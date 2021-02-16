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скарга (55) українська мова (777) Кремінь Тарас (135)

Кремінь отримав понад 600 скарг на порушення мовного законодавства

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кремінь отримав понад 600 скарг на порушення мовного законодавства

Офіс Уповноваженого із захисту державної мови отримав з 16 січня 605 скарг на відмову надавати послуги українською мовою.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше звернень і скарг продовжує надходити з Києва та Київської області - 276. У східних, південних і західних областях України - незначна кількість можливих порушень (наприклад, Луганська область - 7, Миколаївська - 6, Донецька - 4, Тернопільська - 4, Херсонська , Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька - по 2 звернення)", - сказано в повідомленні.

Переважна більшість (281) звернень стосується відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів.

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126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав на користування державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53) виявлено киянами.

"Також продовжує надходити інформація про використання державної мови депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та щодо можливих порушень мовного законодавства у сфері освіти", - повідомили в пресслужбі.
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От така саме біда в моєї корови: має бідна язика та не знає мови.(П.Глазовий)
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16.02.2021 21:08 Відповісти
Зелена пліснява прагне відтерминувати штрафи ,реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!! Покарання треба посилювати !!)))
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16.02.2021 21:14 Відповісти
Ну скарги надійшли ,то яка реакція цих захистників української мови ???)))
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16.02.2021 21:16 Відповісти
початы видстрилюваты
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16.02.2021 21:44 Відповісти
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16.02.2021 22:00 Відповісти
и после донбас и крым будут с боем пробиваться под крыло украины
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16.02.2021 21:49 Відповісти
Кремінь пише попередження, що зараз вивчи закон і слідуй йому (надавай послугу державною). а коли ще раз на того самого прийде скарга, буде штраф.

УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.
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17.02.2021 01:41 Відповісти
 
 