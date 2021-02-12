Польша продолжает ослаблять карантин: открылись гостиницы, кинотеатры и бассейны

В Польше с 12 февраля возобновляют работу гостиницы, театры, кинотеатры, бассейны, горнолыжные курорты при условии соблюдения жестких санитарно-эпидемических норм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, в отелях и хостелах допускается заполненность на уровне 50%. В театрах, кинотеатрах, филармониях также могут быть заняты лишь 50% мест в залах.

Ослабление карантина будет касаться и спортивных объектов, в основном открытых: теннисных кортов, спортивных площадок, горнолыжных спусков, бассейнов (кроме аквапарков).

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Смягчение карантинного режима введено до 26 февраля, а его продление будет зависеть от уровня заболеваемости в стране.

Закрытыми в Польше будут оставаться рестораны, фитнес-клубы, действуют ограничения на групповые собрания (до 5 человек), обучение в старших классах школ также будет продолжаться в дистанционном режиме.

С начала пандемии в Польше заразилось коронавирусом более 1,5 млн лиц, более 40,1 тыс. инфицированных умерли.

С 27 декабря в стране вакцинированы более 1,8 млн человек.

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Напомним, 1 февраля в Польше возобновили работу магазины в торговых центрах, музеи и художественные галереи. Кроме того, отменено так называемое время пенсионера, при котором с 10 до 12 часов магазины и аптеки могли посещать только лица пенсионного возраста.