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жалоба (123) украинский язык (1165) Креминь Тарас (120)

Креминь получил более 600 жалоб на нарушение языкового законодательства

Новости Цензор.НЕТ Общество

Креминь получил более 600 жалоб на нарушение языкового законодательства

Офис Уполномоченного по защите государственного языка получил с 16 января 605 жалоб на отказ предоставлять услуги на украинском языке.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего обращений и жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области - 276. В восточных, южных и западных областях Украины - незначительное количество возможных нарушений (например, Луганская область - 7, Николаевская - 6, Донецкая - 4, Тернопольская - 4, Херсонская, Ривненская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая - по 2 обращения)", - сказано в сообщении.

Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь

126 граждан пожаловались на нарушение своих прав на пользование государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53) выявлено киевлянами.

"Также продолжает поступать информация об использовании государственного языка депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья и относительно возможных нарушений языкового законодательства в сфере образования", - сообщили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Со штрафами за неиспользование украинского языка нужно бы повременить, - Ткаченко

Автор: Ольга Лузан
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От така саме біда в моєї корови: має бідна язика та не знає мови.(П.Глазовий)
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16.02.2021 21:08 Ответить
Зелена пліснява прагне відтерминувати штрафи ,реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!! Покарання треба посилювати !!)))
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16.02.2021 21:14 Ответить
Ну скарги надійшли ,то яка реакція цих захистників української мови ???)))
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16.02.2021 21:16 Ответить
початы видстрилюваты
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16.02.2021 21:44 Ответить
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16.02.2021 22:00 Ответить
и после донбас и крым будут с боем пробиваться под крыло украины
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16.02.2021 21:49 Ответить
Кремінь пише попередження, що зараз вивчи закон і слідуй йому (надавай послугу державною). а коли ще раз на того самого прийде скарга, буде штраф.

УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.
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17.02.2021 01:41 Ответить
 
 