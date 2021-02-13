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Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни

У Польщі з 12 лютого поновлюють роботу готелі, театри, кінотеатри, басейни, гірськолижні курорти за умови дотримання жорстких санітарно-епідемічних норм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, у готелях і хостелах допускається заповненість на рівні 50%. У театрах, кінотеатрах, філармоніях також можуть бути зайняті лише 50% місць у залах.

Послаблення карантину стосуватиметься й спортивних об’єктів, в основному відкритих: тенісних кортів, спортивних майданчиків, гірськолижних спусків, басейнів (крім аквапарків).

Пом’якшення карантинного режиму запроваджено до 26 лютого, а його продовження залежатиме від рівня захворюваності в країні.

Читайте також: У Польщі зафіксували 11 смертей після COVID-щеплення, всього вакцинували понад 1,7 млн ​​осіб

Закритими у Польщі залишатимуться ресторани, фітнес-клуби, діють обмеження на групові зібрання (до п'яти осіб), навчання у старших класах шкіл також продовжуватиметься у дистанційному режимі.

Від початку пандемії у Польщі заразилося коронавірусом понад 1,5 млн осіб, понад 40,1 тис. інфікованих померли.

З 27 грудня у країні вакциновано понад 1,8 млн людей.

Нагадаємо, 1 лютого в Польщі поновили роботу магазини в торгових центрах, музеї та художні галереї. Крім того, скасовано так званий час пенсіонера, при якому з 10 до 12 годин магазини і аптеки могли відвідувати лише особи пенсійного віку.
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Топ коментарі
+4
а як там в калоніїї ботоксного живеться??? з бутилки дозволяють злізти???
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13.02.2021 00:19
+4
путин-*****
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13.02.2021 01:32
+3
Напишеш путин-*****?
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13.02.2021 00:31
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Колония Ротшильдов. Такая же как и Германия.
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13.02.2021 00:05 Відповісти
а як там в калоніїї ботоксного живеться??? з бутилки дозволяють злізти???
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13.02.2021 00:19 Відповісти
Шо ?
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13.02.2021 01:33 Відповісти
эй,русня поганая,а ну под лавку метнулась
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13.02.2021 00:20 Відповісти
Напишеш путин-*****?
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13.02.2021 00:31 Відповісти
я думаю что сам ***** знает что он *****..не нужно называть это путином
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13.02.2021 00:33 Відповісти
Ясно, не напишеш.
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13.02.2021 01:20 Відповісти
путин-*****
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13.02.2021 01:32 Відповісти
Рептилоидов же.....
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13.02.2021 01:30 Відповісти
Та отож.
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13.02.2021 01:34 Відповісти
Лучше не напрягайся, из-под твоей "Мови" все равно мААсквич выглядывает. Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 6282 Я тут поинтересовался верованиями твоих рогатых братух по диагнозу...Жуть жуткая! Оказывается, Миром руководит секта сатанистов-педофилов, а ими управляют рептилоиды. Ты там в Австралии смотри, побольше рептилоидов вылавливай, а то мявкнуть не успеешь - тоже сатанистом-педофилом станешь. Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 6294
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13.02.2021 01:38 Відповісти
Да уже выловили одного.
https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2021/01/19/billionaire-benjamin-de-rothschild-heir-to-banking-fortune-dies-at-57/

