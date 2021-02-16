Кремінь отримав понад 600 скарг на порушення мовного законодавства
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Офіс Уповноваженого із захисту державної мови отримав з 16 січня 605 скарг на відмову надавати послуги українською мовою.
Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільше звернень і скарг продовжує надходити з Києва та Київської області - 276. У східних, південних і західних областях України - незначна кількість можливих порушень (наприклад, Луганська область - 7, Миколаївська - 6, Донецька - 4, Тернопільська - 4, Херсонська , Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька - по 2 звернення)", - сказано в повідомленні.
Переважна більшість (281) звернень стосується відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів.
126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав на користування державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53) виявлено киянами.
"Також продовжує надходити інформація про використання державної мови депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та щодо можливих порушень мовного законодавства у сфері освіти", - повідомили в пресслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.