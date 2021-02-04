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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування

Вищий Антикорупційний суд зупинив рішення Печерського райсуду про передачу справи заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАБУ.

"Апеляційна палата ВАКС зупинила рішення Печерського райсуду столиці про передачу справи за підозрою заступника Керівника Офісу Президента до іншого органу досудового розслідування до розгляду цього питання АП ВАКС. Відповідне рішення АП ВАКС ухвалила 4 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

АП ВАКС також зобов'язала ДБР у термін до 13:00 10 лютого 2021 року надати до АП ВАКС згадане рішення Печерського райсуду, яке слідчі ДБР витребували нібито під приводом розслідування дій Генерального прокурора з незаконної зміни прокурорів САП у провадженні НАБУ і тим самим заблокували розгляд апеляційної скарги у законний спосіб – в АП ВАКС.

Водночас глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що оскільки "Апеляція ВАКС зупинила незаконне рішення Печерського суду, то Венедіктова повинна повернути справу Татарова в НАБУ".

Також читайте: Єрмак пояснив, чому Татарова не звільняють з ОП: "Звинувачення, що лунали, мають 4-річну давнину"

Нагадаємо, раніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова.

Пізніше Татаров повідомив, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
хоть какое то сопротивление коррупционной зелени
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04.02.2021 13:25
+11
вот на что способен животворящий звонок из США. Аналы кацапские закрыли (правда не известно надолго ли), дело татарова вернули в набу. Что еще? Ждем.
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04.02.2021 13:45
+6
Тут принцип КРУГОВОЇ ПОРУКИ! Своїх невидають.... ДБР на поріг не пустили! ???
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04.02.2021 13:41
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хоть какое то сопротивление коррупционной зелени
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04.02.2021 13:25 Відповісти
я все же считаю что это наказание ОПЗЖ за то что не дали голоса .
с батькивщиной то все нормально ....
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04.02.2021 13:33 Відповісти
как сказал мой старый дядько. - резину ермак тянет и му-му . бёт.....шож вам так этот татаров дорог? неужели такой спец шо атас? он ведь обычный шмуклер бабки у военнослужащих воровал и за зэка топил....
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04.02.2021 13:31 Відповісти
Тут принцип КРУГОВОЇ ПОРУКИ! Своїх невидають.... ДБР на поріг не пустили! ???
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04.02.2021 13:41 Відповісти
Вы же все помните, я надеюсь что во время захвата Крыма Зеленский "умирал" в России на съёмках фильма «8 первых свиданий» ?
ВАКС остановил решение суда о передаче дела Татарова из НАБУ в другой орган досудебного расследования - Цензор.НЕТ 2203
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04.02.2021 13:32 Відповісти
Кстати, а Люся-то поддержала каналы Вити-уХйлокума.
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04.02.2021 13:32 Відповісти
потому-что Люся .лядська баба.
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04.02.2021 13:40 Відповісти
Це Люся так тоді з ним солідаризувалась бо Нацрада ТР оштрафувала 112-й, а зараз мовчить як в рот води набрала.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула матеріали перевірки телеканалу «112 Україна» та застосувала одразу дві санкції - попередження та штраф у 114 067 гривень за поширення висловлювань, що розпалюють ворожнечу. Про це повідомила пресслужба регулятора 28 січня.
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04.02.2021 14:19 Відповісти
Не спасут рядового Татарова, ей (бо)Байдену.. ВАКС остановил решение суда о передаче дела Татарова из НАБУ в другой орган досудебного расследования - Цензор.НЕТ 3938
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04.02.2021 13:35 Відповісти
Ну от як тут не процитувати Славка: - "Веселі,брате,часи настали." Нарешті хоч якась подоба правосуддя у нашій країні.А от що стосується Славка,то чому б йому не продовжувати співати нормальних пісень? А він у політику поліз...
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04.02.2021 13:44 Відповісти
вот на что способен животворящий звонок из США. Аналы кацапские закрыли (правда не известно надолго ли), дело татарова вернули в набу. Что еще? Ждем.
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04.02.2021 13:45 Відповісти
Доречі, а де вони усі з ОПУборделю - Міша, Андрюша, Люся - чому така тиша... навіть Разумков роз"яснив свою нейтральну позицію, а шо такоє де думка трійці тих, що глашатають іменем України для світової дипломатії?
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04.02.2021 13:45 Відповісти
Байден прекрати, что ты делаешь?! ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування - Цензор.НЕТ 312Точнее не прекращай, все отлично!
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04.02.2021 14:16 Відповісти
Сначала обрадовался прочитавши "о передаче тела татарова", потом дочитался и как-то приуныл. ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування - Цензор.НЕТ 7578
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04.02.2021 14:17 Відповісти
От що Байден животворящий робить! ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування - Цензор.НЕТ 8365
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04.02.2021 14:20 Відповісти
Решение во имя НАБУ, ВАС и святого Байдена...... ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування - Цензор.НЕТ 1652
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04.02.2021 14:22 Відповісти
Під час телефонної розмови Клімкіна з держсекретарем США Блінкеном був присутній Єрмак. Після тієї розмови, пізно ввечері Зеленський у спішному порядку зібрав екстерне засідання РНБО і на підставі постанови ВР 2018 року прийняв рішення про закриття телеканалів медведчука. На жаль не повідомляють, який "привіт" від Бадена передав Блінкен Зеленському.
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04.02.2021 14:34 Відповісти
Байден разошёлся не на шутку
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04.02.2021 15:14 Відповісти
Так держать!
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04.02.2021 20:41 Відповісти
у этого рЫговского петуха компромат и на ваЗЕлина и на его полового партнера ермака и на весь его Сброд, но если он не перестанет его покрывать и крышевать это будет концом его "цирка" под названием президентство.....
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04.02.2021 15:49 Відповісти
ВАКС МОЛОДЦЫ ! нО, ЧТОБ ДАЛЬШЕ НЕ СЛИЛИ !
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04.02.2021 20:41 Відповісти
 
 