Следующий, наверное, Клаус Шваб. Список очень длинный...
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13.02.2021 01:44 Відповісти
А Королева Великобритании - она шо, тоже сатанистка-педофилка? Или даже рептилоидка? Ну, ВБ жеж тоже колония Ротшильдов...
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13.02.2021 01:46 Відповісти
Её давно не видно нигде... Только Борька Патлатый светится в ящике.
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13.02.2021 01:48 Відповісти
Неужели рептилоиды сожрали? Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 752 Слушай, а как определить, шо перед тобою - рептилоид? Они жеж как русские - вроде на людей похожи
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13.02.2021 01:56 Відповісти
Это просто. Рептилоиды утверждают что в мире буйствует какой-то "ковид" от которого все скоро сдохнут если не уколются.
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13.02.2021 02:01 Відповісти
Ах да, я и забыл - рогатые Q-дебилы все ковидиоты....Т.е., весь медперсонал в Мире - рептилоиды, я тебя правильно понял? И (О, Боженька!!!) сам вЯЯликий вождь Q-рогатых Трумп - тоже рептилоид. Ну хоть не сатанист-педофил?
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13.02.2021 02:05 Відповісти
Успокойся, с ним всё ОК. Он попытался достучаться до простого народа: вот, грит, вылечился от ковида обычными лекартствами... Но ! Население требует "вакцинаций". Ну вот как их лечить ? Галоперидолом только.
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13.02.2021 02:08 Відповісти
Врешь. Какие это обычные лекарства упоминал Трумп? Ну, и к тому же Трумп ежедневно на бриффинге тебе и всему Миру рассказывал за ковид и вакцинацию. Неужели врал? Сам Трумп?
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13.02.2021 02:12 Відповісти
Не помню; он что-то называл чем лечился.
Ну и, конечно, обещал что в беде не оставит свой народ. Правда, на "вакцинациях" не настаивал, приказов носить намордники не издавал.
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13.02.2021 02:20 Відповісти
И чем лечился не говорил. И на вакцинации настаивал. И даже хвастался. А приказ надевать маски вообще никто не отдавал.
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13.02.2021 02:26 Відповісти
Некрасиво врать, максик. Байден одним из первых указов приказал всем намордники надеть на 100 дней.
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13.02.2021 02:47 Відповісти
ссылку, мААсквич. Потому шо врешь ты, как Трумп
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13.02.2021 02:57 Відповісти
https://edition.cnn.com/2021/01/20/health/biden-first-day-health-executive/index.html
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13.02.2021 03:05 Відповісти
Ну ты и брехло, мААсквич. Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 6656 Там ясно сказано - asking Americans to wear masks for 100 days and requiring their use on federal property. Но у ловца рептилоидов это превратилось в
приказал всем намордники надеть на 100 дней.
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13.02.2021 03:09 Відповісти
У тебя трудности с переводом. Executive order - это указ. Приказ. Так понятно ?
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13.02.2021 03:19 Відповісти
"This executive action will direct the agencies to take action to require compliance with CDC guidance on mask wearing and physical distancing in federal buildings, on federal lands and by federal employees and contractors," said Biden counselor Jeff Zients, who will be the administration's Covid-19 response coordinator. Где тут приказ всем носить маски?
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13.02.2021 03:22 Відповісти
Всем, конечно. Разве там сказано что кому-то можно не носить ?
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13.02.2021 03:25 Відповісти
У тебя трудности с переводом. Не всем и не везде, а in federal buildings, on federal lands and by federal employees and contractors
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13.02.2021 03:28 Відповісти
Всем и везде на федеральной территории. Всё так. Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 7260
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13.02.2021 13:34 Відповісти
Угу. Ты продолжай глотать инфодерьмо, продолжай распространять дезинформацию. А когда тебя поймали с полным ртом этого дерьма - просто притворяйся, шо это шоколад. И, напоследок...если русский(тем более мААсквич) не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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13.02.2021 16:56 Відповісти
Ты такой смешной... Ты в самом деле думаешь что я здесь с тобой беседу веду ?
Моя цель - дискредитация твоих хозяев. Ведь каков поп - таков и приход. Они, очевидно, сами являют собой таких же слизняков, которых нанимают.
Пеши исчо, сморчок.
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13.02.2021 22:09 Відповісти
Лечись, пока не поздно, ловец рептилоидов.
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13.02.2021 22:54 Відповісти
А вот приказ всем носить маски, который будет enforced by law.

NSW has made wearing masks mandatory at indoor venues like gaming rooms, hair salons and shops as authorities try to limit the spread of the disease. They will be legally enforced from midnight local time.
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13.02.2021 03:25 Відповісти
Да пофиг что там ваш дед насочинял.
Он упорно ведёт страну к гражданской войне.
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13.02.2021 03:26 Відповісти
Это не наш дед. Это твоя Австралия Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 30 Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 2808 Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 5233
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13.02.2021 03:29 Відповісти
У нас на уровне штатов правят свои мини-Байдены, в том-то и проблема.
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13.02.2021 13:36 Відповісти
Твоя проблема в том, шо ты суешь свой нос повсюду, а вот шо происходит в твоей стране - не знаешь.
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13.02.2021 16:53 Відповісти
Trump Administration Urges States To Open COVID-19 Vaccination To Everyone Over 65 Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 9340
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13.02.2021 02:31 Відповісти
To open. В чём проблема-то ? Наиболее напуганная "ковидом" часть населения.
Это называется: reassurance.
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13.02.2021 02:46 Відповісти
Т.е., таки врал ваш вЯЯликий недофюрер? Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 8925
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13.02.2021 02:59 Відповісти
Эк тебя колбасит.

