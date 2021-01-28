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Рішення ОАСК про правопис - антиукраїнський реванш, - заява Академії наук вищої школи України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рішення ОАСК про правопис - антиукраїнський реванш, - заява Академії наук вищої школи України

Над новим українським правописом працювали з 2002 року. За останні 5 років отримано близько 3000 пропозицій щодо правопису, всіх їх обговорили і поставили на голосування, щоб отримати компромісний варіант.

Про це йдеться в заяві президії АН вищої школи України, текст якого опубліковано УП, інформує Цензор.НЕТ.

На думку авторів заяви, мотивація рішення ОАСК "лежить у річищі масштабного антиукраїнського реваншу, який здійснюється останнім часом, зокрема, й через інструменти корумпованої й контрольованої проросійськими силами судової системи".

Автори заяви зазначили, що робота над новою редакцією Українського правопису тривала ще з 2002 року. У 2015 році уряд створив Нацкомісію з правопису, в її склад включили провідних вчених-лінгвістів. Нову редакцію правопису винесли на громадське обговорення.

Однак лише той склад Національної правописної комісії, який був сформований урядом у 2015 році і включав усіх провідних учених-лінгвістів з академічних установ та університетів, зумів дійти до консенсусного рішення і запропонувати нову редакцію правопису, яку винесли на громадське обговорення.

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"У ході цього безпрецедентно широкого обговорення надійшло близько 600 звернень наукових та освітніх установ, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та окремих громадян, які містили приблизно три тисячі пропозицій. Усі вони були узагальнені і проголосовані", - сказано в заяві.

В Академії наук вищої школи наголосили, що рішення Президії НАН та Колегії МОН України від 21 жовтня 2018 року, якими затверджено нову редакцію Українського правопису, ніким не оскаржені й продовжують діяти в повному обсязі.

"Закликаємо Національну комісію зі стандартів державної мови, на яку після набуття чинності Законом про державну українську мову покладено й питання правопису, своїм рішенням підтвердити чинність нової редакції Українського правопису, затвердженої Президією НАН та Колегією МОН України 21 жовтня 2018 року", - зауважили автори заяви.

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Топ коментарі
+35
Решение ОАСК о правописании - антиукраинский реванш, - заявление Академии наук высшей школы Украины - Цензор.НЕТ 7454
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28.01.2021 23:01
+34
А Ярош ж попереджав навесні 2019 не голосуватиза клоунів... І автори нового правопису - вчені Пономарів і Стріха попереджали. І взагалі, переважна більшість української інтелігенції попереджала! Але ж тупий бидло-люмпен у нас ненавидить інтелігенцію і ніколи її не слухає.
Послухали б у 1991 інтелігенцію - обрали б Чорновола, який міг стати українським Гавелом. Послухали б у 2019 - не обрали б коміка!
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28.01.2021 23:04
+18
Легче сказать что сегодня не антиукраинский реванш...
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28.01.2021 23:02
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Не твоїм мокашанським розумом, зебіл.
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28.01.2021 23:45 Відповісти
Яким боком суд до лінгвістики? Тим більше якийсь не ліквідований оаск.
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28.01.2021 23:31 Відповісти
Дуже просто, коли суддя дізналася, що згідно нового правопису вона -СУДДИНЯ, то вона просто уху їла
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28.01.2021 23:46 Відповісти
От у нас засідають саме суддині! А якщо серйозно, то звідкіля у суду повноваження відміняти правопис?? Завтра вони закон Ома відмінять?)))
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28.01.2021 23:57 Відповісти
Цілком можливо,в Україні ще до холєри різних прохфесоринь та докторинь наук, аспірантинь та доцентинь не тільки філологинь а й фізикинь!
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29.01.2021 00:06 Відповісти
Презединь....
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29.01.2021 00:07 Відповісти
А якщо ми виберемо президентом жінку, то ПРИЗЕДИНЯ? Рішення ОАСК про правопис - антиукраїнський реванш, - заява Академії наук вищої школи України - Цензор.НЕТ 7768
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29.01.2021 00:05 Відповісти
Пре-зе-диня.
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29.01.2021 00:08 Відповісти
зеленые мрази за все ответят.
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28.01.2021 23:31 Відповісти
- а соєві про своє , наболіле , тільки і верещать ...Рішення ОАСК про правопис - антиукраїнський реванш, - заява Академії наук вищої школи України - Цензор.НЕТ 3355 Рішення ОАСК про правопис - антиукраїнський реванш, - заява Академії наук вищої школи України - Цензор.НЕТ 3355 Рішення ОАСК про правопис - антиукраїнський реванш, - заява Академії наук вищої школи України - Цензор.НЕТ 3355
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28.01.2021 23:38 Відповісти
Ти зробив це разом, зебіл. Не відвертишся. Ну ка убоге згадай нам про сина Порошенка.))) І що це він скасував український правопис на користь свсобачої версії.
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28.01.2021 23:44 Відповісти
Ти хоча б матчастину вивчив, скасований правопис не западенсбкий, в його основу покладено правопис Скрипника, який розробили у Харкові!

