Креминь получил более 600 жалоб на нарушение языкового законодательства

Офис Уполномоченного по защите государственного языка получил с 16 января 605 жалоб на отказ предоставлять услуги на украинском языке.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего обращений и жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области - 276. В восточных, южных и западных областях Украины - незначительное количество возможных нарушений (например, Луганская область - 7, Николаевская - 6, Донецкая - 4, Тернопольская - 4, Херсонская, Ривненская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая - по 2 обращения)", - сказано в сообщении.

Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов.

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126 граждан пожаловались на нарушение своих прав на пользование государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53) выявлено киевлянами.

"Также продолжает поступать информация об использовании государственного языка депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья и относительно возможных нарушений языкового законодательства в сфере образования", - сообщили в пресс-службе.

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