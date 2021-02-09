УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53091 відвідувач онлайн
Новини Політика України
31932 259
Кабмін (3474) робота (182) Трудовий кодекс (21) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (57)

Кабмін вирішив боротися з тіньовою зайнятістю: запроваджує принцип презумпції наявності трудових відносин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін вирішив боротися з тіньовою зайнятістю: запроваджує принцип презумпції наявності трудових відносин

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їхньої наявності".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

У Міністерстві вважають, що ухвалення такого закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.

Також читайте: Парламент ухвалив закон про віддалену роботу

"Збільшення кількості офіційно оформлених працівників шляхом легалізації трудових відносин сприятиме забезпеченню їхніх соціальних потреб та економічного зростання", - зазначає міністр Ігор Петрашко.

Документом передбачаються визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин і запровадження принципу презумпції наявності трудових відносин. Проєктом закону позначаються сім ознак наявності трудових відносин:

Виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;

Здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;

Виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;

Організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;

Систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;

Встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;

Відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

Також читайте: Квота на працевлаштування людей з інвалідністю не працює, плануємо змінювати ментальну свідомість роботодавців, - Лазебна

При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак.

У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір, а працівник має бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій щодо збереження місця роботи.

Також документом врегульовано питання правонаступництва у трудових відносинах та процедура попередження працівників про відповідні зміни.

Як зазначають у Мінекономіки, це зробить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим та зрозумілим для колективу та посилить правовий захист працівників від незаконного звільнення.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+25
Ну так Денис Шморгаль же создал уже 500 000 рабочих мест или нет?
показати весь коментар
09.02.2021 10:33
+22
Идиоты придумывают новые способы репрессий для бизнеса ради сбора бешеных налогов придуманных идиотами из бпп и регионалами,это приведет только к оттоку рабочей силы в европу,сокращению экономики и соответственно нехватке средств для оплаты процентов по кредитам.
показати весь коментар
09.02.2021 10:35
+19
Опять Порох шмаркле в штаны насрал... ну доколе это будет продолжаться?! Кабмін вирішив боротися з тіньовою зайнятістю: запроваджує принцип презумпції наявності трудових відносин - Цензор.НЕТ 2459
показати весь коментар
09.02.2021 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
У нас не має зайвих 25 років, бо попередні 30, наш народ прос.рав. Ми або зробимо це за 5, або почнемо нормально жити років через 70...
показати весь коментар
10.02.2021 12:10 Відповісти
Ви тим самим добʼєте вщент малий бізнес. Без комплексного перегляду податків це буде останнім цвяхом у кришку труни малого (та власне і середнього) бізнесу. Не дивуйтеся потім, що після всіх тих реформ реальні доходи від податків до казни впадуть.
показати весь коментар
10.02.2021 14:19 Відповісти
Не називайте дрібним бізнесом те, що їм по суті не є!!!
Більшість так званих наших дрібних підприємців і не повинні існувати. Їх бізнес, це різниця між митними зборами і сплаченим хабарем. Завіз за 200 євро товару, за яким мав сплатити 2к євро зборів, от і "заробив" 1,8к. На цьому, увесь зміст їх бізнесу, закінчився. Вони не життєздатні при дотриманні Законів. Я вже не говорю, про реальних працівників. оформлених під ФОПів, з метою ухилення від податків.
Вони, своїми хабарями на митниці вбивають нашого ж виробника, то на кой х.р нам такі "підприємці"?
показати весь коментар
12.02.2021 14:26 Відповісти
Ой, то ви не в курсі всіх аспектів оподаткування роботодавця.
показати весь коментар
09.02.2021 11:44 Відповісти
Я хіба вів мову про усе оподаткування?
показати весь коментар
09.02.2021 21:19 Відповісти
А не можна щочь від чогось відокремлювати. Все повʼязане. І оподаткування загальне, і законодавче поле ведення бізнесу, і хабарі, і все загалом. Бо все це береться з одного карману. І закон руху бабла в природі такий, що якщо на щось пішло більше, то на інше піде меньше.
показати весь коментар
09.02.2021 21:55 Відповісти
Мене про інше не питали. Я сказав,як вирішити одну проблему. Маю ідеї і щодо інших, але враховуючи як у людей починає підгорати від цвєю, інші їм явно будуть не до вподоби. 😂
показати весь коментар
09.02.2021 22:06 Відповісти
Да ладно Окей. Просто візьмем всього двох жидів - каломойського та боголюбова. Яка сумма збитків в млрд долларів?
А риже чмо коболев профукав деражвного газу на 305 млн. кубів. Це як?
http://utg.ua/img/menu/company/docs/2020/418.pdf?fbclid=IwAR2dhZs2hQeLp6ojtIz6QKL5V9RJWLM-Va7Dpi3_ysRBGW6qSDxdh1_O9rA

