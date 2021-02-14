Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Фактов нарушения языковых прав граждан в сфере обслуживания становится все меньше.
Об этом языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"16 января вступила в силу статья об обязательности использования украинского языка в сфере обслуживания. Сначала был шквал обращений, жалоб, обид, которые чувствовали люди по отношению к себе в супермаркетах, аптеках, магазинах. Но постепенно, как мы видим, эта статистика растет, но по сути фактов нарушения языковых прав граждан на получение информации и обслуживание на государственном языке мы получаем все меньше и меньше", - сказал он.
В то же время, по словам языкового омбудсмена, увеличивается количество обращений, касающихся отсутствия украиноязычной версии интернет-магазинов: "Нет вообще никакой информации на украинском. Это тоже сфера обслуживания, мы подготовили обращения в адрес субъектов хозяйствования и надеемся, что по нашему требованию эти недочеты будут устранены".
Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).
Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.
На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.
Пожалуйста, подождите...
І лише українською. А не дублюватися москальською.
что бы они заходили в ступор..
Месяц назад предложила перестать печатать на Цензоре новостные материалы на русском языке. ( а комменты пусть пишут на каком хотят - что сейчас и происходит)
ПОКА РЕАКЦИИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ - нуль 😀😀😀
Надо новости подавать на украинском - все прекрасно читают , просто писать трудно грамотно -старые училки начинают у форумчанивылавливать точки и запятые в тексте вместо реальных идей 😀😀😀
«Прочитав у стрічці, що НВ із серпня переходить на українську. Вітаю цю дуже правильну ініціативу і радію, що все більше українців повертається до своєї рідної української мови. Знаю, який це переломний у гарному сенсі момент, адже я сам його пережив 25 років тому, коли прийняв свідоме рішення повернутися до рідної мови моїх предків. А ми, Порошенки, давнього козацького роду», - пише п'ятий Президент.
«Сподіваюся, приклад НВ надихне медійників, і надалі у нашому інформаційному просторі з'являтиметься все більше україномовних ЗМІ та видань, а українці охоче їх передплачуватимуть, голосуючи своїм вибором за україномовний продукт», - зазначає Порошенко.
«До речі, читати українською новини, мати підписки на україномовні видання та додатки - лайфхаки повного переходу на українську», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко також нагадав 10 власних порад, як перейти на українську мову.
1.Встановіть українську основною в операційній системі свого комп'ютера, на смартфоні.
2.У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.
3.Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.
4.Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це - принцип вивчення будь-якої мови.
5.Дивіться українськомовні фільми, серіали.
6.Слухайте більше української музики.
7.Почніть писати українською.
8.Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
9.Вивчайте мову через нові захоплення.
10.Купуйте дітям українськомовні книжки. Передайте мову дітям, і вона житиме вічно. «Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях», - наголошує п'ятий Президент.
11-03-2020 Закон про мову, ухвалений під час президентської каденції Петра Порошенка - виважений, збалансований, він забезпечує широку свободу громадянам України і не потребує жодної ревізії. Про це п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
«Нам не однаково. А вам? Ви самі казали «какая разница». То вчіть українську, шануйте її та поважайте. І не лізьте вашими турбоклешнями до закону про мову!», - закликав Порошенко.
«Він виважений, збалансований, він захищає державну мову і залишає широкий простір свободи для громадян України, яким зручніше спілкуватися іншими мовами. Наша команда дуже делікатно врегулювала це питання. Нема жодних підстав і потреби, аби Слуги народу ревізували мовний закон. Тому наш меседж всім охочим відволікти увагу від провального урядування нових, але бездарних облич: не сійте вітер», - застеріг Петро Порошенко.