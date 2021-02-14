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Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь

Фактов нарушения языковых прав граждан в сфере обслуживания становится все меньше.

Об этом языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"16 января вступила в силу статья об обязательности использования украинского языка в сфере обслуживания. Сначала был шквал обращений, жалоб, обид, которые чувствовали люди по отношению к себе в супермаркетах, аптеках, магазинах. Но постепенно, как мы видим, эта статистика растет, но по сути фактов нарушения языковых прав граждан на получение информации и обслуживание на государственном языке мы получаем все меньше и меньше", - сказал он.

В то же время, по словам языкового омбудсмена, увеличивается количество обращений, касающихся отсутствия украиноязычной версии интернет-магазинов: "Нет вообще никакой информации на украинском. Это тоже сфера обслуживания, мы подготовили обращения в адрес субъектов хозяйствования и надеемся, что по нашему требованию эти недочеты будут устранены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менее чем за месяц в секретариат языкового омбудсмена поступило 605 жалоб и обращений граждан

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

Также читайте: Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь

И это правильно. Пора уже официально определиться с тем, что мы есть нация со своим языком, традициями и менталитетом.
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14.02.2021 02:26
+8
Читав якось статтю мовного омбудсмена. Розповідав, що навіть на Півдні і Сході немає таких проблем із виконанням Закону про мову, як у Києві. Для столиці це справді ганьба.
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14.02.2021 03:04
+8
Слово "нісенітниця" ломає рускоґоворящую щелепу краще ніж "паляниця".

Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 268
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14.02.2021 04:03
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Страница 2 из 2
На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.Источник: https://censor.net/ru/n3247825

