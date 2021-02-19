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Новини Політика України
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Медведчук (1324) санкції (6858) Опозиційна платформа - За життя (467)

Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вважає рішення РНБО про санкції проти голови своєї політради Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко "репресіями, порушенням Конституції і знищенням української демократії".

Заяву з цього приводу опубліковано на офіційному сайті політсили, інформує Цензор.НЕТ.

""Опозиційна платформа - за життя" оцінює рішення РНБО щодо введення персональних санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака та членів їхніх сімей як спланований акт політичних репресій. Це бажання диктаторського режиму Зеленського звести рахунки з лідерами опозиції і завдати удару по найбільш рейтинговій політичній силі країни. Жодних законних підстав для цієї позасудової розправи не існує", - сказано в заяві.

У партії владу називають "політичними банкрутами" і звинувачують у масовому порушенні конституційних прав українських громадян і перетворенні державних органів на машину для репресій. І обіцяють стати на "захист української демократії".

"Ми ініціювали початок процедури імпічменту Володимира Зеленського, і ми будемо робити все, щоб вона була доведена до кінця. Сьогодні це вже не питання персональних політичних амбіцій і партійних рейтингів. Це питання життя і смерті української демократії", - заявили в ОПЗЖ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
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Топ коментарі
+52
Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4976 Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2362
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19.02.2021 20:32
+50
Готуйтеся до гілляк, зажопівці.
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19.02.2021 20:25
+40
Партии ОПЗЖ и блок Петушария должны быть запрещены в Украине, как коммунистическая партия Украины.
Вообще, в Украине не должно быть пророссийских партий, потому что в состоянии войны с россией это выглядит как полный абсурд.
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19.02.2021 21:01
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На свои 100 дней президенства Зеленский дал интервью,которое мало кто помнит,а я напомню...
мы знаем все источники финансирования Ведмедчука и К*,но нужны точные данные о финансировании этой организации... Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8927Зеля красава...
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19.02.2021 20:54 Відповісти
Вот в этом я с ними согласен.Репрессии против ВРАГА недопустимы. В Р А Г должен быть только УНИЧТОЖЕН.
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19.02.2021 20:54 Відповісти
Опять политические преследования...
Высказываю необеспокоенность.
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19.02.2021 20:55 Відповісти
Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8662 Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8606
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19.02.2021 20:55 Відповісти
Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", - заявили в ОПЗЖ.

Т е смерть ей теперь не грозит?)
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19.02.2021 20:55 Відповісти
Ху**сии, пошли на х**й!
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19.02.2021 20:55 Відповісти
Кого интересует, что эти предатели там гавкают, кроме Мордора, на который они и работают?
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19.02.2021 20:55 Відповісти
Санкции это не репрессии, это так погладили по голове против шерсти. В воюющей 7 лет стране весь руководящий состав пятой колонны ( а ни кто не сомневается что ОПЗЖопс оной и является кроме этого осколки Оппа блока, Мураев, Шарий и т.д.) должен был бы быть частично ликвидирован (простите за прямоту), а частично сидеть без права на амнистию или обмен. ( тут нет разговора о массовости, пару сотен бы вполне хватило, для острастки, " перепугу".) И первыми в этом списке шли бы Медведчук, Рабинович и Шуфрич. Но это понятно просто мысли в слух... Это не наши методы ( а жаль) и поэтому нет у нас методов "на Костю Сапрыкина", ну хоть " против шерсти" и то респект ( в наших то условиях и традициях)
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19.02.2021 20:57 Відповісти
рыги о демократии забеспокоились Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5897
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19.02.2021 20:58 Відповісти
зажопанцев в цугундер
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19.02.2021 20:59 Відповісти
именно репрессии и это хорошо
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19.02.2021 21:00 Відповісти
Партии ОПЗЖ и блок Петушария должны быть запрещены в Украине, как коммунистическая партия Украины.
Вообще, в Украине не должно быть пророссийских партий, потому что в состоянии войны с россией это выглядит как полный абсурд.
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19.02.2021 21:01 Відповісти
пиши понятно: "петуШария",
а то половина подумает о чем то другом...)
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19.02.2021 21:22 Відповісти
2е маленькие шестёрочки, заботятся о своем чьоколядном гаспадине?
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20.02.2021 11:22 Відповісти
От закон Порошенко про колабораціонізм якраз дозволить це зробити.
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19.02.2021 21:30 Відповісти
репрессии государства против врагов Украины путинско- мертвечуковского кодла называются защитой национальных интересов .Не мешает их ввести и против опзжезных пособников мертвечуковских .
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19.02.2021 21:02 Відповісти
Партии ОПЗЖ и блок Петушария должны быть запрещены в Украине

