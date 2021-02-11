НАБУ начало расследование по поводу закупки COVID-вакцин

Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 февраля начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса.

Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, передает Цензор.НЕТ.

"Без фамилий. НАБУ действительно начало расследование в феврале. Начали несколько дней назад. Расследуется закупка вакцин", - сообщил он.

По его словам, 3 февраля внесены сведения в ЕРДР.

"Больше информации, что мы проводим, - это уже будет раскрытие тайны", - сказал Грищук.

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