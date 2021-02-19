Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает решение СНБО о санкциях против главы своего политсовета Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко "репрессиями, нарушением Конституции и уничтожением украинской демократии".

Заявление по этому поводу опубликовано на официальном сайте политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

""Оппозиционная платформа – за жизнь" оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", - сказано в заявлении.

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В партии власть называют "политическими банкротами" и обвиняют в массовом нарушении конституционных прав украинских граждан и превращении государственных органов в машину для репрессий. И обещают встать на "защиту украинской демократии".

"Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", - заявили в ОПЗЖ.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.