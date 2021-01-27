Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП
Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что с прошлой осени ряд банков начал предоставлять ипотеку под 10%, но Зеленский поставил задачу снизить процентную ставку до 7%.
По словам Зеленского, это "очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни граждан".
Постановление "Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов", которую правительство утвердило сегодня, предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.
Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые планируют купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно.
Стоит отметить, что в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.
Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
"Благодаря этой программе ипотека станет доступнее и больше семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые семьи смогут приобрести новое жилье. Кроме того, ипотечное кредитование будет способствовать развитию экономики и создавать дополнительные стимулы для украинцев оставаться жить и работать на Родине",- отметили в ОП.
Это постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и представлено на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.
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А мені воно треба ?
Шара тебе цікавить і халява, як і всіх зебілів.
З якого дива платники податків мають зі своєї кишені комусь цю різницю компенсувати ?
обов'язково спитають, яке відношення до Фонду розвитку підприємництва має надання халяви зовсім не підприємцям за рахунок підприємців
І ще- в кого вже хоч за щось подібне запитали?
Хитромудрые обезьянки решили достроить "недострои", чьи застройщики обокрали доверчивых граждан, за счёт этих же граждан? Т.е. хочешь попасть в свою квартирку - возьми кредит и достраивайся! І не чекай, що держава тобі за свій кошт буде щось добудовувати!
Лихо!
И не просто заплатят, но еще и своруют часть.