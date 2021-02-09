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Притула больше не входит в руководство партии "Голос", - Юрчишин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Притула больше не входит в руководство партии "Голос", - Юрчишин

Украинский шоумен Сергей Притула не является больше замглавы "Голоса", но остается членом партии

Как передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Гордон.юа, известный украинский шоумен и бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула не входит больше в руководство партии "Голос", но продолжает с ней сотрудничать.

Прекращение полномочий украинского шоумена Сергея Притулы, который был заместителем главы и членом политсовета партии "Голос", – нормальная демократическая процедура", - заявил народный депутат фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Юрчишин.

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"На последнем съезде было переизбрано руководство партии "Голос". Притула не входит в руководство, но он остается членом партии. Это можно проследить и по его действиям, и по официальным источникам информации. Насколько я знаю, в его планы входит дальнейшее общение с киевской ячейкой партии, которую он вел на выборы", – сообщил Юрчишин.

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Топ комментарии
+29
Притула красавчик, кто сомневается, поинтересуйтесь его волонтерской деятельностью и сколько он сделал для армии... и подгорает от него либо от кацапов либо от тех кому абы написать!
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09.02.2021 15:28
+19
Це не біда: головне, що хлопці з АТО, яким він допомагав, допомагає і, я сподіваюсь, - буде допомагати - поважають! Здоров"я, здоров"я, ще здоров"я і наснаги Сергію Дмитровичу і його однодумцям!
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09.02.2021 15:35
+11
Сдался без боя как и вакарчелло Притула больше не входит в руководство партии "Голос", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4849
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09.02.2021 15:27
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ипанаты, притула вас сделал.. чё быкуете, без него вы никто..
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09.02.2021 15:22 Ответить
столько грамматических и пунктуационных ошибок ещё надо умудриться сделать.. это чё касап с заполярного круга писал??
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09.02.2021 15:30 Ответить
А Притуле что? Бугага,да и всё.
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09.02.2021 15:24 Ответить
Притула больше не входит в руководство партии "Голос", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3560
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09.02.2021 15:28 Ответить
Притула більше не входить до керівництва партії "Голос", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5278
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09.02.2021 15:31 Ответить
Кияни знову проголосували за боксера-імбецила, а до цього голосували за Льоню-космоса, тож Притула для Києва не самий поганий варіант.
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09.02.2021 16:42 Ответить
Два ши ддёныша
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09.02.2021 15:35 Ответить
остался членом, это как понять не сделал операцию по пересадке половых органов?
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09.02.2021 15:25 Ответить
Перевтілення з "Голос!" на "Фу!"
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09.02.2021 15:26 Ответить
Сдался без боя как и вакарчелло Притула больше не входит в руководство партии "Голос", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4849
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09.02.2021 15:27 Ответить
неа, просто дозвизделся. )))
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09.02.2021 16:04 Ответить
Притула красавчик, кто сомневается, поинтересуйтесь его волонтерской деятельностью и сколько он сделал для армии... и подгорает от него либо от кацапов либо от тех кому абы написать!
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09.02.2021 15:28 Ответить
Он был не согласен с хенеральной линией партии безголосого "Голосу".
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09.02.2021 16:05 Ответить
Пару разів перечитав - і не зрозумів - він сам пішов ?
Чи його з"їзд - пішов ?
Притула більше не входить до керівництва партії "Голос", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7948

