УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9684 відвідувача онлайн
Новини
6 466 13

Спецзв'язок у Кремлі і в палаці Путіна налагоджувала одна фірма. ДОКУМЕНТ

Над будівництвом "палацу Путіна", від якого той відхрещується, заявляючи, що величезний будинок під Геленджиком не належить ні йому, ні його близьким, працювала, серед інших, і фірма, яка "відзначилася" на зведенні персонального лижного курорту для президента РФ, а також займалася налагодженням спецзв'язку в Кремлі.

Журналісти виявили у відкритому доступі документ, з якого взяли ці відомості, повідомляє "Радио Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ця ж компанія брала участь у створенні системи ГАС "Вибори".

Спецзвязок у Кремлі і в палаці Путіна налагоджувала одна фірма 01

Фрагмент звіту ВАТ "Сатурн" про діяльність компанії в 2011 році

Йдеться про документи фірм-підрядників, які постачали до "палацу Путіна" теплові пункти, вказуючи замовником адміністрацію президента РФ, а також обладнання для вертолітного майданчика і навіть каучукові килимки - з позначкою, що йдеться про "резиденцію президента".

Хоча і сам Путін, і його прессекретар відмовляються від "палацу", видання "Проєкт" з посиланням на джерела серед російських чиновників стверджує, що саме в резиденції в Прасковіївці президент проводить "значну частину свого неформального часу".

Також читайте: У ФСБ пояснили, чому над "палацом Путіна" встановлена ​​безпольотна зона: "Зросла розвідактивність кількох суміжних держав"

"Вирішення нагальних державних питань вимагає наявності захищеного спецзв'язку, а можливо, і спеціальної ситуаційної кімнати, в якій глава держави міг би обговорити зі своїми наближеними чутливу інформацію або відомості, що становлять державну таємницю. Саме спецзв'язком, обладнанням подібних кімнат і іншими роботами такого роду займається АТ "Сатурн" - колишнє радянське ОКБ, приватизоване на початку 90-х років і нині входить до складу АФК "Система", - стверджують журналісти.

19 січня Фонд боротьби з корупцією випустив фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря". У ньому стверджується, що на Чорному морі на гроші державних і приватних компаній побудували палац для президента Росії Володимира Путіна. За оцінкою ФБК, на будівництво пішло щонайменше 100 мільярдів рублів. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечував, що Путін має палац.

Президент РФ заявив, що ні йому, ні його родичам ця нерухомість не належить. Його прессекретар Дмитро Пєсков уточнив, що власниками об'єкта "очевидно, є підприємці", імена яких Кремль не має права розголошувати. Питання журналістів з приводу закритих зон навколо палацу він рекомендував адресувати в ФСБ і ФСО.

Після виходу фільму, 23 січня, в більш ніж 100 містах Росії відбулися масові акції протесту "Свободу Навальному!", учасники яких, серед іншого, вимагали відставки Володимира Путіна. Акції завершилися масовими затриманнями - понад 3700 осіб у 126 містах.

Автор: 

путін (23740) росія (64895) зв'язок (392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
***** так часто брешет, что сам уверовал в свою брехню и может клясться на Библии, что это чистая правда. По-моему, наша шмаркля копирует поведение ***** со спринтерской скоростью.
показати весь коментар
27.01.2021 15:26
+1
ну фсё, воть это уже точно разоблачение века
показати весь коментар
27.01.2021 15:09
+1
Судячи по фото на )(уйла вже стара косу точить тихенько.
показати весь коментар
27.01.2021 18:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну фсё, воть это уже точно разоблачение века
показати весь коментар
27.01.2021 15:09 Відповісти
Скоро дізнаються,що й охороною одна фірма займається,-фсо рф
показати весь коментар
27.01.2021 15:20 Відповісти
***** так часто брешет, что сам уверовал в свою брехню и может клясться на Библии, что это чистая правда. По-моему, наша шмаркля копирует поведение ***** со спринтерской скоростью.
показати весь коментар
27.01.2021 15:26 Відповісти
Вы, Наталья, молодец! Думаю... Да нет, уверен, что если Вас попросят, то Вы с радостью свяжете шмарклю с лесными пожарами в Австралии.
показати весь коментар
27.01.2021 15:34 Відповісти
Навіщо то робити пані Наталії, якщо ви вже пов'язали це самі?
показати весь коментар
27.01.2021 16:00 Відповісти
ЛЕГКО!!!
показати весь коментар
27.01.2021 18:19 Відповісти
Если Ёршик Владимирович говорит НИКОГДА не владел, значит рыло в пуху !
показати весь коментар
27.01.2021 15:29 Відповісти
Спецсвязь в Кремле и во дворце Путина налаживала одна фирма - Цензор.НЕТ 2257
показати весь коментар
27.01.2021 15:32 Відповісти
Спецсвязь в Кремле и во дворце Путина налаживала одна фирма - Цензор.НЕТ 6853
показати весь коментар
27.01.2021 15:34 Відповісти
Спецсвязь в Кремле и во дворце Путина налаживала одна фирма - Цензор.НЕТ 8109
показати весь коментар
27.01.2021 15:35 Відповісти
Судячи по фото на )(уйла вже стара косу точить тихенько.
показати весь коментар
27.01.2021 18:39 Відповісти
Получается,дворец подкинули
показати весь коментар
27.01.2021 19:36 Відповісти
Питин брешет как собака! Кто ему то верит!
показати весь коментар
27.01.2021 22:24 Відповісти
 
 