Ось цих покидьків мали би публічно судити а потім повісити на хрещатику. А так виходить - одні крадуть уже не мільйонами долларів, а мілліардами, а з іншими треба робити "по закону"
Якщо врахувати важкість та соціальні наслідки, то ця трійця мала бути повішена, потім реанімована і так раз 100
показати весь коментар
09.02.2021 18:00 Відповісти
Ну дебилы ***. Белую экономику поднять не могут, так они за чёрную взялись. Ума лучше попробуйте набраться, а потом лезьте в экономику.
показати весь коментар
09.02.2021 11:16 Відповісти
Треба наповнювати бюджет аби було що пиляти.
показати весь коментар
09.02.2021 11:49 Відповісти
А как оформить человека который 3 часа в неделю работает? За кой хер платить за него ЕСВ, отпуск оплачивать ему, больничные?
показати весь коментар
09.02.2021 11:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
Я написав вище як. Най сам платить. Ви йому на руки усе виплатили, а далі, най робить, що бажає. Ви, максимом свідком на суді підете. Коли кожен буде знати, що за гузицю візьмут його особисто, платити будуть як годинник.
показати весь коментар
09.02.2021 11:29 Відповісти
Я так розумію що, зараз прийде податківець і вимагатиме звіт про виконані роботи за які отримані гроші. Якщо є факт виконання робіт то, мають бути і їх виконавці. І ось тут починається саме цікаве. За якою методологією будуть розраховуватися чоловіко-години, кваліфікація та тарифна сітка? Для прикладу: побудували вам будинок за який ви заплатили гроші. Тепер, до виконавця робіт або до власника будинку приходить податківець і вимагає звіт хто у вас робив і яку зарплату ви платили? Ви кажете: та то ми з кумом за три вихідні нагородили. А він вам: е ні, згідно нашій методичці, згідно обсягу робіт у вас мало працювати три каменяра та чотири помічника протягом 45 робочих годин, яким ви мали заплатити згідно тарифній сітці. Далі вираховуються податки та соціальні відрахування з нарахованих сум. Це, так аби було зрозуміло кожному. Хоча, я маю надію що, не правильно зрозумів "презумпцію трудових відносин"
показати весь коментар
09.02.2021 11:41 Відповісти
Може бути і інша цікавинка, коли вас питають: звідки гроші, які ви витратили на товари та послуги? І, якщо ви не здатні чітко і документовано пояснити то, будете вважатися таким, що ухилився від виплати податків та зборів з заробітної плати.
показати весь коментар
09.02.2021 11:48 Відповісти
Не переживай - ничего не будет. Неужели за два года еще не дошло, что люди занимаются имитацией бурной деятельности? Никаких правовых последствий от лишних буковок в КЗоТе скорей всего не будет.
показати весь коментар
09.02.2021 14:18 Відповісти
так теперь что, проплаченым митингам хана?
показати весь коментар
09.02.2021 12:41 Відповісти
Для страны лучше, если бы кабмин боролся с теневой безработицей!
Обеспечил бы всех, кто не имеет работы (а не только стоящих на учете) работой и зарплатой 2-3 тыс.$
показати весь коментар
09.02.2021 12:57 Відповісти
Толку было бы больше. Ну поймают они этого теневика с зарплатой 4 000грн, и что? Заберут с него 1500 грн налога, с чего он жить будет?
А если устроят человека на нормальную работу с зарплатой 3000$, государство получит:
20% НДС, 18% НДФЛ, 22% ЕСВ, 1,5% ВС.
Не будем знать куда деньги бюджетные тратить!
показати весь коментар
09.02.2021 15:55 Відповісти
Не принимай наркотики. Представь продуктовый магазин, киоск и т.д. На какую сумму нужно торговать чтоб платить 3000 грн в ДЕНЬ.
показати весь коментар
09.02.2021 18:05 Відповісти
В Швейцарии, Германии ... могут !
И цены не намного выше наших, а в среднем такие же.
А теневая безработица толкает людей соглашаться работать за еду.
показати весь коментар
10.02.2021 08:50 Відповісти
Это все круто, а как быть с работодателями которые никак с карантина выходить официально не хотят. Людей всех официально уволили, а обратно брать в упор не хотят. Ходят на работу, но не ходят.
показати весь коментар
09.02.2021 13:00 Відповісти
Надо понимать, что белая економика работает потому, что есть черная, и что это единый механизм, одно без другого не существует
показати весь коментар
09.02.2021 13:07 Відповісти
трохи не так. Просто податкова система (У)країни має відповідати типу господарки.
тобто, 50% збирати можна там де висока додана вартість, де переоцінений на міжнародному ринку продукт. (німці з авто та машинобудуванням)