Бо якби ти дійсно був знайомий із творами галичанина Франка, наприклад, то ти б такоїфігні не писав би!
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29.01.2021 00:45 Відповісти
Твій скрипник комуняка - ворог українського народу. Покажи мені в Шевченка, Українки та інших класиків УКРАЇНСЬКОЇ літератури запроваджені тим придурком слова. Навіть в галичанина Франка нема такого маразму. Та навіть якщо б і був, то що, мову УКРАЇНИ і УКРАЇНСЬКИХ КЛАСИКІВ спотворювати на догоду ГАЛИЧИНІ? Не забагато вам, западенським кугутам, честі, щоб УКРАЇНЦІ ще ваш відсталий, столітнього зразка, діалект вчили?
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29.01.2021 01:08 Відповісти
Блін, так комуняка Скрипник і не галичанин! Ти ідіот чи прикидаєшся? Мені теж не подобається частина норм того правопису, але причому тут галичани? Питання до слобожанців тоді, це вони розробили правопис! У Франка є таке? Нема! Так причому тоді галичани?
Я у Львові був може разів 10, жодного разу не чув, щоб так говорили...
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29.01.2021 01:10 Відповісти
Де ти був у Львові? На вокзалі? Попрацюй де-небудь, де працюють вихідці з західної, на будівництві, хоча б. Там почуєш.
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29.01.2021 22:24 Відповісти
P.S. Леся Українка з Західної України, з Волині. Ну ти і лох!
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29.01.2021 00:55 Відповісти
Житомирська область це ще не Західна Україна. Розмовляють там нормальною мовою.
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29.01.2021 22:26 Відповісти
Що це за ******** тут появився?
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29.01.2021 01:20 Відповісти
А де той муділо з іменем Хмарка що сьогодні умнічав що Порох і Зе одне і теж. Де ти андоніще? Ти цього добивався коли "мочив" Пороха всі 5 років?
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28.01.2021 23:42 Відповісти
Мені теж багато що може не подобатися в новому правописі, але це не компетенція суду щось тут вирішувати. Судді - не мовознавці! Залиште це вченим, суд повноважень лізти в науку не має! Завтра якийсь шизік занесе судді Вовку бабло, щоб він відмінив закони Ньютона і що тоді??
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28.01.2021 23:56 Відповісти
Гарантії даю, що ті судді екзамен з української мови здали б в кращому випадку на 3 з мінусом.
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29.01.2021 01:23 Відповісти
В Академії наук вищої школи наголосили, що рішення Президії НАН та Колегії МОН України від 21 жовтня 2018 року, якими затверджено нову редакцію Українського правопису, ніким не оскаржені й продовжують діяти в повному обсязі.

