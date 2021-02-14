Офіс мовного омбудсмена розішле суб'єктам господарювання вимоги українізувати сайти, - Кремінь
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Фактів порушення мовних прав громадян у сфері обслуговування стає все менше.
Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"16 січня набула чинності стаття про обов'язковість використання української мови у сфері обслуговування. Спочатку був шквал звернень, скарг, образ, які відчували люди стосовно себе в супермаркетах, аптеках, магазинах. Але поступово, як ми бачимо, ця статистика зростає, але по суті фактів порушення мовних прав громадян на отримання інформації та обслуговування державною мовою ми отримуємо все менше і менше", - сказав він.
Водночас, за словами мовного омбудсмена, збільшується кількість звернень, які стосуються відсутності україномовної версії інтернет-магазинів: "Немає взагалі жодної інформації українською. Це теж сфера обслуговування, ми підготували звернення на адресу суб'єктів господарювання і сподіваємося, що на нашу вимогу ці недоліки буде усунуто".
Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.
Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.
Українською мовою має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуваннях, квитках, меню тощо.
Будь ласка, зачекайте...
І лише українською. А не дублюватися москальською.
что бы они заходили в ступор..
Месяц назад предложила перестать печатать на Цензоре новостные материалы на русском языке. ( а комменты пусть пишут на каком хотят - что сейчас и происходит)
ПОКА РЕАКЦИИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ - нуль 😀😀😀
Надо новости подавать на украинском - все прекрасно читают , просто писать трудно грамотно -старые училки начинают у форумчанивылавливать точки и запятые в тексте вместо реальных идей 😀😀😀
«Прочитав у стрічці, що НВ із серпня переходить на українську. Вітаю цю дуже правильну ініціативу і радію, що все більше українців повертається до своєї рідної української мови. Знаю, який це переломний у гарному сенсі момент, адже я сам його пережив 25 років тому, коли прийняв свідоме рішення повернутися до рідної мови моїх предків. А ми, Порошенки, давнього козацького роду», - пише п'ятий Президент.
«Сподіваюся, приклад НВ надихне медійників, і надалі у нашому інформаційному просторі з'являтиметься все більше україномовних ЗМІ та видань, а українці охоче їх передплачуватимуть, голосуючи своїм вибором за україномовний продукт», - зазначає Порошенко.
«До речі, читати українською новини, мати підписки на україномовні видання та додатки - лайфхаки повного переходу на українську», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко також нагадав 10 власних порад, як перейти на українську мову.
1.Встановіть українську основною в операційній системі свого комп'ютера, на смартфоні.
2.У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.
3.Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.
4.Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це - принцип вивчення будь-якої мови.
5.Дивіться українськомовні фільми, серіали.
6.Слухайте більше української музики.
7.Почніть писати українською.
8.Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
9.Вивчайте мову через нові захоплення.
10.Купуйте дітям українськомовні книжки. Передайте мову дітям, і вона житиме вічно. «Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях», - наголошує п'ятий Президент.
11-03-2020 Закон про мову, ухвалений під час президентської каденції Петра Порошенка - виважений, збалансований, він забезпечує широку свободу громадянам України і не потребує жодної ревізії. Про це п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
«Нам не однаково. А вам? Ви самі казали «какая разница». То вчіть українську, шануйте її та поважайте. І не лізьте вашими турбоклешнями до закону про мову!», - закликав Порошенко.
«Він виважений, збалансований, він захищає державну мову і залишає широкий простір свободи для громадян України, яким зручніше спілкуватися іншими мовами. Наша команда дуже делікатно врегулювала це питання. Нема жодних підстав і потреби, аби Слуги народу ревізували мовний закон. Тому наш меседж всім охочим відволікти увагу від провального урядування нових, але бездарних облич: не сійте вітер», - застеріг Петро Порошенко.