Розчарування Зеленським серед українців зростає: він зіштовхнувся із системою, яка виявилася сильнішою, - Le Monde
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Президент України, який обіцяв боротися з корупцією, стикається з впливом олігархів у своєму оточенні, ризикуючи остаточно розчарувати своїх виборців.
Про це йдеться у статті французького видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
Матеріал розпочинається з опису мітингу в Кривому Розі, де багато на президентських виборах 2019 року проголосували за Зеленського: "Ми дуже бідні, ціни ростуть, а країна під загрозою. Потрібно дати відсіч", - кричить у мікрофон одна жінка. "Зеленський продав наше місто олігархам", - кричить інша. "Нас зрадили! - обурюється заводська працівниця Ірина Уманська. - Ми думали, що він буде близький до народу і позбавить нас корупції, але він так нічого і не зробив. Хочу, щоб він пішов!"
У статті наголошується, що в роботі Зеленського спостерігається спад. Його головна обіцянка викорінити корупцію може так і залишитися словами, що ставить під загрозу життєво важливу підтримку з боку іноземних кредиторів, а також усі докладені зусилля після проєвропейської революції на Майдані 2014 року.
"На хвилі історичного результату на президентських виборах (73%) і абсолютної більшості в парламенті в його партії "Слуга народу" Володимир Зеленський був переконаний, що йому під силу швидко все змінити. На жаль, він зіткнувся із системою, яка виявилася сильнішою за нього", - пише автор.
Окремо згадується криза судової системи.
"Ця криза показує, що судді - з яких деякі самі звинувачуються в корупції - не готові міняти систему, - вважає політолог Володимир Фесенко. - Масштаби корупції в Україні величезні, це не просто окремі хабарі. Зеленський прийшов з бажанням діяти, але без конкретної програми. Замінити стару еліту недостатньо".
"Оздоровлення наскрізь корумпованої судової системи є справжньою головоломкою. У грудні 2020 року Зеленський запропонував замінити членів Конституційного Суду, але Венеціанська комісія (група експертів з конституційного права Ради Європи) виступила проти цього в ім'я незалежності правосуддя (хоча в Україні її практично не існує)", - йдеться в статті.
Крім того, загрози для боротьби з корупцією виходять і з самого оточення президента.
На ключових посадах з'явилися дві неоднозначні фігури, вихідці з клану колишнього проросійського президента Віктора Януковича: новий керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і його заступник Олег Татаров. Ім'я другого добре відоме колишнім активістам Майдану: він був прессекретарем поліції і називав їх "злочинцями".
"Коли ми побачили відставку першого уряду і появу Єрмака з Татаровим, відомим корупціонером, то зрозуміли, що більше не варто плекати жодних ілюзій", - згадує директор фонду DEJURE Роман Маселко.
Викликає питання і поведінка самого президента. Так, у грудні 2020 року він заблокував притягнення Татарова до відповідальності у корупційній справі. "У Зеленського немає з цього питання чіткої позиції, - зазначає директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк. - Він працює з корупціонерами, чиї інтереси йдуть врозріз з українськими. Чому він це терпить?"
Під питання ставлять насамперед не наміри президента, а його досвід. "Він - хороша людина, але нічого в цьому не розуміє", - вважає колишній секретар РНБО Олександр Данилюк, який пішов з поста через чотири місяці після перебування там.
Будь ласка, зачекайте...
Мир оказался прочней"
Если так, то зачем он пошел? И не олигархи сильнее его, а он слабак и это - "две больших разницы". Тарахтел бы себе на рояле - и нет проблем, а собирается идти на второй срок. Сначала надо первый отсидеть.
Але ж ви, зрадофоби, не хотіли нас слухати в 2018/19роках, коли ми попереджали, що так і буде...
Слегка утрированно, но уверен, что очень близко к реальности.))
Мотивы Коломойского, который эту куклу проталкивал, немного шире и глубже, а у Зеленского - просто почесать ЧСВ и ничего больше. В самом деле, трудно ждать чего-то серьезного и системного от человека, который от темы так же далёк, как собака далека от ракетостроения.
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Зєлю геть. Дострокові. Сподіваюсь, що ще не пізно.