Нет у нас украинского Моше Даяна, а при наличии такого давно бы Стрелкова, Пениса Душилина покатали на лифте.
Кака говорил дедушка Ленин- всякая революция лишь тогда чего- нибудь стоит, если она умеет защищатся.
А
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19.02.2021 21:17 Відповісти
может быть и украинский Иссер Харель с украинским шин-бетом Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5546
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19.02.2021 21:33 Відповісти
о как прижали хвост бизнеспартнеру дона Педро
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19.02.2021 21:02 Відповісти
Ну да, почему же ***** твоё истерит?
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19.02.2021 22:25 Відповісти
Ухожу,ибо в этой обители бед
Ничего постоянного прочного нет
Пусть смеется лишь тот уходящему вслед
Кто прожить собирается тысячу лет.
Омар Хайям,написано 1000 лет назад... Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5974
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19.02.2021 21:03 Відповісти
не верю в патриота Украины - зеленского. Закрытие помоек мертведчука, санкции против козака, возбуждение дела против петушария... Все это звенья договорняка левочкина и дерьмака с целью скинуть мертведчука с олимпа, чтобы дать донецким единолично представлять прокацапский лохторат в раде без кремлевской прокладки - мертведчука. По ходу этой операции, зеЧмо получает хоть какой-то козырь в глазах украинского элохтората при этом выбрасывает из эфира три ключевые канала, которые его круглосуточно опускали. Что дальше? Дальше будет коалиция слуг и жоппоблока, но без мертведчука. В принципе, антимайдан теперь будет иметь свою 100% коалицию. ведь сейчас в прислугах есть как минимум 30% проукраинских депутатов, которые мешают дерьмаку продвигать коррупцию и сдачу страны в раде. А вы думали, антимайданщик зеленский одумался? Нет! татаров же не сидит и даже не уволен.
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19.02.2021 21:03 Відповісти
*Рожева байда * .!
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19.02.2021 21:05 Відповісти
Нам всё на руку. Мыши в пляс - кошка наблюдает из-за угла.
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19.02.2021 21:12 Відповісти
Правильно! Надо верить в патриота Порошенко, который дал Медведчуку и каналы и дизельную трубу... Просто у сывочолого крыголама был секретный план, как таким образом победить рашку. А Зеля всё испортил.
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19.02.2021 21:45 Відповісти
У Пороха не было МОНОБОЛЬШИНСВТА в ВР .
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19.02.2021 22:17 Відповісти
ага... и резистентности к дебету)))
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19.02.2021 22:24 Відповісти
главное чтобы резистентность к кредету была Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 201 Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8104
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20.02.2021 12:52 Відповісти
Опзжо требует демократию, как в паРаше, и я, как гражданин Украины, требую ввести персональную демок1ратию, как в паРаше, для опзжо, со всеми атрибутами ихнего идола, автозаками, дубинками и камерами, причем паковать, чтобы не могли сидеть и спать, демократии нужны бодрые и убежденные рыыари.
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19.02.2021 21:06 Відповісти
демократии нужны бодрые и убежденные рыыари.

