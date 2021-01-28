Розчарування Зеленським серед українців зростає: він зіштовхнувся із системою, яка виявилася сильнішою, - Le Monde

Президент України, який обіцяв боротися з корупцією, стикається з впливом олігархів у своєму оточенні, ризикуючи остаточно розчарувати своїх виборців.

Про це йдеться у статті французького видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Матеріал розпочинається з опису мітингу в Кривому Розі, де багато на президентських виборах 2019 року проголосували за Зеленського: "Ми дуже бідні, ціни ростуть, а країна під загрозою. Потрібно дати відсіч", - кричить у мікрофон одна жінка. "Зеленський продав наше місто олігархам", - кричить інша. "Нас зрадили! - обурюється заводська працівниця Ірина Уманська. - Ми думали, що він буде близький до народу і позбавить нас корупції, але він так нічого і не зробив. Хочу, щоб він пішов!"

У статті наголошується, що в роботі Зеленського спостерігається спад. Його головна обіцянка викорінити корупцію може так і залишитися словами, що ставить під загрозу життєво важливу підтримку з боку іноземних кредиторів, а також усі докладені зусилля після проєвропейської революції на Майдані 2014 року.

"На хвилі історичного результату на президентських виборах (73%) і абсолютної більшості в парламенті в його партії "Слуга народу" Володимир Зеленський був переконаний, що йому під силу швидко все змінити. На жаль, він зіткнувся із системою, яка виявилася сильнішою за нього", - пише автор.

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Окремо згадується криза судової системи.

"Ця криза показує, що судді - з яких деякі самі звинувачуються в корупції - не готові міняти систему, - вважає політолог Володимир Фесенко. - Масштаби корупції в Україні величезні, це не просто окремі хабарі. Зеленський прийшов з бажанням діяти, але без конкретної програми. Замінити стару еліту недостатньо".

"Оздоровлення наскрізь корумпованої судової системи є справжньою головоломкою. У грудні 2020 року Зеленський запропонував замінити членів Конституційного Суду, але Венеціанська комісія (група експертів з конституційного права Ради Європи) виступила проти цього в ім'я незалежності правосуддя (хоча в Україні її практично не існує)", - йдеться в статті.

Крім того, загрози для боротьби з корупцією виходять і з самого оточення президента.

На ключових посадах з'явилися дві неоднозначні фігури, вихідці з клану колишнього проросійського президента Віктора Януковича: новий керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і його заступник Олег Татаров. Ім'я другого добре відоме колишнім активістам Майдану: він був прессекретарем поліції і називав їх "злочинцями".

"Коли ми побачили відставку першого уряду і появу Єрмака з Татаровим, відомим корупціонером, то зрозуміли, що більше не варто плекати жодних ілюзій", - згадує директор фонду DEJURE Роман Маселко.

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Викликає питання і поведінка самого президента. Так, у грудні 2020 року він заблокував притягнення Татарова до відповідальності у корупційній справі. "У Зеленського немає з цього питання чіткої позиції, - зазначає директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк. - Він працює з корупціонерами, чиї інтереси йдуть врозріз з українськими. Чому він це терпить?"

Під питання ставлять насамперед не наміри президента, а його досвід. "Він - хороша людина, але нічого в цьому не розуміє", - вважає колишній секретар РНБО Олександр Данилюк, який пішов з поста через чотири місяці після перебування там.