Офис языкового омбудсмена разошлет субъектам хозяйствования требования украинизировать сайты, - Креминь

Фактов нарушения языковых прав граждан в сфере обслуживания становится все меньше.

Об этом языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"16 января вступила в силу статья об обязательности использования украинского языка в сфере обслуживания. Сначала был шквал обращений, жалоб, обид, которые чувствовали люди по отношению к себе в супермаркетах, аптеках, магазинах. Но постепенно, как мы видим, эта статистика растет, но по сути фактов нарушения языковых прав граждан на получение информации и обслуживание на государственном языке мы получаем все меньше и меньше", - сказал он.

В то же время, по словам языкового омбудсмена, увеличивается количество обращений, касающихся отсутствия украиноязычной версии интернет-магазинов: "Нет вообще никакой информации на украинском. Это тоже сфера обслуживания, мы подготовили обращения в адрес субъектов хозяйствования и надеемся, что по нашему требованию эти недочеты будут устранены".

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Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

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