Офіс мовного омбудсмена розішле суб'єктам господарювання вимоги українізувати сайти, - Кремінь

Фактів порушення мовних прав громадян у сфері обслуговування стає все менше.

Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"16 січня набула чинності стаття про обов'язковість використання української мови у сфері обслуговування. Спочатку був шквал звернень, скарг, образ, які відчували люди стосовно себе в супермаркетах, аптеках, магазинах. Але поступово, як ми бачимо, ця статистика зростає, але по суті фактів порушення мовних прав громадян на отримання інформації та обслуговування державною мовою ми отримуємо все менше і менше", - сказав він.

Водночас, за словами мовного омбудсмена, збільшується кількість звернень, які стосуються відсутності україномовної версії інтернет-магазинів: "Немає взагалі жодної інформації українською. Це теж сфера обслуговування, ми підготували звернення на адресу суб'єктів господарювання і сподіваємося, що на нашу вимогу ці недоліки буде усунуто".

Читайте також: Штрафи за порушення мовного закону хочемо відтермінувати, щоб вони набули чинності в гармонії з іншими його положеннями, - Корнієнко

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуваннях, квитках, меню тощо.

Читайте також: Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства