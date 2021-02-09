Кабмін вирішив боротися з тіньовою зайнятістю: запроваджує принцип презумпції наявності трудових відносин
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Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їхньої наявності".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
У Міністерстві вважають, що ухвалення такого закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.
"Збільшення кількості офіційно оформлених працівників шляхом легалізації трудових відносин сприятиме забезпеченню їхніх соціальних потреб та економічного зростання", - зазначає міністр Ігор Петрашко.
Документом передбачаються визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин і запровадження принципу презумпції наявності трудових відносин. Проєктом закону позначаються сім ознак наявності трудових відносин:
Виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
Здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;
Виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
Організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;
Систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;
Встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
Відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.
При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак.
У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір, а працівник має бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій щодо збереження місця роботи.
Також документом врегульовано питання правонаступництва у трудових відносинах та процедура попередження працівників про відповідні зміни.
Як зазначають у Мінекономіки, це зробить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим та зрозумілим для колективу та посилить правовий захист працівників від незаконного звільнення.
Будь ласка, зачекайте...
Більшість так званих наших дрібних підприємців і не повинні існувати. Їх бізнес, це різниця між митними зборами і сплаченим хабарем. Завіз за 200 євро товару, за яким мав сплатити 2к євро зборів, от і "заробив" 1,8к. На цьому, увесь зміст їх бізнесу, закінчився. Вони не життєздатні при дотриманні Законів. Я вже не говорю, про реальних працівників. оформлених під ФОПів, з метою ухилення від податків.
Вони, своїми хабарями на митниці вбивають нашого ж виробника, то на кой х.р нам такі "підприємці"?
А риже чмо коболев профукав деражвного газу на 305 млн. кубів. Це як?
http://utg.ua/img/menu/company/docs/2020/418.pdf?fbclid=IwAR2dhZs2hQeLp6ojtIz6QKL5V9RJWLM-Va7Dpi3_ysRBGW6qSDxdh1_O9rA
Ось цих покидьків мали би публічно судити а потім повісити на хрещатику. А так виходить - одні крадуть уже не мільйонами долларів, а мілліардами, а з іншими треба робити "по закону"
Якщо врахувати важкість та соціальні наслідки, то ця трійця мала бути повішена, потім реанімована і так раз 100
Обеспечил бы всех, кто не имеет работы (а не только стоящих на учете) работой и зарплатой 2-3 тыс.$
А если устроят человека на нормальную работу с зарплатой 3000$, государство получит:
20% НДС, 18% НДФЛ, 22% ЕСВ, 1,5% ВС.
Не будем знать куда деньги бюджетные тратить!
И цены не намного выше наших, а в среднем такие же.
А теневая безработица толкает людей соглашаться работать за еду.
тобто, 50% збирати можна там де висока додана вартість, де переоцінений на міжнародному ринку продукт. (німці з авто та машинобудуванням)
у нас тінь та конверти рівняють те що по закону, до того що по-життю.
Якщо збирати тут половину, то коллапс з знищенням держави гарантований. - тут лишиться тільки вирощування зерна.
Ваш Шмыга
По состоянию на 1 января 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) каждый месяц выплачивает пожизненное содержание 3 538 судьям. В среднем, каждая выплата составляет 67 961,39 грн.
То есть каждый месяц ПФУ выделяет 240,4 млн грн на содержание судей-пенсионеров, о чем свидетельствуют данные Фонда.
В то же время размер средней пенсии по стране - 3 507 грн. Пенсионный фонд насчитывал 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн - те, кто продолжает работать. Источник: https://biz.censor.net/n3246841
"Как при 20% падении экономики, собрать на 20% больше налогов."
автор:
ученик пятого класса, Шмыгаль Денис.
общие фразы слащаво-патетической заботы об трудящихся....... как говорится если нечем не
можете помочь хотя бы не мешайте.
Да, в нормальных странах платят около 40-50%. Но там люди получают за эти налоги честные суды, полицию, хорошую медицину, дороги, инфраструктуру, и т.д. А пока у нас этого нет - до свидания. Не больше 10% согласен платить.
через пару років наші на нас цю ж технологію пробують.
Выбирали зеленое чмо?-кушайте на здоровье
Не прошу Вас, звичайно, розписувати мені все.
Наприклад, у викладача - який % зарплатні оподатковується ?
Я знаю, що не прогресивна система.
А, крім зарплати, податки включені і в товари та послуги, так ?
Бо я, коли жила в Україні і трошки попрацювала, зовсім не звертала на то увагу.
Вже казала знайомим в Україні, що конче потрібно змінювати податкове законодавство / правила.
Але це все настільки глибоко в*їлося, що я чесно не знаю, з чого і як починати. Сумно.
У нас зараз рекордно низькі відсотки на іпотеки і то клієнти руки викручують і очі видирають ...
Є 1,49%, 1,64%, 1,74%, 1,89% ... Я вже навіть не витримала і одному сказала (який мене просто домучував): месьє, ми не можемо скидати до нескінченності і дати вам 0,5% на іпотеку більше 350 тисяч.
Мама мені постійно каже, що ціни ростуть щодня і вже все не в сотнях, а в тисячах.
Боляче за пенсії. Тут люди відкладають собі мало не з 18-ти років (індивідуальний план) + на роботі є пенсійні фонди (правда, далеко не на всіх, але ...) + пенсії від держави за ті податки, що людина платила все життя.
Якщо не секрет, коли Ви повернулися в Україну ?
Я ніколи не хотіла, не збиралася і не думала їхати з України, мені було дуже боляче і важко (рвала по живому), планувала - максимум на 5 років, щоб гроші на квартиру заробити ...
Про медикаменти в курсі. Це - кошмар.
Так отож: податки не платяться, але всі потім вимагають виплат і нарікають, що малі.