Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що є питання, щодо яких у нього з президентом України Володимиром Зеленським "ведеться дискусія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання, чи підтримує він абсолютно політику глави держави, Разумков відповів: "У багатьох питаннях так. Є питання, щодо яких ми дискутуємо. Я впевнений, що саме в дискусії народжується істина".

На уточнююче запитання, чи стало останнім часом таких дискусій більше, голова ВР сказав, що "по-різному, і я думаю, що це нормальний робочий процес".

Нагадуємо, останнім часом Разумков не підтримав голосування за призначенням Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України, як це закликав фракцію зробити президент Зеленський.

Крім того, він вносив, по суті, альтернативний законопроєкт до президентського для вирішення конституційної кризи, а також утримався при голосуванні за введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".