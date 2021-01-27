Спецзв'язок у Кремлі і в палаці Путіна налагоджувала одна фірма. ДОКУМЕНТ

Над будівництвом "палацу Путіна", від якого той відхрещується, заявляючи, що величезний будинок під Геленджиком не належить ні йому, ні його близьким, працювала, серед інших, і фірма, яка "відзначилася" на зведенні персонального лижного курорту для президента РФ, а також займалася налагодженням спецзв'язку в Кремлі.

Журналісти виявили у відкритому доступі документ, з якого взяли ці відомості, повідомляє "Радио Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ця ж компанія брала участь у створенні системи ГАС "Вибори".

Фрагмент звіту ВАТ "Сатурн" про діяльність компанії в 2011 році

Йдеться про документи фірм-підрядників, які постачали до "палацу Путіна" теплові пункти, вказуючи замовником адміністрацію президента РФ, а також обладнання для вертолітного майданчика і навіть каучукові килимки - з позначкою, що йдеться про "резиденцію президента".

Хоча і сам Путін, і його прессекретар відмовляються від "палацу", видання "Проєкт" з посиланням на джерела серед російських чиновників стверджує, що саме в резиденції в Прасковіївці президент проводить "значну частину свого неформального часу".

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"Вирішення нагальних державних питань вимагає наявності захищеного спецзв'язку, а можливо, і спеціальної ситуаційної кімнати, в якій глава держави міг би обговорити зі своїми наближеними чутливу інформацію або відомості, що становлять державну таємницю. Саме спецзв'язком, обладнанням подібних кімнат і іншими роботами такого роду займається АТ "Сатурн" - колишнє радянське ОКБ, приватизоване на початку 90-х років і нині входить до складу АФК "Система", - стверджують журналісти.

19 січня Фонд боротьби з корупцією випустив фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря". У ньому стверджується, що на Чорному морі на гроші державних і приватних компаній побудували палац для президента Росії Володимира Путіна. За оцінкою ФБК, на будівництво пішло щонайменше 100 мільярдів рублів. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечував, що Путін має палац.

Президент РФ заявив, що ні йому, ні його родичам ця нерухомість не належить. Його прессекретар Дмитро Пєсков уточнив, що власниками об'єкта "очевидно, є підприємці", імена яких Кремль не має права розголошувати. Питання журналістів з приводу закритих зон навколо палацу він рекомендував адресувати в ФСБ і ФСО.

Після виходу фільму, 23 січня, в більш ніж 100 містах Росії відбулися масові акції протесту "Свободу Навальному!", учасники яких, серед іншого, вимагали відставки Володимира Путіна. Акції завершилися масовими затриманнями - понад 3700 осіб у 126 містах.