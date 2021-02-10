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НАБУ почало розслідування з приводу закупівлі COVID-вакцин

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НАБУ почало розслідування з приводу закупівлі COVID-вакцин

Національне антикорупційне бюро України від 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, передає Цензор.НЕТ.

"Без прізвищ. НАБУ справді почало розслідування в лютому. Почали кілька днів тому. Розслідується закупівля вакцин", - повідомив він.

За його словами, 3 лютого внесено відомості до ЄРДР.

"Більше інформації, що ми проводимо - це вже буде розкриття таємниці", - сказав Грищук.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Следите, чтобы степашка не сбежал!
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10.02.2021 14:19
+5
Намерение совершить преступление так же является преступлением.
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10.02.2021 14:25
+4
Как бы это все не превратилось в очередное шоу НАБУ начало расследование по поводу закупки COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 4023
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10.02.2021 14:10
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Как бы это все не превратилось в очередное шоу НАБУ начало расследование по поводу закупки COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 4023
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10.02.2021 14:10 Відповісти
Ще жодної вакцини не закупили а НАБУ вже проводить слідство по закупівлі вакцин - класика українського жанру!!!
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10.02.2021 14:13 Відповісти
Намерение совершить преступление так же является преступлением.
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10.02.2021 14:25 Відповісти
В нас розслідування злочинів до пуття не можуть довести а Ви хочете щоб наміри доводили?
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10.02.2021 14:28 Відповісти
Ну взагалі попередження злочинів це головне завдання будь-якої правоохоронної організації у світі, тому НАБУ займається саме тим чим і має займатись.
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10.02.2021 15:30 Відповісти
Ви в якій країні живете шановний???
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10.02.2021 15:44 Відповісти
А що по прапору не видно?
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10.02.2021 15:55 Відповісти
Я Вам зараз "намалюю" тут прапор Зімбабве хоча живу в Україні і там ніколи не був.
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10.02.2021 15:59 Відповісти
А якщо Ви дійсно живете в Україні то судячи по Вашому допису в іншій ніж живу я - тому що я живу в Україні де насильники сидять не в тюрмі а у Верховній Раді де прокурори співають "мурку" і декого з них називать "бріліантовими" де гонтарєва вкрала кілька мільярдів гривень і спокійног живе у Лондонграді а не "сидить" де "вовків" не можуть доставити до суду де бандит-шапкокрад був президентом і по його вині в Україні війна і вбито тисячі українців а він спокійно коротає свій вік в Ростові де СБУ кишить агентами ФСБ і ніхто їх не ловить і таких ДЕ тисячі!!!
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10.02.2021 16:07 Відповісти
А Ви взагалі відрізняєте слідство та суди??? При цьому ви перерахвали купу різноманітних справ, до більшості з яких НАБУ на мало жодного відношення, так що теперь і їм нічого не робити до того, часу поки наші "суди" не ув"язнять усіх гвалтивників, гонатрєву та януковича? Крім того, відкриттям цієї справи вони зривають плани деяких ділків нагрітись на вакцинах, звичайно що вони і далі будуть намагатись це зробити, але вже не так нахабно, і не в таких масштабах.
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10.02.2021 17:17 Відповісти
Ну і ось найсвіжіше "ДЕ" - "У НАБУ підготували підозри Кононенку та Грановському. Залишилась фігня-впіймати братву, шоб їх вручити. А потім-приволокти до суду. Тобто, ще років 5 каламуті, а там і амністія-строк давності".
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10.02.2021 16:14 Відповісти
Наскільки я розумію, то вести слідчі дії за часів шоколадного патріота панами проти його найближчього оточення у НАБУ не було можливості, саме тільки тепер вони і змогли вийти на фінішну пряму та підготували ці підозри.
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10.02.2021 17:19 Відповісти
Не гони беса. Китайцам почти 2 лярда гривен перевели за вакцину.
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10.02.2021 14:33 Відповісти
Не гони беса. (
100% предоплата(за что, спрашивается?) не китайцам, а украинской конторе-посреднику "Лексим", - связанной с печально известной Богатыревой, специалистом по "левым" закупкам лекарств. Даром, что ли, Раечка так рвалась на Родину, не ностальгии же ради
За вакцину с эффективностью 50%, в то время как цена 1 шт - больше 500 грн, на уровне лучших вакцин от ведущих поставщиков

Как только деньги перечислили, посредник попросил сдвинуть сроки поставки на несколько месяцев позже обещанного...
учитесь, как поиметь страну на ровном месте на миллиард
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10.02.2021 22:07 Відповісти
Була можливісь купити по 3$, а домовились по 7
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10.02.2021 15:24 Відповісти
Так может в этом и дело что ни,его не купили а деньги уже куда-то потрачены.
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10.02.2021 16:00 Відповісти
-- Скажите, а в вашем городе есть порядочные женщины?
-- Конечно есть, но они очень дорого стоят...
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10.02.2021 14:13 Відповісти
Следите, чтобы степашка не сбежал!
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10.02.2021 14:19 Відповісти
К вакцине маски полагаются. Не забыть бы. А то без масок никакая вакцина не поможет.
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10.02.2021 14:26 Відповісти
Неееее, противогазы и ОЗК. НАБУ почало розслідування з приводу закупівлі COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 2872
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10.02.2021 15:16 Відповісти
Степашке со всей своей шоблой давно пора в казённый дом. Там любят слушать сказки.
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10.02.2021 14:29 Відповісти
100500-й зашквар зелёного ворья😁😁😁😁
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10.02.2021 17:18 Відповісти
Крадії лише і думають як вкрасти на відкатах...треба цього Степашина затримувати в СІЗО і заставу в такій же сумі скільки грошей на прокладки перерахували)))
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10.02.2021 21:10 Відповісти
 
 