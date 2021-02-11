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НАБУ начало расследование по поводу закупки COVID-вакцин

Новости Цензор.НЕТ Общество

НАБУ начало расследование по поводу закупки COVID-вакцин

Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 февраля начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса.

Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, передает Цензор.НЕТ.

"Без фамилий. НАБУ действительно начало расследование в феврале. Начали несколько дней назад. Расследуется закупка вакцин", - сообщил он.

По его словам, 3 февраля внесены сведения в ЕРДР.

"Больше информации, что мы проводим, - это уже будет раскрытие тайны", - сказал Грищук.

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Топ комментарии
+11
Следите, чтобы степашка не сбежал!
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10.02.2021 14:19
+5
Намерение совершить преступление так же является преступлением.
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10.02.2021 14:25
+4
Как бы это все не превратилось в очередное шоу НАБУ начало расследование по поводу закупки COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 4023
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10.02.2021 14:10
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Как бы это все не превратилось в очередное шоу НАБУ начало расследование по поводу закупки COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 4023
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10.02.2021 14:10 Ответить
Ще жодної вакцини не закупили а НАБУ вже проводить слідство по закупівлі вакцин - класика українського жанру!!!
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10.02.2021 14:13 Ответить
Намерение совершить преступление так же является преступлением.
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10.02.2021 14:25 Ответить
В нас розслідування злочинів до пуття не можуть довести а Ви хочете щоб наміри доводили?
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10.02.2021 14:28 Ответить
Ну взагалі попередження злочинів це головне завдання будь-якої правоохоронної організації у світі, тому НАБУ займається саме тим чим і має займатись.
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10.02.2021 15:30 Ответить
Ви в якій країні живете шановний???
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10.02.2021 15:44 Ответить
А що по прапору не видно?
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10.02.2021 15:55 Ответить
Я Вам зараз "намалюю" тут прапор Зімбабве хоча живу в Україні і там ніколи не був.
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10.02.2021 15:59 Ответить
А якщо Ви дійсно живете в Україні то судячи по Вашому допису в іншій ніж живу я - тому що я живу в Україні де насильники сидять не в тюрмі а у Верховній Раді де прокурори співають "мурку" і декого з них називать "бріліантовими" де гонтарєва вкрала кілька мільярдів гривень і спокійног живе у Лондонграді а не "сидить" де "вовків" не можуть доставити до суду де бандит-шапкокрад був президентом і по його вині в Україні війна і вбито тисячі українців а він спокійно коротає свій вік в Ростові де СБУ кишить агентами ФСБ і ніхто їх не ловить і таких ДЕ тисячі!!!
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10.02.2021 16:07 Ответить
А Ви взагалі відрізняєте слідство та суди??? При цьому ви перерахвали купу різноманітних справ, до більшості з яких НАБУ на мало жодного відношення, так що теперь і їм нічого не робити до того, часу поки наші "суди" не ув"язнять усіх гвалтивників, гонатрєву та януковича? Крім того, відкриттям цієї справи вони зривають плани деяких ділків нагрітись на вакцинах, звичайно що вони і далі будуть намагатись це зробити, але вже не так нахабно, і не в таких масштабах.
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10.02.2021 17:17 Ответить
Ну і ось найсвіжіше "ДЕ" - "У НАБУ підготували підозри Кононенку та Грановському. Залишилась фігня-впіймати братву, шоб їх вручити. А потім-приволокти до суду. Тобто, ще років 5 каламуті, а там і амністія-строк давності".
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10.02.2021 16:14 Ответить
Наскільки я розумію, то вести слідчі дії за часів шоколадного патріота панами проти його найближчього оточення у НАБУ не було можливості, саме тільки тепер вони і змогли вийти на фінішну пряму та підготували ці підозри.
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10.02.2021 17:19 Ответить
Не гони беса. Китайцам почти 2 лярда гривен перевели за вакцину.
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10.02.2021 14:33 Ответить
Не гони беса. (
100% предоплата(за что, спрашивается?) не китайцам, а украинской конторе-посреднику "Лексим", - связанной с печально известной Богатыревой, специалистом по "левым" закупкам лекарств. Даром, что ли, Раечка так рвалась на Родину, не ностальгии же ради
За вакцину с эффективностью 50%, в то время как цена 1 шт - больше 500 грн, на уровне лучших вакцин от ведущих поставщиков

Как только деньги перечислили, посредник попросил сдвинуть сроки поставки на несколько месяцев позже обещанного...
учитесь, как поиметь страну на ровном месте на миллиард
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10.02.2021 22:07 Ответить
Була можливісь купити по 3$, а домовились по 7
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10.02.2021 15:24 Ответить
Так может в этом и дело что ни,его не купили а деньги уже куда-то потрачены.
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10.02.2021 16:00 Ответить
-- Скажите, а в вашем городе есть порядочные женщины?
-- Конечно есть, но они очень дорого стоят...
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10.02.2021 14:13 Ответить
Следите, чтобы степашка не сбежал!
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10.02.2021 14:19 Ответить
К вакцине маски полагаются. Не забыть бы. А то без масок никакая вакцина не поможет.
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10.02.2021 14:26 Ответить
Неееее, противогазы и ОЗК. НАБУ почало розслідування з приводу закупівлі COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 2872
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10.02.2021 15:16 Ответить
Степашке со всей своей шоблой давно пора в казённый дом. Там любят слушать сказки.
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10.02.2021 14:29 Ответить
100500-й зашквар зелёного ворья😁😁😁😁
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10.02.2021 17:18 Ответить
Крадії лише і думають як вкрасти на відкатах...треба цього Степашина затримувати в СІЗО і заставу в такій же сумі скільки грошей на прокладки перерахували)))
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10.02.2021 21:10 Ответить
 
 