Maxim was walking on the wall.
Maxim had a great fall.
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13.02.2021 03:06 Відповісти
В детство ударился. Старческий маразм - он такой Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 2435
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13.02.2021 03:11 Відповісти
Ага, обычными лекарствами...
9 октября 2020

Экспериментальный препарат REGN-COV2, который Дональд Трамп принимал во время лечения от коронавируса, был получен с использованием клеток, извлеченных из ткани эмбрионов после аборта. Исследования в этой области Белый дом и сам президент США пытаются запретить.

Свое стремительное излечение от коронавирусной инфекции сам Трамп объяснил тем, что он попросил врачей в военном госпитале Walter Reеd в числе других препаратов дать ему и экспериментальный коктейль из антител, разработанный фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals. Лекарство все еще проходит испытания и официально не одобрено к применению американским Агентством по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA).

Тем не менее, по утверждению президента США, результат действия этого препарата оказался "настоящим чудом". В специально записанном видеообращении, размещенном в "Твиттере" в минувшую среду, Трамп назвал коктейль из антител "ключом" к своему выздоровлению.
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13.02.2021 09:23 Відповісти
Вот именно. Не "вакциной" - это главное.
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13.02.2021 10:53 Відповісти
Это не отменяет факти твоего вранья.
ПС Когда заболел ковидом, вакцины колоть поздно.
Учи матчасть.
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13.02.2021 11:02 Відповісти
Да ладно, не поржать над тобой - это считай день прошёл впустую.
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13.02.2021 13:33 Відповісти
Не пугайся так.
Если вовремя успеешь покаяться, тебе может даже хвост оставят.
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13.02.2021 02:03 Відповісти
Ты тоже не расстраивайся - современная психиатрия тебе еще может помочь Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 1634
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13.02.2021 02:06 Відповісти
У меня всё норм. Ты за себя беспокойся. Ваша новая власть только начала номера откалывать.
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13.02.2021 02:09 Відповісти
Угу, я вижу. Ты только жену по ночи за рептилоида не прими. А то застрелишь, жалко женщину. Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 1089
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13.02.2021 02:13 Відповісти
Набирают вас на какой-то помойке...
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13.02.2021 02:21 Відповісти
Не, я не из мААсквы.
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13.02.2021 02:24 Відповісти
Так я это и сказал.
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13.02.2021 02:48 Відповісти
Ну уж более вонючей помойки, чем мААсква просто трудно вообразить
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13.02.2021 03:00 Відповісти
Высрался? Полегчало? Идиот......
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13.02.2021 11:02 Відповісти
Мой племяш работает в Польше водилой уже 3 года...,домой не приезжал,через 2 года станет гражданином Польши...,в принципе правильное решение нефиг тут сидеть....с 73 % болванов... Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 6868
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13.02.2021 00:48 Відповісти
Логично: украинцы в Польше работают, поляки в Норвегии на промыслах норвежских треску чистят и вялят (как показано в док. фильме у британском о северном сиянии в Норвегии).
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13.02.2021 06:29 Відповісти
С чего это ты решила покритиковать миграционные процессы? Что сама уже домой чемоданы собираешь?
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13.02.2021 11:51 Відповісти
Что, невыездной, опасаешься, что судить тебя будут со Степановым в Украине? Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 3642
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13.02.2021 13:42 Відповісти
Вы присоединились к ролевым играм аквариуса в Нюрнбегский прцесс? Ну-ну, выездная ты ненаша. Вам хоть за пределы штата выезжать уже разрешили?
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13.02.2021 17:15 Відповісти
Нет, зайчик, я сделаю все от меня зависящее, чтобы локдаун в штате Виктория никогда не закончился.
Лейбористкая партия, холуи китайские, должна быть уничтожена, запрещена на законодательном уровне, как агенты иностранного влияния, а ее избирательная база должна жрать траву (это им урок, как за комуняк голосоват), потому как денег от федералов больше не будет.

Страшные вещи пишут австралийцы на форумах, аж вздрогнешь (а я привычная, пообщавшись с такими, ка ты, уголовниками): гильотину, мол, для премьера штата пора выкатывать.
Вот тут я не знаю, есть у них гильотина или нет, может, и завалялась где, схронов то в пустыне много, а Австралия - она в центре вся пустыня.

Что же касается тебя, зайка, то СБУ все про тебя известно, и ты ответишь вместе со Степановым, а я про тебя СБУ напомню и 20 лет, и 30 спустя, пока жива буду.

