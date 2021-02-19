Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ
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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает решение СНБО о санкциях против главы своего политсовета Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко "репрессиями, нарушением Конституции и уничтожением украинской демократии".
Заявление по этому поводу опубликовано на официальном сайте политсилы, информирует Цензор.НЕТ.
""Оппозиционная платформа – за жизнь" оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", - сказано в заявлении.
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В партии власть называют "политическими банкротами" и обвиняют в массовом нарушении конституционных прав украинских граждан и превращении государственных органов в машину для репрессий. И обещают встать на "защиту украинской демократии".
"Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", - заявили в ОПЗЖ.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Пожалуйста, подождите...
мы знаем все источники финансирования Ведмедчука и К*,но нужны точные данные о финансировании этой организации... Зеля красава...
Высказываю необеспокоенность.
Т е смерть ей теперь не грозит?)
Вообще, в Украине не должно быть пророссийских партий, потому что в состоянии войны с россией это выглядит как полный абсурд.
а то половина подумает о чем то другом...)
Нет у нас украинского Моше Даяна, а при наличии такого давно бы Стрелкова, Пениса Душилина покатали на лифте.
Кака говорил дедушка Ленин- всякая революция лишь тогда чего- нибудь стоит, если она умеет защищатся.
А
Ничего постоянного прочного нет
Пусть смеется лишь тот уходящему вслед
Кто прожить собирается тысячу лет.
Омар Хайям,написано 1000 лет назад...
Долгий путь... Французы много голов отрубили, пока у них появилась площадь Согласия.
Демократы П###Растические! Идите на пу#ин!!!
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ЗЫ: а, шо там опзж трещало на счет голодомора?!
где и в какой стране вы такое видели?
существует закон и понятие - уголовная ответсвенность
все остальное называется - ложь и имитация
Да, в необходимые юридические формы эти "репрессии" надо одевать, безусловно, но определяющим тут является политическая воля и защита национальных интересов. А как правильно документы написать - для этого есть суды, СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, САП, Национальная Полиция, Гостаможслужба, Госналогслужба, АМКУ и прочие организации с кучей весьма компетентных бюрократов (когда надо). Они так всё мотивируют, что даже слово репрессии произносить будет неудобно - наоборот, все спросят, почему вы так долго терпели эту 5-ю колонну ?
побольше репрессий хороших и разных против ЗаЖопп!!!
А не лишение мертветчуку покупать кофе !!.
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Стенка, камера по ватникам "плачет".
А вже потім вислуховувати від них звинувачення в репресіях та порушеннях Конституції.
(с) з колекції мілітарних афоризмів
Негайно відкрити кримінальні справи проти всієї п'ятої колони ЗаЖопп та іншої колаборантської, антиукраїнської, запроданської сволоти!
Ось такого хочуть "ле хаїм" - і було б справедливо дати їм зхавати справжніх зкріпних репресій.
ну от уже предуже дякую....
и хто же и чем так бубенца напряг-испугал, шо он удобную и мнягкую буденовку на неловкий солдатский шлем решил махнуть?