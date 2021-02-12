Польша продолжает ослаблять карантин: открылись гостиницы, кинотеатры и бассейны
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В Польше с 12 февраля возобновляют работу гостиницы, театры, кинотеатры, бассейны, горнолыжные курорты при условии соблюдения жестких санитарно-эпидемических норм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, в отелях и хостелах допускается заполненность на уровне 50%. В театрах, кинотеатрах, филармониях также могут быть заняты лишь 50% мест в залах.
Ослабление карантина будет касаться и спортивных объектов, в основном открытых: теннисных кортов, спортивных площадок, горнолыжных спусков, бассейнов (кроме аквапарков).
Смягчение карантинного режима введено до 26 февраля, а его продление будет зависеть от уровня заболеваемости в стране.
Закрытыми в Польше будут оставаться рестораны, фитнес-клубы, действуют ограничения на групповые собрания (до 5 человек), обучение в старших классах школ также будет продолжаться в дистанционном режиме.
С начала пандемии в Польше заразилось коронавирусом более 1,5 млн лиц, более 40,1 тыс. инфицированных умерли.
С 27 декабря в стране вакцинированы более 1,8 млн человек.
Напомним, 1 февраля в Польше возобновили работу магазины в торговых центрах, музеи и художественные галереи. Кроме того, отменено так называемое время пенсионера, при котором с 10 до 12 часов магазины и аптеки могли посещать только лица пенсионного возраста.
Пожалуйста, подождите...
https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2021/01/19/billionaire-benjamin-de-rothschild-heir-to-banking-fortune-dies-at-57/
Следующий, наверное, Клаус Шваб. Список очень длинный...
Ну и, конечно, обещал что в беде не оставит свой народ. Правда, на "вакцинациях" не настаивал, приказов носить намордники не издавал.
приказал всем намордники надеть на 100 дней.
Моя цель - дискредитация твоих хозяев. Ведь каков поп - таков и приход. Они, очевидно, сами являют собой таких же слизняков, которых нанимают.
Пеши исчо, сморчок.
NSW has made wearing masks mandatory at indoor venues like gaming rooms, hair salons and shops as authorities try to limit the spread of the disease. They will be legally enforced from midnight local time.
Он упорно ведёт страну к гражданской войне.
Это называется: reassurance.
Maxim was walking on the wall.
Maxim had a great fall.
9 октября 2020
Экспериментальный препарат REGN-COV2, который Дональд Трамп принимал во время лечения от коронавируса, был получен с использованием клеток, извлеченных из ткани эмбрионов после аборта. Исследования в этой области Белый дом и сам президент США пытаются запретить.
Свое стремительное излечение от коронавирусной инфекции сам Трамп объяснил тем, что он попросил врачей в военном госпитале Walter Reеd в числе других препаратов дать ему и экспериментальный коктейль из антител, разработанный фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals. Лекарство все еще проходит испытания и официально не одобрено к применению американским Агентством по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA).
Тем не менее, по утверждению президента США, результат действия этого препарата оказался "настоящим чудом". В специально записанном видеообращении, размещенном в "Твиттере" в минувшую среду, Трамп назвал коктейль из антител "ключом" к своему выздоровлению.
ПС Когда заболел ковидом, вакцины колоть поздно.
Учи матчасть.
Если вовремя успеешь покаяться, тебе может даже хвост оставят.
Лейбористкая партия, холуи китайские, должна быть уничтожена, запрещена на законодательном уровне, как агенты иностранного влияния, а ее избирательная база должна жрать траву (это им урок, как за комуняк голосоват), потому как денег от федералов больше не будет.
Страшные вещи пишут австралийцы на форумах, аж вздрогнешь (а я привычная, пообщавшись с такими, ка ты, уголовниками): гильотину, мол, для премьера штата пора выкатывать.
Вот тут я не знаю, есть у них гильотина или нет, может, и завалялась где, схронов то в пустыне много, а Австралия - она в центре вся пустыня.
Что же касается тебя, зайка, то СБУ все про тебя известно, и ты ответишь вместе со Степановым, а я про тебя СБУ напомню и 20 лет, и 30 спустя, пока жива буду.
P.S. Я уже 16 лет как минимум не "выезжаю" от Мельбурна дальше, чем на 200 км, так что все ваши путешествия мне в сраку, прямым текстом в сраку.
У меня даже нет австралийского паспорта, я никуда не летала, не летаю, и никогда не буду.
Если Квонтас и прочие Эмираты обанкротятся, мне до кизды дверцы,
https://www.youtube.com/watch?v=MoK5Wf1EmUw
И чё это она так то, за что она отвечать не хочет, почему отказалась каштаны из огня для падали нашей, премьера штата Эндрюса, таскать?
а вот вы со Степановым - вот вы за все содеянное ответите.
Я считаю, что даже такая плевая шестерка, как ты, должна ответить за вклад в дурантин, ководибесие и геноцид населения.
И помни, что преступления против человечества не имеют срока давности, так что старости тебе спокойной не будет.
Твое коммуняцкое стукачество никакая Австралия не поправит. Жги еще. Заодно и СБУ повеселишь.
Я о тебе открыто буду напоминать, здесь, на форуме.
каждая шестерка должна понести наказание, и ты понесешь.
Ну, если Вам так нравится это амплуа - напоминайте.
У нас свобода слова.
Важливо те, що коронавірус - паразит без ніг, крил або здатності розмножуватися самостійно, його можна контролювати, якщо люди (його основні носії) перестануть ефективно поширювати крихітний мікроб.
"Якби ми могли змусити всіх людей у світі носити маски протягом чотирьох тижнів, вірус би зник", - заявив доктор Томас Руссо, керівник інфекційних хвороб Школи медицини та біомедичних наук Джейкобса Університету Баффало.
Источник: https://censor.net/ru/n3247733
Пусть закрываются: когда зрители сидят черз два кресла, никакая постановка не окупится по-определению.
А немцы всё, что надо, полякам сами по телевизору покажут.