РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13477 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
21 407 233
Зеленский (16541) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Зеленский о блокировке каналов Медведчука: Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о блокировке каналов Медведчука: Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил представителей гражданского общества - за то, что "абсолютно точно поняли и поддержали необходимость решения СНБО о блокировке каналов "пула Медведчука".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию", - говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил представителей гражданского общества - за то, что "абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО".

Также читайте: Депутаты "Слуги народа" приветствуют решение о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Корниенко

"Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - подытожил президент.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо тех, кто его использует"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
А ще, варто усунити таваріща портнова від судової гілки влади та юриспруденції.
показать весь комментарий
03.02.2021 13:12
+26
А як вам молодий риг та неосовок Разюмков ?
показать весь комментарий
03.02.2021 13:13
+24
Агенты кремля : медведчук,бойко,рабинович ,кива и все ихнее опг опсж должны сидеть в тюрьме !!!
показать весь комментарий
03.02.2021 13:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Це перший крок справжнього Гаранта!
показать весь комментарий
03.02.2021 20:20 Ответить
Ну вот уже что-то хорошее Вова сделал Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 8886
показать весь комментарий
03.02.2021 20:27 Ответить
він багато вже чого зробив - просто не піарить це , весь час , як його папередник ...
показать весь комментарий
03.02.2021 21:55 Ответить
Короче,констатируем факт:Рашистские каналы годами воевали с Украиной.Ликвидированы указом президента Зеленского.Точка.
показать весь комментарий
03.02.2021 20:35 Ответить
Первый раз это говорю: Зеленский сделал правильное дело
показать весь комментарий
03.02.2021 21:10 Ответить
Та ну нафіг.
показать весь комментарий
03.02.2021 21:55 Ответить
Припущення від одного політолога. Все відбувається за домовленістю Єрмака і Медведчука. У "слуг народу" катастрофічно падає рейтинг. Проукраїнські партії готові відтіснити слуг кремля - СН і ОПЗЖ від корита. Потрібен скандал за сценарієм "поганий і хороший поліцейський". Зеленський за одну ніч переходить на бік українців і наказує прикрити проросійські канали. Суспільство електризується і поляризується. ОПЗЖ гуртує навколо себе всі проросійські сили. До новоствореного "бандерівця" Зеленського повертається довірлива і наївна проукраїнська частина електорату, яка в ньому розчарувалась і побачила капітулянта. ЄС, БЮТ, Голос, Свобода втрачають виборців на користь новоствореного "бандерівця". Розпускається ВР і вже восени проводяться перевибори. В ВР проходять лише дві партії - ОПЗЖ і СН. Припущення від Віктора Тарана.
показать весь комментарий
03.02.2021 21:16 Ответить
Иногда лучше пердеть чем говорить.
показать весь комментарий
03.02.2021 21:43 Ответить
Керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов висловив сподівання, що основною мотивацією вчорашнього рішення РНБО був захист країни від російської інформаційної агресії, а не падіння рейтингів правлячої партії та їхній електоральний перетин з ОПЗЖ. Джерело: https://censor.net/ua/n3245764 Ось бачишь, хранцузьське руцькомовне hbnfg, ваша хитрожопа кремлівська задумка не катить. Перди, хоч до усьору, шляк ти трафив.
показать весь комментарий
03.02.2021 23:20 Ответить
цей той поліолух-люмпен Таран, який топив за шута Панталоне і ліш бы нє Порошенко?
показать весь комментарий
03.02.2021 23:11 Ответить
Не знаю всіх політологів. Його сьогодні почув вперше на каналі ЕСПРЕСО. Висловлене припущення, вважаю, заслуговує на увагу. Тому що важко пояснити, чому Зеленський перевзувається на льоту. Аналогічне припущення висловив, в притаманній йому дипломатичній манері і О. Турчинов. Джерело: https://censor.net/ua/n3245764 Все таємне в наш час дуже швидко стає явним. Від цієї звістки тут в декого з-за "порєбріка" вже запалав пердак.
показать весь комментарий
03.02.2021 23:43 Ответить
а ведь до зели дошло, что опожопники его подсиживают....испугался малый за себя...и рубанул......так что...ничего личного...только забота о стране... " А, как народ ?".
показать весь комментарий
03.02.2021 21:43 Ответить
Здаеться мне ,что Зеленский меньше всего боится за себя как за президента.Среди всех президентов Украины.
показать весь комментарий
03.02.2021 21:47 Ответить
Я так понимаю на Зеленского, на этом сайте, вершат наезд ОПЖЗ и порохоботы.
показать весь комментарий
03.02.2021 21:45 Ответить
Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 7438 ОПиЗиЖи здьесь ні прі дьелах, єто мі парахаботи. Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 133
показать весь комментарий
03.02.2021 21:51 Ответить
Ну и хрен с вами. Вам никто не верит,кроме вас самих.
показать весь комментарий
03.02.2021 21:53 Ответить
Ой горечко яке, кацапська підстилка не вірить порохоботам.
показать весь комментарий
03.02.2021 21:59 Ответить
Отак от панове потрібно давати інтрв'ю НВО, потім янкі бистренько, просто і дохідливо пояснили нелохові що, де, коли і по чому. Тадададам і наш приЗЕдент ПРОЗРІВ ! ! ! Свьершілось чудо. Шановні порохоботи ждем-с наступної серії, хоч поржем, стопудово хуже небуде. Кажеться мені що наш ... стоїть на парогье грандіозново шухера. Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 4319
показать весь комментарий
03.02.2021 21:49 Ответить
Патриоты Украины!!! От вас уже смердит хуже чем от русских. Угамонитесь уже. Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 2418
показать весь комментарий
03.02.2021 21:52 Ответить
Аллье, гараж проснісь, ета вонь ат тібя !!! Монітор запахі НЬЕ ПЬЕРЬЕДАЙОТ. Во дебіл.
показать весь комментарий
03.02.2021 22:01 Ответить
Какое зесцикло грозное, попка после Байдена бобо. Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 7853
показать весь комментарий
03.02.2021 21:55 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
03.02.2021 21:59 Ответить
Перший раз в житті лайкнув статтю про ЗЕлю.Поки що,навіть ослом перестану називати.Далі "будем пасматреть" ,може у нього і яйця виростуть..
показать весь комментарий
03.02.2021 22:30 Ответить
Не завжди такі рішення приносять позитивний результат. Раз закривають- значить бояться. Щоб знати правду не обов"язково бути проросійським, потрібно читати між рядками. Життя
реальне показує реалії і, якби не говорили на телеекранах про "щасливе майбуття", потрібно провести як мінімум перепис населення без фальсифікації. "Запрєтний плод сладок!"
показать весь комментарий
03.02.2021 22:46 Ответить
Не розслабляйтеся, панове!
Поки одна частина зеленої команди привертає до себе увагу і піариться на закритті каналів ведмудчука (які завтра можуть знову відкритися), інша частина зеко-манди тихесенько, не привертаючи уваги, закриває єдиний канал, що протистоїть діям окупантів в Криму - кримсько-татарський канал АТР.
А ЗМІ мордора це дружньо вітають, що свідчить про те, що закриття АТР - це одна з обіцянок сцикла путлеру.
показать весь комментарий
03.02.2021 22:50 Ответить
Мертвечука канали закрили
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.

