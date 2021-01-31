Масові акції проти заборони абортів тривають у Польщі

У Польщі тисячі людей вийшли на акції проти майже повної заборони абортів у країні. Наймасштабніша акція відбулась у центрі Варшави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, люди скандували: "Свобода, рівність, аборти на вимогу". Сталися сутички демонстрантів із поліцією. Для розгону мітингувальників застосували сльозогінний газ.

Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про практично повну заборону абортів ще в жовтні минулого року. Однак нововведення набуло чинності лише 27 січня після офіційної публікації. Суд визнав незаконним переривання вагітності навіть у тому випадку, якщо у плода є вроджені патології.

У постанові суду йдеться, що подібні речі дискримінують ще ненароджену дитину. Опозиційні партії, правозахисні організації і Євросоюз вважають, що рішення порушує права жінок.

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Щорічно в Польщі проводиться близько тисячі легальних операцій із переривання вагітності, 98% із яких - через внутрішньоутробні патології плоду.

Групи із захисту прав жінок зазначають, що справжня кількість абортів серед польських жінок, що проводяться або підпільно, або в інших країнах, досягає 80-120 тисяч.

Нагадаємо, 28 січня 2020 року Конституційний суд Польщі оприлюднив обґрунтування свого рішення від 22 жовтня минулого року про заборону здійснення абортів у разі наявності у плода важкого і незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю.

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