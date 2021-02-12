Інститут нацпам'яті все ж подає апеляцію на скасування перейменування пр. Московського на пр. Бандери
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Український інститут національної пам'яті подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 28 січня 2021 про скасування перейменування низки вулиць Києва.
Про це повідомляє пресслужба УІНП, інформує Цензор.НЕТ.
"Йдеться не тільки про проспект Степана Бандери, а про цілу низку вулиць, які були перейменовані на честь абсолютно різних історичних постатей - від військових Армії УНР, таких як Олексій Алмазов і Михайло Омелянович-Павленко, до письменника-шістдесятника Євгена Гуцала та відомого лікаря, педагога і гуманіста Януша Корчака, який загинув від рук нацистів. Всі перейменування без винятку потрапили під рішення суду. Інститут готується подати апеляційну скаргу", - цитує пресслужба голову Інституту національної пам'яті Антона Дробовича.
Він нагадав про судові процеси навколо перейменування проспекту Маршала Жукова на проспект Петра Григоренка в Харкові.
"У нас вже були рішення судів першої інстанції, які потім скасовують апеляційні суди", - сказав Дробович.
Раніше голова УІНП говорив, що Інститут не подаватиме апеляцію, тому що це прерогатива Київради.
Нагадаємо, 11 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.
Будь ласка, зачекайте...
Это принципиально!
И, кстати, это уже и происходит.
Переименование проспекта Степана Бандеры пытаются отменить уже не впервые.
25 июня 2019-го Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича
В то же время в декабре 2019 года Апелляционный суд отменил решение ОАСК и оставил в Киеве проспекты имени Бандеры и Шухевича.Бороться надо до конца.
Правда, с нынешним керівником Института нацпамяти мало надежды. Его больше волнует "дружба народов" и Бабий Яр
До призначення Антон Дробович висловлював намір зробити політику Інституту «більш виваженою та ліберальною»
та збільшити рівень «інклюзивності офіційної пам'яті - докладати більше зусиль із збереження пам'яті про СПІЛЬНУ ІСТОРІЮ УКРАЇНЦІВ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПОЛЯКІВ, ЄВРЕЇВ, ВІРМЕН, ТАТАР, ГРЕКІВ, БОЛГАР ТА ІНШИХ» ???
Кто возглавил Институт нацпамяти после Вятровича
Вятрович, узнав об этом назначении, раскритиковал его.
"Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону.
В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - написал он на своей странице в Фейсбуке.
В отличие от Вятровича, Дробович - не историк. У него 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.
Однако РЕГАЛИЙ В ОБЛАСТИ, КОТОРАЯ КАСАЕТСЯ БАНДЕРЫ, ШУХЕВИЧА И ДИВИЗИИ СС "ГАЛИЧИНА", У НЕГО НЕТ.
Антон работал и на должности руководителя службы стратегии музейного планирования и развития "Мистецького Арсенала", где занимался проблематикой Холокоста.
"1. Результативность и понятность деятельности УИНП для налогоплательщиков. Чтобы организация не воспринималась как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стала понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога и укрепления здоровой идентичности.
2. Историческая честность и усиление интеллектуальной моды на критическое мышление в вопросах ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ.???
3. Увеличение уровня инклюзивности официальной памяти - прилагать больше усилий по сохранению памяти об общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар и других. Мы являемся очень разнообразной политической нацией,??? и это должно лучше ощущаться в деятельности УИНП", - говорил Дробович.
В перечисленных им приоритетах радует признание того, что украинцы - прежде всего политическая, да еще и разнообразная нация, а не этническая.
В целом, если подытожить, то "новый Вятрович" в отличие от старого не фанатичный сторонник переделки исторической памяти украинцев.
https://strana.ua/news/237320-anton-drobovich-kto-vozhlavil-institut-natspamjati-posle-vjatrovicha.html
"Дробович дотичний до проекту, започаткованого російськими бізнесменами Фрідманом, Ханом і Фуксом - музей "Бабин Яр".. Факт співпраці під час війни з російським проектом - уже бентежить.
Сєпарня взагалі розслабилась... От до чого країну довели.
...Україна, на сході якої понад рік триває антитерористична операція, вирішила скористатися досвідом Хорватії щодо амністії сепаратистів, заявив перший заступник фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко.
"Распоряжением Киевского городского совета от 18 августа 2004 года переименован в Московский проспект."
Можна оскаржити це рішення в тому ж суді у тієї ж судді. Що ця кур.а з цього приводу заспіває?
Закон и Суд - который остался после сбежавшего в паРашу продажного кремлёвского холуя матёрого ЗЭКА, Иуды - янука, он что дышло, куда его повернешь, туда и вышло. В сраку загнать таким судьям - бандитам то дышло чтобы оно через их ненасытное горло вышло. Преступные судьи какие были поставлены ещё сбежавшем в паРашу продажным московским прихвостнем кровавым ЗЭКом Иудой все те же, да они такие же остались и сейчас. И все они поголовно взяточники, сепаратисты, коррупционеры, бандиты -оборотни скрывающие свою преступную личину под мантиями. Просто их почемуто не сильно трогал Порошенко.. а теперь они вообще очень подходят и уже новой нашей очень нехорошей продажной антиукраинской власти ЗЕбилов в основном из капитулянтов, украинофобов, коррупционеров и просепаратистов.
Теперь суды откровенно превратились в антиукраинское проклятое логово лютых врагов Украины, логово прокремлевских бандитов -сепаратистов, коллаборационистов и воров- коррупционеров .
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