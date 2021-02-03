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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Казанский Денис (307) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо тех, кто его использует"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Казанский о блокировании

Санкций против телеканалов "пула Медведчука" мало, ведь каналы это только инструмент. Привлекать к ответственности надо в первую очередь тех, кто этот инструмент использует.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил член украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Понятное дело, что вся российская агентура сейчас будет вопить про политические преследования, но разбираться с Медведчуком и его обслугой нужно было уже давно. И не санкции вводить (тут правовой механизм действительно сомнительный), а вручать подозрения за вполне конкретные преступления", - подчеркнул журналист.

"Тот же Тарас Козак с самого начала 1990-х годов и до 2010 работал на высоких должностях сначала в налоговой, а затем на таможне. Потом стал депутатом. А затем внезапно превратился в олигарха и стал скупать телеканалы. Каким образом человек, 20 лет официально работавший в госструктурах, стал миллиардером? Откуда у таможенника с окладом в 10 тыс. грн деньги на покупку трех(!) телеканалов? Понятно, что в любой цивилизованной стране Тараса Козака просто посадили бы за коррупцию, и никто бы даже не заикнулся ни о каких политических репрессиях и свободе слова. С самим Медведчуком похожая история. На его супругу Оксану Марченко в России записан целый ряд активов, которые были получены непонятно как и непонятно за что. Причем, это не просто бизнес. Это бизнес, который получает огромные субсидии от российского правительства", - добавил Казанский.

Читайте: Депутаты "Слуги народа" приветствуют решение о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Корниенко

По словам Казанского, "в любой нормальной стране такой беспредел не прокатил бы".

"Нельзя просто стать миллиардером из воздуха, открыто получать деньги от государства, с которым идет война, и не иметь проблем с законом. Такое не потерпят, ни в США, ни в Китае, ни в Эстонии, ни в Израиле. То есть, тут мало просто вводить санкции против телеканалов. Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо в первую очередь тех, кто этот инструмент использует", - подытожил журналист.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Потрібні не санкції , а вироки в кримінальних спаравах з реальними сроками покарання. Все інше це окозамилювання і розшатування лодки.
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03.02.2021 12:46
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вирубіть - нє значіт пріглушить, чащє наоборот...

солома@elnazaro777

Судячи з того, як дружно стрепенулися зрадофіли/зелібоби разних мастєй в накиданні тез "Пєтя не зміг, а Зеля - ого-го!", блокування каналів відбулося суто для підняття вмираючого рейтингу зелібоби/"Слуг", ну, і ОПЗЖ причепом, бо їх електорат наразі згуртується ще більше... *скоро вибори

...а ще один можливий профіт - забитий до неможливості інфопростір перед анонсованим оприлюдненням Белінгкетом подробиць у "справі вагнерівців", яке мало би стати інформаційною бомбою...
а отже, СН і ОПЗЖ кинули свою бомбу першими
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03.02.2021 12:41 Ответить
а што петя собирался чтото отключать своему подельнику - мертвячуку?
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03.02.2021 12:54 Ответить
а зєля падєльнік пєті?
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03.02.2021 13:37 Ответить
о, а шо тут уже делят ?
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03.02.2021 14:41 Ответить
никаких случаев, должна быть жесткая политика и воля государственника !
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03.02.2021 12:41 Ответить
до......сь ой доп......сь !!!!!!!!!! Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Тот случай, когда хорошо, но мало" - Цензор.НЕТ 9321
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03.02.2021 12:42 Ответить
а черноротая Бандаренка обзывала Дениса "Чекатило" - он хочет смерти детям Дамбаса!"
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03.02.2021 18:59 Ответить
Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо тех, кто его использует" - Цензор.НЕТ 6547 Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо тех, кто его использует" - Цензор.НЕТ 6313
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03.02.2021 12:44 Ответить
Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо тех, кто его использует" - Цензор.НЕТ 7248
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03.02.2021 12:46 Ответить
Потрібні не санкції , а вироки в кримінальних спаравах з реальними сроками покарання. Все інше це окозамилювання і розшатування лодки.
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03.02.2021 12:46 Ответить
Не не! Не желательно, а обязательно. И на время проверки посадить в какое-нибудь специальное место, чтоб не разбежались. А после проверки обработать дустом или для профилактики.
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03.02.2021 14:46 Ответить
Починаємо о 10.05 am@food__junta 12 мин

Якщо підкапаплений риг підтримує рішення проти інших підкацаплених ригів - це рішення звичайнісінький договорняк ригів з ОПою.

Ukrinform@UKRINFORM· 15 мин

Рішення Президента щодо санкцій проти «каналів Медведчука» відповідає закону - Подоляк
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03.02.2021 12:50 Ответить
Уничтожив олигархат - уничтожаются условия для создания таких телеканалов. Но как это сделать, если сам зеленский - слуга всех олигархов.
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03.02.2021 12:53 Ответить
Агга.
А петруччо жодного дня не був в бізнесі, тіль на держслужбі...
Міліардер...
Країта дивнх "чудєсов"...
І тишинааааа...))
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03.02.2021 12:55 Ответить
Сейчас сменят вывески и начнут транслировать кремлевскую пропаганду с удвоенной силой. Санкции нужны поименно, от Медведчука до последней журнашлюхи.
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03.02.2021 12:59 Ответить
Лед тронулся? Ждем исключения проросийских партий из ВР!
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03.02.2021 14:04 Ответить
Вірно. крім заборони пропаганди проти України на ворожих ЗМІ, ПОТРІБНІ затримання і посадки за зраду, шпіонаж, тероризм власників і фінансистів цих засобів а також і інших особистостей при владі вони чи ні..
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03.02.2021 14:06 Ответить
 
 