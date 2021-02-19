В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19

Жителей Зимбабве прививают от коронавируса препаратом, который Украина еще ждет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

Зимбабвийцев вакцинируют препаратом компании Sinovac, 200 тыс. доз которого им подарило правительство Китая. Первым в стране прививку получил министр здравоохранения.

На первом этапе вакцину получат медики, госслужащие, люди старше 60 лет и представители групп риска.

Также первый этап вакцинации должен дать ответ на вопрос о том, насколько вакцина компании Sinovac эффективна против южноафриканской мутации коронавируса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов вылетел в Индию для переговоров о поставке дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax

В целом в Зимбабве планируют привить большую часть населения страны.

"Всего на первом этапе будут вакцинированы 22% населения. На втором этапе 18,4% людей будут охвачены вакцинацией, еще 18,4% будут вакцинированы на третьем этапе. Таким образом будет достигнута цель вакцинации почти 60% всего населения", - заявила министр информации Зимбабве Моника Муцвангва на пресс-конференции во вторник.

Также на Цензор.НЕТ: В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины, легально находящихся в стране

Помимо полученной в подарок от Китая вакцины, Зимбабве закупила еще около 800 000 доз препарата, которые должны прибыть в следующем месяце.