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"Голос" приветствует решение Зеленского о санкциях в отношении телеканалов Козака, - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Голос" выразила поддержку решению СНБО и президента Владимира Зеленского о применении санкций к телеканалам нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Об этом сказала в комментарии журналистам председатель партии "Голос" Кира Рудик, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Партия "Голос" приветствует решение президента Зеленского применить санкции против трех каналов, которые отстаивали пророссийскую позицию. Мы считаем, что страна в состоянии войны, а наша страна находится в состоянии войны, не может себе позволить каналам агрессора вещать на своей территории. Именно поэтому мы считаем это очень хорошим маркерным шагом, который показывает, что президент способен на четкие и сильные шаги, которые показывают всему миру его позицию. Партия "Голос" это приветствует, мы готовы поддерживать любые шаги, которые помогают отстаивать проукраинскую позицию, а также уничтожение влияния России в нашей стране", - сказала Рудик.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте: Зеленский о блокировке каналов Медведчука: Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
тут весь мир уже пррриветствует!
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03.02.2021 13:30
+3
Голос таки авторитєт, нє??
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03.02.2021 13:30
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тут весь мир уже пррриветствует!
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03.02.2021 13:30 Ответить
Голос таки авторитєт, нє??
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03.02.2021 13:30 Ответить
РадиКАЛьных ляшковців не вистачає...
🤣🤣
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03.02.2021 13:32 Ответить
Тем не заплатили и они пока не знают приветствовать или выражать возмущение!
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03.02.2021 13:39 Ответить
Радикальна партія дала 16 голосів за постанову ВР про введення санкцій Голосування ВР
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03.02.2021 13:59 Ответить
Ясний-красний. СН і Голос навєкі браття. Не дарма ж голосували разом щоб розпродати українську землю.
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03.02.2021 13:34 Ответить
"Голос" приветствует решение Зеленского о санкциях в отношении телеканалов Козака, - Рудик - Цензор.НЕТ 7759
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03.02.2021 13:39 Ответить
А что плохого если Мальдивы присоединят к территории завода Рошен?
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03.02.2021 13:41 Ответить
комуняччиною засмерділо 🤮.
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03.02.2021 13:40 Ответить
Зеленский снова на коне.
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03.02.2021 13:35 Ответить
а Матькивщина?
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03.02.2021 13:35 Ответить
хіба?
(бачите - вчусь, як Ви заповідали))))
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03.02.2021 13:40 Ответить
Сильно же ПЁС тебя покусал что тебя уже второй год никак не отпустит.
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03.02.2021 13:42 Ответить
та не...скорее Вас.. ибо если б покусала - я б обиделся...
а вот Вы никак обиды забыть не можете )))
такую личную обиду испытываете, даже кушать не можете (с) )))))
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03.02.2021 13:51 Ответить
Не чув про таку ініціативу від вакарчуківців .Зараз всі будуть примазуватися .
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03.02.2021 13:37 Ответить
Только коллаборанты негодуют! ))) Все Украинцы поддерживают закрытие каналов кремлевских - вражеских! А кто не поддерживает, те не Украинцы, а предатели и агенты кремля. Все, кто за эти каналы будет выступать, те подтвердят, что они кремлевские агенты, и с ними тоже нужно расправиться, ибо они на врага работают!
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03.02.2021 13:39 Ответить
колаборанти - підтримують закриття окупаційних тб-каналів , колабораціоністи проти .
Я розумію , що неможливо Вам пояснити різницю в значенні цих двох нереально складних слів іноземного походження , бо вони так сильно схожі !
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03.02.2021 13:44 Ответить
Походжав бы ты где нибудь в иноземье....
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03.02.2021 14:02 Ответить
Ці канали ще в 2018 році треба було ліквідувати, а Медведчуковсько-путінські групіровки, регіоналів добровільнл примусово депортувати з України як ВОРГІВ або за грати посадити за зраду.
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03.02.2021 13:42 Ответить
А Свобода почему молчит? Закрыли трибуну на помоечных каналах!? "Голос" вітає рішення Зеленського про санкції щодо телеканалів Козака, - Рудик - Цензор.НЕТ 5947
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03.02.2021 13:44 Ответить
Там где и предводитель нацжен - белый вождь "Голос" вітає рішення Зеленського про санкції щодо телеканалів Козака, - Рудик - Цензор.НЕТ 7013
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03.02.2021 14:21 Ответить
" GOLOSU " - Povaga !!!
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03.02.2021 14:01 Ответить
Анекдот. Замерзав горобець у снігу. Йшла мимо корова(Байден, наприклад), сранула на горобця гарячим. Горобець підігрівся в гівні, виліз, стряхнувся і зачірікав. Йшов мимо кіт, схопив і з"їв горобця. Мораль для Зеленського - зігрівся в гівні - сиди і не чірікай (ще хто-зна як доведеться...)
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03.02.2021 17:59 Ответить
 
 