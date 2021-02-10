7 619 23
НАБУ почало розслідування з приводу закупівлі COVID-вакцин
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Національне антикорупційне бюро України від 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу.
Про це заявив на брифінгу виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, передає Цензор.НЕТ.
"Без прізвищ. НАБУ справді почало розслідування в лютому. Почали кілька днів тому. Розслідується закупівля вакцин", - повідомив він.
За його словами, 3 лютого внесено відомості до ЄРДР.
"Більше інформації, що ми проводимо - це вже буде розкриття таємниці", - сказав Грищук.
Топ коментарі
+11 Roine S
показати весь коментар10.02.2021 14:19
+5 Олег Войтенко
показати весь коментар10.02.2021 14:25
+4 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар10.02.2021 14:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
100% предоплата(за что, спрашивается?) не китайцам, а украинской конторе-посреднику "Лексим", - связанной с печально известной Богатыревой, специалистом по "левым" закупкам лекарств. Даром, что ли, Раечка так рвалась на Родину, не ностальгии же ради
За вакцину с эффективностью 50%, в то время как цена 1 шт - больше 500 грн, на уровне лучших вакцин от ведущих поставщиков
Как только деньги перечислили, посредник попросил сдвинуть сроки поставки на несколько месяцев позже обещанного...
учитесь, как поиметь страну на ровном месте на миллиард
-- Конечно есть, но они очень дорого стоят...