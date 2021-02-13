Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни

У Польщі з 12 лютого поновлюють роботу готелі, театри, кінотеатри, басейни, гірськолижні курорти за умови дотримання жорстких санітарно-епідемічних норм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, у готелях і хостелах допускається заповненість на рівні 50%. У театрах, кінотеатрах, філармоніях також можуть бути зайняті лише 50% місць у залах.

Послаблення карантину стосуватиметься й спортивних об’єктів, в основному відкритих: тенісних кортів, спортивних майданчиків, гірськолижних спусків, басейнів (крім аквапарків).

Пом’якшення карантинного режиму запроваджено до 26 лютого, а його продовження залежатиме від рівня захворюваності в країні.

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Закритими у Польщі залишатимуться ресторани, фітнес-клуби, діють обмеження на групові зібрання (до п'яти осіб), навчання у старших класах шкіл також продовжуватиметься у дистанційному режимі.

Від початку пандемії у Польщі заразилося коронавірусом понад 1,5 млн осіб, понад 40,1 тис. інфікованих померли.

З 27 грудня у країні вакциновано понад 1,8 млн людей.

Нагадаємо, 1 лютого в Польщі поновили роботу магазини в торгових центрах, музеї та художні галереї. Крім того, скасовано так званий час пенсіонера, при якому з 10 до 12 годин магазини і аптеки могли відвідувати лише особи пенсійного віку.