Креминь получил более 600 жалоб на нарушение языкового законодательства
Новости Цензор.НЕТ Общество
Офис Уполномоченного по защите государственного языка получил с 16 января 605 жалоб на отказ предоставлять услуги на украинском языке.
Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного, информирует Цензор.НЕТ.
"Больше всего обращений и жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области - 276. В восточных, южных и западных областях Украины - незначительное количество возможных нарушений (например, Луганская область - 7, Николаевская - 6, Донецкая - 4, Тернопольская - 4, Херсонская, Ривненская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая - по 2 обращения)", - сказано в сообщении.
Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь
126 граждан пожаловались на нарушение своих прав на пользование государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53) выявлено киевлянами.
"Также продолжает поступать информация об использовании государственного языка депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья и относительно возможных нарушений языкового законодательства в сфере образования", - сообщили в пресс-службе.
Также на Цензор.НЕТ: Со штрафами за неиспользование украинского языка нужно бы повременить, - Ткаченко
Пожалуйста, подождите...
УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.