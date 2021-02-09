Притула більше не входить до керівництва партії "Голос", - Юрчишин
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Український шоумен Сергій Притула більше не заступник голови "Голосу", але залишається членом партії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.юа, відомий український шоумен і колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула не входить більше до керівництва партії "Голос", але продовжує з нею співпрацювати.
Припинення повноважень українського шоумена Сергія Притули, який був заступником голови і членом політради партії "Голос", - нормальна демократична процедура", - заявив народний депутат фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Юрчишин.
"На останньому з'їзді було переобрано керівництво партії "Голос". Притула не входить до керівництва, але він залишається членом партії. Це можна простежити і за його діями, і за офіційними джерелами інформації. Наскільки я знаю, в його плани входить подальше спілкування з київським осередком партії, який він вів на вибори", - повідомив Юрчишин.
Будь ласка, зачекайте...
Чи його з"їзд - пішов ?
А хто після Вакарчука та Притули залишився ? Вам хтось з них відомий
Ех, Сірожа, ... і ти туди ж ...
https://interfax.com.ua/news/economic/335625.html
Навесні на "Новому каналі" відбудеться прем'єра шоу "Де логіка?". Телешоу з такою ж назвою і схожим форматом з 2015 року транслюється на одному з російських телеканалів, пише Громадське.
У той же час вже більше 5 років російський телеканал "ТНТ "показує шоу "Де логіка?" від продюсерської компанії Сomedy Club Production. Телешоу росіян схоже на українське як за назвою і форматом, так і з оформлення студії.
Водночас маркетинг-директорка «Нового каналу» Ольга Балабан наголосила, що у «Нового каналу» немає домовленостей із російським телеканалом: «У нас немає ні юридичних, ні договірних відносин з телеканалом "ТНТ"».
На запитання, кому належать права на формат шоу «Де логіка?», Балабан відповісти не змогла.
Важливо, це навіщо ви написали своє повідомлення, і я дійшов до висновку - щоб дискредитувати волонтера.
На питання як Притула знявся у російському шоу відповів він сам, і як на це відреагували справжні герої, патріоти, волонтери з репутацією на яких потрібно рівнятися ми можемо знайти в інтернеті.
Притула признався кому належать права на формат шоу?
Маркетинг-директорка «Нового каналу" цього чомусь "не знає".
Чому ви, прочитавши інтерв'ю Притули, не можете просто відповісти на питання:
"Притула признався кому належать права на формат шоу?" ?
Для продовження розмови, це ви маєте висловити свої претензії, які маєте до Притули посилаючись на його відповідь чи може дії які вас мабуть не задовільнила, а не чекати коли я вам скопіюю слова і ви відповісте що вам не сподобалося. Своє невдоволення я вже висловив, тому як говорять - м'яч на вашому боці.
Складається враження що ви не чули відповіді, і вам це не цікаво. А ваші слова викликані лише неприязню до окремої людини, і наша розмова лише для того щоб не впасти лицем в болото.
Для мене всі ті, хто городив редути, імітуючи боротьбу із "торгівлею на крові" разом із тими, хто палко підтримував їх, а сьогодні позасовували язики далеко вглиб, або "не помічаючи" закупівлю зеленими тієї ж електроенергії в окупанта, або співпрацюючи, фінансуючи окупанта та колаборантів ( Притула через шоу, дружина Зиміна-Соболєва працюючи на каналі коломойського-медведчука "Г+Г" ), як мінімум, є лицемірами, що працювали на реванш татарових-портнових.
Притула - одним из весьма неменогих вменяемых людей.