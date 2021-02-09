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Российские силовики задержали двух крымчан за "уклонение от службы в армии"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российские силовики задержали двух крымчан за "уклонение от службы в армии"

В Симферопольском районе сотрудники российской полиции задержали двух мужчин из-за "уклонения от службы в армии", им грозит арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По информации пресс-службы управления МВД России по Крыму, "мужчины на протяжении длительного времени скрывались от сотрудников районного военкомата".

"Местонахождение одного из них, 24-летнего местного жителя, установлено в пос. Гвардейское. Мужчина нигде не работает и не учится. Второй задержанный возрастом 22 года был обнаружен в поселке Кленовка Симферопольского района", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму в декабре вынесли рекордное количество приговоров за отказ служить в армии РФ, - правозащитники

Как добавили в полиции, материалы в отношении каждого вскоре будут переданы в следственные органы.

"Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса России влечет наказание в виде обязательных работ либо ареста на срок до шести месяцев", - напомнили в полиции.

Публичных комментариев задержанных крымчан или их адвокатов на данный момент нет.

Напомним, сначала 2021 года в подконтрольные Кремлю суды Крыма было передано 13 уголовных дел за уклонение от службы в армии России крымчанами.

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В своем отчете по ситуации с соблюдением прав человека и международного права на полуострове Крымская правозащитная группа сообщила, что с 2014 года в российскую армию призвали более 28 тысяч жителей полуострова.

1 октября 2020 года в МИД Украины сообщили, что с 2014 года в российскую армию в оккупированном Крыму призвали около 25 тысяч человек.

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ну можно же не служить в Армии, а пройти альтернативную службу.
горшки в больницах собирать да мыть, да много вариантов на самом деле Российские силовики задержали двух крымчан за "уклонение от службы в армии" - Цензор.НЕТ 1434
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09.02.2021 23:20 Ответить
точно, а горный олень может по водохранилищам поскакать с ведром и коромыслом, воду им в горшки поискать, да много вариантов на самом деле Російські силовики затримали двох кримчан за "ухилення від служби в армії" - Цензор.НЕТ 6473
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09.02.2021 23:32 Ответить
Это вам не "войны НАТО"!
Откос от Сирии, Абхазии и других мухосрансков не прокатит!
Російські силовики затримали двох кримчан за "ухилення від служби в армії" - Цензор.НЕТ 5069
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09.02.2021 23:35 Ответить
да если п не раSSея ани п ушли служыть в салдаты НАТО !
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09.02.2021 23:38 Ответить
...і харошего вам настроєнія. Російські силовики затримали двох кримчан за "ухилення від служби в армії" - Цензор.НЕТ 5185
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09.02.2021 23:39 Ответить
Сам косил от армии, офицер запаса как никак ( "пиджак" военку закончил) никогда не служил, а тут в 35 лет вспомнили обо мне - был как зверь загнанный, вцелом при правильной тактике откосить можно всегда. В итоге все порешал успешно, но нервов вымотали - будь-здоров!!!
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10.02.2021 02:30 Ответить
Теперь есть железное основание просить полит. убежища в ЕС, т.к. призыв в таких местах незаконен.Російські силовики затримали двох кримчан за "ухиляння від служби в армії" - Цензор.НЕТ 7374 Это все равно что в плен взяли боевики.
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10.02.2021 02:37 Ответить
вот дурачки, скоро начнётся война с НАТО, а нормальным людям не хочется с вооруженными неграми воевать
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10.02.2021 08:47 Ответить
...война!!? кого с кем - ты записался добровольцем или плошкоштопие, опять под юбкой загасишься!!!?)) Російські силовики затримали двох кримчан за "ухиляння від служби в армії" - Цензор.НЕТ 2718
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10.02.2021 09:38 Ответить
ты так говоришь, будто уже повоевал. в армии был хоть?
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10.02.2021 13:18 Ответить
..да был 76 - 78 служил в ГСВГ в танковых войсках, мне 63 лет и присягал я СССР, вопросы !?
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10.02.2021 17:02 Ответить
с вами, или, со мной, или без нас - Россия проиграет. Единственный вопрос, сколько людей утащит с собой на тот свет ХЛО
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10.02.2021 21:57 Ответить
....на всё воля всевышнего ,просто из - за хотелок вашей любимой америки, ""исключительной нации"" страдают простые люди , не знаю сколько вам лет , но я думаю вам знакома слово "геополитика", и кого вы называете ХЛО тут не причём, даже не политик поступил бы точно так же, а иной вообще бы решил этот вопрос раньше и радикально!!!)...извините , но нами просто воспользовались , обыграли , но похмелье будет тяжёлым - это даже самому тупому ясно!!!
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10.02.2021 22:25 Ответить
будете писать ХЛО нипричем - будут вам писать ватадетектед. а ВВП России 1,5% от мирового против 40% ВВП стран НАТО кагбы намекает у кого похмелье похмелье будет самым тяжёлым
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10.02.2021 22:39 Ответить
..да уж я понял ,что здесь нормальной дискуссии не получится - иное мнение не принимается, , в стране вообще - то не меньше 30% так называемой ваты, не всё измеряется ВВП , ну я думаю вы поняли о чём я, всё закончится очень быстро, жаль не увидим Російські силовики затримали двох кримчан за "ухиляння від служби в армії" - Цензор.НЕТ 6079, заканчиваю. вам всех благ!!
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11.02.2021 08:32 Ответить
спс. не понимаю, зачем заходить на ресурс, который идеологически враждебен, напрягаться, волноваться? большинство людей так не делают)
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11.02.2021 10:32 Ответить
 
 