А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.

https://youtu.be/gm-CBpUf0BY
показать весь комментарий
03.02.2021 22:58 Ответить
Ситуація з телеканалами відволікла виборців від найбільших проблем, - платіжка за опалення за холодний січень !!
. Тому що зменшення ціни на газ і на комірне відбудеться лише в лютому.
Сьогодні цілий день на всіх телеканалах говорять виключно про те, що заборонили телеканали Медведчука.
Більше того, йдуть спекуляції, що їх нібито не заборонив Порошенко.
Вибачте, Порошенко заборонив російські телеканали, російські соціальні мережі !
Якщо перед виборами він не заборонив телеканали Медведчука, то, власне кажучи, ще треба подивитися, як довго теперішня заборона проіснує, боюсь що не довго !
показать весь комментарий
03.02.2021 23:03 Ответить
Конечно, закрытие рупоров российской агентуры - шаг правильный, можно только приветствовать, если дело будет доведено до конца. Но Зеленскому доверять нельзя. Сейчас он испугался - прошло почти 2 года, рейтинг его падает - надо попытаться перехватить у патриотических сил часть электората. Кроме того, его напугало возможное давление США, история с Дубинским.
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
показать весь комментарий
03.02.2021 23:04 Ответить
Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 4743
показать весь комментарий
03.02.2021 23:12 Ответить
всю эту банду надо посадить в чан с дерьмом и шашкой над головой время от времени махать,не нырнет сразу голова с плечь.
показать весь комментарий
04.02.2021 00:15 Ответить
На помойке-телеканале НАШ целый день вопли регианалов и прочей наволочи о ограничении свободы слова. Наш тоже нужно закрывать и как можно скорее а всех журнализдов кто там работал-сделать неприкасаемыми и чтобы ни один телеканал и на работу не взял. Работа иностранного агрессора должна быть наказуема
показать весь комментарий
04.02.2021 02:05 Ответить
Зеленский поблагодарил представителей гражданского общества - за то, что "абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО".

Ну а теперь давайте меня на второй срок, шоб я так жил, папа Зяма уже таки за... Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 1967
показать весь комментарий
04.02.2021 06:45 Ответить
Страница 3 из 3
 
 