Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Ідею розпуску парламенту і дострокові перевибори підтримують 63%, ідею відставки президента і призначення дострокових виборів глави держави - 50%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
"Ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримують 63%, не підтримують – 30%. Відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62% опитаних, не підтримують – 29%. Ідею відставки президента та призначення дострокових виборів глави держави підтримують 50%, не підтримують 46%", - йдеться в повідомленні.
Протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58 до 63%, президентських – з 39 до 50%, обрання нового КМУ – з 60 до 62%.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.
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Несколько штрихов к вчерашней драме.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ("112", "NewsOne", "Zik" ). Санкции практически предусматривают прекращение деятельности телеканалов. Многим это казалось внезапным и спонтанным решением исчерпавшего весь запас терпения Зеленского. Это не совсем так.
Сделаем лирическое отступление. Что нам всегда нравилось в общении с американцами - это то, что они всегда и прямо говорят, что они хотят от другой стороны и твердо придерживаются всех взаимных договоренностей. Этим они выгодно отличаются от европейцев, говорящих одно, думающих другое, делающих четвертое ... (Не касается Великобритании.)
Беда Зеленского состоит в том, что окруженный целым сонмом ограниченных лизоблюдов, он фактически лишен критического и объективного мнения о вопросах которые решаются.
США откровенно и честно пыталось донести до Зеленского свое видение взаимоотношений, но сделать это им так и не удалось.
Последней попыткой этих структур был январский визит (17.01.2021) бывшего премьера Украины, а ныне сотрудника аналитического "Центра Евразия" (который является составной частью американского Atlantic Counci), Алексея Гончарука в Украину на похороны адвоката Сергея Нижнего и его общение с Зеленским.
Гончарук кратко изложил содержание требуемых действий. Ничего нового в них нет. Все они изложены в прошлогодней ноябрьской аналитической статье, посвященной возможной победе Байдена (8 ****.2020 Г. Atlantic Council) * где ясно и четко был задан вопрос:
"Numerous other prominent Ukrainians now have good reason to rethink their actions. Putin's closest ally in Ukraine, Viktor Medvedchuk, has been sanctioned by the United States since March 2014 over the Russian occupation of Crimea. Why, then, is he allowed to head a parliamentary faction and control three major Ukrainian television channels? Biden is likely to pose such a question."
Для осознания неизбежного Зеленскому потребовалось две недели и докладная Министерства финансов ...
Зеленскому нужно помнить - там названы и другие вопросы, которые ждут его решения
Praemonitus, praemunitus
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* https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/why-a-biden-presidency-is-very-good-news-for-ukraine/
І рейтинги вони теж замовляли з фальсифікаціями результатів.
Но он должен кончить всех рыгов.
А мэдвэда- ПОВЕСИТЬ!
Если бы Зеленский был патриотом, он бы за каждого убитого нашего защитника (воина), рвал бы очко двуглавой курице, чтобы перья летели, а не наматывал сопли на кулак.
А так, верить в то, что малоросс вдруг стал патриотом - это как верить в то, что прыщавая ЗЕленая лягушка превратилась в красавицу.
Но единственное, что в нашей сказке произошло, так это то, что Зеленского кто-то очень смачно "поцеловал", так что "голограмма" начала искажаться и показывать двойное изображение: малоросс-бандеровец. Не более того.
И пока в ОПе - засилье российской агентуры,
пока Рифф сидит в тюрьме, пока Бужанский в Раде топит за двуязычие, пока Шкарлет министр образования, пока Деркач не под следствием, пока мы закупаем российскую электроэнергию, пока олигархи обдирают граждан Украины, - ни в какой патриотизм Зеленского я не поверю.
И чем бы не закончилась атака Зеленского на Медведчука, надо понимать, что это борьба не за Украину, а за сохранение своей шкуры.
С одной стороны - это информационная бомба, с другой - это решение судов. И еще не известно, в чьих руках эта информационная бомба разорвется.
Как то так.
І. Лютий
ЧОМУ 50 %, ДУМАЮ ЗА ВІДСТАВКУ Зе КЛОУНА ВЖЕ ДЕСЬ 80 % НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА !!!
Кому там еще не хватало аргументов, чтобы ответить на простой вопрос: зачем зеЛох закрыл мертведчуковские помойки?! При таком рейтинге недоверия, уже летом труп лоха43года будут выносить всей страной из банковой. Такая же куйня и с радой.