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"Голос" вітає рішення Зеленського про санкції щодо телеканалів Козака, - Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Голос" висловила підтримку рішенню РНБО і президента Володимира Зеленського про застосування санкцій до телеканалів нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Про це сказала в коментарі журналістам голова партії "Голос" Кіра Рудик, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Партія "Голос" вітає рішення президента Зеленського застосувати санкції проти трьох каналів, які відстоювали проросійську позицію. Ми вважаємо, що країна у стані війни, а наша країна є у стані війни, не може собі дозволити каналам агресора вести мовлення на своїх теренах. Саме тому ми вважаємо це дуже хорошим маркерним кроком, який показує, що президент здатен на чіткі і сильні кроки, які показують всьому світу його позицію. Партія "Голос" це вітає, ми готові підтримувати будь-які кроки, які допомагають відстоювати проукраїнську позицію а також знищення впливу Росії на наших теренах", - сказала Рудик.

Також читайте: Кремль про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Міжнародні організації мають звернути на це увагу

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
тут весь мир уже пррриветствует!
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03.02.2021 13:30
+3
Голос таки авторитєт, нє??
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03.02.2021 13:30
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тут весь мир уже пррриветствует!
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03.02.2021 13:30 Відповісти
Голос таки авторитєт, нє??
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03.02.2021 13:30 Відповісти
РадиКАЛьных ляшковців не вистачає...
🤣🤣
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03.02.2021 13:32 Відповісти
Тем не заплатили и они пока не знают приветствовать или выражать возмущение!
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03.02.2021 13:39 Відповісти
Радикальна партія дала 16 голосів за постанову ВР про введення санкцій Голосування ВР
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03.02.2021 13:59 Відповісти
Ясний-красний. СН і Голос навєкі браття. Не дарма ж голосували разом щоб розпродати українську землю.
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03.02.2021 13:34 Відповісти
"Голос" приветствует решение Зеленского о санкциях в отношении телеканалов Козака, - Рудик - Цензор.НЕТ 7759
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03.02.2021 13:39 Відповісти
А что плохого если Мальдивы присоединят к территории завода Рошен?
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03.02.2021 13:41 Відповісти
комуняччиною засмерділо 🤮.
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03.02.2021 13:40 Відповісти
Зеленский снова на коне.
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03.02.2021 13:35 Відповісти
а Матькивщина?
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03.02.2021 13:35 Відповісти
хіба?
(бачите - вчусь, як Ви заповідали))))
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03.02.2021 13:40 Відповісти
Сильно же ПЁС тебя покусал что тебя уже второй год никак не отпустит.
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03.02.2021 13:42 Відповісти
та не...скорее Вас.. ибо если б покусала - я б обиделся...
а вот Вы никак обиды забыть не можете )))
такую личную обиду испытываете, даже кушать не можете (с) )))))
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03.02.2021 13:51 Відповісти
Не чув про таку ініціативу від вакарчуківців .Зараз всі будуть примазуватися .
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03.02.2021 13:37 Відповісти
Только коллаборанты негодуют! ))) Все Украинцы поддерживают закрытие каналов кремлевских - вражеских! А кто не поддерживает, те не Украинцы, а предатели и агенты кремля. Все, кто за эти каналы будет выступать, те подтвердят, что они кремлевские агенты, и с ними тоже нужно расправиться, ибо они на врага работают!
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03.02.2021 13:39 Відповісти
колаборанти - підтримують закриття окупаційних тб-каналів , колабораціоністи проти .
Я розумію , що неможливо Вам пояснити різницю в значенні цих двох нереально складних слів іноземного походження , бо вони так сильно схожі !
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03.02.2021 13:44 Відповісти
Походжав бы ты где нибудь в иноземье....
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03.02.2021 14:02 Відповісти
Ці канали ще в 2018 році треба було ліквідувати, а Медведчуковсько-путінські групіровки, регіоналів добровільнл примусово депортувати з України як ВОРГІВ або за грати посадити за зраду.
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03.02.2021 13:42 Відповісти
А Свобода почему молчит? Закрыли трибуну на помоечных каналах!? "Голос" вітає рішення Зеленського про санкції щодо телеканалів Козака, - Рудик - Цензор.НЕТ 5947
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03.02.2021 13:44 Відповісти
Там где и предводитель нацжен - белый вождь "Голос" вітає рішення Зеленського про санкції щодо телеканалів Козака, - Рудик - Цензор.НЕТ 7013
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03.02.2021 14:21 Відповісти
" GOLOSU " - Povaga !!!
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03.02.2021 14:01 Відповісти
Анекдот. Замерзав горобець у снігу. Йшла мимо корова(Байден, наприклад), сранула на горобця гарячим. Горобець підігрівся в гівні, виліз, стряхнувся і зачірікав. Йшов мимо кіт, схопив і з"їв горобця. Мораль для Зеленського - зігрівся в гівні - сиди і не чірікай (ще хто-зна як доведеться...)
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03.02.2021 17:59 Відповісти
 
 