у нас тінь та конверти рівняють те що по закону, до того що по-життю.
Якщо збирати тут половину, то коллапс з знищенням держави гарантований. - тут лишиться тільки вирощування зерна.
показати весь коментар
10.02.2021 00:36 Відповісти
ПЛОТИТИ НОЛОГИ. Ато бюджет все меньше, а красть хочется все больше.
Ваш Шмыга
показати весь коментар
09.02.2021 13:08 Відповісти
"усилению защиты работников" В каком месте?) Вы сами такой КЗОТ приняли что лучше по серому или фопом работать чем оформляться. Дайте людям нормальные страховые полисы, пенсию и работник сам будет за официальное оформление в штат цепляться. Как это и работает в западном мире. Хотя в тех же штатах еще нужно прилично пахать чтоб полноценно в штат зачислили в нормальной компании.
показати весь коментар
09.02.2021 13:15 Відповісти
Конченные этатисты на цензоре, убейте себя.
показати весь коментар
09.02.2021 13:51 Відповісти
Ну вот уже порошенко два года нет у власти, а зебилам все кто-то мешает сделать зарплаты учителям по $4000
показати весь коментар
09.02.2021 14:13 Відповісти
Угу , і плата військовим на Донбасі ,1000грн. в день ,як публічно обіцяв, на початку своєї каденції! Твій найясніший Пепа Панамський ,теж виконано. Обіцянки цяцянки вони такі солодкі, як і рошенки !😆.
показати весь коментар
09.02.2021 17:44 Відповісти
дурнику, так і була оплата по 1000 грн. в день, але тобі з параші не видно
показати весь коментар
09.02.2021 20:00 Відповісти
Все ясно- ждём создание новых репрессивные органы, проверки и штрафы. Охрана труда очень прибыльное дело, пожарники нервно курят в стороне...
показати весь коментар
09.02.2021 14:36 Відповісти
лохи, платите налоги...
По состоянию на 1 января 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) каждый месяц выплачивает пожизненное содержание 3 538 судьям. В среднем, каждая выплата составляет 67 961,39 грн.
То есть каждый месяц ПФУ выделяет 240,4 млн грн на содержание судей-пенсионеров, о чем свидетельствуют данные Фонда.
В то же время размер средней пенсии по стране - 3 507 грн. Пенсионный фонд насчитывал 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн - те, кто продолжает работать. Источник: https://biz.censor.net/n3246841
показати весь коментар
09.02.2021 14:41 Відповісти
***, я прям вижу, как они частных строителей-ремонтников, домашних кондитеров, няничек на пару часов, репетиторов, печников, швей-надомниц и много других сфер деятельности выведут на «чистую воду».
показати весь коментар
09.02.2021 14:42 Відповісти
Они какие тупые что ли? Чем больше кошмарят работодателей, тем больше работодатели кошмарят работников. Это же элементарная физика! В нашей стране люди одичавшие и опухшие, кто от голода кто от прежора. В туристическом Львове, вообще нету производственной работы. В основном "тюрьмы" бадера и других тому подобных. Там все как европе, даже пахать нужно как поляков в 3 дыхания. А зарплата все равно мизерная, выйти за обещанные переработки физически не всякий может. По сему все слащаво обещают все и вся, а на деле ты тот же раб, только официальный. Фуй вам, а не вывод из тени.
показати весь коментар
09.02.2021 15:23 Відповісти
Сочинение на тему:
"Как при 20% падении экономики, собрать на 20% больше налогов."
автор:
ученик пятого класса, Шмыгаль Денис.
показати весь коментар
09.02.2021 15:41 Відповісти
5.10 вам поможет и не нужно будет придумывать новый велосипед...
показати весь коментар
09.02.2021 16:03 Відповісти
Главный принцып .не корми жы ..да и он сам убежит
показати весь коментар
09.02.2021 16:56 Відповісти
шота мне слог этого памфлета сильно отдаёт политэкономикой времён леонидаильича- те же
общие фразы слащаво-патетической заботы об трудящихся....... как говорится если нечем не
можете помочь хотя бы не мешайте.
показати весь коментар
09.02.2021 17:45 Відповісти
На одних податках далеко не заїдете, зебіли.
показати весь коментар
09.02.2021 19:59 Відповісти
Вот дебилы! Место того чтоб разогнать этот центр зайнятости, этих паразитов ничего реально не делающих! Они думают как забрать больше денег в малого бизнеса! ИДИОТЫ!
показати весь коментар
09.02.2021 20:44 Відповісти
Нужно смотреть в корень проблемы. Почему не заинтересованы в оф. трудоустройстве? Никто не хочет платить 50% налогов на зарплату, плюс многие терять субсидии. Снизьте налоги, тогда может будут легализоваться.
