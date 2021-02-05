Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО
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Розширення VK Unblock для браузерів Chrome, Edge, яке використовували для обходу блокування російської соцмережі "ВКонтакте", викрадало персональні дані українців з акаунтів Google.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Національному координаційному центрі кібербезпеки, який є робочим органом Ради національної безпеки та оборони України.
Шкідливий код у розширенні виявили дослідники з чеської компанії Avast, яка розробляє програмне забезпечення в області безпеки. VK Unblock разом з іще 28 іншими розширеннями приховано збирало персональні дані користувачів і за командою адміністратора сервера могло змінювати інформацію на веб-сторінках, включно з результатами пошуку.
Також розширення збирало інформацію про активність мобільних телефонів і геолокацію.
Загалом такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів. Основні країни, на які було спрямовано атаку — Франція, Україна і Бразилія.
На даний момент шкідливі розширення заблоковані Google та Microsoft.
Будь ласка, зачекайте...
Будь в Данилова из СНБО хоть капля ума, уже провели бы тщательные расследования: как? почему данные из БД Украины не защищены от слов совсем и никак. Почему полиция имеет неограниченный доступ к многим данным и никто не контролирует, были ли основания к доступу на того ли иного гражданина. Вся Конституция о защите прав граждан превратилась в Украине в фиговый листок. Почему любая шавка из ИТ почти любого банка может запросто скачать все данные клиентов вместе с транзакциями? Почему НБУ удовлетворяет тупая отмазка всех банков, типа, "у нас все хорошо, все под контролем"?
Государства Украина нет, и не похоже, чтобы умненький еврейский мальчик понимал, как его построить.
Капостити таким персонажам, як я (та, мабуть, і Ви), все рівно, що стригти порося: мороки буде багато, а вовни - ...
Щодо розумненького хлопчика. Схоже, те розуміння йому і непотрібне. В нього зовсім інша мета...
Інша річ - яка їм з того користь? В моєму конкретному випадку їм доведеться окрім занудства, скористатися ще й фантазією - як-то на практиці використати такі дані: пенсіонер, інвалід другої групи - загальне захворювання (рак).
От тому й ***** .
Здоров'я Вам і Вашим рідним.
Дві хімії весною переніс відносно легко. Очевидно, допомогло й те, що після другої хімії місяць пожив у монастирі.
Накраще зілля - .... на похмілля
(с)
))))))
PS Наверно потому, что у меня линукс
PS А хомячки все в планшеты и телефоны уползли. Стационарный комп или нотбук - это уже отживший свое антиквариат.
или не займёт...
PS Не,я про статистику в сети, типа такой
PS Но впечатлила меня навсегда, и это любовь всей моей жизни, IRIX 5.0 от SGI c оконным менеджером 4dwm. На рабочей станции, где в 1996-м году было 1 гигабайт памяти.
32 модуля SIMM собственной SGI-ной конструкции, насколько я помню. Вот это была улетная для того времени система.
А вааще глубоко фиолетово, на каком линухе зависаеш. Это больше дело личных вкусов и привычек
И да, я тоже циннамон люблю
Однажды ученик спросил у Мастера:
- Долго ли ещё ждать перемен к лучшему? В чём смысл жизни, и что такое любовь?
- А мне почём знать? Я обычный токарь, отойди от шпинделя, - ответил ему Мастер.
-Смотрю, как деревья растут...
-Эх, все суетишся...
Хотя работать в IRIX 5.0, по нынешним временам, было вовсе и неудобно, чего только стоила мышка с одной кнопкой, у которой клик и даблклик делали неожиданно разные вещи.
BSD уже вроде токо мамонты юзают
ПыСы Когда то ремонтировал ЕС-1046... Начился матерится по армянски ))
Видел же єти платі?
Сколько там было 315 и 361?
Отэта их и юзали ))))))
И да, я с Северодонецка и у нас дофигища плат для них производили
Уже тяжко вспомнить, но на какой то из них было 3500 штук 315 и 361 ))
500 серия кстати была прикольной. Ее продать можно было. Радиолюбители на ней какой то синтезатор строили ))
Понятно что из офф репов можно проинсталить.
Ну и понятно что в отношении линухов он каг бэ и не нужен.
"Данная программа не препятствует заражению системы и не защищает от кражи информации. Если вредоносные программы активны в системе, они будут выполнять свою вредоносную деятельность до тех пор, пока компьютер не будет перезагружен."
Тю. Саме тому потрібна ще й антивірусна програма. А якщо антивірус не затримає якийсь вірус, то після перезавантаження компа - вірус буде винищено, тому що є Shadow Defender. А якщо немає Shadow Defender, а антивірус пропустив віруса, то вірус сидітиме в системі тихесенько та й далі "працюватиме". Якщо вірус такий, що здатен заблокувати комп чи щось подібне, то після перезавантаження компа, він знову працюватиме як і раніше.
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек
(с)
Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge, которое использовали для обхода блокировки российской соцсети "ВКонтакте", похищало персональные данные украинцев из аккаунтов Google.
Украинцам вряд ли понадобилось бы зачем-то обходить блокировки ВКонтакте
На скорость доступа и пользователи этого VK Unblock тоже не жаловались У них только пароли тырил
"скрыто собирало персональные данные пользователей и по команде администратора сервера могло изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска." - это делают ВСЕ, в т.ч. Гугл.
Так что это очередная "пэрэмога" от СБУ просто ради шума.
Гугл и Фейсбук собирают персональные данные граждан. Их деловые и родственные связи, телефона, номера платежных карт ... Даже прослушивают телефонные разговоры.