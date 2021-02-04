УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4721 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
16 143 146
ВР (11731) Зеленський (17456) Кабмін (6264) опитування (1405) розпуск (109)

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування

Ідею розпуску парламенту і дострокові перевибори підтримують 63%, ідею відставки президента і призначення дострокових виборів глави держави - 50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"Ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримують 63%, не підтримують – 30%. Відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62% опитаних, не підтримують – 29%. Ідею відставки президента та призначення дострокових виборів глави держави підтримують 50%, не підтримують 46%", - йдеться в повідомленні.

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 01

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 02

Протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58 до 63%, президентських – з 39 до 50%, обрання нового КМУ – з 60 до 62%.

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 03

Також читайте: Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 04

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 05

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 06
Інфографіка: Рейтинг

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+51
Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2279
показати весь коментар
04.02.2021 11:23
+43
Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 727
показати весь коментар
04.02.2021 11:23
+27
Коли в країні 73% ідійотів, то наслідки будуть непередбачувані.
показати весь коментар
04.02.2021 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4031
показати весь коментар
04.02.2021 14:09 Відповісти
https://zn.ua/internal/jadernaja-knopka-v-rukakh-knopkodava-.html
показати весь коментар
04.02.2021 14:25 Відповісти
tZE
Несколько штрихов к вчерашней драме.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ("112", "NewsOne", "Zik" ). Санкции практически предусматривают прекращение деятельности телеканалов. Многим это казалось внезапным и спонтанным решением исчерпавшего весь запас терпения Зеленского. Это не совсем так.
Сделаем лирическое отступление. Что нам всегда нравилось в общении с американцами - это то, что они всегда и прямо говорят, что они хотят от другой стороны и твердо придерживаются всех взаимных договоренностей. Этим они выгодно отличаются от европейцев, говорящих одно, думающих другое, делающих четвертое ... (Не касается Великобритании.)
Беда Зеленского состоит в том, что окруженный целым сонмом ограниченных лизоблюдов, он фактически лишен критического и объективного мнения о вопросах которые решаются.
США откровенно и честно пыталось донести до Зеленского свое видение взаимоотношений, но сделать это им так и не удалось.
Последней попыткой этих структур был январский визит (17.01.2021) бывшего премьера Украины, а ныне сотрудника аналитического "Центра Евразия" (который является составной частью американского Atlantic Counci), Алексея Гончарука в Украину на похороны адвоката Сергея Нижнего и его общение с Зеленским.
Гончарук кратко изложил содержание требуемых действий. Ничего нового в них нет. Все они изложены в прошлогодней ноябрьской аналитической статье, посвященной возможной победе Байдена (8 ****.2020 Г. Atlantic Council) * где ясно и четко был задан вопрос:
"Numerous other prominent Ukrainians now have good reason to rethink their actions. Putin's closest ally in Ukraine, Viktor Medvedchuk, has been sanctioned by the United States since March 2014 over the Russian occupation of Crimea. Why, then, is he allowed to head a parliamentary faction and control three major Ukrainian television channels? Biden is likely to pose such a question."
Для осознания неизбежного Зеленскому потребовалось две недели и докладная Министерства финансов ...
Зеленскому нужно помнить - там названы и другие вопросы, которые ждут его решения
Praemonitus, praemunitus
________
* https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/why-a-biden-presidency-is-very-good-news-for-ukraine/
показати весь коментар
04.02.2021 14:32 Відповісти
И прийдёт Опижздюки, и тогда полная сдача интересов Украины.
показати весь коментар
04.02.2021 14:33 Відповісти
опзж и слуги народу - соратники и друзья ...
показати весь коментар
04.02.2021 15:02 Відповісти
ага, это по закрытию каналов особенно видно Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9209
показати весь коментар
04.02.2021 19:33 Відповісти
Канали - не бізнес.
показати весь коментар
04.02.2021 19:55 Відповісти
Най був би Зеленський чи інший "клован", ЯКБИ він вів проукраїнську політику і рухав нормальні реформи, боровся з русньою і корупцією. Але ж, якщо навіть взяти останню історію з каналами (невідомо чим воно ще обернеться) - це як насрав триметрову купу, а потім зверху посадив квітку.
показати весь коментар
04.02.2021 14:38 Відповісти
Це так хоче ОПЗЖ і ЄС. Народ підтримає Зеленського .У нього є бажання щось краще зробити для свого народу .А це вже плюс .Це не Янукович да і Порошенко які в першу чергу набивали свої кармани. .
показати весь коментар
04.02.2021 15:21 Відповісти
Порошенко пришел с какими то активами, которые заработал до президентства. Что добавилось за 5 лет?
показати весь коментар
