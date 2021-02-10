Російські силовики затримали двох кримчан за "ухиляння від служби в армії"

У Сімферопольському районі співробітники російської поліції затримали двох чоловіків через "ухиляння від служби в армії", їм загрожує арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За інформацією пресслужби управління МВС Росії в Криму, "чоловіки впродовж тривалого часу переховувалися від співробітників районного військкомату".

"Місце перебування одного з них, 24-річного місцевого жителя, встановлено в селіщі Гвардійське. Чоловік ніде не працює і не вчиться. Другого затриманого віком 22 роки було виявлено в селищі Кленовка Сімферопольського району", - сказано в повідомленні.

Як додали в поліції, матеріали щодо кожного незабаром буде передано в слідчі органи.

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"Ухиляння від проходження військової та альтернативної цивільної служби відповідно до статті 328 Кримінального кодексу Росії тягне покарання у вигляді обов'язкових робіт або арешту на строк до шести місяців", - нагадали в поліції.

Публічних коментарів затриманих кримчан або їхніх адвокатів на даний момент немає.

Нагадаємо, від початку 2021 року в підконтрольні Кремлю суди Криму було передано 13 кримінальних справ за ухилення від служби в армії Росії кримчанами.

У своєму звіті про ситуацію з дотриманням прав людини і міжнародного права на півострові Кримська правозахисна група повідомила, що з 2014 року в російську армію призвали понад 28 тисяч жителів півострова.

1 жовтня 2020 року в МЗС України повідомили, що з 2014 року в російську армію в окупованому Криму призвали близько 25 тисяч осіб.