Долгий путь... Французы много голов отрубили, пока у них появилась площадь Согласия.
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19.02.2021 21:21 Відповісти
Украина под внешним управлением Госдепа США,уже Мавзолейные завыли... Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8614 Продолжение следуетСанкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8614
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19.02.2021 21:06 Відповісти
Я би дуже хотів аби Україна була під внутрішнім керуванням Госдепа США а не під якимось зовнішнім...)))
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19.02.2021 21:14 Відповісти
Госдеп вже не той, що був під Трампом. Почалася добудова Північного потоку 2 . Ось вам і Бідон. Каже одне, а робить зовсім інше.
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19.02.2021 21:21 Відповісти
Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 705 Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4014
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19.02.2021 21:06 Відповісти
Кто встретит Зажоповца бейте в морду не спрашивая фамилии!
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19.02.2021 21:08 Відповісти
А где ж его встретить??? Они ж сцуки не признаются никогда...
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19.02.2021 21:10 Відповісти
Да ничего подобного. Просто время и место совпали. ОПЗЖопа на данный момент слаба как никогда после последних разочарований ваты в сцаре всея козляндии путине. Попали под раздачу, бывает. Заодно зеглавнюк угадал с уборкой конкурентов. А Пётр Алексеевич вообще в этой ситуации в шоколаде, извините за тавтологию)
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19.02.2021 21:09 Відповісти
В мае-июне планируется визит Госсекретаря США Энтони Блинкенко в Украину,Джо Байденко приедет чуть позже... Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1573
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19.02.2021 21:11 Відповісти
Антон Блиненко? Ждем.
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20.02.2021 05:31 Відповісти
Етит жопезешников за ногу!
Демократы П###Растические! Идите на пу#ин!!!
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19.02.2021 21:12 Відповісти
А как жопоблок создаст теперь коалицию с слугами? Ведь зе теперь для них мега-бандеровец, это вряд ли. Я тоже сомневаюсь в благих намерениях Зеленского, скорей, пан Ахметов решил выдавить медведчука из бизнеса и политики, а Зеленскому надо что то делать с рейтингом. Но тем не менее все произошедшее, как побочный эффект, очень полезно для украинской государственности
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19.02.2021 21:12 Відповісти
А якби ще в команді президента були компетентні і патріотично налаштовані люди, то можна було б повірити в невідворотність дій по відношенню до колабораціналістів.
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20.02.2021 07:25 Відповісти
Они так говорят как будто репрессии против прокацапских гнид это что-то плохое Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3599
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19.02.2021 21:14 Відповісти
Тарас Березовец говорил недавно,что конфликт между Левочкиным м Ведмедчуком разгорелся не на шутку...
Подпишитесь в Ютьюбе на Березовца,за полгода количество подписчиков увеличилось на 7 000.Браво Тарас,растешь!!!
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19.02.2021 21:15 Відповісти
Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8627 Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4566
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19.02.2021 21:15 Відповісти
Та не вже? Яка прикра новина...

Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1583
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19.02.2021 21:17 Відповісти
Минимум для информбезопасности Украины закрытие последнего канала коллаборантов НАШ.
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19.02.2021 21:20 Відповісти
Зеленский давал Путлеру год на раздумья,если вы помните... Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7377Теперь Зеля,действует...
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19.02.2021 21:23 Відповісти
зажопинцов запретить надо,как комуняк.
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19.02.2021 21:30 Відповісти
"Партия Регионов" - ОПЗЖ, должна была давно париться на нарах! Её должны были запретить сразу же, после расстрела Майдана и бегства уголовника Януковича в Россию! Так, что, о репрессиях пусть помолчат!
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19.02.2021 21:32 Відповісти
Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6181 Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8032
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19.02.2021 21:34 Відповісти
Сам ответ этой путинской шаражки откровенных предателей Украины, как бы прямо говорит, что её нужно немедленно закрывать. Представьте, идет 1941 год немцы стоят под Москвой, а у Сталина в Политбюро некоторые деятели говорят, понимаете надо услышать Третий Рейх, вы не правильно понимаете Гитлера, это гражданский конфликт - вы видели миллионы советских людей воюет против нас, наши войска стреляют по мирным жителям... Чтобы было бы с этими деятелями? Как минимум они пожалели бы что родились. У нас аналогичная ситуация, оккупирован Крым, оккупирована самая густонаселенная часть Донбасса, постоянно погибают лучшие сыны Украины. А некоторые деятели в Верховной Раде мелят точно такую же чушь, и уже... 7 лет. Такого государства, как Украина нет больше в мире.
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19.02.2021 21:40 Відповісти
пані Світлана, а до Вас ще не дійшло, що фінансова підтримка вищої гілки влади бере коріння з ОПЗЖ, "кум на кумі з кумою на голові" але 73% квартал 95 рулить
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19.02.2021 21:48 Відповісти
мля за долар-два вони щей не таку казочку розкажуть)
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19.02.2021 21:43 Відповісти
Конечно репрессии....народа против врага !
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19.02.2021 21:45 Відповісти
Сьогодні буду добре спати!
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19.02.2021 21:46 Відповісти
БРАВО ЗЕЛЕНСКИЙ ,БАРЫГА НА ОЧЕРЕДИ !!! Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2674
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19.02.2021 21:50 Відповісти
опзж, ваш бох говорил, что санкции полезны. от и еште, да не обляпайтесь.
ЗЫ: а, шо там опзж трещало на счет голодомора?!
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19.02.2021 21:54 Відповісти
какие еще нахер "санкции" за совершение преступления против государства?
где и в какой стране вы такое видели?
существует закон и понятие - уголовная ответсвенность
все остальное называется - ложь и имитация
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19.02.2021 21:56 Відповісти
Репресії - це ще по божески . За співпрацю з російськими фашистами і фінансування тероризму пасувало б розстріляти рашистську гниду . Оце було б справедливо і по чесному .
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19.02.2021 21:59 Відповісти
Когда идёт война, жёсткие репрессии против коллаборантов и прочих сторонников врага - есть жизненная необходимость, залог выживания страны. Во время Второй мировой войны, например, США интернировали японцев - граждан США (!). Извинялись и компенсации платили после победы (в т.ч. за счёт репараций врага). Но во время драки чётко нейтрализовали возможную внутреннюю угрозу, чтобы воевать, не оглядываясь на тылы, где мог вспыхнуть мятеж.

