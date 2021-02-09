Кабмін вирішив боротися з тіньовою зайнятістю: запроваджує принцип презумпції наявності трудових відносин

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їхньої наявності".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

У Міністерстві вважають, що ухвалення такого закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.

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"Збільшення кількості офіційно оформлених працівників шляхом легалізації трудових відносин сприятиме забезпеченню їхніх соціальних потреб та економічного зростання", - зазначає міністр Ігор Петрашко.

Документом передбачаються визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин і запровадження принципу презумпції наявності трудових відносин. Проєктом закону позначаються сім ознак наявності трудових відносин:

Виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;

Здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;

Виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;

Організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;

Систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;

Встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;

Відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

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При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак.

У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір, а працівник має бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій щодо збереження місця роботи.

Також документом врегульовано питання правонаступництва у трудових відносинах та процедура попередження працівників про відповідні зміни.

Як зазначають у Мінекономіки, це зробить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим та зрозумілим для колективу та посилить правовий захист працівників від незаконного звільнення.