Да, в нормальных странах платят около 40-50%. Но там люди получают за эти налоги честные суды, полицию, хорошую медицину, дороги, инфраструктуру, и т.д. А пока у нас этого нет - до свидания. Не больше 10% согласен платить.
показати весь коментар
09.02.2021 21:40 Відповісти
А ты работодатель? )))) Сидишь ФОП на 1800 грн/мес и кукарекаешь как хозяин. Сеня уменьшал в 2 раза, где результат?
показати весь коментар
09.02.2021 23:26 Відповісти
А ты?
показати весь коментар
10.02.2021 00:48 Відповісти
Коля, я тебя расстрою.Про Украину нет смысла вообще говорить- Гондурас просто курит в сторонке.
показати весь коментар
10.02.2021 00:20 Відповісти
50% платили родители моего «коллеги» в великой республике. Так вот когда этот кризис ковида «обвалил» всю эту социальщину . Родители с 1970 платили в казну исправно. Но эта система работает когда нет паразитов.( а там ещё и мигранты и прочий биобалласт). Так вот мой «коллега просто прозрел» от того как «кинули» его родителей без социальных гарантий просто потому что в казне «денег нет». Французы не особо любители работать как папакарло. Но даже после этого «движа» их там «штормит» по сей день.Взбуновались конкретно. Они скорее снесут все нафиг там ( ну а про экономические последствия как после 1917 в России они не подозревают).
показати весь коментар
10.02.2021 00:27 Відповісти
По-моєму, на расєє подібні закони вводять. Зебуїни і єдроси мислять однаково, видно
показати весь коментар
09.02.2021 23:04 Відповісти
так відома історія, як в Раші щось населенцям придумає Путя щоб їх обдерти,
через пару років наші на нас цю ж технологію пробують.
показати весь коментар
10.02.2021 00:11 Відповісти
С олигархов налоги собирать не могут,навести порядок на таможне тоже не могут(а там потери в 3-4 млрд долларов каждый год). Зато будут додавливать мелкий бизнес-чтобы все разом убежали в Польшу или Чехию как границу откроют после пандемии.
Выбирали зеленое чмо?-кушайте на здоровье
показати весь коментар
10.02.2021 00:10 Відповісти
А коли Кабмін буде піднімати економіку країни, боротися з жебрацтвом нації, вирішить питання з тарифами та цінами на газ та електроенергію? В тінь ідуть щоб вижити. Ви хоч можете аналізувати ситуацію?
показати весь коментар
10.02.2021 00:28 Відповісти
Стоп! А що ви будуєте в Україні? Тобто який суспільний лад? Аксіома дуже проста і зрозуміла навіть 10 літньому пацанчику - податки до 50% і соціальні витрати з бюджету до 50% це класичний капіталізм. Якщо податки вище 50% і соціальні видатки з бюджету також вище 50% то це соціалізм. У нас "дивна ситуація" - податки вище 50% з заробленого карбованця разом з "прихованим оподаткуванням" (акцизи, ліцензії, збори, марки, дозволи, адміністративні податки, та + 20% ПДВ з тих залишків що в руки отримали і т.п.) вже перевищує 80% з заробленої гривні. А ось соціальні видатки з бюджету мізерні. Наприклад, медицина всієї коштує 3% ВВП що менше ніж утримання "Апарата ЗЕгенерата" і громадяни змушені доплачувати за лікування з власної кишені. І доплачують за все! За освіту, за захист своїх прав в суді, за освіту дітей... Також сплачують повну ціну за придбання житла і комунальні послуги... Звідси у населення за такого оподаткування зовсім не лишається грошей ні на що крім мінімального задоволення первинних потреб. Ті хто хоче більше мають брати кредити під надвисокі проценти. Але є інший шлях - тіньова економіка і максимальне ухиляння від сплати податків... Те що будують "ЗЕгенерати" для себе в Україні називається "неоколоніалізм" - надвисокі кредити, найнижча оплата праці і надвисоке оподаткування з обовязковою криміналізацією частини населення як тих хто ухиляється від їх сплати (збільшення поліцейських функцій в державі). Неоколоніалізм в наших умовах може бути "проєвропейським" що забезпечить неорганічну модернізацію країни за рахунок інвестицій, імпорту технологій і дешевої робочої сили або "прокацапським". "Прокацапський неоколоніалізм" призведе до загнивання в "руском мірє", знищенню держави як такої і перетворення українців на емігрантів та холуїв ***** - інших категорії не буде.
показати весь коментар
10.02.2021 03:59 Відповісти
В Україні справді такі високі податки ?
Не прошу Вас, звичайно, розписувати мені все.
Наприклад, у викладача - який % зарплатні оподатковується ?
Я знаю, що не прогресивна система.

