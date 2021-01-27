Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП

Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что с прошлой осени ряд банков начал предоставлять ипотеку под 10%, но Зеленский поставил задачу снизить процентную ставку до 7%.

По словам Зеленского, это "очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни граждан".

Постановление "Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов", которую правительство утвердило сегодня, предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые планируют купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно.

Стоит отметить, что в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.

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Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Благодаря этой программе ипотека станет доступнее и больше семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые семьи смогут приобрести новое жилье. Кроме того, ипотечное кредитование будет способствовать развитию экономики и создавать дополнительные стимулы для украинцев оставаться жить и работать на Родине",- отметили в ОП.

Это постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и представлено ​​на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.

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