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Росія (47229) США (14478) ядерне паливо (64) Вітренко Юрій (370)

Україні потрібно перейти на поставки ядерного палива зі США замість палива з РФ, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україні потрібно перейти на поставки ядерного палива зі США замість палива з РФ, - Вітренко

Україна має перейти на використання ядерного палива зі США, замінивши ним паливо з Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив в.о. глави Міненерго Юрій Вітренко.

"Ми повинні перейти на поставки ядерного палива зі США замість палива з Росії", - зазначив міністр.

Вітренко також наголосив на необхідності інтеграції енергосистеми України з європейською, допустивши, що це може відбутися раніше 2023 року, як це планується зараз.

"Ми хочемо зробити це, принаймні, в 2023 році, може, раніше", - сказав Вітренко.

Також читайте: Голосування за призначення Вітренка міністром енергетики може відбутися на наступному пленарному тижні Ради, - "слуга народу" Кравчук

За словами глави Міненерго, інтеграція з європейським ринком - "це інтеграція з ліквідним ринком з чесними правилами і ефективною конкуренцією, до яких прагне Україна".

"Чесно скажу, без такої інтеграції нам не досягти того рівня конкуренції, до якого ми прагнемо, оскільки та концентрація, яку ми бачимо на ринку, і цілісність гравців навряд чи дозволяє на це розраховувати", - підкреслив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Україна має послідовно і наполеглево позбуватись будь-яких стасунків в енергогалузі з Московією !!!)))
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04.02.2021 14:49
+13
Тем что обещает это на 2023 год, когда будет совсем другое правительство.
Запомните все, если какое то правительство обещает, что либо сделать за 5 лет (или на год окончания своей каденции) - это целенаправленная, откровенная ложь! Они не только не сделают к этому сроку, но и не собираются этого делать!!!!!
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04.02.2021 14:55
+12
если чувак за базар ответит, насчет отключения от единой энергосистемы с кацапстаном и белорусью, и отказом от мокшанского ядренного топлива, то чем он плохой кандидат на пост министра энергетики?
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04.02.2021 14:49
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Україна має послідовно і наполеглево позбуватись будь-яких стасунків в енергогалузі з Московією !!!)))
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04.02.2021 14:49 Відповісти
Хоча б на словах обіцяє боротися з монополізмом у в-ві електроенергії. Ніби салом по губам помазав.
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04.02.2021 15:08 Відповісти
Кому ви вірите??? "мама любит совок"
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04.02.2021 18:27 Відповісти
амінь ...
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04.02.2021 18:56 Відповісти
если чувак за базар ответит, насчет отключения от единой энергосистемы с кацапстаном и белорусью, и отказом от мокшанского ядренного топлива, то чем он плохой кандидат на пост министра энергетики?
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04.02.2021 14:49 Відповісти
Тем что обещает это на 2023 год, когда будет совсем другое правительство.
Запомните все, если какое то правительство обещает, что либо сделать за 5 лет (или на год окончания своей каденции) - это целенаправленная, откровенная ложь! Они не только не сделают к этому сроку, но и не собираются этого делать!!!!!
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04.02.2021 14:55 Відповісти
Это дело максимум на пару месяцев....это если не торопясь...а если срочно то в течении суток можно все отключить...
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04.02.2021 14:57 Відповісти
Отключить можно, наверное, ми за 1 час, но он хочет отключить и не замерзнуть.
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04.02.2021 15:16 Відповісти
це робиться вже 7 років. Частково перевели, частково ні. Це не так просто, замінити пальне. Там стрижні іншої форми, треба переробляти під них обладнання.
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04.02.2021 16:13 Відповісти
ахах. Обладнання переробляти)Легше ТВС підігнати ніж компоновку АЗ.
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04.02.2021 17:38 Відповісти
Ні не легше, бо це зміна обладнання для виробництва ТВС, а це мільярди.
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05.02.2021 12:04 Відповісти
В нас немає заводу по виробництву ТВС. Вестінгауз у Швеції збудував завод, що виробляє ТВС подібні до російських.
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05.02.2021 12:24 Відповісти
Я і не про наші писав. Я писав про виробників,а про завод у Швеції мені нічого не відомо. Якщо так, то це значно прискорить процес переведення.
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05.02.2021 14:04 Відповісти
та говорить ніби правильно, проте вже наслухались, хай запевнить усіх що він зробить так як каже, чого б то йому не вартувало, підключить суспільство і врешті решт поставить крапку на рашапідній енергозалежності. поки що довіри "висококваліфікований спеціаліст" не вселяє.
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04.02.2021 15:36 Відповісти
Если б он только не прицеливался покупать газ напрямую у рф.
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04.02.2021 15:36 Відповісти
він зараз щоб вскочити у крісло за що хочеш "ответит" ...
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04.02.2021 18:57 Відповісти
вУмица
Украине нужно перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из РФ, - Витренко - Цензор.НЕТ 5785
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04.02.2021 14:50 Відповісти
Так ведь при "барыгах" и переходили на Westinghouse. Что теперь снова не так?
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04.02.2021 14:52 Відповісти
Таня Черновол писала, что не так. Деркач и сообщники, в интересах Рашки, завалили испытания Вестингхауса на украинских АЭС.
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04.02.2021 14:57 Відповісти
как, на дороге легли??
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04.02.2021 16:39 Відповісти
я должен тебе пересказывать? Возьми сам почитай.
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04.02.2021 17:25 Відповісти
При барыгах об этом пафосно говорили, но ничего, как обычно не делали.
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04.02.2021 15:21 Відповісти
Вот данные на лето 2019 года. Этого хватит зебилу?

