Інститут нацпам'яті все ж подає апеляцію на скасування перейменування пр. Московського на пр. Бандери

Український інститут національної пам'яті подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 28 січня 2021 про скасування перейменування низки вулиць Києва.

Про це повідомляє пресслужба УІНП, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться не тільки про проспект Степана Бандери, а про цілу низку вулиць, які були перейменовані на честь абсолютно різних історичних постатей - від військових Армії УНР, таких як Олексій Алмазов і Михайло Омелянович-Павленко, до письменника-шістдесятника Євгена Гуцала та відомого лікаря, педагога і гуманіста Януша Корчака, який загинув від рук нацистів. Всі перейменування без винятку потрапили під рішення суду. Інститут готується подати апеляційну скаргу", - цитує пресслужба голову Інституту національної пам'яті Антона Дробовича.

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Він нагадав про судові процеси навколо перейменування проспекту Маршала Жукова на проспект Петра Григоренка в Харкові.

"У нас вже були рішення судів першої інстанції, які потім скасовують апеляційні суди", - сказав Дробович.

Раніше голова УІНП говорив, що Інститут не подаватиме апеляцію, тому що це прерогатива Київради.

Нагадаємо, 11 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.

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