозів. А це могло привести до смерті мільонів. Бо колапс енергосистем гарантовано призводив до колапсу всіх систем. Не було б ні газу, ні електрики, ні води, ні зв'язку, ні транспорту, ні забезпечення їжею міст... Люди навіть не уявляють - на межі якої катастрофи вони були на початку 2009го. І пуйло злякавсь. Бо фактично Газпром теж втрачав кожен день по мільярду доларів. Газові свердловини неможливо перекрити крантиком. Ндлишковий газ спалювали в факелах в Сибіру. Було декілька руйнівних аварій на мережах в Росії від надлишкового тиску. І це все росіянам занесли б у гуілт(звинувачення), а винуватець став би один - пуйло. Тому пуйло не меньше Юлі хотів підписати газову угоду у Січні 2009го. Юля скористала з цього і внесла в договір позицію, коли всі спірні питання господарюючих суб'єктів мали вирішуватись в арбітражі Стокгольма. Це був кінець газового шантажу Росії, коли кремль тицяв європейцям, що "хохли тирят газ". Раша більше не крутить вентилем. Звісно коболєви спекулюють на Юліному контракті і отримують корупційні мільярди, але це вже інша історія.
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27.01.2021 14:46 Відповісти
Усе то туфта і казочки у різних інтерпретаціях. Договір визний кабальним і крапка. Чи ти хочеш довести, що Юля спеціально підписала кабальний договір, щоб потім у суді довести, що він був кабальним Ну, прямо, геніальне передбачення, що потім Вітренко з Коболєвим (а не Бойко) з"являться і "юлін план" про визнання договору кабальним здісниться, а Газпром залишиться з носом.
Трохи, вище, ти стверджував, що договір був типовим.
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27.01.2021 15:05 Відповісти
УСЕ ЦЕ ТУФТА. БО ДОГОВІР ГАЗПРОМА З ПОЛЬШЧЕЮ ТАКОЖ ВИЗНАНИЙ КАБАЛЬНИМ. 😆😅🤣😂😝
КУРВО НАПЕВНЕ ТАМ ТАКОЖ ЮЛЯ ПІДПИСУВАЛА. 😆😅🤣😂😝😛
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27.01.2021 15:17 Відповісти
У городі бузіна, а у Києві дядько. Ти прочитай ще раз те, на що відповів, а потім свій пост прочитай. В тебе в голові вже глючить від розриву шаблонів. Я тобі не казочки виклав, а скорочено драматичну ситуацію початку 2009го
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27.01.2021 15:24 Відповісти
Тобто, Тимошеко розуміла, що підписує кабальний договір, тому що з її точку зору Украна була у бизвихідній ситуації? Я правильно зрозумів?
Можливо, прийняв би таку т.з., якщо б Тимошенко сама про це сказала.
Доречі, Ви, раніше стверджували, що той кабальний договір був типовим
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28.01.2021 13:40 Відповісти
Вань....... всё красиво расписано....... но ответь на один только вопрос. Куда при Юле девали тот самый газ, добываемый в Украине и почему должен был наступить коллапс, если свой тоже был? Она так красиво все эти годы рассказывает нам про украинский газ, находясь в оппозиции, что заплакать хочется, наверное при ней газ сжигали проклятые олигархи прям на скважинах, лишь бы её потопить.
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31.01.2021 20:28 Відповісти
Заболевание ковидом резко отразилось на внешности сколапендры, почти, как травма позвоночника.
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27.01.2021 13:27 Відповісти
Никогда не мог себе представить, что на Цензоре под подъездом на лавочке такой трибнал из мужиков-сплетников соберется. Кого проституткой назначим?
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27.01.2021 13:32 Відповісти
Геронтофилия - расстройство полового влечения, которое характеризуется болезненной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 половой тягой к лицам пожилого возраста.
Разновидностью геронтофилии является граофилия - избирательное половое влечение к пожилым женщинам.
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27.01.2021 13:37 Відповісти
Скоріше це ознака продажі совісті Порошенку. Він зібрав всю мерзоту аморальну з Україну, яка висить в мережах, і запропонував їм гроші за легку працю. Ця мерзота сьогодні у нього на підробітках кидає брехливий бруд в Юлю і ділить українців на два ворогуючі табори - "зебілів" і "мародерів". Але Порошенко помиляється. І клєптоман-пройдисвіт це ще зрозуміє
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27.01.2021 13:46 Відповісти
Ти, що верзеш? Подивись на склад фракції та партії ЄС. Там атошників більше, ніж, напевно, в усіх разом узятих. Вигадуєш якісь ферми? Ти їх бачив?
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27.01.2021 14:05 Відповісти
На, https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/ читай. Гройсману віриш?
Ось тобі ще http://facebook-ua.info/tag/bloger-miroslav-oleshko/ Мирослав Олешко 154 бот аккаунта в фейсбуке.
І ще. Скажи, чому Пєця на місцевих виборах на П'ятому місці, а тут у нього 95% підтримки?
