УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15864 відвідувача онлайн
Новини Політика України Декомунізація
972 5
Інститут нацпам'яті (227) декомунізація (448)

У 2020 році направлено 370 рекомендацій щодо усунення тоталітарної символіки, виконано тільки 24, - УІНП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 2020 році направлено 370 рекомендацій щодо усунення тоталітарної символіки, виконано тільки 24, - УІНП

Український інститут національної пам'яті в 2020 році направив понад 370 листів з рекомендаціями органам місцевого самоврядування, установам і організаціям щодо усунення з публічного простору символіки тоталітарних режимів.

Про це йдеться у звіті УІНП за 2020 рік, передає Цензор.НЕТ.

"Впродовж 2020 року Інститут проводив моніторинг, аналіз інформації і надавав роз'яснення, рекомендації та методичний супровід щодо перейменування об'єктів топоніміки, назв юридичних осіб та демонтажу пам'ятників, пам'ятних знаків для виконання закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", - повідомляється у звіті.

Зазначається, що в попередньому році Інститут направив понад 650 листів центральним і місцевим органам влади та самоврядування, установам, організаціям, громадянам щодо реалізації "декомунізаційного" законодавства.

Читайте також: Комуністичну символіку відновили під час ремонту будинку культури на Полтавщині: "Така думка людей"

Зокрема, понад 370 листів з рекомендаціями органам місцевого самоврядування, установам і організаціям щодо усунення з публічного простору символіки тоталітарних режимів, в тому числі перейменування об'єктів топоніміки, демонтажу пам'ятників і пам'ятних знаків, а також приведення назв юридичних осіб, маркування продукції, розміщеної на офіційних сайтах інформації у відповідність до вимог чинного законодавства.

"У звітному році за зверненнями Інституту органами місцевого самоврядування, юридичними особами усунено символіку в 24 випадках", - сказано у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інститут нацпам'яті все ж подає апеляцію на скасування перейменування пр. Московського на пр. Бандери
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Львові на Городоцькій вище цирку стоїть сталінський будинок із зірками на фасаді...Питання - збивати зірки чи валити весь будинок?..Звичайно,тільки зірки - відповідають наші борці з проклятим комуністичним режимом...А в будинку ми будемо жити самі,бо він гарний,зручний і теплий...
показати весь коментар
18.02.2021 16:52 Відповісти
направил более 370 писем с рекомендациями..

А разве какое-то письмо с рекомендациями уже имеет силу обязательного для исполнения закона?? Нет. Ну так правомерно их нахрен посылают с писульками.
показати весь коментар
18.02.2021 16:53 Відповісти
В 2020 году направлено 370 рекомендаций по устранению тоталитарной символики, выполнены только 24, - УИНП - Цензор.НЕТ 5519 В 2020 году направлено 370 рекомендаций по устранению тоталитарной символики, выполнены только 24, - УИНП - Цензор.НЕТ 1190
показати весь коментар
18.02.2021 16:57 Відповісти
370 рекомендаций?мож дешевле вате просто в бубен стучать?
показати весь коментар
18.02.2021 17:57 Відповісти
Пока что ты только по клавишам стучать можешь...
показати весь коментар
18.02.2021 22:36 Відповісти
 
 