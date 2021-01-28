Рішення ОАСК про правопис - антиукраїнський реванш, - заява Академії наук вищої школи України

Над новим українським правописом працювали з 2002 року. За останні 5 років отримано близько 3000 пропозицій щодо правопису, всіх їх обговорили і поставили на голосування, щоб отримати компромісний варіант.

Про це йдеться в заяві президії АН вищої школи України, текст якого опубліковано УП, інформує Цензор.НЕТ.

На думку авторів заяви, мотивація рішення ОАСК "лежить у річищі масштабного антиукраїнського реваншу, який здійснюється останнім часом, зокрема, й через інструменти корумпованої й контрольованої проросійськими силами судової системи".

Автори заяви зазначили, що робота над новою редакцією Українського правопису тривала ще з 2002 року. У 2015 році уряд створив Нацкомісію з правопису, в її склад включили провідних вчених-лінгвістів. Нову редакцію правопису винесли на громадське обговорення.

Однак лише той склад Національної правописної комісії, який був сформований урядом у 2015 році і включав усіх провідних учених-лінгвістів з академічних установ та університетів, зумів дійти до консенсусного рішення і запропонувати нову редакцію правопису, яку винесли на громадське обговорення.

Читайте також: Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст

"У ході цього безпрецедентно широкого обговорення надійшло близько 600 звернень наукових та освітніх установ, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та окремих громадян, які містили приблизно три тисячі пропозицій. Усі вони були узагальнені і проголосовані", - сказано в заяві.

В Академії наук вищої школи наголосили, що рішення Президії НАН та Колегії МОН України від 21 жовтня 2018 року, якими затверджено нову редакцію Українського правопису, ніким не оскаржені й продовжують діяти в повному обсязі.

"Закликаємо Національну комісію зі стандартів державної мови, на яку після набуття чинності Законом про державну українську мову покладено й питання правопису, своїм рішенням підтвердити чинність нової редакції Українського правопису, затвердженої Президією НАН та Колегією МОН України 21 жовтня 2018 року", - зауважили автори заяви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис, - адвокати