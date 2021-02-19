РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5326 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
16 060 197
Медведчук (1755) санкции (10623) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает решение СНБО о санкциях против главы своего политсовета Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко "репрессиями, нарушением Конституции и уничтожением украинской демократии".

Заявление по этому поводу опубликовано на официальном сайте политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

""Оппозиционная платформа – за жизнь" оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", - сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Марченко и других лиц, связанных с его холдингом, - Аваков

В партии власть называют "политическими банкротами" и обвиняют в массовом нарушении конституционных прав украинских граждан и превращении государственных органов в машину для репрессий. И обещают встать на "защиту украинской демократии".

"Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", - заявили в ОПЗЖ.

Также на Цензор.НЕТ: Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма, - Данилов

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4976 Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2362
показать весь комментарий
19.02.2021 20:32
+50
Готуйтеся до гілляк, зажопівці.
показать весь комментарий
19.02.2021 20:25
+40
Партии ОПЗЖ и блок Петушария должны быть запрещены в Украине, как коммунистическая партия Украины.
Вообще, в Украине не должно быть пророссийских партий, потому что в состоянии войны с россией это выглядит как полный абсурд.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На свои 100 дней президенства Зеленский дал интервью,которое мало кто помнит,а я напомню...
мы знаем все источники финансирования Ведмедчука и К*,но нужны точные данные о финансировании этой организации... Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8927Зеля красава...
показать весь комментарий
19.02.2021 20:54 Ответить
Вот в этом я с ними согласен.Репрессии против ВРАГА недопустимы. В Р А Г должен быть только УНИЧТОЖЕН.
показать весь комментарий
19.02.2021 20:54 Ответить
Опять политические преследования...
Высказываю необеспокоенность.
показать весь комментарий
19.02.2021 20:55 Ответить
Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8662 Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8606
показать весь комментарий
19.02.2021 20:55 Ответить
Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", - заявили в ОПЗЖ.

Т е смерть ей теперь не грозит?)
показать весь комментарий
19.02.2021 20:55 Ответить
Ху**сии, пошли на х**й!
показать весь комментарий
19.02.2021 20:55 Ответить
Кого интересует, что эти предатели там гавкают, кроме Мордора, на который они и работают?
показать весь комментарий
19.02.2021 20:55 Ответить
Санкции это не репрессии, это так погладили по голове против шерсти. В воюющей 7 лет стране весь руководящий состав пятой колонны ( а ни кто не сомневается что ОПЗЖопс оной и является кроме этого осколки Оппа блока, Мураев, Шарий и т.д.) должен был бы быть частично ликвидирован (простите за прямоту), а частично сидеть без права на амнистию или обмен. ( тут нет разговора о массовости, пару сотен бы вполне хватило, для острастки, " перепугу".) И первыми в этом списке шли бы Медведчук, Рабинович и Шуфрич. Но это понятно просто мысли в слух... Это не наши методы ( а жаль) и поэтому нет у нас методов "на Костю Сапрыкина", ну хоть " против шерсти" и то респект ( в наших то условиях и традициях)
показать весь комментарий
19.02.2021 20:57 Ответить
рыги о демократии забеспокоились Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5897
показать весь комментарий
19.02.2021 20:58 Ответить
зажопанцев в цугундер
показать весь комментарий
19.02.2021 20:59 Ответить
именно репрессии и это хорошо
показать весь комментарий
19.02.2021 21:00 Ответить
Партии ОПЗЖ и блок Петушария должны быть запрещены в Украине, как коммунистическая партия Украины.
Вообще, в Украине не должно быть пророссийских партий, потому что в состоянии войны с россией это выглядит как полный абсурд.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:01 Ответить
пиши понятно: "петуШария",
а то половина подумает о чем то другом...)
показать весь комментарий
19.02.2021 21:22 Ответить
2е маленькие шестёрочки, заботятся о своем чьоколядном гаспадине?
показать весь комментарий
20.02.2021 11:22 Ответить
От закон Порошенко про колабораціонізм якраз дозволить це зробити.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:30 Ответить
репрессии государства против врагов Украины путинско- мертвечуковского кодла называются защитой национальных интересов .Не мешает их ввести и против опзжезных пособников мертвечуковских .
показать весь комментарий
19.02.2021 21:02 Ответить
Партии ОПЗЖ и блок Петушария должны быть запрещены в Украине