А хто після Вакарчука та Притули залишився ? Вам хтось з них відомий Притула більше не входить до керівництва партії "Голос", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 2139
Притула більше не входить до керівництва партії "Голос", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 86
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09.02.2021 22:14 Ответить
До наступних виборів. Лохмандєі не переведуться.
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09.02.2021 15:28 Ответить
Как друзья вы не садитесь, но без Притулы вы не годитесь
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09.02.2021 15:28 Ответить
Колись я поважав Притулу
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09.02.2021 15:29 Ответить
Це не біда: головне, що хлопці з АТО, яким він допомагав, допомагає і, я сподіваюсь, - буде допомагати - поважають! Здоров"я, здоров"я, ще здоров"я і наснаги Сергію Дмитровичу і його однодумцям!
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09.02.2021 15:35 Ответить
Аби він не ліз в політику-поважав би і далі. М
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09.02.2021 15:45 Ответить
Я думаю йому глибого "накласти" на твою повагу ))
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09.02.2021 16:56 Ответить
Тоді ти ніц не розумієш в політиці.
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09.02.2021 17:05 Ответить
povazhayu i dali !
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09.02.2021 15:35 Ответить
Я сов'Єтів не потребую.
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09.02.2021 15:46 Ответить
Пішов знімати шоу, куплені його роботодавцем Пінчуком у кацапів.
Ех, Сірожа, ... і ти туди ж ...
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09.02.2021 15:29 Ответить
пенчук охренительный ялтинский стротех, медцынат и фелонтроп, плохого не посоветует Притула більше не входить до керівництва партії "Голос", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 6189
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09.02.2021 15:31 Ответить
Головне, путріот!
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09.02.2021 15:33 Ответить
Пінчук керує українськими волонтерами які допомагають армії і не тільки. Оце ви загнули, і присниться ж таке, пора Пінчуку героя України давати, за такі славні справи.
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09.02.2021 16:45 Ответить
Телеканалы СТБ, "Новый" и ICTV указали своими бенефициарами чету Пинчук.

https://interfax.com.ua/news/economic/335625.html
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09.02.2021 17:08 Ответить
"Новий канал" знімає шоу з Притулою. Воно дуже схоже на російське.

Навесні на "Новому каналі" відбудеться прем'єра шоу "Де логіка?". Телешоу з такою ж назвою і схожим форматом з 2015 року транслюється на одному з російських телеканалів, пише Громадське.

У той же час вже більше 5 років російський телеканал "ТНТ "показує шоу "Де логіка?" від продюсерської компанії Сomedy Club Production. Телешоу росіян схоже на українське як за назвою і форматом, так і з оформлення студії.

Водночас маркетинг-директорка «Нового каналу» Ольга Балабан наголосила, що у «Нового каналу» немає домовленостей із російським телеканалом: «У нас немає ні юридичних, ні договірних відносин з телеканалом "ТНТ"».

