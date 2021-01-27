Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних, - ОП

Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що з минулої осені низка банків почали надавати іпотеку під 10%, але Зеленський поставив завдання знизити процентну ставку до 7%.

За словами Зеленського, це "черговий крок України в напрямку цивілізованого світу і забезпечення гідного життя громадян".

Постанова "Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів", яку уряд затвердив сьогодні на виконання завдання Президента, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які прагнуть купити квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.

Варто зазначити, що в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.

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Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

"Завдяки цій програмі іпотека стане доступнішою й більше родин, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема молоді сім’ї, зможуть придбати нове помешкання. Крім того, іпотечне кредитування сприятиме розвитку економіки та створюватиме додаткові стимули для молодих українців залишатися жити й працювати на Батьківщині", - зазначили в ОП.

Ця постанова буде доопрацьована у Міністерстві фінансів протягом двох днів і подана на підпис прем’єр-міністру до п’ятниці, 29 січня.

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