" .... По данным "Энергоатома", на сегодня уже шесть украинских энергоблоков работают на топливе от Westinghouse. Госслужба статистики Украины зафиксировала, что в первом квартале 2019 года "Энергоатом" заплатил по контрактам с Westinghouse 51,23 млн долларов, а с ТВЭЛ - 17,5 млн долларов. За семь месяцев текущего года картина уже несколько иная: закупки у ТВЭЛ составили 100 млн долларов, у Westinghouse - почти 76 млн долларов....."
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04.02.2021 15:27 Відповісти
Зелена пліснява відновлює імпорт електроенергіі з Білорусі та Росіі ! Це прямий шлях до руйнаціі енергогалузі України та енергозалежності України від Росіі !!)))
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04.02.2021 15:32 Відповісти
Так после прихода Зели и сотрудничество с Westinghouse стали торпедировать под разными поводами. Правда все это делалось под красивые лозунги.
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04.02.2021 15:39 Відповісти
Говорят,говорят... делайте уже это! Ставьте забор и ров с крокодилами от этих ублюдочных соседей!
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04.02.2021 14:52 Відповісти
странно.. а я всегда думал, что Украине нужно научиться делать самим это топливо! видать витренко будет иметь откат с тех поставок! пипец госопди ну почему дебилы у власти?
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04.02.2021 14:53 Відповісти
Ещё у них есть уголь, газ и нефть.
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04.02.2021 14:57 Відповісти
и шо?!
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04.02.2021 15:02 Відповісти
а шо мамка Наталя скаже?
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04.02.2021 14:59 Відповісти
НАТА - НЕТ !
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04.02.2021 15:03 Відповісти
И что? Строили-строили, и за 12 лет так и не построили?

П.С. Не знаю , как у вас в Беларуси, но в Украине ссылаться на новости 12-летней давности немного моветон...
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04.02.2021 16:12 Відповісти
Надо так надо. А по состоянию на 12-00 на территории Украины было обесточено 8,6% энергосетей. Вот так выглядит шантаж государства со стороны олигархов.
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04.02.2021 15:09 Відповісти
давно пора
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04.02.2021 15:12 Відповісти
..это вообще-то аксиома с 2014го.. если кто не знал
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04.02.2021 15:17 Відповісти
Так вроде же еще при Порохе перешли на Westinghouse. Что снова ТВЭЛы? или только на словах перешли.
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04.02.2021 15:24 Відповісти
Зелена пліснява,наполеглево та послідовно, нищит все, набуте Україною, на шляху до євроінтеграціі !!!)))
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04.02.2021 15:29 Відповісти
все эти заявы чтоб голос и сн более менее проукр проголосовали за вице премьера. на самом деле видим закупку э-энергии на раше и уничтожение атомной энергетики в Украине.
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04.02.2021 15:34 Відповісти
Зачем слушать Витренко насчет того, что и кому Украина должна, если можно прямо обратиться к первоисточнику - послу США?
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04.02.2021 15:35 Відповісти
"-Ну і умний! - Аж страшно!" (с)
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04.02.2021 15:40 Відповісти
Необходимо производить свое ядерное топливо а не закупать его .Нужно искать партнеров для строительства такого предприятия . И периодически появлялась инфа что такие переговоры ведутся . А почему до сих пор НЕТ результатов, а покупаем опять за рубежом ? Может пора спросить и шоколадного ,,папередника " и зеленых наступников ? Эта отрасль НЕ терпит зависимости от поставок из за рубежа .Кто продает нам топливо тот влияет на всю нашу энергетику и соответственно может шатать ситуацию в стране
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04.02.2021 16:03 Відповісти
Украине нужно перейти на поставки..

