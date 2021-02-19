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В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19

Жителей Зимбабве прививают от коронавируса препаратом, который Украина еще ждет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

Зимбабвийцев вакцинируют препаратом компании Sinovac, 200 тыс. доз которого им подарило правительство Китая. Первым в стране прививку получил министр здравоохранения.

На первом этапе вакцину получат медики, госслужащие, люди старше 60 лет и представители групп риска.

Также первый этап вакцинации должен дать ответ на вопрос о том, насколько вакцина компании Sinovac эффективна против южноафриканской мутации коронавируса.

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В целом в Зимбабве планируют привить большую часть населения страны.

"Всего на первом этапе будут вакцинированы 22% населения. На втором этапе 18,4% людей будут охвачены вакцинацией, еще 18,4% будут вакцинированы на третьем этапе. Таким образом будет достигнута цель вакцинации почти 60% всего населения", - заявила министр информации Зимбабве Моника Муцвангва на пресс-конференции во вторник.

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Помимо полученной в подарок от Китая вакцины, Зимбабве закупила еще около 800 000 доз препарата, которые должны прибыть в следующем месяце.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6277 В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1555
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19.02.2021 00:35
+22
Не ту страну назвали Зимбабве
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19.02.2021 00:31
+22
В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7662 В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6467
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19.02.2021 00:36
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В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19

далі навіть не став читати, бо в цих словах вичерпний вирок зелені..
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19.02.2021 08:01 Ответить
лавное что наши, и не только, слуги, их кодла, уже все привились контрабандой, втихаря, как крысы. А рассказали нам, своим хозяевам, что болели, почему-то все вместе, хором.
Кроме того они оборудовали для себя отдельную больницу под ковид, с бесплатным лечением, ну а если припрёт, то есть Германия, Израиль.

У них всё амечательно, всё пучком. Мы за них очень рады.
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19.02.2021 08:38 Ответить
В стране где половина людей больна СПИДОМ.. вакцина от ковида, что " мертвому припарки".
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19.02.2021 09:03 Ответить
а в Зембабве ище не прививают
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19.02.2021 09:39 Ответить
В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19. Первым в стране прививку получил министр здравоохранения Степанов и ГВр Ляшко. А в это время второй Ляшко призвал "Радикалы всех стран совокупляйтесь". Только так вместе дружно мы им покажем ..... .
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19.02.2021 10:21 Ответить
даааа, нам есть куда развиваться..., сначала мы должны догнать Зимбабве...
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19.02.2021 10:41 Ответить
У Зімбабве почали вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5171
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19.02.2021 11:32 Ответить
Рукожопі в Україні у всій красі
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19.02.2021 11:51 Ответить
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