Да, в необходимые юридические формы эти "репрессии" надо одевать, безусловно, но определяющим тут является политическая воля и защита национальных интересов. А как правильно документы написать - для этого есть суды, СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, САП, Национальная Полиция, Гостаможслужба, Госналогслужба, АМКУ и прочие организации с кучей весьма компетентных бюрократов (когда надо). Они так всё мотивируют, что даже слово репрессии произносить будет неудобно - наоборот, все спросят, почему вы так долго терпели эту 5-ю колонну ?
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19.02.2021 22:00 Відповісти


побольше репрессий хороших и разных против ЗаЖопп!!!
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19.02.2021 22:00 Відповісти
Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9447
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19.02.2021 22:04 Відповісти
Фа-а-анкфыи плотиф Мелтвецука - лепле-е-ефыи, бе-бе-бе!.. 😛😝😜🤪
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19.02.2021 22:05 Відповісти
Заворошилися гниди....
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19.02.2021 22:11 Відповісти
Вообще-то в совке, на который эти же опзж-ники надрачивают, с ними поступии бы именно так:
Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8155
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19.02.2021 22:15 Відповісти
Аааа...когда уже введут санкции ..против ОПиЗеЖе???.....а че? Я не ругаюсь, это дословно...по буквам.
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19.02.2021 22:20 Відповісти
Та ще роботи і роботи: перекрить фінансування з-за парєбріка церкви кремлівського сатанату московської орди, націоналізувати все майно колаборантів, припинити фінансові оборудки з окупантами, внести зміни у законодавство щоб сєпари стали негромадянами України, ввести візовий режим з біометричною ідентифікацією для громадян країни-агресора...
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19.02.2021 22:20 Відповісти
Спонсиррование терроризма - - -ЭТО УГОЛОВНЫЕ СТАТЬИ ! ..
А не лишение мертветчуку покупать кофе !!.
.
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19.02.2021 22:22 Відповісти
Нет, это не репрессии.
Стенка, камера по ватникам "плачет".
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19.02.2021 22:24 Відповісти
Цікаво було-би вислухати СБУ про звязок членів цих опезежників із сепаратистами та кацапським керівництвом а також їхню частку в кацапському бізнесі як в Україні так і в самій кацапії.
А вже потім вислуховувати від них звинувачення в репресіях та порушеннях Конституції.
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19.02.2021 22:36 Відповісти
С ОПСЖ нужно поступать сталинскими методами вот тогда они поймут смысл демократии пусть эти ублюдки пройдут круги ада сталинских репрессий почувствуют на своих жирных шкурах Возомнили из себя хрен знает что Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4297
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19.02.2021 22:43 Відповісти
"Вывести их в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтоб на всю жизнь запомнили!"
(с) з колекції мілітарних афоризмів
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19.02.2021 22:59 Відповісти
В чистое поле лицом к стене просто взрыв мозга
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19.02.2021 23:12 Відповісти
А потім кулявлоб у позиції "лицом к стене" (тобто стріляти треба крізь стіну?) Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6674
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19.02.2021 23:43 Відповісти
Інший перл викладача воєнної кафедри, теж про стіну в чистому полі - "представьте себе ситуацию: чистое поле, ни ямки, ни кочки, ни колышка, и вдруг из-за угла на вас выползает танк" Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9485
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19.02.2021 23:54 Відповісти
Казармений гумор... Молодість нагадалася.
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20.02.2021 14:04 Відповісти
А они и проходили вернее их родители или родственники правда в роли карателей.Как думаете почему после 30-ти лет Независимой Украины до сих пор засекречены архивы НКВД?
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19.02.2021 23:00 Відповісти
Кримінальні справи проти цієї сволоти є?

