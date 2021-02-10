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Російські силовики затримали двох кримчан за "ухиляння від служби в армії"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російські силовики затримали двох кримчан за "ухиляння від служби в армії"

У Сімферопольському районі співробітники російської поліції затримали двох чоловіків через "ухиляння від служби в армії", їм загрожує арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За інформацією пресслужби управління МВС Росії в Криму, "чоловіки впродовж тривалого часу переховувалися від співробітників районного військкомату".

"Місце перебування одного з них, 24-річного місцевого жителя, встановлено в селіщі Гвардійське. Чоловік ніде не працює і не вчиться. Другого затриманого віком 22 роки було виявлено в селищі Кленовка Сімферопольського району", - сказано в повідомленні.

Як додали в поліції, матеріали щодо кожного незабаром буде передано в слідчі органи.

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"Ухиляння від проходження військової та альтернативної цивільної служби відповідно до статті 328 Кримінального кодексу Росії тягне покарання у вигляді обов'язкових робіт або арешту на строк до шести місяців", - нагадали в поліції.

Публічних коментарів затриманих кримчан або їхніх адвокатів на даний момент немає.

Нагадаємо, від початку 2021 року в підконтрольні Кремлю суди Криму було передано 13 кримінальних справ за ухилення від служби в армії Росії кримчанами.

У своєму звіті про ситуацію з дотриманням прав людини і міжнародного права на півострові Кримська правозахисна група повідомила, що з 2014 року в російську армію призвали понад 28 тисяч жителів півострова.

1 жовтня 2020 року в МЗС України повідомили, що з 2014 року в російську армію в окупованому Криму призвали близько 25 тисяч осіб.

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ну можно же не служить в Армии, а пройти альтернативную службу.
горшки в больницах собирать да мыть, да много вариантов на самом деле Российские силовики задержали двух крымчан за "уклонение от службы в армии" - Цензор.НЕТ 1434
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09.02.2021 23:20 Відповісти
точно, а горный олень может по водохранилищам поскакать с ведром и коромыслом, воду им в горшки поискать, да много вариантов на самом деле Російські силовики затримали двох кримчан за "ухилення від служби в армії" - Цензор.НЕТ 6473
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09.02.2021 23:32 Відповісти
Это вам не "войны НАТО"!
Откос от Сирии, Абхазии и других мухосрансков не прокатит!
Російські силовики затримали двох кримчан за "ухилення від служби в армії" - Цензор.НЕТ 5069
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09.02.2021 23:35 Відповісти
да если п не раSSея ани п ушли служыть в салдаты НАТО !
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09.02.2021 23:38 Відповісти
...і харошего вам настроєнія. Російські силовики затримали двох кримчан за "ухилення від служби в армії" - Цензор.НЕТ 5185
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09.02.2021 23:39 Відповісти
Сам косил от армии, офицер запаса как никак ( "пиджак" военку закончил) никогда не служил, а тут в 35 лет вспомнили обо мне - был как зверь загнанный, вцелом при правильной тактике откосить можно всегда. В итоге все порешал успешно, но нервов вымотали - будь-здоров!!!
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10.02.2021 02:30 Відповісти
Теперь есть железное основание просить полит. убежища в ЕС, т.к. призыв в таких местах незаконен.Російські силовики затримали двох кримчан за "ухиляння від служби в армії" - Цензор.НЕТ 7374 Это все равно что в плен взяли боевики.
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10.02.2021 02:37 Відповісти
вот дурачки, скоро начнётся война с НАТО, а нормальным людям не хочется с вооруженными неграми воевать
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10.02.2021 08:47 Відповісти
...война!!? кого с кем - ты записался добровольцем или плошкоштопие, опять под юбкой загасишься!!!?)) Російські силовики затримали двох кримчан за "ухиляння від служби в армії" - Цензор.НЕТ 2718
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10.02.2021 09:38 Відповісти
ты так говоришь, будто уже повоевал. в армии был хоть?
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10.02.2021 13:18 Відповісти
..да был 76 - 78 служил в ГСВГ в танковых войсках, мне 63 лет и присягал я СССР, вопросы !?
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10.02.2021 17:02 Відповісти
с вами, или, со мной, или без нас - Россия проиграет. Единственный вопрос, сколько людей утащит с собой на тот свет ХЛО
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10.02.2021 21:57 Відповісти
....на всё воля всевышнего ,просто из - за хотелок вашей любимой америки, ""исключительной нации"" страдают простые люди , не знаю сколько вам лет , но я думаю вам знакома слово "геополитика", и кого вы называете ХЛО тут не причём, даже не политик поступил бы точно так же, а иной вообще бы решил этот вопрос раньше и радикально!!!)...извините , но нами просто воспользовались , обыграли , но похмелье будет тяжёлым - это даже самому тупому ясно!!!
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10.02.2021 22:25 Відповісти
будете писать ХЛО нипричем - будут вам писать ватадетектед. а ВВП России 1,5% от мирового против 40% ВВП стран НАТО кагбы намекает у кого похмелье похмелье будет самым тяжёлым
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10.02.2021 22:39 Відповісти
..да уж я понял ,что здесь нормальной дискуссии не получится - иное мнение не принимается, , в стране вообще - то не меньше 30% так называемой ваты, не всё измеряется ВВП , ну я думаю вы поняли о чём я, всё закончится очень быстро, жаль не увидим Російські силовики затримали двох кримчан за "ухиляння від служби в армії" - Цензор.НЕТ 6079, заканчиваю. вам всех благ!!
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11.02.2021 08:32 Відповісти
спс. не понимаю, зачем заходить на ресурс, который идеологически враждебен, напрягаться, волноваться? большинство людей так не делают)
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11.02.2021 10:32 Відповісти
 
 