Ну так давайте завтра после обеда и переходите! Кто мешает?
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04.02.2021 16:04 Відповісти
Вітренко брехун,або невіглас! Хай поцікавиться скільки блоків працюють на амерському паливі! Іхто завалив програму СММР у атомній енергетикі? і що воно про це знає?
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04.02.2021 16:13 Відповісти
Украине нужно перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из РФ, - Витренко/ Лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным. Ответное откровение мародёру и вору из кодлана Коломойского.
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04.02.2021 16:16 Відповісти
да ладно.... правильно, штоб отключать уже с американским ураном и всё равно топить ахметовским углём
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04.02.2021 16:35 Відповісти
Пам'ятаю Мериканці запропонували добувати в Україні сланцевий газ.

Гавкання піднялось аж до Місяця, пророкували, що залишиться від України Сахара.

І найбільше гавкали всякі паРашні, отак і з ТВЕЛАМИ із Штатів тепер буде, поварнякають всякі Вітренки і забудуть.

Мама не дозволить із Семами дядями торгувать!
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04.02.2021 17:00 Відповісти
Сменить российское ядерное топливо на какое-нибудь другое невозможно. Это вам не южноафриканский уголь (точнее говно) лопатой закидывать
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04.02.2021 17:00 Відповісти
Все можливе в ********* світі
Опити такі вже були, але кацапське лобі перемогло.
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04.02.2021 17:13 Відповісти
ставь опыты с ядерным топливом на своих детях. Мне Чернобыля достаточно
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04.02.2021 17:18 Відповісти
В Чернобилі були самі "дубові" совкові реактори. Російське паливо з часом взагалі змінять. Років за п'ять почнуть будувати енергетичні термоядерні і водневі комплекси.
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04.02.2021 17:22 Відповісти
не спорю...когда построят. Реактор разработан и введен в эксплуатацию под конкретный вид ядерного топлива. Витренко и остальным идиотам этого не понять
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04.02.2021 17:27 Відповісти
Вумнявий иксперт намалювався.
Що скаже експерт на це?

" ....According to Energoatom, Units 1, 3, and 4 at ********** operate on a combination of fuel assemblies supplied by Russia's Tvel and Westinghouse.
Energoatom said **********-1, which is shut down for a planned outage, has 126 Westinghouse fuel assemblies loaded in its reactor core, while **********-3 and -4 have 84 Westinghouse assemblies each.
The company said the units are expected to switch fully to Westinghouse-made fuel in 2020 and 2021.
In 2018, South Ukraine-3 became the first Ukrainian VVER 1000 unit to use only Westinghouse-supplied fuel assemblies. **********-5 is now the second Ukrainian unit to entirely switch its fuel supply...."
https://www.nucnet.*******************-5-becomes-second-unit-to-use-only-westinghouse-fuel-12-3-2019
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04.02.2021 17:45 Відповісти
написано же выше..спроектирован, построен и запущен под определенное топливо. Использование другого атомного сырья это опасные эксперименты. Вам конечно насрать на последствия. Точно мало Чернобыля
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04.02.2021 18:04 Відповісти
А ТВС-А можуть тільки рассеяні. зробити інші ні?Якщо це повна копія збірки росіян. то нічого реактору не будет.
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04.02.2021 19:06 Відповісти
На не американское сюда поставлять ,а разрабатывать независимую енергосистему а не подключать её к чему то! Новые технологии и разработки .ДЯТЛЫ . Время летит и мир развивается.И думать нада над проектами будущего пока не поздно.Думать нада о независимости в любой отрасли ! Помочь можем мы сами себе ,а не надеяться на кого то.
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04.02.2021 17:01 Відповісти
+++++
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04.02.2021 17:12 Відповісти
Треба будувати нові реактори, на існуючих станціях, американські і закуповувати їх твели. Ті реактори (совкові), що виводять з
експлуатації замінювати на американські.
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04.02.2021 17:17 Відповісти
А в нас що,зовсім нема клепки своє виробляти? А наш уран куди поставляють? Не інакше,як в кацапію. До речі,Україна має найбільші в Европі запаси уранової руди. Бо може цей ішак не знає,так я йому ну от просто зараз і кажу...
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04.02.2021 17:25 Відповісти
ну так бери лопату иди добывай
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04.02.2021 17:29 Відповісти
Мене просто цікавить простет питання: - Ти ідіот?
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04.02.2021 17:42 Відповісти
До речі,Україна має найбільші в Европі та де у Европі ... у Світі запаси дерьма при кориті влади та 3,14здоболів
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04.02.2021 19:02 Відповісти
Украина добровольно отказалась от ЯО. Теперь ей нельзя обогащать уран. Она может добыть природную смесь изотопов, но топливо или ЯО из неё не сделать. Надо выделить из смеси конкретные изотопы. Как правило уран для этого идёт в РФ.