Негайно відкрити кримінальні справи проти всієї п'ятої колони ЗаЖопп та іншої колаборантської, антиукраїнської, запроданської сволоти!
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19.02.2021 23:08 Відповісти
Ну да-репрессии. Вот бы ещё мертвечука с зажоповской шоблой да к стенке поставить.
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19.02.2021 23:56 Відповісти
Давно пора повесить гнуса!
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19.02.2021 23:57 Відповісти
правда репрессии? ЖОПЗ так покрышки несите на Банковую Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5997
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20.02.2021 00:00 Відповісти
Вот же мрази..... Оппозиция сегодня в Украине - это партии Порошенко, Тимошенко и т д. А вы - под фальшивым названием оппозиции банда московских шпионов, диверсантов и путлеровских агентов кто изо всех сил работают над уничтожением Украины и истреблением каждого Украинца. Какая ж вы оппозиция, клятые вы московские сатанинские черви?
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20.02.2021 00:53 Відповісти
Вони ж тоді в 2014 році "перефінтіфінтіфлюнулися" з "Партії регіонів" в опозицію до Порошенка, як гадюка поміняли шкуру, а ядовиті зуби залишилися.
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20.02.2021 07:32 Відповісти
Репрессии против пятой колонны врага во время войны... что не так?..
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20.02.2021 01:28 Відповісти
Репрессии, суки фашистские, это когда вам, козлам, 10 лет без права переписки, всех жен и детей в АЛЖИР и тому подобные курорты.
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20.02.2021 01:33 Відповісти
І що характерно, навіть привілейований статус у всрусько-савєцькому світі не гарантував нічого. Звернув увагу, скільки там жінок розстріляної партійної еліти і енкаведистів.
Ось такого хочуть "ле хаїм" - і було б справедливо дати їм зхавати справжніх зкріпних репресій.
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20.02.2021 04:27 Відповісти
Гниди ожили...
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20.02.2021 04:25 Відповісти
справедливости ради - ето первый дихлофос гнидам в собачий рот за много лет.
ну от уже предуже дякую....

и хто же и чем так бубенца напряг-испугал, шо он удобную и мнягкую буденовку на неловкий солдатский шлем решил махнуть?
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20.02.2021 04:37 Відповісти
Зажопники завыли это радует,ждём продолжения
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20.02.2021 07:20 Відповісти
Коли ці зажопники за часів Шапкокрада були при владі (донецькі були на всіх державних постах, починаючи чуть не з сільрад), то не кричали про диктаторський режим. А зараз, коли влада нашпигована проросійськи налаштованими посадовцями, вони волають про диктатуру. Ну не ДБЛ БЛД!
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20.02.2021 07:38 Відповісти
Еще бы это ОПЗЖ прикрыть с Петушарием вместе
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20.02.2021 09:43 Відповісти
Мертвечуку давно пора хвіст прижати , а далі - в буцегарню
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20.02.2021 09:52 Відповісти
Що до репресії одного мертвечука - ЗГОДЕН! Треба санкції на всю ОПЗЖ разом накласти... Та по тюрмам їх розсовати з конфіскацією всього майна... От тоді ВСЕ дійсно буде справедливо!
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20.02.2021 09:55 Відповісти
Ой, ой обидели мышку- написали в норку...за жопоблоком давно уже виселица плачет
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20.02.2021 11:50 Відповісти
Что свинособаки Путина опожоповцы??!!Обосрались?? Надо ещё взять за жопу этого козла Бойко :"За вышки, за туркменский газ и другие противоправные деяния""
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20.02.2021 14:31 Відповісти
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