04.02.2021 19:14 Відповісти
Зараз вибори вигідні лише опжз.
І рейтинги вони теж замовляли з фальсифікаціями результатів.
показати весь коментар
04.02.2021 15:25 Відповісти
Олігархи вкладаються не по-дитячи. Завжди корито було у своїх, а тут на тобі. Після блокування каналів того й дивись почнуть вимагати звіт про мільони. Тільки імпічмент дасть змогу триматися корита і далі.
показати весь коментар
04.02.2021 15:39 Відповісти
Пусть Зеленский правит дальше.
Но он должен кончить всех рыгов.
А мэдвэда- ПОВЕСИТЬ!
показати весь коментар
04.02.2021 16:24 Відповісти
ти все готовий терпіти заради цього?
показати весь коментар
04.02.2021 21:18 Відповісти
А скільки відсотків із проголосувавших за Зеленського та СН вважають особисто себеб винуватими, за той піз.дец, що відбувається у країні?
показати весь коментар
04.02.2021 16:38 Відповісти
Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3981
показати весь коментар
04.02.2021 16:46 Відповісти
от это наголосовали
показати весь коментар
04.02.2021 16:47 Відповісти
Пусть прекратит покупки Э/Э с параши,разрешит отстрел лугандонов и кацапов,посадит мертветчука,вернет тариф на Э/Э - и рейтинг поменяется - только для етого надо быть Украинчем или хотя бы иметь яйца,а там нет ни одного,ни другого.
показати весь коментар
04.02.2021 16:52 Відповісти
ты хоть видешь в какой теме пишешь,кацап,обдолбаный боярой))))?
показати весь коментар
04.02.2021 17:46 Відповісти
кацап,иди на бутылку))
показати весь коментар
04.02.2021 22:47 Відповісти
Украинцем
показати весь коментар
04.02.2021 16:52 Відповісти
Отставка, выборы, отставка, выборы и так бесконечно.Вы задолбали !Может пора не отставками заниматься ,а заставлять их работать?У нас что дофига денег на выборы?Он уже ходили 73% д@билов проголосовали дальше что ,снова идти, долго так ходить будем?РАБОТАТЬ !Давить законно что бы работали и отвечали за свою работу !
показати весь коментар
04.02.2021 16:58 Відповісти
Заставь дурака стать умным.
показати весь коментар
04.02.2021 17:20 Відповісти
От роботы долбойоба и непрофесионала вреда больше чем пользы.Что тебе Юзик наработает????Его бы вместо коня ,землю пахать, может бы и была польза, а умственная кпд равен нулю.
показати весь коментар
04.02.2021 18:45 Відповісти
Турчинов показал и доказал, что плодотворной работы парламента можно добиться и без бесконечной смены местами кроватей в борделе... а вот неадекватные случайные слуги каламойского зэ-зыдэнты должны сменяться как можно чаще. Чтобы не бронзовели. Даже задолго до окончания срока своих полномочий: 100 дней на реализацию данных на выборах обещаний. По результатам либо дальше, либо с пляжа вон и в турму
показати весь коментар
04.02.2021 17:04 Відповісти
О, рюзьгэ!)))
показати весь коментар
04.02.2021 17:29 Відповісти
Де ти бачив рюзьге? Переплутав екран монітору з дзеркалом?
показати весь коментар
04.02.2021 18:24 Відповісти
А скільки опитаних підтримує ідею чергової позачергової революції та конституційного запровадження інституту перманентних виборів? Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4935
показати весь коментар
04.02.2021 17:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vMJTJQNi-VI
показати весь коментар
04.02.2021 17:58 Відповісти
очередная атака ************!
показати весь коментар
04.02.2021 18:24 Відповісти
оплаченный рейтинг по заказу Жопоблока
показати весь коментар
04.02.2021 22:13 Відповісти
Мертвечук понял, сейчас или никогда))Понятно что бубочку уже мало кто поддерживает, но упаси боже новые выборы! Тупорылый скот приведет бойка,и опзж..(((Так что пусть пока нелох числится гарантом!))
показати весь коментар
05.02.2021 00:46 Відповісти
С такими платежками другого ожидать и не стоило!
показати весь коментар
05.02.2021 01:06 Відповісти
Не верю в резкое прозрение Зеленского.
Если бы Зеленский был патриотом, он бы за каждого убитого нашего защитника (воина), рвал бы очко двуглавой курице, чтобы перья летели, а не наматывал сопли на кулак.
А так, верить в то, что малоросс вдруг стал патриотом - это как верить в то, что прыщавая ЗЕленая лягушка превратилась в красавицу.
Но единственное, что в нашей сказке произошло, так это то, что Зеленского кто-то очень смачно "поцеловал", так что "голограмма" начала искажаться и показывать двойное изображение: малоросс-бандеровец. Не более того.
И пока в ОПе - засилье российской агентуры,
пока Рифф сидит в тюрьме, пока Бужанский в Раде топит за двуязычие, пока Шкарлет министр образования, пока Деркач не под следствием, пока мы закупаем российскую электроэнергию, пока олигархи обдирают граждан Украины, - ни в какой патриотизм Зеленского я не поверю.
И чем бы не закончилась атака Зеленского на Медведчука, надо понимать, что это борьба не за Украину, а за сохранение своей шкуры.
С одной стороны - это информационная бомба, с другой - это решение судов. И еще не известно, в чьих руках эта информационная бомба разорвется.
Как то так.
І. Лютий
показати весь коментар
05.02.2021 01:15 Відповісти
Да там особо и рвать не фига не надо , просто опять разрешить разведку и работу беспилотников . И при наличии Байкантаров , за каждого двухсотого атаковать опорники и слады орков . То есть за одного нашего организовывать им 5-10 двухсотых посылок в Мордор и их попустит моментально.
показати весь коментар
05.02.2021 07:07 Відповісти
идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства - 50%. Источник: https://censor.net/ru/n3245956

