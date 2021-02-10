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Новини Політика УкраїниСуспільство Катастрофа літака МАУ в Ірані
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авіакатастрофа (903) Іран (1336) Канада (1496) Мамедов Гюндуз (102)

Офіс генпрокурора просить Канаду надати аудіофайл, який може свідчити про те, що літак МАУ в Ірані було збито навмисно

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Офіс генпрокурора просить Канаду надати аудіофайл, який може свідчити про те, що літак МАУ в Ірані було збито навмисно

Офіс генерального прокурора підготував запит до Канади про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання аудіозапису, опублікованого канадським телерадіомовників CBC News, на якому може міститися інформація про можливу навмисність збиття українського пасажирського літака МАУ в небі над Іраном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як повідомив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, це буде вже четвертий запит до канадської сторони.

"Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні існуючі у них записи переговорів, які були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайлу, адже процеси дослідження запису і проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А, отже, і слідство піде більш оперативно для швидкого встановлення істини та відновлення справедливості", - зазначив Мамедов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

Читайте також: Іран покриває винних у катастрофі літака МАУ, - Держдеп США
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Топ коментарі
+5
для чего? чтобы прое... потерять?
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10.02.2021 17:25
+4
Поиграть со временем. Типа случайно ЗРК возле международного аэропорта по пассажирскому самолёту влупил как раз, когда през страны, откуда самолёт, кацапами в Омане прессовался.
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10.02.2021 17:26
+4
кацапам передать.. новое задание от ермака - бенялдиктовой
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10.02.2021 17:27
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для чего? чтобы прое... потерять?
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10.02.2021 17:25 Відповісти
Поиграть со временем. Типа случайно ЗРК возле международного аэропорта по пассажирскому самолёту влупил как раз, когда през страны, откуда самолёт, кацапами в Омане прессовался.
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10.02.2021 17:26 Відповісти
Какая-то странная "месть" с привкусом кацапщины.
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10.02.2021 18:32 Відповісти
кацапам передать.. новое задание от ермака - бенялдиктовой
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10.02.2021 17:27 Відповісти
Канада действительно разберётся , там рашистские агенты не заседают в высших эшелонах власти !Зеублюдкам давать нельзя, веры нет
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10.02.2021 18:24 Відповісти
Я представил эту фонетическую экспертизу персидского языка, или там по рюзьки отдавали команду на пуск ракет?
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10.02.2021 17:29 Відповісти
вы же ее УЖЕ исследуете) не общаетесь с соседями по кабинету?
Органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись при вероятном участии министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, которая указывает на то, что Иран мог сбить самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" не случайно, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
"Сегодня СМИ опубликована запись телефонного разговора при вероятном участии министра иностранных дел Ирана господина Зарифа. С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов досудебного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся на контакте с нашими иностранными коллегами и будут координировать усилия по исследованию этой записи с целью установления его аутентичности", - сказал Енин в видеообращении, распространенном МИД Украины в среду.
Он заверил, что у украинских следователей и прокуроров есть достаточные знания и опыт работы с перехватами, и расследование авиакатастрофы MH-17 является ярким тому примером.
"Мы обязательно сообщим вам о результатах", - подчеркнул замглавы МИД.
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10.02.2021 17:32 Відповісти
Так как у нас все "тайны" становятся известны Раше, ( дело "вагнеровцев" к примеру) а от нее Ирану. То передавать какую то секретную информацию или ее источники Украине к сожалению нельзя. Наверное Канада в курсе ситуации с этим у нас.
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10.02.2021 17:33 Відповісти
Слюшай. мамой клянусь, ничего не делал она. сам полетел.
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10.02.2021 17:33 Відповісти
теперь бенедиктова запретит вышиванки в персии...если,конечно, торонто подтвердит шо таки умышленно...
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10.02.2021 17:33 Відповісти
Венедиктова уцепилась за "новую" тему. К этой мадам, в цивилизованном мире уважения еще меньше, чем к Зеленскому. .
А Байден даже не захотел лично выслушать поздравления Зеленского. Все что смог Зеля, поздравить Байдена в Твитте
Офис Генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл, который может свидетельствовать о том, что самолет МАУ в Иране был сбит умышленно - Цензор.НЕТ 6313
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10.02.2021 17:42 Відповісти
Канада имела ввиду тех кто за нее не голосова в ООН
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10.02.2021 17:47 Відповісти
Канадія скаже у вас там повно *********** агентури. Ат вінта!
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10.02.2021 17:47 Відповісти
Впевнений на 100%,що літак МАУ був збитий по наказу світового терориста №1-
)(уйла (сина Гниди Окурка) ,цим самим це був собі такий натяк Оманському віслюку ,що з ним теж може статися подібне...
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10.02.2021 17:51 Відповісти
Усю Канаду? Піпець.
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10.02.2021 18:02 Відповісти
Вы сцикуны прятали голову в песок, когда вам все говорили, что это ПВО его грохнуло, теперь резко смелости набрались?
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10.02.2021 18:29 Відповісти
Одновременно офис прокурора должен сделать запрос в Оманский авиалинии ,кто прилетал из России к Вовке в ОМАН?
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10.02.2021 18:38 Відповісти
Это даже не смелость, а попытка сорвать раскрытие правды
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10.02.2021 18:39 Відповісти
правда и так известна! Попытка сделать нас идиотами за откат....
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10.02.2021 19:05 Відповісти
Две пследовательно выпущенные ракеты и есть доказательство умысла в действиях иранцев. Или я чего-то не понимаю?..
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10.02.2021 19:15 Відповісти
офіційно перси стверджують, що це була ненавмисна помилка оператора ЗРК - типу нерви в нього здали. А в цьому запису міністр каже, що там було двоє-троє інфільтрованих (тобто шпигунів) котрі перехопили управління ЗРК - але перси ніколи в цьому не признаються, щоб не псувати відносини з кацапами
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10.02.2021 19:37 Відповісти
 
 