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Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних, - ОП

Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що з минулої осені низка банків почали надавати іпотеку під 10%, але Зеленський поставив завдання знизити процентну ставку до 7%.

За словами Зеленського, це "черговий крок України в напрямку цивілізованого світу і забезпечення гідного життя громадян".

Постанова "Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів", яку уряд затвердив сьогодні на виконання завдання Президента, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які прагнуть купити квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.

Варто зазначити, що в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.

Також читайте: Зеленський ветував закон про валютну іпотеку і вніс свої пропозиції

Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

"Завдяки цій програмі іпотека стане доступнішою й більше родин, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема молоді сім’ї, зможуть придбати нове помешкання. Крім того, іпотечне кредитування сприятиме розвитку економіки та створюватиме додаткові стимули для молодих українців залишатися жити й працювати на Батьківщині", - зазначили в ОП.

Ця постанова буде доопрацьована у Міністерстві фінансів протягом двох днів і подана на підпис прем’єр-міністру до п’ятниці, 29 січня.

Також читайте: Ми хочемо, щоб людина з невисокими доходами могла взяти іпотеку під 7% на тривалий термін, - глава Укрфінжитло Шкураков

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А где ж єти банки депозитов наберут под 5 % ?
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27.01.2021 15:43 Відповісти
Ім це не треба.
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27.01.2021 15:48 Відповісти
ну якшо їм ті відсотки на купівлю квартири в Києві якогось сепара з Луганська компенсують за рахунок моїх податків, то дійсно не треба.

А мені воно треба ?
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27.01.2021 16:21 Відповісти
Мене має хоч якось цікавити, що тобі треба- з якого дива? Мене Україна цікавить.
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27.01.2021 16:25 Відповісти
дивна якась у тебе Україна без платників податків.

Шара тебе цікавить і халява, як і всіх зебілів.
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27.01.2021 16:26 Відповісти
7% це халява? І про що з тобою розмовляти?
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27.01.2021 16:44 Відповісти
Халява - це різниця між ринковою ставкою кредиту і 7 відсотками.

З якого дива платники податків мають зі своєї кишені комусь цю різницю компенсувати ?
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27.01.2021 16:50 Відповісти
Бо так влада вирішила, уяви.))),
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27.01.2021 17:20 Відповісти
а гроші на це влада де візьме?
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27.01.2021 17:35 Відповісти
Її питай.
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27.01.2021 18:05 Відповісти
та спитають.

обов'язково спитають, яке відношення до Фонду розвитку підприємництва має надання халяви зовсім не підприємцям за рахунок підприємців
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27.01.2021 18:37 Відповісти
Це ти лякаєш чи попереджаєш?
І ще- в кого вже хоч за щось подібне запитали?
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27.01.2021 19:24 Відповісти
Ну хоч щось.
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27.01.2021 15:47 Відповісти
не щось, а чергове велике крадівництво з кишень платників податків
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27.01.2021 16:22 Відповісти
Вповноважені банки, житло від 2015 року, в першу чергу - держслужбовці та представники силових відомств... А забудовники теж лише "вповноважені"? Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних, - ОП - Цензор.НЕТ 8839
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27.01.2021 15:57 Відповісти
А каким боком ОП к постановлениям Кабмина!
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27.01.2021 16:07 Відповісти
Найголовніше допомогти забудовникам. Так само у всьому світі думали до 2006 року. 2007 року щось запідозрили, а в 2008 вже посадили Річарда Фулда з посіпаками.
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27.01.2021 16:18 Відповісти
іпотечні кредити в країні, яка має перманентно стагнуючу економіку неминуче ведуть до чергового витка гіперінфляції. Перекос в дотування іпотеки з бюджетних коштів вбило не одну економіку бо, поповнити бюджет небуде чим.
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27.01.2021 16:32 Відповісти
"..в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.."

Хитромудрые обезьянки решили достроить "недострои", чьи застройщики обокрали доверчивых граждан, за счёт этих же граждан? Т.е. хочешь попасть в свою квартирку - возьми кредит и достраивайся! І не чекай, що держава тобі за свій кошт буде щось добудовувати!
Лихо!
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27.01.2021 16:22 Відповісти
просто прелестно. банки остаются при своих нынешних процентах. просто разницу заплатят из бюджета. просто замечательно... я худею с этих зеленых "еканамистов"
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27.01.2021 16:47 Відповісти
не из бюджета, а из наших карманов.
И не просто заплатят, но еще и своруют часть.
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27.01.2021 17:37 Відповісти
 
 