А, крім зарплати, податки включені і в товари та послуги, так ?
показати весь коментар
10.02.2021 04:39 Відповісти
Офіційна зарплатня у всіх оподатковується однаково. Виробництво товарів народного споживання в Україні мізерне і тому "держава" живе з митниці встановлюючи надвисокі ставки ввізного мита і спецнацінки на популярні товари. Тому у нас автомобілі, наприклад, коштують покупцеві вдвічі дорожче. Це стосується всього імпорту. Але надвисоке оподаткування при ввозі на станки та засоби виробництва. Настільки високі що виробництво фактично вбивається свідомо і системно. Саме тому на митниці найвища корупція і здолати її за таких митних офіційних "націнок" абсолютно нереально. Крім того для малого бізнесу діють драконівські (вбивчі) комунальні тарифи. Я вже не кажу про кредитні ставки під 20-30 відсотків. А якщо купив квартиру в кредит то виплати будуть мінімально в 3-4 рази вищі за ціну на момент покупки. Медикаменти як мінімум втричі дорожчі. Іншими словами, тут можна виживати тільки за умови уникнення оподаткування. Бюджетників обдирають "як липку". А решта підприємців ухиляються по максимуму. І щоб чиновники не помічали цього то платять "данину". Звідси і перше місце з корупції в Європі бо кожен без винятку підприємець є "ворогом держави". Якби я міг собі уявити що таке безглуздя буде тут панувати десятиліттями, то ніколи і нізащо в Україну не повернувся б. Бідна країна - це завжди країна злих і заздрісних людей. Бідність і корупція знищують соціальну солідарність.
показати весь коментар
10.02.2021 20:19 Відповісти
Дуже-дуже дякую Вам за пояснення.
Бо я, коли жила в Україні і трошки попрацювала, зовсім не звертала на то увагу.

