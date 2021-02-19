У Зімбабве почали вакцинацію проти COVID-19

Мешканців Зімбабве прищеплюють проти коронавірусу препаратом, на який Україна ще чекає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Зімбабвійців вакцинують препаратом компанії Sinovac, 200 тис. доз якого їм подарував уряд Китаю. Першим у країні щеплення отримав міністр охорони здоров'я.

На першому етапі вакцину отримають медики, держслужбовці, люди старше 60 років і представники груп ризику.

Також перший етап вакцинації має дати відповідь на питання про те, наскільки вакцина компанії Sinovac ефективна проти південноафриканської мутації коронавірусу.

Загалом у Зімбабве планують прищепити більшу частину населення країни.

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"Всього на першому етапі будуть вакциновані 22% населення. На другому етапі 18,4% людей будуть охоплені вакцинацією, ще 18,4% будуть вакциновані на третьому етапі. Таким чином буде досягнута мета вакцинації - майже 60% всього населення", - заявила міністерка інформації Зімбабве Моніка Муцвангва на пресконференції у вівторок.

Крім отриманої в подарунок від Китаю вакцини, у Зімбабве закупили ще майже 800 000 доз препарату, які мають прибути наступного місяця.

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