Почитайте більш повну версію перекладу:
До відома, про що не сказано - надаю:
"Багато хто з тих, хто зібралися на протести, голосували за нього на президентських виборах у квітні 2019 року. Тоді їх підкорила критика еліти з боку колишнього гумориста, який тільки робив перші кроки в політиці і був відомий головним чином завдяки ролі президента в телесеріалі. Півтора роки по тому виборців охоплює розчарування".
Популярний актор звик до похвальних відгуків і, мабуть, важко сприйняв першу критику на президентській посаді. За словами колишніх співробітників, дійшло до того, що зараз він живе в "міхурі" і приймає рішення лише опираючись на опитування.
Найдосвідченіші в його оточенні вміють користуватися цією слабкістю.
"Там є підлабузники і ще більш впливові представники олігархічних кланів. Вони добре організовані і вміють представляти йому аргументи на користь відмови від невигідних їм реформ", - розповідає Юлій Морозов із незалежної партії "Сила людей".
В умовах величезного впливу олігархів, які контролюють цілі галузі української економіки, Володимир Зеленський намагається маневрувати між інтересами одних і інших, знайти баланс.
Після обрання він дистанціювався від мільярдера Ігоря Коломойського, власника каналу "1+1", на якому виходив серіал. У прагненні показати, що він не є маріонеткою олігарха, Зеленський не поступився йому "ПриватБанком" (найбільший банк країни), який Коломойський планував повернути після націоналізації у 2016 році. Був навіть прийнятий "антиКоломойський" закон, що забороняє повернення націоналізованих неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Глава держави також залишив у силі земельну реформу всупереч протидії олігархів. Він зберігає обережність, незважаючи ні на що. "Він не може оголосити їм всім війну, - пояснює Володимир Фесенко. - Це було б занадто ризикованим кроком, тому що вони контролюють всі телеканали. Він багато б втратив".
Олігархи ж своєю чергою посилили свій вплив у парламенті. Ці ігри впливу в сукупності із політичними розбіжностями, що зростають, серед більшості привели до фрагментації президентської партії.
"Зеленський більше не контролює власну партію, - робить висновок Дар'я Каленюк. - Щонайменше 80 депутатів зараз на боці Коломойського та інших олігархів. Вони просувають проросійську риторику".
Із чим пов'язаний такий поворот? "Їх купили, - впевнена антикорупційна активістка. - Купити депутата дуже просто". За її словами, тариф становить 2000 доларів на місяць, що вдвічі більше за їхню зарплату.
Багато оглядачів переконані, що за цими спробами саботажу стоїть Росія, з якою Україна веде війну на Донбасі.
"Москва прагне зруйнувати антикорупційну систему України, щоб перешкодити їй закріпитися в Європі, - стверджує Роман Маселко. - Вона знає, що від цього залежать кредити МВФ і ЄС. Якщо їх більше не буде, Україні доведеться повернутися до Росії".
Дива, на яке сподівалися виборці Володимира Зеленського, поки не відбулося. Як і пророкованої опозиціонерами катастрофи. Проте страх регресу стає все сильнішим.
Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, який користувався повагою серед борців із корупцією, але був знятий із посади під час кадрових змін, не приховує песимізму.
"Ситуація близька до тієї, що була у 2013 році, коли Віктор Янукович розвернув Україну від Європи до Росії. Сподіваюся, Зеленський не зробить те ж саме. Це було б дуже небезпечно для суспільства. Воно не готове це прийняти".
відокремлюючи зеленського від коломойського та ахмєтова, висвітлюючи зеленського просто як невдаху, який не зміг подолати систему, французьке видання Le Mond розписується в своїй повній профнепридатності, оскільки не розуміє, що зеленське це й є олігархат, що зеленське не збиралося та й не могло кусати тих, хто й призначив його на цю посаду.
ЭТО - мелкое бздливое чмо !
ЗЕленский это часть системы, которая оказалась сильнее украинцев
incompétence totale le Monde
стыдно, мюсью французские журналисты !
Бамбарбия кергуду (Шютка)
Возможные варианты выхода из ситуации. Замена народа, который голосовал за гаранта, сами понимаете, что это не вариант или замена гаранта