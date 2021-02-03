Зеленский о блокировке каналов Медведчука: Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил представителей гражданского общества - за то, что "абсолютно точно поняли и поддержали необходимость решения СНБО о блокировке каналов "пула Медведчука".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию", - говорится в сообщении.
Также Зеленский поблагодарил представителей гражданского общества - за то, что "абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО".
"Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - подытожил президент.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
реальне показує реалії і, якби не говорили на телеекранах про "щасливе майбуття", потрібно провести як мінімум перепис населення без фальсифікації. "Запрєтний плод сладок!"
Поки одна частина зеленої команди привертає до себе увагу і піариться на закритті каналів ведмудчука (які завтра можуть знову відкритися), інша частина зеко-манди тихесенько, не привертаючи уваги, закриває єдиний канал, що протистоїть діям окупантів в Криму - кримсько-татарський канал АТР.
А ЗМІ мордора це дружньо вітають, що свідчить про те, що закриття АТР - це одна з обіцянок сцикла путлеру.
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.
А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.
https://youtu.be/gm-CBpUf0BY
. Тому що зменшення ціни на газ і на комірне відбудеться лише в лютому.
Сьогодні цілий день на всіх телеканалах говорять виключно про те, що заборонили телеканали Медведчука.
Більше того, йдуть спекуляції, що їх нібито не заборонив Порошенко.
Вибачте, Порошенко заборонив російські телеканали, російські соціальні мережі !
Якщо перед виборами він не заборонив телеканали Медведчука, то, власне кажучи, ще треба подивитися, як довго теперішня заборона проіснує, боюсь що не довго !
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
Ну а теперь давайте меня на второй срок, шоб я так жил, папа Зяма уже таки за...