Даже если Украина построит завод по производству топлива, технология будет такой: Украина добывает Уран, продаёт его в РФ, там его обогащают и продают Украине раз в 10 дороже. Украина делает ТВЭЛы.

Можно бы было в США или в Китай - но вы сравните расстояния (а уран (особо обогащённый) - трудно и дорого транспортировать). Топливо выйдет золотым.
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04.02.2021 19:40 Відповісти
це вже все було обговорено із ВестинХауз.
Завод уже був у планах. Все було погоджено. Но домовлявся Порошенко. Він пішов і проект я так розумію зе продовжити не зміг.
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05.02.2021 04:40 Відповісти
А кто против,давай, только потянем ли?, когда землю уже считай заложили за долги, а Зе э/э не оплатили? А, что там с Гиперлуп? давно не слышно?
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04.02.2021 17:26 Відповісти
...Крупнейший украинский агрохолдинг Kernel пролоббировал через парламентскую группу Андрея Веревского внесение в Верховную Раду новой редакции законопроекта о детенизации производства сельскохозяйственной продукции под №3131-д, который предполагает взимание налога на сельхозземли у селян...
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04.02.2021 19:03 Відповісти
Ну это как со спирзаволами, подымают налоги, что бы не выгодно было работать, а потом скупают обонкротившиеся предприятия и понижают налоги уже для себя, так и с Землей,чисое бандо-формирование, и окупационная власть власть, ты им хоть кол на голове теши, а они продолжают население Украины уничтожать, чистый фашизм соросят против Украины.И еще себе они берут субсидии на бизнес от государства и приняли закон про инвестиции больше 20 миллионо евро по которому не платят налоги, а население заставляют платить, что бы забрать Землю, а население выгнать прочь, как индейцев.
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04.02.2021 23:25 Відповісти
на унітазі вийшла "статейка" що то все по просьбам трудящихся ... самі попросили для себе податки ...
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05.02.2021 08:32 Відповісти
Не может быть! Не прошло и 7-ми лет! ))
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04.02.2021 20:05 Відповісти
Паливо і будь-яка торгівля з маскалією повинна була припинена після оголошення незалежності. А то скоро 30 років незалежності і тільки нещодавно у транспорті почали крутити ролики що мова обєднує, ппц якийсь!
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04.02.2021 20:45 Відповісти
Тыц пырдыц. Вот те раз. Вроде же уже при Пете переходили на топливо из США. Оказывается Петька и в етом вопросе помазал нам чем то коричневым под носом и сказал что то шоколад
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04.02.2021 21:07 Відповісти
Треба відновлення або прискорення проекту по будівництву заводу по виготовленню топливних елементів. Такий план роки ще 2 назад точно був у реалізації. Навіть дозволи всі отримали. Але на жаль зараз чогось тиша.А на рахунок топлива із США. На даний момент 50% постачається звідтам і ще 50% від компанії твел. Не перейшли на всі 100% так як це зміна одного монополіста на іншого. І з власним заводом це було б уже не важливо.
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05.02.2021 04:38 Відповісти
 
 