P.S. Я уже 16 лет как минимум не "выезжаю" от Мельбурна дальше, чем на 200 км, так что все ваши путешествия мне в сраку, прямым текстом в сраку. Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 7923
У меня даже нет австралийского паспорта, я никуда не летала, не летаю, и никогда не буду.
Если Квонтас и прочие Эмираты обанкротятся, мне до кизды дверцы, Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 6780
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14.02.2021 04:44 Відповісти
Хто її випустив? Шо ця божевільна пише? Страшне! Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 6010
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15.02.2021 03:09 Відповісти
Слушай сюда, и слушай внимательно: в первый день нового локдауна в штате Виктория заболела (не, не ковидом), МИНИСТР ПОЛИЦИИ ШТАТА, да так, что в госпитале она
https://www.youtube.com/watch?v=MoK5Wf1EmUw

И чё это она так то, за что она отвечать не хочет, почему отказалась каштаны из огня для падали нашей, премьера штата Эндрюса, таскать?

а вот вы со Степановым - вот вы за все содеянное ответите.
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13.02.2021 13:47 Відповісти
Мне это до лампады. Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 6713
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13.02.2021 17:16 Відповісти
СБУ про тебя все знает, а я СБУ о тебе напоминать буду регулярно, пока не займутся тобой, так и знай.
Я считаю, что даже такая плевая шестерка, как ты, должна ответить за вклад в дурантин, ководибесие и геноцид населения.

И помни, что преступления против человечества не имеют срока давности, так что старости тебе спокойной не будет.
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14.02.2021 04:46 Відповісти
Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 9748

Твое коммуняцкое стукачество никакая Австралия не поправит. Жги еще. Заодно и СБУ повеселишь.
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14.02.2021 18:29 Відповісти
какое еще "стукачество"?
Я о тебе открыто буду напоминать, здесь, на форуме.
каждая шестерка должна понести наказание, и ты понесешь.
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15.02.2021 02:43 Відповісти
В совке отправить телегу в службу безопасности на оппонента во взглядах считалось стукачеством. Некоторые даже гордились количеством отправленных за решетку.
Ну, если Вам так нравится это амплуа - напоминайте.
У нас свобода слова.
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15.02.2021 07:37 Відповісти
Чому ці довбані австралійці нас постійно залякують? Шо там їм наливають у психлікарні? Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 9215
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15.02.2021 03:13 Відповісти
Виявилося, що всі активні частинки коронавірусу в світі (включаючи 3 мільйони зараз заражених людей) займуть обсяг близько 160 мілілітрів, що означає, що вони легко поміщаються всередину банки содової (335 мілілітрів).
Важливо те, що коронавірус - паразит без ніг, крил або здатності розмножуватися самостійно, його можна контролювати, якщо люди (його основні носії) перестануть ефективно поширювати крихітний мікроб.
"Якби ми могли змусити всіх людей у ​​світі носити маски протягом чотирьох тижнів, вірус би зник", - заявив доктор Томас Руссо, керівник інфекційних хвороб Школи медицини та біомедичних наук Джейкобса Університету Баффало.
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13.02.2021 01:06 Відповісти
Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 3061
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13.02.2021 01:30 Відповісти
у меня в соседнем городке в магазин зашёл мужик без маски,ну и продавщица сделала замечание,за что была избита-прибывших полицаев этот урод забросал консервными банками,но итоге спеленали.для того чтоб победить корону всем людям нужно СТРОГО соблюдать правила гигиены,но это невозможно,потому что к сожалению большинство людей это ограниченое тупое стадо у@банов.
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13.02.2021 01:39 Відповісти
Токарь, мы это уже читали.
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13.02.2021 04:18 Відповісти
"В частности, в отелях и хостелах допускается заполненность на уровне 50%. В театрах, кинотеатрах, филармониях также могут быть заняты лишь 50% мест в залах."
Источник: https://censor.net/ru/n3247733

Пусть закрываются: когда зрители сидят черз два кресла, никакая постановка не окупится по-определению.
А немцы всё, что надо, полякам сами по телевизору покажут. Польща продовжує послаблювати карантин: відкрилися готелі, кінотеатри і басейни - Цензор.НЕТ 1406
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13.02.2021 06:26 Відповісти
Гут!Можно вже на лижи iхати до Шклярскoi Поренби
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13.02.2021 06:31 Відповісти
 
 