ЧОМУ 50 %, ДУМАЮ ЗА ВІДСТАВКУ Зе КЛОУНА ВЖЕ ДЕСЬ 80 % НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА !!! Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6254
показати весь коментар
05.02.2021 01:26 Відповісти
Вся эта история очень дурно пахнет. Когда Медведчук фактически обьявил войну Зеленскому, началось интенсивное мочилово по всех направлениях,чем Россия непременно воспользуется, и в кремле будут очень довольны А народ Украины в своей вере в доброго царя,которого на фоне беспорядков предложат в Кремле, лоханется в очередной раз. Догадались,кого готовят на роль "хорошего" царя? Ведь сценарий кремля разорвать Украину изнутри никто не отменял. Я очень недоволен многими действиями Президента со слугами олигархов, но тот первый шаг,который был сделан в отношении росийской агентуры в Украине вызвал уважение.
показати весь коментар
05.02.2021 05:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vMJTJQNi-VI - хотя бы 13:55 - 38:00
показати весь коментар
05.02.2021 05:45 Відповісти
"Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства - 50%"

Кому там еще не хватало аргументов, чтобы ответить на простой вопрос: зачем зеЛох закрыл мертведчуковские помойки?! При таком рейтинге недоверия, уже летом труп лоха43года будут выносить всей страной из банковой. Такая же куйня и с радой.
показати весь коментар
05.02.2021 06:57 Відповісти
За Осла голосовало 73% , а новых выборов хотят 50% , так что пока оставшиеся 23% не поумнеют , спешить не надо . Пусть платежки за газ после марта увидят , платежки по 3 гр за киловатт электричества , они обязаны до самых гландов ощутить последствия своего выбора , бо снова выберут такое же безмозглое ЧМО , которое им 4 штуки евро зарплаты пообещает .
показати весь коментар
05.02.2021 07:03 Відповісти
Приматы ЗЕльца теперь могут митинговать против повышения тарифов на новых дорогах в мороз и пургу...Е..НУТЫЕ ЗЕ-СЕКТАНТЫ.
показати весь коментар
10.02.2021 13:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 