Так чим тоді займалися судді?
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29.01.2021 00:01 Відповісти
Академікиня щось собі нафантазувала.
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29.01.2021 00:12 Відповісти
Мову потрібно оновлювати і додавати нових слів.А от я проти багатьох фемінітивів.Наприклад слово урологиня це жахливо,краще буде лікарка уролог.Є звісно добрі фемінітиви,наприклад слово княгиня.І це я написав,лише два слова.Не потрібно повністю з Заходу все брати.Там вже надмірно вводять усіляке.
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29.01.2021 00:18 Відповісти
Везде *уролог* , *невролог*, *ортопед*, вне зависимости от пола специалиста. Изуродовали мову. Хотелось бы знать, кому и зачем такое стукнуло в башочку.
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29.01.2021 00:31 Відповісти
дурня цей новий правопис и марнотратство
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29.01.2021 00:21 Відповісти
Ну правильно - чим так , завжди , владі вдавалося відволікати людей від нагальних проблем і нацьковувати бідняків одне на одного - з початку "мовним питанням" , а коли це перестало працювати - тепер правописом ... Рішення ОАСК про правопис - антиукраїнський реванш, - заява Академії наук вищої школи України - Цензор.НЕТ 3342
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29.01.2021 00:27 Відповісти
Какой смысл менять мову? Никто нигде не меняет собственный язык.
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29.01.2021 00:29 Відповісти
Кто тебе сказал такую глупость ? Посмотри какими были языки хотя бы 100 лет назад и сравни с современными ) Они меняются и эволюционируют постоянно.
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29.01.2021 04:43 Відповісти
Ага. Именно ЭВОЛЮЦИОНИРУЮТ. ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЁМ. А не путём "умозаключений" института бездельников, которые ВДРУГ решают, что нам нужно говорить, к примеру, "Европа" (Эвропа) вместо "Європа" (Европа) и т.п.
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29.01.2021 15:36 Відповісти
Эволюционным путем они деградируют, а развиваются с помощью лингвистов
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30.01.2021 21:59 Відповісти
Ти звідки вилізло? Кожна жива мова це є живий організм, що постійно змінюється та розвивається.
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29.01.2021 06:20 Відповісти
Вибачаюсь, а Ви звідки вилізли? Правопис повинен йти за живою мовою а не навпаки!!! Ви десь чули в побутових розмовах "членкиня" "легкоспад","Атени", "етер"та іншу "гуйню"? Так отож!
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29.01.2021 08:34 Відповісти
Зараз жива мова у переважної більшості пересічних,зкацаплених хАхлів це суржик, щось на кшталт вєрки сердючки. Ви пропоную йти за нею? Дякую, але йдіть туди самі.
І окружних шльондр не забудьте з собою взяти.))
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29.01.2021 08:42 Відповісти
Вибачаюсь, а де в моєму дописі Ви побачили "суржик"?
Агресія та хамство не прикрашає людину, а показує що ця людина або стверджує неправду та їй за це соромно, або відверто бреше та розуміє що оточубчі бачуть що вона бреше, і це призводить до агресії.
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29.01.2021 09:20 Відповісти
У Вас якісь фантазії та фантазми, не переймайтесь. Прошу зберігати спокій.)
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29.01.2021 09:28 Відповісти
Ви вибрали якісь екстремуми, або самі щось виколупали невідомо звідки...
Вас ніхто не заставляє вживати саме ці слова, реформа правопису не лише про це, до того ж там є варіативність...

До речі,сірОжа, чому Ви Sergey, а не Sergiy, якщо Ви дійсно Belibenko?
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29.01.2021 08:48 Відповісти
Sergey-так я підписував зошити з англійської мови в школі, та саме так написане моє ім'я в водійських правах, які я отримав уже за часів незалежності.А ви своїм останнім реченням видаєте немотивовану агресію. Чому Ви вважаєте що агресія змусить співрозмовника з Вами погодитись?Ваші однодумці вже довели зворотнє плюючи отрутою в оточуючих, за що "колишній", думаю дуже "вам" вдячний.
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29.01.2021 09:16 Відповісти
Виправляйте помилки, адже Ви Сергій, а не сірОжа або сєрГєй, а не даремно сперечайтеся.
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29.01.2021 09:23 Відповісти
Я даремно не сперечаюсь,але це вже як рефлекс-якщо завели мову про мову, значить щось вкрали та намагаються прикрити.
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29.01.2021 10:14 Відповісти
Ні, зараз мова про мову тому, що за поребриком на паРаші та у зкацаплених манкуртів відчай через імплементацію закону про мову у повсякдене життя.
на обосРашке ваабЧе цельное зарево полыхаетЬ.))
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29.01.2021 11:02 Відповісти
Як не дивно, але я також проти примусу розмовляти на мові у повсякденному житті!Бо це означає, що так званим "патріотам", окрім штрафів та примусу нічого запропонивати суспільству! Тим більш калічачи мову, "щоб подалі від москви".Цим відвертають навіть тих для кого Українська є рідна.Я наприклад ні защо не звернусь до жінки "членкиня" або "пілотка" або "прохвесорка",а мені за це пропонують сплатити штраф!Як Ви думаєте чому більшість людей планети добровільно вивчає англійську?Їх ніхто штрафами не лякає, все добровільно! Тому що хто хоче чогось досягти в житті має знати англійську! Всі наукові та технічні новинки публікують англійською! Хочеш бути програмістом або айтішником вчи англійську!накінець хочеш кращого життя намагаєшся імігрувати, я мабуть Вас здивую але не в Україну! а до США, Британії ,Канади або Австралії! Для того щоб люди знади Українську окрім батога, потрібно їх ще чимось заохотити! Якщо не важко назвіть яке заохочення є? може я щось пропустив?
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29.01.2021 15:30 Відповісти
Я наприклад ні защо не звернусь до жінки "членкиня" або "пілотка" або "прохвесорка",а мені за це пропонують сплатити штраф!



