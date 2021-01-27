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Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП

Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП

Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что с прошлой осени ряд банков начал предоставлять ипотеку под 10%, но Зеленский поставил задачу снизить процентную ставку до 7%.

По словам Зеленского, это "очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни граждан".

Постановление "Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов", которую правительство утвердило сегодня, предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые планируют купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно.

Стоит отметить, что в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.

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Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Благодаря этой программе ипотека станет доступнее и больше семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые семьи смогут приобрести новое жилье. Кроме того, ипотечное кредитование будет способствовать развитию экономики и создавать дополнительные стимулы для украинцев оставаться жить и работать на Родине",- отметили в ОП.

Это постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и представлено ​​на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове Кабмин создал Реестр поставщиков и получателей соцуслуг

Автор: 

ипотека (133) Кабмин (14024) Офис Президента (1794)


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Топ комментарии
+6
просто прелестно. банки остаются при своих нынешних процентах. просто разницу заплатят из бюджета. просто замечательно... я худею с этих зеленых "еканамистов"
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27.01.2021 16:47
+5
А где ж єти банки депозитов наберут под 5 % ?
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27.01.2021 15:43
+4
іпотечні кредити в країні, яка має перманентно стагнуючу економіку неминуче ведуть до чергового витка гіперінфляції. Перекос в дотування іпотеки з бюджетних коштів вбило не одну економіку бо, поповнити бюджет небуде чим.
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27.01.2021 16:32
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Правила форума Совет форумчан
А где ж єти банки депозитов наберут под 5 % ?
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27.01.2021 15:43 Ответить
Ім це не треба.
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27.01.2021 15:48 Ответить
ну якшо їм ті відсотки на купівлю квартири в Києві якогось сепара з Луганська компенсують за рахунок моїх податків, то дійсно не треба.

А мені воно треба ?
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27.01.2021 16:21 Ответить
Мене має хоч якось цікавити, що тобі треба- з якого дива? Мене Україна цікавить.
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27.01.2021 16:25 Ответить
дивна якась у тебе Україна без платників податків.

Шара тебе цікавить і халява, як і всіх зебілів.
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27.01.2021 16:26 Ответить
7% це халява? І про що з тобою розмовляти?
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27.01.2021 16:44 Ответить
Халява - це різниця між ринковою ставкою кредиту і 7 відсотками.

З якого дива платники податків мають зі своєї кишені комусь цю різницю компенсувати ?
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27.01.2021 16:50 Ответить
Бо так влада вирішила, уяви.))),
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27.01.2021 17:20 Ответить
а гроші на це влада де візьме?
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27.01.2021 17:35 Ответить
Її питай.
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27.01.2021 18:05 Ответить
та спитають.

обов'язково спитають, яке відношення до Фонду розвитку підприємництва має надання халяви зовсім не підприємцям за рахунок підприємців
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27.01.2021 18:37 Ответить
Це ти лякаєш чи попереджаєш?
І ще- в кого вже хоч за щось подібне запитали?
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27.01.2021 19:24 Ответить
Ну хоч щось.
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27.01.2021 15:47 Ответить
не щось, а чергове велике крадівництво з кишень платників податків
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27.01.2021 16:22 Ответить
Вповноважені банки, житло від 2015 року, в першу чергу - держслужбовці та представники силових відомств... А забудовники теж лише "вповноважені"?
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27.01.2021 15:57 Ответить
А каким боком ОП к постановлениям Кабмина!
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27.01.2021 16:07 Ответить
Найголовніше допомогти забудовникам. Так само у всьому світі думали до 2006 року. 2007 року щось запідозрили, а в 2008 вже посадили Річарда Фулда з посіпаками.
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27.01.2021 16:18 Ответить
іпотечні кредити в країні, яка має перманентно стагнуючу економіку неминуче ведуть до чергового витка гіперінфляції. Перекос в дотування іпотеки з бюджетних коштів вбило не одну економіку бо, поповнити бюджет небуде чим.
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27.01.2021 16:32 Ответить
"..в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.."

Хитромудрые обезьянки решили достроить "недострои", чьи застройщики обокрали доверчивых граждан, за счёт этих же граждан? Т.е. хочешь попасть в свою квартирку - возьми кредит и достраивайся! І не чекай, що держава тобі за свій кошт буде щось добудовувати!
Лихо!
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27.01.2021 16:22 Ответить
просто прелестно. банки остаются при своих нынешних процентах. просто разницу заплатят из бюджета. просто замечательно... я худею с этих зеленых "еканамистов"
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27.01.2021 16:47 Ответить
не из бюджета, а из наших карманов.
И не просто заплатят, но еще и своруют часть.
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27.01.2021 17:37 Ответить
 
 