Вже казала знайомим в Україні, що конче потрібно змінювати податкове законодавство / правила.
Але це все настільки глибоко в*їлося, що я чесно не знаю, з чого і як починати. Сумно.
У нас зараз рекордно низькі відсотки на іпотеки і то клієнти руки викручують і очі видирають ...
Є 1,49%, 1,64%, 1,74%, 1,89% ... Я вже навіть не витримала і одному сказала (який мене просто домучував): месьє, ми не можемо скидати до нескінченності і дати вам 0,5% на іпотеку більше 350 тисяч.
Мама мені постійно каже, що ціни ростуть щодня і вже все не в сотнях, а в тисячах.
Боляче за пенсії. Тут люди відкладають собі мало не з 18-ти років (індивідуальний план) + на роботі є пенсійні фонди (правда, далеко не на всіх, але ...) + пенсії від держави за ті податки, що людина платила все життя.

Якщо не секрет, коли Ви повернулися в Україну ?
Я ніколи не хотіла, не збиралася і не думала їхати з України, мені було дуже боляче і важко (рвала по живому), планувала - максимум на 5 років, щоб гроші на квартиру заробити ...

Про медикаменти в курсі. Це - кошмар.
Так отож: податки не платяться, але всі потім вимагають виплат і нарікають, що малі.
показати весь коментар
11.02.2021 02:30 Відповісти
Податки платять всі - 20% податок на додану вартість на всі види товарів та послуг миттєво потрапляють в бюджет. Бомжі ПДВ платять навіть двічі - коли здають вторсировину а потім коли купують собі булочку. Всім молодим я раджу робити вибір і нести за цей вибір відповідальність - еміграція, громадянська війна, неоколоніальне животіння пристосуванця. Я вирішив жити у "внутрішній еміграції". Плачу лише ПДВ і не апелюю до бюджетних фондів. Маю 28 років офіційного стажу і доробляти до 35 не збираюсь. Коли інші платили податки я "заникане" інвестував у свій власний пенсійний фонд. За 10 років я перетворив нерухомість родини на привабливі обєкти для оренди. Тепер пенсії мені та дружині не потрібні. І цей "фонд" буде працювати на моїх дочок після нашої смерті.
показати весь коментар
11.02.2021 09:43 Відповісти
НБ Так кажуть,що ми мало платимо цих самих податків.Якщо податки збільшити в декілька разів,це нічого не дасть.Бо до бюджету присмокталися дуже хитрі особи.І це не сьогодні сталося.
показати весь коментар
13.02.2021 01:40 Відповісти
Ті хто таке кажуть брешуть. За "совка" з заробленого карбованця в середньому по країні на руки отримували лише 7 копійок (Восленский "Номанклатура"). Іншими словами, оподаткування було 93%. Сьогодні наші "бізнесмени" це насправді "червоні директори" які приватизували народне добро, їх дітки та родичі. Ну от що я, наприклад, міг "приватизувати" працюючи лаборантом на кафедрі філософії? І такі "комуністичні керівники" та їх нащадки звикли утримувати робочу силою загрозою голоду. Профспілок у нас немає. І ніколи не було! бо у нас "профсоюзи - школа коммунізму". Тому сьогодні ми далеко пішли від совка і платимо близько 80% заробленого в податки які потім опиняються в офшорах. Більш того, совкова "номенклатура" (3000 осіб в 1991) збереглася і оформилася в паразитичний клас "держслужбовців" (285 000 осіб в 2021) який сам собі призначає заплати, премії, податки, виплати на оздоровлення, виписує сам собі ордери на пентхауси, користується безкоштовними медичними послугами і т.п.). Як приклад, Апарат Президента Зєлєнскага коштує країні дорожче ніж уся медицина, його "перельоти літаком в 2020 - 22 млн. грн., а податки (прямі та не прямі тобто приховані як то оплата комуналки та націнки) які платять українці уже досягли 80% з заробленого. І вони слідкують щоб не дай Боже у народа не завелась лишня копійка! і відразу піднімають ціни як тільки зростає зарплата. Цифри міняються але рівень життя не покращується і навіть час від часу погіршується. Ця система є просто "перелицьований совок". Іншими словами експлуатація працівника в країні сьогодні найвища на планеті. Гірше лише в Північній Кореї і двох-трьох африканських країнах.
показати весь коментар
13.02.2021 05:38 Відповісти
Дыра в бюджете растет. Чем покрывать - ни Шмигаль ни Осел не в курсе. От количества видосиков почему-то денег больше не стает. Охфис простых решений Саакашвилли предлагает - нет денег-нужно взять у тех у кого они есть!
показати весь коментар
10.02.2021 08:46 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 