Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вважає рішення РНБО про санкції проти голови своєї політради Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко "репресіями, порушенням Конституції і знищенням української демократії".

Заяву з цього приводу опубліковано на офіційному сайті політсили, інформує Цензор.НЕТ.

""Опозиційна платформа - за життя" оцінює рішення РНБО щодо введення персональних санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака та членів їхніх сімей як спланований акт політичних репресій. Це бажання диктаторського режиму Зеленського звести рахунки з лідерами опозиції і завдати удару по найбільш рейтинговій політичній силі країни. Жодних законних підстав для цієї позасудової розправи не існує", - сказано в заяві.

У партії владу називають "політичними банкрутами" і звинувачують у масовому порушенні конституційних прав українських громадян і перетворенні державних органів на машину для репресій. І обіцяють стати на "захист української демократії".

"Ми ініціювали початок процедури імпічменту Володимира Зеленського, і ми будемо робити все, щоб вона була доведена до кінця. Сьогодні це вже не питання персональних політичних амбіцій і партійних рейтингів. Це питання життя і смерті української демократії", - заявили в ОПЗЖ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.