Ви iдiот? я обiцяю, що якщо звернення буде панi,чи пан...i навiть панi професор нiякого штрафу не буде.) не грайте шимка.
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29.01.2021 18:38 Відповісти
Ви починаете маніпулювати, посил мого допису був не в "прохвесорці", а в тому яке заохочення для вивчення та застосування мови в побуті пропонують "патріоти",Ви ж розумієте, те що робиться силоміць викликає спротив.Зараз пів країни або й більше мріють евакуюватись з неї.Як приклад заохочення англійську мову я привів.
Накінець :"Ви iдiот? я обiцяю, що якщо звернення буде панi,чи пан...i навiть панi професор нiякого штрафу не буде.)"
Як Ви можете щось обіцяти? Ви що контролюватимете кожного тупого поліцая? Виж навіть не в Україні! До речі німецьку мову Вас змушували вивчати? Чи ви самі її добровільно вивчили?
Так отож!
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29.01.2021 19:34 Відповісти
21 год живы в Италии, меняются лишь американские компьютерные термины.
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30.01.2021 11:15 Відповісти
живУ, пардон.
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30.01.2021 11:16 Відповісти
Ти ж не українець, що ти тут робиш? Немає на Галичині "венгерско- руминского" суржика. Венгерський це Закарпаття, румунський - Чернівецька. І так у кожній країні в Європі де десятки разів змінювались кордони.
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29.01.2021 05:02 Відповісти
На Закарпатті всі говорять українською, за винятком Берегівського району, та й там потроху вивчають українську. Те саме в Чернівецькій області -- скільки українських співаків і співачок звідти повиходило... Навіть, в Румунії в прикордонних селах багато живе українців.
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29.01.2021 07:22 Відповісти
галіцайско, вєнгєрска-руминскам суржікє, мичат...

щось від тебе,гівноїд,кацапом засмерділо... Чомусь за український правопис найбільше хвилюються свинособаки, що гавкають скрєпним кацапським койне-суржиком.
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29.01.2021 08:10 Відповісти
да причём тут антиукр реванш...
нормальное правописание было и есть, классическое, литературное.
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29.01.2021 03:25 Відповісти
Вам, москалям, з погріба видніше.
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29.01.2021 07:23 Відповісти
Підтримую, так познущатися з мови можуть хіба що москалі або люті вороги України.
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29.01.2021 22:30 Відповісти
Чомусь за український правопис найбільше хвилюються свинособаки, що гавкають скрєпним кацапським койне-суржиком.
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29.01.2021 08:11 Відповісти
що за пекельні борошна у тебе? що трапилось? чому ти бігаєш за мною та гавкаєш?
я погано розумію свинособачу, що ти там прогавкало?
нормальною мовою, будь ласка, прошу...
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29.01.2021 08:31 Відповісти
Все з тобою зрозуміло, свинособако.)) до кацапів запитань в мене немає.
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29.01.2021 09:24 Відповісти
В президії АН вищої школи України засіли сталіністи, які не хочуть повертати українську мову в русло українства. Гнати їх всітреба звідти і закрити таку горе-академію.
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29.01.2021 04:32 Відповісти
Сталіністи не хочуть українізації мови, зокрема, таких замін московських слів на українські: урок - на виклади; хімія - на хемія; зарубіжна література - на світова література; молодіжний - на молодечний; льотчик - на летун; аеропорт - на летовище; вокзал - на двірець; фрукти - на овочі; овочі - на городина; пилесос - на пилесмок; відчуження - на вивласнення; занятий - на не вільний; і т.д. Крім того, ця просталінська босота з президії АН вищої школи не бажає провести чистку мови від засилля зворотів з дієсловами зворотної дії, особливо в пасивній формі, які не типові для української мови. Масова неграмотність отої АН вищої школи просто зашкалює!!! Потрібна всеукраїнська комісія з впорядкування і українізації української мови.
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29.01.2021 04:49 Відповісти
-
Нам слов'янам Українцям України - Русі соромно не знати свою давню історію і величну українську мову наших славних предків героїв починаючи з Київської Русі (давня назва України) до цього дня. Які завжди в мужніх кривавих боях віддавали свої життя за Свободу своєї Батьківщини свободу Української нації. На всі віки буде народна пам'ять, безмежна любов і загальна повага: ​​Дружинникам Київської - Русі, Українським Запорізьким козакам, мужнім воїнам козакам УНА і УПА. ******** патріотам захисникам в АТО - ООС в Національній Визвольній Війні українського народу проти російських фашистів окупантів.
І без своєї рідної Української історії і не спотвореною кацапами національної мови не може бути суверенної незалежної Української держави .. І не свою а чужу и ворожу для нас історію і мову окупантів маніакально намагаються нам насадити, і вже як для своєї кацапської колонії наші самі найлютіші в світі вороги -загарбники Криму та Донбасу криваві кремлівські фашисти )(уйла і їх прокляті слуги -холуї ЗЕбіли капітулянти..
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29.01.2021 06:35 Відповісти
Пора вже зрозуміти одну просту річ, що в Світі - "Все тече, все міняється".
Так само і УКРАЇНСЬКА МОВА.