Нет у нас украинского Моше Даяна, а при наличии такого давно бы Стрелкова, Пениса Душилина покатали на лифте.
Кака говорил дедушка Ленин- всякая революция лишь тогда чего- нибудь стоит, если она умеет защищатся.
А
показать весь комментарий
19.02.2021 21:17 Ответить
может быть и украинский Иссер Харель с украинским шин-бетом Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5546
показать весь комментарий
19.02.2021 21:33 Ответить
о как прижали хвост бизнеспартнеру дона Педро
показать весь комментарий
19.02.2021 21:02 Ответить
Ну да, почему же ***** твоё истерит?
показать весь комментарий
19.02.2021 22:25 Ответить
Ухожу,ибо в этой обители бед
Ничего постоянного прочного нет
Пусть смеется лишь тот уходящему вслед
Кто прожить собирается тысячу лет.
Омар Хайям,написано 1000 лет назад... Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5974
показать весь комментарий
19.02.2021 21:03 Ответить
не верю в патриота Украины - зеленского. Закрытие помоек мертведчука, санкции против козака, возбуждение дела против петушария... Все это звенья договорняка левочкина и дерьмака с целью скинуть мертведчука с олимпа, чтобы дать донецким единолично представлять прокацапский лохторат в раде без кремлевской прокладки - мертведчука. По ходу этой операции, зеЧмо получает хоть какой-то козырь в глазах украинского элохтората при этом выбрасывает из эфира три ключевые канала, которые его круглосуточно опускали. Что дальше? Дальше будет коалиция слуг и жоппоблока, но без мертведчука. В принципе, антимайдан теперь будет иметь свою 100% коалицию. ведь сейчас в прислугах есть как минимум 30% проукраинских депутатов, которые мешают дерьмаку продвигать коррупцию и сдачу страны в раде. А вы думали, антимайданщик зеленский одумался? Нет! татаров же не сидит и даже не уволен.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:03 Ответить
*Рожева байда * .!
показать весь комментарий
19.02.2021 21:05 Ответить
Нам всё на руку. Мыши в пляс - кошка наблюдает из-за угла.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:12 Ответить
Правильно! Надо верить в патриота Порошенко, который дал Медведчуку и каналы и дизельную трубу... Просто у сывочолого крыголама был секретный план, как таким образом победить рашку. А Зеля всё испортил.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:45 Ответить
У Пороха не было МОНОБОЛЬШИНСВТА в ВР .
показать весь комментарий
19.02.2021 22:17 Ответить
ага... и резистентности к дебету)))
показать весь комментарий
19.02.2021 22:24 Ответить
главное чтобы резистентность к кредету была Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 201 Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8104
показать весь комментарий
20.02.2021 12:52 Ответить
Опзжо требует демократию, как в паРаше, и я, как гражданин Украины, требую ввести персональную демок1ратию, как в паРаше, для опзжо, со всеми атрибутами ихнего идола, автозаками, дубинками и камерами, причем паковать, чтобы не могли сидеть и спать, демократии нужны бодрые и убежденные рыыари.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:06 Ответить
демократии нужны бодрые и убежденные рыыари.

