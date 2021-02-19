Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ
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Партія "Опозиційна платформа - За життя" вважає рішення РНБО про санкції проти голови своєї політради Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко "репресіями, порушенням Конституції і знищенням української демократії".
Заяву з цього приводу опубліковано на офіційному сайті політсили, інформує Цензор.НЕТ.
""Опозиційна платформа - за життя" оцінює рішення РНБО щодо введення персональних санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака та членів їхніх сімей як спланований акт політичних репресій. Це бажання диктаторського режиму Зеленського звести рахунки з лідерами опозиції і завдати удару по найбільш рейтинговій політичній силі країни. Жодних законних підстав для цієї позасудової розправи не існує", - сказано в заяві.
У партії владу називають "політичними банкрутами" і звинувачують у масовому порушенні конституційних прав українських громадян і перетворенні державних органів на машину для репресій. І обіцяють стати на "захист української демократії".
"Ми ініціювали початок процедури імпічменту Володимира Зеленського, і ми будемо робити все, щоб вона була доведена до кінця. Сьогодні це вже не питання персональних політичних амбіцій і партійних рейтингів. Це питання життя і смерті української демократії", - заявили в ОПЗЖ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
мы знаем все источники финансирования Ведмедчука и К*,но нужны точные данные о финансировании этой организации... Зеля красава...
Высказываю необеспокоенность.
Т е смерть ей теперь не грозит?)
Вообще, в Украине не должно быть пророссийских партий, потому что в состоянии войны с россией это выглядит как полный абсурд.
а то половина подумает о чем то другом...)
Нет у нас украинского Моше Даяна, а при наличии такого давно бы Стрелкова, Пениса Душилина покатали на лифте.
Кака говорил дедушка Ленин- всякая революция лишь тогда чего- нибудь стоит, если она умеет защищатся.
А
Ничего постоянного прочного нет
Пусть смеется лишь тот уходящему вслед
Кто прожить собирается тысячу лет.
Омар Хайям,написано 1000 лет назад...
Долгий путь... Французы много голов отрубили, пока у них появилась площадь Согласия.
Демократы П###Растические! Идите на пу#ин!!!
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ЗЫ: а, шо там опзж трещало на счет голодомора?!
где и в какой стране вы такое видели?
существует закон и понятие - уголовная ответсвенность
все остальное называется - ложь и имитация
Да, в необходимые юридические формы эти "репрессии" надо одевать, безусловно, но определяющим тут является политическая воля и защита национальных интересов. А как правильно документы написать - для этого есть суды, СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, САП, Национальная Полиция, Гостаможслужба, Госналогслужба, АМКУ и прочие организации с кучей весьма компетентных бюрократов (когда надо). Они так всё мотивируют, что даже слово репрессии произносить будет неудобно - наоборот, все спросят, почему вы так долго терпели эту 5-ю колонну ?
побольше репрессий хороших и разных против ЗаЖопп!!!
А не лишение мертветчуку покупать кофе !!.
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Стенка, камера по ватникам "плачет".
А вже потім вислуховувати від них звинувачення в репресіях та порушеннях Конституції.
(с) з колекції мілітарних афоризмів
Негайно відкрити кримінальні справи проти всієї п'ятої колони ЗаЖопп та іншої колаборантської, антиукраїнської, запроданської сволоти!
Ось такого хочуть "ле хаїм" - і було б справедливо дати їм зхавати справжніх зкріпних репресій.
ну от уже предуже дякую....
и хто же и чем так бубенца напряг-испугал, шо он удобную и мнягкую буденовку на неловкий солдатский шлем решил махнуть?