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27.01.2021 14:12 Відповісти
Туфта. Гройсману не вірив і не вірю (запроданець), ну а друге посилання, взагалі, - туфта.
Щодо ботоферм, те що зелених було на вибори до чорта, то визнаю. Там вони самі визнали. У Пороха не було.
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27.01.2021 14:22 Відповісти
Да вы прямо Крафт-Эббинг какой-то
"Батьківщина" ніколи не підтримає висунення пана Вітренка на будь-яку посаду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5689
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27.01.2021 13:47 Відповісти
Юльці достатньо змінити зачиску аби тролі почали дристати, а тут таке.
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27.01.2021 13:48 Відповісти
Так ніхто ж по суті сказаного Юлею не дискутує. Платять скажені тарифи, їх країну на очах у всіх грабують, а їм Юліна зачіска і макіяж не подобаються
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27.01.2021 14:06 Відповісти
Скажені тарифи платять недалекі. Літом треба було договір на постачання певного об"єму газу заключити. Усі ж знали фомулу, по якій формується ціна. Не захотіли. От і мають.
Єдине із чим поджуся, так то плата за транспортування газу облгазами Фірташа. там, насправді гроші із повітря роблять
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27.01.2021 14:17 Відповісти
Перехід на особистість опонента? Не має що відповісти?
А про колекторів, то зелених, з якими тепер Юля якшається. Напевно у Єрмака посаду хоче прикупити
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27.01.2021 14:47 Відповісти
А в мене два товариші вже декілька років, як перейшли на тверде паливо і тицяють дулі. Котел за 16 тисяч окупився за один сезон.
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27.01.2021 15:39 Відповісти
Вихід для власного дому, не для квартири. Хоча, у мене теж є подібний знайомий, теж поставив собі той котел, але повернувся на газ. З субсидією, каже, дешевше. От така "економія"
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27.01.2021 15:50 Відповісти
Видать интим с Ермаком не задался. Бабушка не в духе.
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27.01.2021 14:24 Відповісти
Бедный Ваня Сулима,это ж попробуй каждому объясни что во всём виноват порох а бахиня ни-ни
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27.01.2021 14:35 Відповісти
Та не хвилюйся за мене. Я - майданівець. Двічі. І УБК. Тому не дуже вимогливий до побутових умов. Буду по коліна в калюжі стояти, а свою справу робити
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27.01.2021 14:52 Відповісти
Добре, якщо так, то з повагою. У кожного свої мухи. Але все-таки, Ви же на Майдані, напевно, не певну особу стояли, а за вибір, за напрямок руху?
Я от не виступаю за конкретно когось, буде завтра кращий вибір (у моєму розумінні) я н буду чіплятися, наприклад, за Порошенка, Ющенка, Яценюка, яких я поважати буду як і зараз, але виберу іншого чи іншу політичну силу. А Ви? Тільки Юля?
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27.01.2021 15:16 Відповісти
Тричі була абинеюлька і що? Подобається?
Не буду тобі нічого доводити - якщо ти не продажний троль, то розбирайся сам. Інфи досталь. Скажу тільки одне. Марк Твен казав: якщо на Вас льється величезна купа бруду, то ви, гарантовано, порядна людина.
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27.01.2021 15:30 Відповісти
ПРОГНОЗ ОТ БАБКИ ВАНГИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ - ГЛАВНЫМИ КОНКУРЕНТАМИ КОГО БУДУТ ТОПИТЬ ВО ЛЖИ И В ГРЯЗИ ПОРОХОБОТЫ, ПОРАЖЕНКО И ПАРТИЯ ПЕСЫКИВ ,,ЕС" БУДУТ НЕ ОПЗЖ И ПРОЧИЕ ЯВНО АНТИУКРАИНСКИЕ ПАРТИИ. 😆😅🤣😂😛😝
ПЬЁТР ПОРАЖЕНКО, ДРУЖНАЯ КОМАНДА ,,ПАТРИОТОВ"-ПОРОХОБОТОВ И ПАРТИЯ ЕС ОПЯТЬ БУДУТ ТОПИТЬ ,,БАТЬКИВЩИНУ" И ,,СЛУГ НАРОДА". 😆😅🤣😂😝😛
А ВПРОЧЕМ ВСЁ ЕСТЕСТВЕННО. С ОСТЕРВЕНЕНИЕМ БОРЮТЬСЯ ТОЛЬКО С ВРАГАМИ, А НЕ С ДРУЗЬЯМИ. 😅🤣😆😂😛😝
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27.01.2021 15:20 Відповісти
Новый министр, новые аппетиты. Он не успеет на должность вступить, как тарифы поднимутся еще раз.
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27.01.2021 16:05 Відповісти
Похоже переговоры с Ермаком закончились неудачно.
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27.01.2021 18:53 Відповісти
Похоже, вам, продажні тролі, скоро прийде кінець, будете вихаркувати кров"ю "зароблене" на брехні і нищенні України, гидото!
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31.01.2021 15:32 Відповісти
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