Долгий путь... Французы много голов отрубили, пока у них появилась площадь Согласия.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:21 Ответить
Украина под внешним управлением Госдепа США,уже Мавзолейные завыли... Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8614 Продолжение следуетСанкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8614
показать весь комментарий
19.02.2021 21:06 Ответить
Я би дуже хотів аби Україна була під внутрішнім керуванням Госдепа США а не під якимось зовнішнім...)))
показать весь комментарий
19.02.2021 21:14 Ответить
Госдеп вже не той, що був під Трампом. Почалася добудова Північного потоку 2 . Ось вам і Бідон. Каже одне, а робить зовсім інше.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:21 Ответить
Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 705 Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4014
показать весь комментарий
19.02.2021 21:06 Ответить
Кто встретит Зажоповца бейте в морду не спрашивая фамилии!
показать весь комментарий
19.02.2021 21:08 Ответить
А где ж его встретить??? Они ж сцуки не признаются никогда...
показать весь комментарий
19.02.2021 21:10 Ответить
Да ничего подобного. Просто время и место совпали. ОПЗЖопа на данный момент слаба как никогда после последних разочарований ваты в сцаре всея козляндии путине. Попали под раздачу, бывает. Заодно зеглавнюк угадал с уборкой конкурентов. А Пётр Алексеевич вообще в этой ситуации в шоколаде, извините за тавтологию)
показать весь комментарий
19.02.2021 21:09 Ответить
В мае-июне планируется визит Госсекретаря США Энтони Блинкенко в Украину,Джо Байденко приедет чуть позже... Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1573
показать весь комментарий
19.02.2021 21:11 Ответить
Антон Блиненко? Ждем.
показать весь комментарий
20.02.2021 05:31 Ответить
Етит жопезешников за ногу!
Демократы П###Растические! Идите на пу#ин!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 21:12 Ответить
А как жопоблок создаст теперь коалицию с слугами? Ведь зе теперь для них мега-бандеровец, это вряд ли. Я тоже сомневаюсь в благих намерениях Зеленского, скорей, пан Ахметов решил выдавить медведчука из бизнеса и политики, а Зеленскому надо что то делать с рейтингом. Но тем не менее все произошедшее, как побочный эффект, очень полезно для украинской государственности
показать весь комментарий
19.02.2021 21:12 Ответить
А якби ще в команді президента були компетентні і патріотично налаштовані люди, то можна було б повірити в невідворотність дій по відношенню до колабораціналістів.
показать весь комментарий
20.02.2021 07:25 Ответить
Они так говорят как будто репрессии против прокацапских гнид это что-то плохое Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3599
показать весь комментарий
19.02.2021 21:14 Ответить
Тарас Березовец говорил недавно,что конфликт между Левочкиным м Ведмедчуком разгорелся не на шутку...
Подпишитесь в Ютьюбе на Березовца,за полгода количество подписчиков увеличилось на 7 000.Браво Тарас,растешь!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 21:15 Ответить
Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8627 Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4566
показать весь комментарий
19.02.2021 21:15 Ответить
Та не вже? Яка прикра новина...

Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1583
показать весь комментарий
19.02.2021 21:17 Ответить
Минимум для информбезопасности Украины закрытие последнего канала коллаборантов НАШ.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:20 Ответить
Зеленский давал Путлеру год на раздумья,если вы помните... Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7377Теперь Зеля,действует...
показать весь комментарий
19.02.2021 21:23 Ответить
зажопинцов запретить надо,как комуняк.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:30 Ответить
"Партия Регионов" - ОПЗЖ, должна была давно париться на нарах! Её должны были запретить сразу же, после расстрела Майдана и бегства уголовника Януковича в Россию! Так, что, о репрессиях пусть помолчат!
показать весь комментарий
19.02.2021 21:32 Ответить
Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6181 Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8032
показать весь комментарий
19.02.2021 21:34 Ответить
Сам ответ этой путинской шаражки откровенных предателей Украины, как бы прямо говорит, что её нужно немедленно закрывать. Представьте, идет 1941 год немцы стоят под Москвой, а у Сталина в Политбюро некоторые деятели говорят, понимаете надо услышать Третий Рейх, вы не правильно понимаете Гитлера, это гражданский конфликт - вы видели миллионы советских людей воюет против нас, наши войска стреляют по мирным жителям... Чтобы было бы с этими деятелями? Как минимум они пожалели бы что родились. У нас аналогичная ситуация, оккупирован Крым, оккупирована самая густонаселенная часть Донбасса, постоянно погибают лучшие сыны Украины. А некоторые деятели в Верховной Раде мелят точно такую же чушь, и уже... 7 лет. Такого государства, как Украина нет больше в мире.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:40 Ответить
пані Світлана, а до Вас ще не дійшло, що фінансова підтримка вищої гілки влади бере коріння з ОПЗЖ, "кум на кумі з кумою на голові" але 73% квартал 95 рулить
показать весь комментарий
19.02.2021 21:48 Ответить
мля за долар-два вони щей не таку казочку розкажуть)
показать весь комментарий
19.02.2021 21:43 Ответить
Конечно репрессии....народа против врага !
показать весь комментарий
19.02.2021 21:45 Ответить
Сьогодні буду добре спати!
показать весь комментарий
19.02.2021 21:46 Ответить
БРАВО ЗЕЛЕНСКИЙ ,БАРЫГА НА ОЧЕРЕДИ !!! Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2674
показать весь комментарий
19.02.2021 21:50 Ответить
опзж, ваш бох говорил, что санкции полезны. от и еште, да не обляпайтесь.
ЗЫ: а, шо там опзж трещало на счет голодомора?!
показать весь комментарий
19.02.2021 21:54 Ответить
какие еще нахер "санкции" за совершение преступления против государства?
где и в какой стране вы такое видели?
существует закон и понятие - уголовная ответсвенность
все остальное называется - ложь и имитация
показать весь комментарий
19.02.2021 21:56 Ответить
Репресії - це ще по божески . За співпрацю з російськими фашистами і фінансування тероризму пасувало б розстріляти рашистську гниду . Оце було б справедливо і по чесному .
показать весь комментарий
19.02.2021 21:59 Ответить
Когда идёт война, жёсткие репрессии против коллаборантов и прочих сторонников врага - есть жизненная необходимость, залог выживания страны. Во время Второй мировой войны, например, США интернировали японцев - граждан США (!). Извинялись и компенсации платили после победы (в т.ч. за счёт репараций врага). Но во время драки чётко нейтрализовали возможную внутреннюю угрозу, чтобы воевать, не оглядываясь на тылы, где мог вспыхнуть мятеж.