І лише українською. А не дублюватися москальською.
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14.02.2021 05:04 Ответить
на английском нужно дублировать - для ватников Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 110
что бы они заходили в ступор..
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14.02.2021 07:11 Ответить
И тилькы так!!! Несмотря даже,что я русскоязычный.Так быстрее он будет входить в обиход.Для ускорения формирования нации это крайне необходимо делать такими методами, а не заниматься пацифизмом .Не надо превращаться в циников,в таких как сегодняшняя власть
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14.02.2021 11:35 Ответить
руске свині до гиляки
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14.02.2021 05:19 Ответить
Іноземців вже переконали, що Kiev - це Kyiv. Залишилося переконати в цьому власних українських громадян... Навіть основна сторінка "Цензора" москвинська. І це при тому, що це ніби проукраїнське ЗМІ... Хто ж повірить котові, що він кіт і не частина "свинячого миру", якщо він постійно хрюкає?)))
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14.02.2021 06:00 Ответить
Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 2218 Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 5391
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14.02.2021 06:36 Ответить
Як казав Ляшко,дякую Тобі Боже,що я не москальска мордяка Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 9292
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14.02.2021 06:37 Ответить
Твой Ляшко - гомосек, как видимо и ты.
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14.02.2021 08:22 Ответить
Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 2508 Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 2104
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14.02.2021 06:42 Ответить
Ай, молодець!
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14.02.2021 07:08 Ответить
+6 паддержую
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14.02.2021 07:13 Ответить
ваш розірваний в хлам пукан ?
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14.02.2021 07:34 Ответить
реагую на ватяну ненависть до мови.
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14.02.2021 07:47 Ответить
Заблукав, кацап?
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14.02.2021 07:52 Ответить
Жрать купить не на что, денег для оплаты мзды за т.н. коммуналку уродам-олигархам нет, вас уже превратили в бесправное стадо, которое используют исключительно для того чтобы доить и "иметь", а отдельных дуропоидов все еще можно развести на т.н. "языковых проблемах"... Все, которых этот вопрос на сегодняшний день так остро беспокоит, должны немедленно записаться на вакцинацию...
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14.02.2021 07:39 Ответить
Працювати не пробував?
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14.02.2021 07:51 Ответить
Мені цей вапрос якось до лампочки.
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14.02.2021 07:56 Ответить
Не смерди тут ******. Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 6749
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14.02.2021 08:07 Ответить
ВОТ ВОТ
Месяц назад предложила перестать печатать на Цензоре новостные материалы на русском языке. ( а комменты пусть пишут на каком хотят - что сейчас и происходит)
ПОКА РЕАКЦИИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ - нуль 😀😀😀
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14.02.2021 07:48 Ответить
Рускаязичнайа чєлюсть заверещить шо її геноцидять бандери.
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14.02.2021 08:03 Ответить
Просто они иногда такое мочат с переводами 😀😀😀
Надо новости подавать на украинском - все прекрасно читают , просто писать трудно грамотно -старые училки начинают у форумчанивылавливать точки и запятые в тексте вместо реальных идей 😀😀😀
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14.02.2021 08:12 Ответить
Ну до ком та крапок я не чіпляюсь, але м"який знак ліплять часто-густо не туди де він потрібен. Наприклад "кАтится" та "катИться". У цих слів різний сенс.
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14.02.2021 08:29 Ответить
С мягким знаком я вообще не дружу 😀😀😀
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14.02.2021 08:39 Ответить
А сама чего на русском пишешь? Раздвоение личночти?
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14.02.2021 10:30 Ответить
Сьогодні день св.Валентина і наркоша вітає Лєнку-апалчєнку.
Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 945
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14.02.2021 07:48 Ответить
КЛАССНЫЙ сегодня праздник - День Святого Валентина . Скоро весна 😀😀😆
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14.02.2021 08:02 Ответить
Виталя- красава
Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 2451
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14.02.2021 08:03 Ответить
Виставляю ще раз.
Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 7660
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14.02.2021 08:04 Ответить
Еой, шото Вы кокетничали с итальянкой и она куда то забежалась 😀😀😀( только бы не болела)
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14.02.2021 08:08 Ответить
Мабуть я її вже дістав. Офіс мовного омбудсмена розішле суб'єктам господарювання вимоги українізувати сайти, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4891
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14.02.2021 08:30 Ответить
😀😀😀
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14.02.2021 08:31 Ответить
Дуже слушна вимога для виявлення *************. Бо дуже велика любов до України у *********** громадян. Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь - Цензор.НЕТ 4076
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14.02.2021 08:05 Ответить
Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook закликав читачів підтримати україномовні видання, зокрема, і шляхом передплати.
«Прочитав у стрічці, що НВ із серпня переходить на українську. Вітаю цю дуже правильну ініціативу і радію, що все більше українців повертається до своєї рідної української мови. Знаю, який це переломний у гарному сенсі момент, адже я сам його пережив 25 років тому, коли прийняв свідоме рішення повернутися до рідної мови моїх предків. А ми, Порошенки, давнього козацького роду», - пише п'ятий Президент.
«Сподіваюся, приклад НВ надихне медійників, і надалі у нашому інформаційному просторі з'являтиметься все більше україномовних ЗМІ та видань, а українці охоче їх передплачуватимуть, голосуючи своїм вибором за україномовний продукт», - зазначає Порошенко.
«До речі, читати українською новини, мати підписки на україномовні видання та додатки - лайфхаки повного переходу на українську», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко також нагадав 10 власних порад, як перейти на українську мову.
1.Встановіть українську основною в операційній системі свого комп'ютера, на смартфоні.
2.У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.
3.Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.
4.Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це - принцип вивчення будь-якої мови.
5.Дивіться українськомовні фільми, серіали.
6.Слухайте більше української музики.
7.Почніть писати українською.
8.Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
9.Вивчайте мову через нові захоплення.
10.Купуйте дітям українськомовні книжки. Передайте мову дітям, і вона житиме вічно. «Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях», - наголошує п'ятий Президент.
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14.02.2021 09:31 Ответить
Егеж,ОС в моєму на кацапському,таке буває навиправляє🤣
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14.02.2021 19:07 Ответить
Не лізьте вашими турбоклешнями до закону про мову - Петро Порошенко про наміри ревізувати мовний закон
11-03-2020 Закон про мову, ухвалений під час президентської каденції Петра Порошенка - виважений, збалансований, він забезпечує широку свободу громадянам України і не потребує жодної ревізії. Про це п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
«Нам не однаково. А вам? Ви самі казали «какая разница». То вчіть українську, шануйте її та поважайте. І не лізьте вашими турбоклешнями до закону про мову!», - закликав Порошенко.
«Він виважений, збалансований, він захищає державну мову і залишає широкий простір свободи для громадян України, яким зручніше спілкуватися іншими мовами. Наша команда дуже делікатно врегулювала це питання. Нема жодних підстав і потреби, аби Слуги народу ревізували мовний закон. Тому наш меседж всім охочим відволікти увагу від провального урядування нових, але бездарних облич: не сійте вітер», - застеріг Петро Порошенко.
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14.02.2021 09:34 Ответить
На Цензорі російська версія є, а на івриті нема. Це антисемітизм. Прибрати російську версію.
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14.02.2021 09:44 Ответить
Виправте мене, якщо я помиляюся, але у нормах закону, наскільки я пам'ятаю з анансів, є вимога щоб стартова сторінка була на українській мові. На Цензорі стартова на російській.
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14.02.2021 10:09 Ответить
Норми щодо сайтів вступають в силу пізніше.
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14.02.2021 10:34 Ответить
и заходить он сам потом будет?
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14.02.2021 19:25 Ответить
Так,50%Киева колоборанти.
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14.02.2021 22:15 Ответить
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