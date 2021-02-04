Україні потрібно перейти на поставки ядерного палива зі США замість палива з РФ, - Вітренко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Україна має перейти на використання ядерного палива зі США, замінивши ним паливо з Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив в.о. глави Міненерго Юрій Вітренко.
"Ми повинні перейти на поставки ядерного палива зі США замість палива з Росії", - зазначив міністр.
Вітренко також наголосив на необхідності інтеграції енергосистеми України з європейською, допустивши, що це може відбутися раніше 2023 року, як це планується зараз.
"Ми хочемо зробити це, принаймні, в 2023 році, може, раніше", - сказав Вітренко.
За словами глави Міненерго, інтеграція з європейським ринком - "це інтеграція з ліквідним ринком з чесними правилами і ефективною конкуренцією, до яких прагне Україна".
"Чесно скажу, без такої інтеграції нам не досягти того рівня конкуренції, до якого ми прагнемо, оскільки та концентрація, яку ми бачимо на ринку, і цілісність гравців навряд чи дозволяє на це розраховувати", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Запомните все, если какое то правительство обещает, что либо сделать за 5 лет (или на год окончания своей каденции) - это целенаправленная, откровенная ложь! Они не только не сделают к этому сроку, но и не собираются этого делать!!!!!
" .... По данным "Энергоатома", на сегодня уже шесть украинских энергоблоков работают на топливе от Westinghouse. Госслужба статистики Украины зафиксировала, что в первом квартале 2019 года "Энергоатом" заплатил по контрактам с Westinghouse 51,23 млн долларов, а с ТВЭЛ - 17,5 млн долларов. За семь месяцев текущего года картина уже несколько иная: закупки у ТВЭЛ составили 100 млн долларов, у Westinghouse - почти 76 млн долларов....."
П.С. Не знаю , как у вас в Беларуси, но в Украине ссылаться на новости 12-летней давности немного моветон...
Ну так давайте завтра после обеда и переходите! Кто мешает?
Гавкання піднялось аж до Місяця, пророкували, що залишиться від України Сахара.
І найбільше гавкали всякі паРашні, отак і з ТВЕЛАМИ із Штатів тепер буде, поварнякають всякі Вітренки і забудуть.
Мама не дозволить із Семами дядями торгувать!
Опити такі вже були, але кацапське лобі перемогло.
Що скаже експерт на це?
" ....According to Energoatom, Units 1, 3, and 4 at ********** operate on a combination of fuel assemblies supplied by Russia's Tvel and Westinghouse.
Energoatom said **********-1, which is shut down for a planned outage, has 126 Westinghouse fuel assemblies loaded in its reactor core, while **********-3 and -4 have 84 Westinghouse assemblies each.
The company said the units are expected to switch fully to Westinghouse-made fuel in 2020 and 2021.
In 2018, South Ukraine-3 became the first Ukrainian VVER 1000 unit to use only Westinghouse-supplied fuel assemblies. **********-5 is now the second Ukrainian unit to entirely switch its fuel supply...."
https://www.nucnet.*******************-5-becomes-second-unit-to-use-only-westinghouse-fuel-12-3-2019
експлуатації замінювати на американські.
Даже если Украина построит завод по производству топлива, технология будет такой: Украина добывает Уран, продаёт его в РФ, там его обогащают и продают Украине раз в 10 дороже. Украина делает ТВЭЛы.
Можно бы было в США или в Китай - но вы сравните расстояния (а уран (особо обогащённый) - трудно и дорого транспортировать). Топливо выйдет золотым.
Завод уже був у планах. Все було погоджено. Но домовлявся Порошенко. Він пішов і проект я так розумію зе продовжити не зміг.