Да, в необходимые юридические формы эти "репрессии" надо одевать, безусловно, но определяющим тут является политическая воля и защита национальных интересов. А как правильно документы написать - для этого есть суды, СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, САП, Национальная Полиция, Гостаможслужба, Госналогслужба, АМКУ и прочие организации с кучей весьма компетентных бюрократов (когда надо). Они так всё мотивируют, что даже слово репрессии произносить будет неудобно - наоборот, все спросят, почему вы так долго терпели эту 5-ю колонну ?
показать весь комментарий
19.02.2021 22:00 Ответить


побольше репрессий хороших и разных против ЗаЖопп!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 22:00 Ответить
Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9447
показать весь комментарий
19.02.2021 22:04 Ответить
Фа-а-анкфыи плотиф Мелтвецука - лепле-е-ефыи, бе-бе-бе!.. 😛😝😜🤪
показать весь комментарий
19.02.2021 22:05 Ответить
Заворошилися гниди....
показать весь комментарий
19.02.2021 22:11 Ответить
Вообще-то в совке, на который эти же опзж-ники надрачивают, с ними поступии бы именно так:
Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8155
показать весь комментарий
19.02.2021 22:15 Ответить
Аааа...когда уже введут санкции ..против ОПиЗеЖе???.....а че? Я не ругаюсь, это дословно...по буквам.
показать весь комментарий
19.02.2021 22:20 Ответить
Та ще роботи і роботи: перекрить фінансування з-за парєбріка церкви кремлівського сатанату московської орди, націоналізувати все майно колаборантів, припинити фінансові оборудки з окупантами, внести зміни у законодавство щоб сєпари стали негромадянами України, ввести візовий режим з біометричною ідентифікацією для громадян країни-агресора...
показать весь комментарий
19.02.2021 22:20 Ответить
Спонсиррование терроризма - - -ЭТО УГОЛОВНЫЕ СТАТЬИ ! ..
А не лишение мертветчуку покупать кофе !!.
.
показать весь комментарий
19.02.2021 22:22 Ответить
Нет, это не репрессии.
Стенка, камера по ватникам "плачет".
показать весь комментарий
19.02.2021 22:24 Ответить
Цікаво було-би вислухати СБУ про звязок членів цих опезежників із сепаратистами та кацапським керівництвом а також їхню частку в кацапському бізнесі як в Україні так і в самій кацапії.
А вже потім вислуховувати від них звинувачення в репресіях та порушеннях Конституції.
показать весь комментарий
19.02.2021 22:36 Ответить
С ОПСЖ нужно поступать сталинскими методами вот тогда они поймут смысл демократии пусть эти ублюдки пройдут круги ада сталинских репрессий почувствуют на своих жирных шкурах Возомнили из себя хрен знает что Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4297
показать весь комментарий
19.02.2021 22:43 Ответить
"Вывести их в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтоб на всю жизнь запомнили!"
(с) з колекції мілітарних афоризмів
показать весь комментарий
19.02.2021 22:59 Ответить
В чистое поле лицом к стене просто взрыв мозга
показать весь комментарий
19.02.2021 23:12 Ответить
А потім кулявлоб у позиції "лицом к стене" (тобто стріляти треба крізь стіну?) Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6674
показать весь комментарий
19.02.2021 23:43 Ответить
Інший перл викладача воєнної кафедри, теж про стіну в чистому полі - "представьте себе ситуацию: чистое поле, ни ямки, ни кочки, ни колышка, и вдруг из-за угла на вас выползает танк" Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9485
показать весь комментарий
19.02.2021 23:54 Ответить
Казармений гумор... Молодість нагадалася.
показать весь комментарий
20.02.2021 14:04 Ответить
А они и проходили вернее их родители или родственники правда в роли карателей.Как думаете почему после 30-ти лет Независимой Украины до сих пор засекречены архивы НКВД?
показать весь комментарий
19.02.2021 23:00 Ответить
Кримінальні справи проти цієї сволоти є?