На запитання, кому належать права на формат шоу «Де логіка?», Балабан відповісти не змогла.
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09.02.2021 17:14 Ответить
Зараз розберемося. В першому повідомленні ви напали на Притулу! Притула патріот, волонтер - так, це факт. Притула працює на каналі Пінчука - це факт. Виходить Пінчук керує чи платить волонтерам, не знаю який із цих варіантів ви мали на увазі в свому першому повідомленні.
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10.02.2021 09:43 Ответить
Однією рукою патріот допомагає армії, збираючи пожертві від громадян, а іншою спонсорує окупанта, знімаючмсь в шоу, купленому на параші?
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10.02.2021 11:01 Ответить
Так це ваша версія, навіщо знак питання ставити.
Важливо, це навіщо ви написали своє повідомлення, і я дійшов до висновку - щоб дискредитувати волонтера.
На питання як Притула знявся у російському шоу відповів він сам, і як на це відреагували справжні герої, патріоти, волонтери з репутацією на яких потрібно рівнятися ми можемо знайти в інтернеті.
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10.02.2021 13:13 Ответить
Ця версія грунтується на наведених фактах.
Притула признався кому належать права на формат шоу?
Маркетинг-директорка «Нового каналу" цього чомусь "не знає".
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10.02.2021 13:42 Ответить
На всі ваші питання і звинувачення є відповіді у інтерв'ю Притули, чому ви запитуєте а не подивитесь особисто не буду гадати.
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10.02.2021 19:15 Ответить
Я не відправляла вас шукати інформацію про власників каналу, на якому працює Притула, навела відповіді маркетинг-директорки «Нового каналу» щодо шоу "Де логіка?".
Чому ви, прочитавши інтерв'ю Притули, не можете просто відповісти на питання:
"Притула признався кому належать права на формат шоу?" ?
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11.02.2021 10:15 Ответить
Наша розмова зайшла в глухий кут. Притула є волонтером, українським патріотом, працівником телеканалу "новий", знявся у російському шоу купленим цим каналом, це факти які ніхто не заперечує. Відповідати на ваші питання не має сенсу тому що, повторюсь, це факти і їх ніхто не заперечує.
Для продовження розмови, це ви маєте висловити свої претензії, які маєте до Притули посилаючись на його відповідь чи може дії які вас мабуть не задовільнила, а не чекати коли я вам скопіюю слова і ви відповісте що вам не сподобалося. Своє невдоволення я вже висловив, тому як говорять - м'яч на вашому боці.
Складається враження що ви не чули відповіді, і вам це не цікаво. А ваші слова викликані лише неприязню до окремої людини, і наша розмова лише для того щоб не впасти лицем в болото.
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11.02.2021 12:11 Ответить
Та нікуди ми не зайшли. Кожен лишився при своїй думці.
Для мене всі ті, хто городив редути, імітуючи боротьбу із "торгівлею на крові" разом із тими, хто палко підтримував їх, а сьогодні позасовували язики далеко вглиб, або "не помічаючи" закупівлю зеленими тієї ж електроенергії в окупанта, або співпрацюючи, фінансуючи окупанта та колаборантів ( Притула через шоу, дружина Зиміна-Соболєва працюючи на каналі коломойського-медведчука "Г+Г" ), як мінімум, є лицемірами, що працювали на реванш татарових-портнових.
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11.02.2021 12:36 Ответить
а шо такоє???
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09.02.2021 15:29 Ответить
свою партию мутить надо ...и назвать - Жарт або Регiт
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09.02.2021 15:33 Ответить
Спалилсо Сырожа.....
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09.02.2021 15:36 Ответить
Сепарская тёща дала Притуле щелбан и сказала ссидеть тихо.
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09.02.2021 15:36 Ответить
Такое впечатление, что уже даже все члены партии "Голос" махнули рукой на этот проект. Забились все по своим норам, и занимаются каждый своими делами. Очень, и очень жаль. Задумка была хорошая, люди то же. Но, что то пошло не так. Или вождь(он же певец) был не фартовый? Или карма? Даже не знаю, что сказать. В прошлом созыве "Самопомощь". Сейчас "Голос". Ожидания были большие. Результат , нулевой.
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09.02.2021 15:47 Ответить
Просто сработали заложенные консервы.
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09.02.2021 15:53 Ответить
Дали пинка під зад бо не виконав поставлене завдання Пінчука, відтягнув якихось 7% у Кличка. Тупі приколи на киян не подіяли.
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09.02.2021 15:52 Ответить
Якщо не будепритули івакарчука то голос буде там де й самопоміч.
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09.02.2021 15:58 Ответить
Жаль, що зеля не може відступитися. Артисти не годяться в політиці, ажніяк.
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09.02.2021 16:25 Ответить
Ну и дураки!
Притула - одним из весьма неменогих вменяемых людей.
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09.02.2021 16:47 Ответить
Как то пох..й куда ви там входите или выходите..
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09.02.2021 17:01 Ответить
"Иди. Все что могла ты уже сделала" © фильм "Экипаж"
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09.02.2021 20:25 Ответить
Ну если сравнить Киру Рудык и Притулу, то я за Притулу, конечно. Но чёто мне кажется, что Голос уверенно идёт к своей гибели
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10.02.2021 00:23 Ответить
Ну тут не вышло, выйдет в другом месте, я вообще как начал читать журнал о биографии знаменитых людей https://biograf24.com/ так понял что у многих были разные карьеры, с разной степенью удачливости, но они не сдавались, а постоянно пробовали делать что то новое.
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26.02.2021 09:23 Ответить
 
 