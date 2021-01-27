Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних, - ОП
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Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що з минулої осені низка банків почали надавати іпотеку під 10%, але Зеленський поставив завдання знизити процентну ставку до 7%.
За словами Зеленського, це "черговий крок України в напрямку цивілізованого світу і забезпечення гідного життя громадян".
Постанова "Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів", яку уряд затвердив сьогодні на виконання завдання Президента, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.
Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які прагнуть купити квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.
Варто зазначити, що в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.
Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".
"Завдяки цій програмі іпотека стане доступнішою й більше родин, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема молоді сім’ї, зможуть придбати нове помешкання. Крім того, іпотечне кредитування сприятиме розвитку економіки та створюватиме додаткові стимули для молодих українців залишатися жити й працювати на Батьківщині", - зазначили в ОП.
Ця постанова буде доопрацьована у Міністерстві фінансів протягом двох днів і подана на підпис прем’єр-міністру до п’ятниці, 29 січня.
Будь ласка, зачекайте...
А мені воно треба ?
Шара тебе цікавить і халява, як і всіх зебілів.
З якого дива платники податків мають зі своєї кишені комусь цю різницю компенсувати ?
обов'язково спитають, яке відношення до Фонду розвитку підприємництва має надання халяви зовсім не підприємцям за рахунок підприємців
І ще- в кого вже хоч за щось подібне запитали?
Хитромудрые обезьянки решили достроить "недострои", чьи застройщики обокрали доверчивых граждан, за счёт этих же граждан? Т.е. хочешь попасть в свою квартирку - возьми кредит и достраивайся! І не чекай, що держава тобі за свій кошт буде щось добудовувати!
Лихо!
И не просто заплатят, но еще и своруют часть.