Негайно відкрити кримінальні справи проти всієї п'ятої колони ЗаЖопп та іншої колаборантської, антиукраїнської, запроданської сволоти!
показать весь комментарий
19.02.2021 23:08 Ответить
Ну да-репрессии. Вот бы ещё мертвечука с зажоповской шоблой да к стенке поставить.
показать весь комментарий
19.02.2021 23:56 Ответить
Давно пора повесить гнуса!
показать весь комментарий
19.02.2021 23:57 Ответить
правда репрессии? ЖОПЗ так покрышки несите на Банковую Санкції проти Медведчука - репресії, - заява ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5997
показать весь комментарий
20.02.2021 00:00 Ответить
Вот же мрази..... Оппозиция сегодня в Украине - это партии Порошенко, Тимошенко и т д. А вы - под фальшивым названием оппозиции банда московских шпионов, диверсантов и путлеровских агентов кто изо всех сил работают над уничтожением Украины и истреблением каждого Украинца. Какая ж вы оппозиция, клятые вы московские сатанинские черви?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:53 Ответить
Вони ж тоді в 2014 році "перефінтіфінтіфлюнулися" з "Партії регіонів" в опозицію до Порошенка, як гадюка поміняли шкуру, а ядовиті зуби залишилися.
показать весь комментарий
20.02.2021 07:32 Ответить
Репрессии против пятой колонны врага во время войны... что не так?..
показать весь комментарий
20.02.2021 01:28 Ответить
Репрессии, суки фашистские, это когда вам, козлам, 10 лет без права переписки, всех жен и детей в АЛЖИР и тому подобные курорты.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:33 Ответить
І що характерно, навіть привілейований статус у всрусько-савєцькому світі не гарантував нічого. Звернув увагу, скільки там жінок розстріляної партійної еліти і енкаведистів.
Ось такого хочуть "ле хаїм" - і було б справедливо дати їм зхавати справжніх зкріпних репресій.
показать весь комментарий
20.02.2021 04:27 Ответить
Гниди ожили...
показать весь комментарий
20.02.2021 04:25 Ответить
справедливости ради - ето первый дихлофос гнидам в собачий рот за много лет.
ну от уже предуже дякую....

и хто же и чем так бубенца напряг-испугал, шо он удобную и мнягкую буденовку на неловкий солдатский шлем решил махнуть?
показать весь комментарий
20.02.2021 04:37 Ответить
Зажопники завыли это радует,ждём продолжения
показать весь комментарий
20.02.2021 07:20 Ответить
Коли ці зажопники за часів Шапкокрада були при владі (донецькі були на всіх державних постах, починаючи чуть не з сільрад), то не кричали про диктаторський режим. А зараз, коли влада нашпигована проросійськи налаштованими посадовцями, вони волають про диктатуру. Ну не ДБЛ БЛД!
показать весь комментарий
20.02.2021 07:38 Ответить
Еще бы это ОПЗЖ прикрыть с Петушарием вместе
показать весь комментарий
20.02.2021 09:43 Ответить
Мертвечуку давно пора хвіст прижати , а далі - в буцегарню
показать весь комментарий
20.02.2021 09:52 Ответить
Що до репресії одного мертвечука - ЗГОДЕН! Треба санкції на всю ОПЗЖ разом накласти... Та по тюрмам їх розсовати з конфіскацією всього майна... От тоді ВСЕ дійсно буде справедливо!
показать весь комментарий
20.02.2021 09:55 Ответить
Ой, ой обидели мышку- написали в норку...за жопоблоком давно уже виселица плачет
показать весь комментарий
20.02.2021 11:50 Ответить
Что свинособаки Путина опожоповцы??!!Обосрались?? Надо ещё взять за жопу этого козла Бойко :"За вышки, за туркменский газ и другие противоправные деяния""
показать весь комментарий
20.02.2021 14:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 