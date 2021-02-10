Офіс генпрокурора просить Канаду надати аудіофайл, який може свідчити про те, що літак МАУ в Ірані було збито навмисно
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Офіс генерального прокурора підготував запит до Канади про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання аудіозапису, опублікованого канадським телерадіомовників CBC News, на якому може міститися інформація про можливу навмисність збиття українського пасажирського літака МАУ в небі над Іраном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як повідомив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, це буде вже четвертий запит до канадської сторони.
"Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні існуючі у них записи переговорів, які були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайлу, адже процеси дослідження запису і проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А, отже, і слідство піде більш оперативно для швидкого встановлення істини та відновлення справедливості", - зазначив Мамедов.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.
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Органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись при вероятном участии министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, которая указывает на то, что Иран мог сбить самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" не случайно, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
"Сегодня СМИ опубликована запись телефонного разговора при вероятном участии министра иностранных дел Ирана господина Зарифа. С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов досудебного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся на контакте с нашими иностранными коллегами и будут координировать усилия по исследованию этой записи с целью установления его аутентичности", - сказал Енин в видеообращении, распространенном МИД Украины в среду.
Он заверил, что у украинских следователей и прокуроров есть достаточные знания и опыт работы с перехватами, и расследование авиакатастрофы MH-17 является ярким тому примером.
"Мы обязательно сообщим вам о результатах", - подчеркнул замглавы МИД.
А Байден даже не захотел лично выслушать поздравления Зеленского. Все что смог Зеля, поздравить Байдена в Твитте
)(уйла (сина Гниди Окурка) ,цим самим це був собі такий натяк Оманському віслюку ,що з ним теж може статися подібне...