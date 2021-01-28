Рішення ОАСК про правопис - антиукраїнський реванш, - заява Академії наук вищої школи України
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Над новим українським правописом працювали з 2002 року. За останні 5 років отримано близько 3000 пропозицій щодо правопису, всіх їх обговорили і поставили на голосування, щоб отримати компромісний варіант.
Про це йдеться в заяві президії АН вищої школи України, текст якого опубліковано УП, інформує Цензор.НЕТ.
На думку авторів заяви, мотивація рішення ОАСК "лежить у річищі масштабного антиукраїнського реваншу, який здійснюється останнім часом, зокрема, й через інструменти корумпованої й контрольованої проросійськими силами судової системи".
Автори заяви зазначили, що робота над новою редакцією Українського правопису тривала ще з 2002 року. У 2015 році уряд створив Нацкомісію з правопису, в її склад включили провідних вчених-лінгвістів. Нову редакцію правопису винесли на громадське обговорення.
Однак лише той склад Національної правописної комісії, який був сформований урядом у 2015 році і включав усіх провідних учених-лінгвістів з академічних установ та університетів, зумів дійти до консенсусного рішення і запропонувати нову редакцію правопису, яку винесли на громадське обговорення.
"У ході цього безпрецедентно широкого обговорення надійшло близько 600 звернень наукових та освітніх установ, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та окремих громадян, які містили приблизно три тисячі пропозицій. Усі вони були узагальнені і проголосовані", - сказано в заяві.
В Академії наук вищої школи наголосили, що рішення Президії НАН та Колегії МОН України від 21 жовтня 2018 року, якими затверджено нову редакцію Українського правопису, ніким не оскаржені й продовжують діяти в повному обсязі.
"Закликаємо Національну комісію зі стандартів державної мови, на яку після набуття чинності Законом про державну українську мову покладено й питання правопису, своїм рішенням підтвердити чинність нової редакції Українського правопису, затвердженої Президією НАН та Колегією МОН України 21 жовтня 2018 року", - зауважили автори заяви.
Будь ласка, зачекайте...
Бо якби ти дійсно був знайомий із творами галичанина Франка, наприклад, то ти б такоїфігні не писав би!
Я у Львові був може разів 10, жодного разу не чув, щоб так говорили...
Так чим тоді займалися судді?
І окружних шльондр не забудьте з собою взяти.))
Агресія та хамство не прикрашає людину, а показує що ця людина або стверджує неправду та їй за це соромно, або відверто бреше та розуміє що оточубчі бачуть що вона бреше, і це призводить до агресії.
Вас ніхто не заставляє вживати саме ці слова, реформа правопису не лише про це, до того ж там є варіативність...
До речі,сірОжа, чому Ви Sergey, а не Sergiy, якщо Ви дійсно Belibenko?
на обосРашке ваабЧе цельное зарево полыхаетЬ.))
Ви iдiот? я обiцяю, що якщо звернення буде панi,чи пан...i навiть панi професор нiякого штрафу не буде.) не грайте шимка.
Накінець :"Ви iдiот? я обiцяю, що якщо звернення буде панi,чи пан...i навiть панi професор нiякого штрафу не буде.)"
Як Ви можете щось обіцяти? Ви що контролюватимете кожного тупого поліцая? Виж навіть не в Україні! До речі німецьку мову Вас змушували вивчати? Чи ви самі її добровільно вивчили?
Так отож!
щось від тебе,гівноїд,кацапом засмерділо... Чомусь за український правопис найбільше хвилюються свинособаки, що гавкають скрєпним кацапським койне-суржиком.
нормальное правописание было и есть, классическое, литературное.
я погано розумію свинособачу, що ти там прогавкало?
нормальною мовою, будь ласка, прошу...
Нам слов'янам Українцям України - Русі соромно не знати свою давню історію і величну українську мову наших славних предків героїв починаючи з Київської Русі (давня назва України) до цього дня. Які завжди в мужніх кривавих боях віддавали свої життя за Свободу своєї Батьківщини свободу Української нації. На всі віки буде народна пам'ять, безмежна любов і загальна повага: Дружинникам Київської - Русі, Українським Запорізьким козакам, мужнім воїнам козакам УНА і УПА. ******** патріотам захисникам в АТО - ООС в Національній Визвольній Війні українського народу проти російських фашистів окупантів.
І без своєї рідної Української історії і не спотвореною кацапами національної мови не може бути суверенної незалежної Української держави .. І не свою а чужу и ворожу для нас історію і мову окупантів маніакально намагаються нам насадити, і вже як для своєї кацапської колонії наші самі найлютіші в світі вороги -загарбники Криму та Донбасу криваві кремлівські фашисти )(уйла і їх прокляті слуги -холуї ЗЕбіли капітулянти..
Так само і УКРАЇНСЬКА МОВА.
Мова любого народу теж змінюється під впливом різних факторів, як зовнішніх так і внутрішніх.
Тому приходиться удосконалювати не лише правопис, а навіть вимову слів.
Мова, яка не самоудосконалюється приречена на консервацію, а з часом на поступове зникнення.
І взагалі мовою повинні займатися спеціалісти по мові, а не судді і політики. А то вже історією політики догралися.
А більшість ЗеБілів, шмаркля, наприклад, та зкацаплені хАхли-малоросси так ніколи вже людьми і не станут... Тому про шмарклю тільки або воно, або вона.))
Мова, якщо це не мертва мова, звичайно, живий організм, що змінюється та розвивається... Суд взагалі не повинен втручатися в ці справи.
свинособаки та зкацаплені хАхли-малоросси нехай гавкають і далі, начхати...
Мова буде і далі розвиватися, очищення від кацапізмів та штучного нівелювання під кацапо-ординський койне-суржик і далі буде тривати.
Це зрозуміло, але коли замість кроку вперед наші сивочолі академікині та прохфесорині, роблять три кроки назад, то це є відкрите шкідництво та невігластво.Щороку з'являється понад 2000 нових слів технічних та наукових термінів в мовах світу ,- це пов'язано з технологічним прогресом- чому б їх не адаптовувати для української мови, але комусь краще написати та захистити наукову роботу по фемінітивах ,котрі як не принижують особу до якої так звертаються, то принаймі виставляють у смішному світлі
Чим далі від Макви - тим менше буде пролито української крові!!!
ЯКЕ ВІДНОШЕННЯ ДО УКРАЇНИ МАЄ ТВОЄ ЗАУВАЖЕННЯ????
ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком.
Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация.
ГОСПОДИ!
Ещё одна академическая лавочка, сосущая деньги из бюджета....
ЦІ ГОРЕ РЕФОРМАТОРИ НЕХОЧУТЬ ЗВЕРНУТИСЯ АНІ ДО ІСТОРІЇ І ТОГО ЯК ЗВУЧАЛА ТА ПИСАЛАСЬ УКРАЇНСЬКА ХОЧА БИ 100 РОКІВ ТОМУ. АНІ ДО ******** СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ БЛИЗЬКИХ УКРАЇНСЬКІЙ. ЯК ТО ПОЛЬСЬКА, ТА СЛОВАЦЬКА МОВИ.