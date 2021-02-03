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Новини Політика України
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Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про відносини із Зеленським:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що є питання, щодо яких у нього з президентом України Володимиром Зеленським "ведеться дискусія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання, чи підтримує він абсолютно політику глави держави, Разумков відповів: "У багатьох питаннях так. Є питання, щодо яких ми дискутуємо. Я впевнений, що саме в дискусії народжується істина".

На уточнююче запитання, чи стало останнім часом таких дискусій більше, голова ВР сказав, що "по-різному, і я думаю, що це нормальний робочий процес".

Нагадуємо, останнім часом Разумков не підтримав голосування за призначенням Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України, як це закликав фракцію зробити президент Зеленський.

Крім того, він вносив, по суті, альтернативний законопроєкт до президентського для вирішення конституційної кризи, а також утримався при голосуванні за введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".
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Топ коментарі
+7
Разумков уже пролетел стать гетьманом.Вообще,недалекий по образованности человек.Спасибо Байдену.
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03.02.2021 22:52
+5
Лупоглазый решил, что господин его назначил любимой женой.
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03.02.2021 22:53
+5
Разумков об отношениях с Зеленским: "Есть вопросы, по которым мы дискутируем" - Цензор.НЕТ 7248
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03.02.2021 23:01
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Разумков уже пролетел стать гетьманом.Вообще,недалекий по образованности человек.Спасибо Байдену.
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03.02.2021 22:52 Відповісти
Лупоглазый решил, что господин его назначил любимой женой.
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03.02.2021 22:53 Відповісти
"Переписка Энгельса с этим,как его,черта.." (с)
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03.02.2021 22:54 Відповісти
Все прояснится при импичменте...
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03.02.2021 22:55 Відповісти
млеешь от нетерпения?
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03.02.2021 23:06 Відповісти
И какие это вопросы? Чей Крым, кто оккупирует Донбасс и должен ли быть российско-булгарский язык вторым государственным?
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03.02.2021 22:56 Відповісти
Разумков об отношениях с Зеленским: "Есть вопросы, по которым мы дискутируем" - Цензор.НЕТ 7248
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03.02.2021 23:01 Відповісти
"По многим вопросам да. Есть вопросы, по которым мы дискутируем. Я уверен, что именно в дискуссии рождается истина".
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Где таких грамотеев набрали на нашу голову? Разумков об отношениях с Зеленским: "Есть вопросы, по которым мы дискутируем" - Цензор.НЕТ 1872

Истина существует независимо от дискуссии. В дискуссии может родиться компромисс...
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03.02.2021 22:57 Відповісти
Если точнее, то истина рождается в диалоге
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03.02.2021 23:04 Відповісти
Можете более развёрнуто, как это рождается истина в диалоге и зачем кому-то рожать истину?
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03.02.2021 23:08 Відповісти
Разумков об отношениях с Зеленским: "Есть вопросы, по которым мы дискутируем" - Цензор.НЕТ 8750
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03.02.2021 22:57 Відповісти
Разумков считает,что это он поставил зеленского президентом.Да и зеленский говорил,что ему проедложили.Разумков,конечно,не самая мозговая фигура в этом вопросе,но он подошел по возрасту зеленскому.Думаю,что проходило все под кураторством медведчука.Да и разумкову тоже что-то пообещали,или держали как запасной аэродром.Будь сейчас трамп презиком,нам реально было бы не очень хорошо.А так еще можно бороться .
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03.02.2021 23:02 Відповісти
зеленский твой однокашник ? Как он там сейчас братела?
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03.02.2021 23:05 Відповісти
Отлично.Зеленский президент.
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03.02.2021 23:06 Відповісти
преЗезеден. Ще не заробив, щоб його вважали Президентом.
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03.02.2021 23:23 Відповісти
Це твой сусид може заробыты чы не заробыты.А Президента Украины выбирают граждане Украины.И Президент Зеленский есть Президентом для всех граждан Украины.
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03.02.2021 23:27 Відповісти
...лечись, петрович! Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 1542
Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 9092
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03.02.2021 23:37 Відповісти
Не знал кто такой Охлобыстин.Поэтому зашёл в нете посмотреть кто это такой .Оказывается расийский врач. А так как Украинец не будет искать аналогию с расией значит ты рашен швайнен Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 3198 Так шо иди скушай селёдку
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03.02.2021 23:44 Відповісти
...расейский врач, говоришь? Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 8584 ...ню-ню Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 308 Только не удаляй свой "коммент", я его щас заскриню - прекрасный пример высокого показателя IQ среди зелеизбирателей Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 6487
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03.02.2021 23:47 Відповісти
...держи, вася, только детям (если они у тебя есть) не показывай - обхохочут Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 6363 Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 6363 Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 6363
Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 9168
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03.02.2021 23:50 Відповісти
"именно в дискуссии рождается истина", но не ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Хитрожелтость никого и никогда не доводила до хорошего
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03.02.2021 23:03 Відповісти
Про таких обычно говорят, маменькин сынок, и комсомольский карьерист, он даже не понимает, что весь пересыпан нафталином.
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03.02.2021 23:39 Відповісти
Цей поц слизький і верткий як вуж. Дивився як він розпатякував на ПРЯМОМУ.
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03.02.2021 23:44 Відповісти
На хитрую жо...у , есть ...уй с винтом !!! Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 5417
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04.02.2021 00:19 Відповісти
Не согласен с Президентом: иди в отставку, создавай свою партию, побеждай на выборах и рули, а то на чужом авторитете (хотя и незаслуженном) попал в парламент и "дискутируешь". В этом споре я на стороне Зеленского. Респект Зеленскому!
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04.02.2021 10:06 Відповісти
 
 