Мова любого народу теж змінюється під впливом різних факторів, як зовнішніх так і внутрішніх.

Тому приходиться удосконалювати не лише правопис, а навіть вимову слів.
Мова, яка не самоудосконалюється приречена на консервацію, а з часом на поступове зникнення.
І взагалі мовою повинні займатися спеціалісти по мові, а не судді і політики. А то вже історією політики догралися.
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29.01.2021 07:18 Відповісти
Це зрозуміло, але коли замість кроку вперед наші сивочолі академікині та прохфесорині, роблять три кроки назад, то це є відкрите шкідництво та невігластво.Щороку з'являється понад 2000 нових слів технічних та наукових термінів в мовах світу ,- це пов'язано з технологічним прогресом- чому б їх не адаптовувати для української мови, але комусь краще написати та захистити наукову роботу по фемінітивах ,котрі як не принижують особу до якої так звертаються, то принаймі виставляють у смішному світлі
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29.01.2021 08:21 Відповісти
Ну фемінітиви - це світовий тренд, навіть у інгліш їх починають вводити, хоча там ж родів немає. Наприклад, на спортивних каналах вже давно кажуть sportsman та sportswoman (хоча у нас спортсменка застосовується десятиліттями).
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29.01.2021 10:11 Відповісти
Ну чому ж, наприклад в Англії до цих пір говорят на дитину it, воно, майже як в Україні.)) тобто дитина ще не зовсім сформована людина.

А більшість ЗеБілів, шмаркля, наприклад, та зкацаплені хАхли-малоросси так ніколи вже людьми і не станут... Тому про шмарклю тільки або воно, або вона.))
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29.01.2021 11:13 Відповісти
Мова звичайно з часом змінюється, але її не можна змінювати насильницькими діями, особливо діями неуків більша частина яких не є етнічними українцями, що засіли в багатьох вузах, та на верхніх щаблях влади і тільки імітують роботу. Непрофесіонали та невігласи ******* державу.
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29.01.2021 07:58 Відповісти
Чомусь за український правопис найбільше хвилюються свинособаки, що гавкають скрєпним кацапським койне.

Мова, якщо це не мертва мова, звичайно, живий організм, що змінюється та розвивається... Суд взагалі не повинен втручатися в ці справи.

свинособаки та зкацаплені хАхли-малоросси нехай гавкають і далі, начхати...
Мова буде і далі розвиватися, очищення від кацапізмів та штучного нівелювання під кацапо-ординський койне-суржик і далі буде тривати.
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29.01.2021 08:17 Відповісти
Це не правопис а хвора фантазія.... мова формуеться віками у спілкуванні... а не в високих кабінетах за шість років.
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29.01.2021 08:56 Відповісти
У спілкуванні формується розмовна мова, але ж є ще мова літературна! До правопису можуть бути питання, але це 100% не компетенція суду вирішувати! Є мовознавці - от хай вони і дискутують!
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29.01.2021 10:04 Відповісти
100 відсотків.
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29.01.2021 11:09 Відповісти
Отож, мовознавці! Але не верховна рада! Якщо люди не захочуть, ці слова не будуть вживати скільки б ми тут не сперечалися! Це як з ідеями коммунізму - те що насаджується зверху як правило викликає огиду і не приживається. Так само буде і з цими штучними словами.
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29.01.2021 12:19 Відповісти
ну, так і не вживайте. Вас хіба хтось заставляє їх вживати?
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30.01.2021 14:28 Відповісти
Саме так, ЛІТЕРАТУРНА! А яке відношення до ЛІТЕРАТУРИ мають ці академкині, прохвхвесорині та просто членкині, що придумали цей дурнуватий новояз? Які літературні твори вони написали? Скільки людей ними зачитуються?
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29.01.2021 22:45 Відповісти
Fedor Skrepnuy

