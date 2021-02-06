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"Юридична сотня" рекомендує доопрацювати ухвалений Радою в першому читанні законопроєкт про перетворення "Укроборонпрому" в холдинг. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Економіка

"Юридична сотня", проаналізувавши законопроєкт 3822 щодо реформування "Укроборонпрому", який Рада прийняла в першому читанні, дійшла висновку, що в ньому є безліч недоліків і його мають доопрацювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Юридичну сотню".

"У "Юридичній сотні" підкреслюють, що цей законопроєкт покликаний врегулювати процедурні питання, зокрема правові, економічні, організаційні щодо реформування Державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, а також щодо перетворення державних унітарних, казенних підприємств, що перебувають у складі концерну, в господарські товариства, управління. Проєкт пропонує корпоративну модель управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, зокрема зі створенням Наглядової ради.

Зазначається, що процедуру реформування концерну буде проведено в три етапи до 2023 року.

До переваг цього законопроєкту "Юридична сотня" відносить створення умов для залучення інвестицій і початку роботи з іноземними компаніями, зокрема з НАТО, відповідно до вимог Організації економічного співробітництва і розвитку.

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Юридична сотня рекомендує доопрацювати ухвалений Радою в першому читанні законопроєкт про перетворення Укроборонпрому в холдинг 01
Юридична сотня рекомендує доопрацювати ухвалений Радою в першому читанні законопроєкт про перетворення Укроборонпрому в холдинг 02
Юридична сотня рекомендує доопрацювати ухвалений Радою в першому читанні законопроєкт про перетворення Укроборонпрому в холдинг 03
Юридична сотня рекомендує доопрацювати ухвалений Радою в першому читанні законопроєкт про перетворення Укроборонпрому в холдинг 04

Проте він також має низку недоліків, зокрема відсутність фінансово-економічних розрахунків тощо.

"Стаття 4 проєкту визначає, що статутний капітал акціонерного товариства може формуватися за рахунок коштів державного бюджету, однак це прямо суперечить ст. 86 Господарського кодексу України, де встановлено заборону на використання бюджетних коштів для формування статутного капіталу товариства", - підкреслюють у "Юридичній сотні".

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"Передача і відчуження майна концерну може здійснюватися без узгодження з Фондом державного майна, що може призвести до безконтрольного руху об'єктів державної власності та їхньої втрати", - випливає з аналізу.

"Проєкт пропонує затвердити норми, які передбачають, що під час відступлення права вимоги, переведення боргу, проведення реорганізації згода кредиторів щодо заміни боржника у зобов’язанні є необов'язковою, що має ризик втрати державного майна", - наголошується в повідомленні.

Також у "Юридичної сотні" побачили низку недоліків щодо визначення правового статусу Наглядової ради:

- широке коло повноважень, яке належить до компетенції Наглядової ради, зокрема затвердження фінансового плану. Відповідно до ст. 75 ГКУ, наразі такий обов'язок покладається на уряд. Це може призвести до послаблення ефективного управління державними фінансовими ресурсами та контролю за витрачанням коштів найбільших суб’єктів державного сектору економіки;

- двоє із семи членів Наглядової ради призначаються президентом України, що є перевищенням повноважень президента, оскільки це не встановлено статтею 106 Конституції України;

- не визначено максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради.

Тож "Юридична сотня" рекомендує відправити цей законопроєкт на доопрацювання.

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06.02.2021 18:37 Відповісти
На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов
Саме так. Доречі, Данілов... Данілов... А хто це такий? Відомий патріот України? Опозиціонер режимам і їх брехливим лідерам? Щось не пригадую щоб це прізвище якось асоціювалось з чимось позитивним.. Шо за Данілов? х.з...(с)
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06.02.2021 18:45 Відповісти
кива в составе сотни? (кому то же дрочить надо в сессионом зале) - есть хороший крем.
ерема там же? - замечательная новость для него - его анал не табу....
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06.02.2021 18:52 Відповісти
К преимуществам данного законопроекта "Юридическая сотня" относит создание условий для привлечения инвестиций и начала работы с иностранными компаниями, в частности с НАТО в соответствии с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития.Источник: https://censor.net/ru/n3246428 - це примітивне і хибне уявлення та фантазії. Основним предметом господарської діяльності підприємств ОПК залишається озброєння, військова і спеціальна техніка, яка немає вільного обігу на міжнародних ринках і закуповується не приватним структурами, а державними, - для оснащення збройних сил. Чому у часи масового роздержавлення і приватизації державних підприємств, у тому числі оборонної спеціалізації, жоден олігарх не прикупив їх за безцінь? Через деякий час всі вони збанкрутували і зникли з мапи України, а були ще у досить задовільному стані і рахувалися флагманами оборонки СРСР. Це для Абромавичуса: оборонно-промышленный комплекс - это такой же бизнес, только сложный http://www.ukroboronprom.info/abromavichus-aivaras-pro-ukroboronprom-dlya-dw-ukraina/
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06.02.2021 19:25 Відповісти
Государство-это один Остап Бендер,а холдинг-это сто Остапов.Теперь вопрос,лучше контролировать одного Остапа или сто? "Юридична сотня" рекомендує доопрацювати ухвалений Радою в першому читанні законопроєкт про перетворення "Укроборонпрому" в холдинг - Цензор.НЕТ 1765
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06.02.2021 21:23 Відповісти
Шилонамильна реформа.
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07.02.2021 08:23 Відповісти
Система одна - на госпредприятии создаётся "прокладка" и осуществляется грабеж. Все. Ничего,****,не меняется. Уже разорили дойную корову,хотят ее зарезать. С оборонного комплекса можно зарабатывать МИЛЛИАРДЫ,у него УБЫТКИ. Никто не спрашивает ПОЧЕМУ,КТО ВИНОВАТ,ЧТО ДЕЛАТЬ что бы был РЕЗУЛЬТАТ. Схемы и грабеж. ***@ е чинуши.
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07.02.2021 08:37 Відповісти
 
 