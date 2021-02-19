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У Зімбабве почали вакцинацію проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У Зімбабве почали вакцинацію проти COVID-19

Мешканців Зімбабве прищеплюють проти коронавірусу препаратом, на який Україна ще чекає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Зімбабвійців вакцинують препаратом компанії Sinovac, 200 тис. доз якого їм подарував уряд Китаю. Першим у країні щеплення отримав міністр охорони здоров'я.

На першому етапі вакцину отримають медики, держслужбовці, люди старше 60 років і представники груп ризику.

Також перший етап вакцинації має дати відповідь на питання про те, наскільки вакцина компанії Sinovac ефективна проти південноафриканської мутації коронавірусу.

Загалом у Зімбабве планують прищепити більшу частину населення країни.

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"Всього на першому етапі будуть вакциновані 22% населення. На другому етапі 18,4% людей будуть охоплені вакцинацією, ще 18,4% будуть вакциновані на третьому етапі. Таким чином буде досягнута мета вакцинації - майже 60% всього населення", - заявила міністерка інформації Зімбабве Моніка Муцвангва на пресконференції у вівторок.

Крім отриманої в подарунок від Китаю вакцини, у Зімбабве закупили ще майже 800 000 доз препарату, які мають прибути наступного місяця.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6277 В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1555
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19.02.2021 00:35
+22
Не ту страну назвали Зимбабве
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19.02.2021 00:31
+22
В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7662 В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6467
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19.02.2021 00:36
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В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19

далі навіть не став читати, бо в цих словах вичерпний вирок зелені..
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19.02.2021 08:01 Відповісти
лавное что наши, и не только, слуги, их кодла, уже все привились контрабандой, втихаря, как крысы. А рассказали нам, своим хозяевам, что болели, почему-то все вместе, хором.
Кроме того они оборудовали для себя отдельную больницу под ковид, с бесплатным лечением, ну а если припрёт, то есть Германия, Израиль.

У них всё амечательно, всё пучком. Мы за них очень рады.
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19.02.2021 08:38 Відповісти
В стране где половина людей больна СПИДОМ.. вакцина от ковида, что " мертвому припарки".
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19.02.2021 09:03 Відповісти
а в Зембабве ище не прививают
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19.02.2021 09:39 Відповісти
В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19. Первым в стране прививку получил министр здравоохранения Степанов и ГВр Ляшко. А в это время второй Ляшко призвал "Радикалы всех стран совокупляйтесь". Только так вместе дружно мы им покажем ..... .
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19.02.2021 10:21 Відповісти
даааа, нам есть куда развиваться..., сначала мы должны догнать Зимбабве...
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19.02.2021 10:41 Відповісти
У Зімбабве почали вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5171
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19.02.2021 11:32 Відповісти
Рукожопі в Україні у всій красі
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19.02.2021 11:51 Відповісти
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