Це зрозуміло, але коли замість кроку вперед наші сивочолі академікині та прохфесорині, роблять три кроки назад, то це є відкрите шкідництво та невігластво.Щороку з'являється понад 2000 нових слів технічних та наукових термінів в мовах світу ,- це пов'язано з технологічним прогресом- чому б їх не адаптовувати для української мови, але комусь краще написати та захистити наукову роботу по фемінітивах ,котрі як не принижують особу до якої так звертаються, то принаймі виставляють у смішному світлі
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29.01.2021 09:12 Відповісти
нажаль, нажаль, нажаль... Справжня реформа України має початись із зброєю в руках. Москальню із бруду витягти не можливо... А жити в бруді, ми вже не погодимось.
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29.01.2021 09:38 Відповісти
І взагалі Україні потрібно переходити на латинську абетку, а то так і будем прив'язані до паРаші!
Чим далі від Макви - тим менше буде пролито української крові!!!
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29.01.2021 11:10 Відповісти
То давайте одразу перейдемо на японську, чому б ні! Як у вас тут на цензорі все просто виходить!!! Люди віками розмовляли і будуть далі використовувати звичні слова! І ніяка влада не змусить нас спілкуватися цими смішними та дурнуватими словами.
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29.01.2021 12:22 Відповісти
У ЛАТИНСЬКОЇ АБЕТКИ В УКРАЇНІ І НА ЇЇ ТЕРЕНАХ Є ІСТОРИЧНЕ КОРІННЯ.
ЯКЕ ВІДНОШЕННЯ ДО УКРАЇНИ МАЄ ТВОЄ ЗАУВАЖЕННЯ????
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29.01.2021 14:05 Відповісти
Дійсно, латинь москалі ще якось, з горем пополам, зможуть прочитати. А от як на ієрогліфи перейдем, тоді точно буде "остаточне прощавай".
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29.01.2021 22:48 Відповісти
Окружной административный суд Киева - антигосударственная структура, одним свои решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.
ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком.
Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация.
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29.01.2021 11:11 Відповісти
абсолютно.
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29.01.2021 11:14 Відповісти
"Академии наук высшей школы Украины"
ГОСПОДИ!
Ещё одна академическая лавочка, сосущая деньги из бюджета....
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29.01.2021 12:15 Відповісти
Возможно, что эти "академики" по правописанию в свое время меняли правописание по велению КПСС, а теперь "используют старые наработки"
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29.01.2021 13:04 Відповісти
100%. ,,РЕФОРМА МОВИ" ПО ЛЄКАЛАМ РЕФОРМИ РУССКОГО ЯЗИКА 1970 РОКУ В СРСР. НАМ НАВ'ЯЗУЮТЬ УСІ ТІ ПРАВИЛА В МОВУ. СКОПІЙОВАНІ З ПРАВОПИСУ ПИСЬМА ПА РУССКИ. 😆🥰🤣😂
ЦІ ГОРЕ РЕФОРМАТОРИ НЕХОЧУТЬ ЗВЕРНУТИСЯ АНІ ДО ІСТОРІЇ І ТОГО ЯК ЗВУЧАЛА ТА ПИСАЛАСЬ УКРАЇНСЬКА ХОЧА БИ 100 РОКІВ ТОМУ. АНІ ДО ******** СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ БЛИЗЬКИХ УКРАЇНСЬКІЙ. ЯК ТО ПОЛЬСЬКА, ТА СЛОВАЦЬКА МОВИ.
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29.01.2021 14:13 Відповісти
А Шевченка або Котляревського почитати і взнати, як писалась і звучала українська, (не)грамотність не дозволяє?
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29.01.2021 22:37 Відповісти
Не можливо, а точно, нинішні "академікині" взяли за основу новоязу розробки 20-х років минулого століття дурнуватого комуняки, ворога України, який, можливо, і розробив свій "правопис" по велінню КПРС в насмішку, щоб познущатися з української мови...
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29.01.2021 22:54 Відповісти
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