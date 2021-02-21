УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12337 відвідувачів онлайн
Новини
1 890 97

Мінсоцполітики вже переказало споживачам 322 млн грн компенсації за електроопалення, - Шмигаль

Мінсоцполітики вже переказало споживачам 322 млн грн компенсації за електроопалення, - Шмигаль

Уряд продовжує працювати над вирішенням тарифного питання.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що в лютому поточного року Кабмін ввів компенсації людям, у яких встановлено електроопалення.

"Цього тижня Міністерство соціальної політики вже перерахувало 322 млн грн компенсації за спожиту в січні електроенергію для понад 571 тисячі громадян. Як і було обіцяно, держава не залишить людей без підтримки", - уточнив Шмигаль.

Як повідомлялося, 29 січня Рада прийняла закон про монетизовані компенсації за електроопалення.  Пізніше Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення.

Також читайте: Компенсацію за електроопалення отримають 571 тис. споживачів: її середній розмір становитиме 564 грн, - Лазебна

Кабмін (14065) компенсації (689) опалення (910) Міністерство соціальної політики (1268) електроенергія (6179) Шмигаль Денис (4547)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Вот таким образом бюджетные деньги перекочевали в карман олигархов. Именно по этому снизить цену для всех невозможно.
показати весь коментар
21.02.2021 13:56
+5
Лампочки горять у ЗЕлохів, а у нормальних людей економки які світять роками.
показати весь коментар
21.02.2021 14:04
+4
Давай тарифы снижай полудурок !
показати весь коментар
21.02.2021 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давай тарифы снижай полудурок !
показати весь коментар
21.02.2021 13:54 Відповісти
А Владімірссанич ще не знизив? А обіцяв, оманське брехло.
показати весь коментар
21.02.2021 14:01 Відповісти
я то как раз отлично понимаю что такое публичность, и что такое публичный человек. А ты рагуль наговариваешь себе на уголовную статью скрытно, через прокси, как свинорусская крыса.
показати весь коментар
21.02.2021 15:18 Відповісти
А чи знаєте ви, що...

-міністри, керівництво підприємств, відомств, олігархи, політики мають доходи вищі 100 тис. грн на місяць, бо в Україні відсутнє законодавче регулювання їх доходів, відсутня і прогресивна шкала їх оподаткування. Чомусь???

-Більше того - чим вищі їх доходи, вище яких навіть не нараховується Єдиний Страховий внесок (ЄСВ - закон № 2464 ) !!

Виникають логічні запитання: а) вони настільки "бідні", що не здатні "потягнути виплати ЄСВ? б) чи бюджет переповнений доходами настільки, що аж тріщить?чому в ЗЕ і парламент не бажають "урівняти в правах" олігархів, політиків, держслужбовців- з пересічвними? Це ж дискримінація!"

Це БОМБА! Ви знаєте....

- що Максимальний розмір доходу, з якого нині НЕ справляють ЄСВ, (15 мінзарплат), тобто:

З січня 2021 р. по грудень - не сплачувачують ЄСВ з суми доходу, більшої від 90,0 тис.грн в місяць.

З рудня 2021 р -не спачуватимуть ЄСВ з суми доходу , вищої більше 97,5 тис. грн в місяць

І це при тому, що планується ввести нові податки - в 5% для тих, хто підробляє (бо рівень фінансового стану - жебрацький). працюючи репетиторами, консьєржами, прибиральницями, на доходи тих, хто працює надомними кухарками, доглядає немічних стареньких і ін... але не на доходи олігархів.

А чи знаєте ви, що з закордонних транзакцій олігархів, які здійснюються ними в офшорах _-в бюджет України не поступає жодної копійки? Так визначено законами України про уникнення оподаткування в Україну від транзакцій в офшорах !!! Бо бюджет же ж "розпирає" від гігантських доходів!?

Про моральну сторону цих проблем -я мовчу, бо говорити лишнє!

Але ви -терпіть! Раби мають терпіти і мусять терпіти!"
показати весь коментар
21.02.2021 18:12 Відповісти
Вот таким образом бюджетные деньги перекочевали в карман олигархов. Именно по этому снизить цену для всех невозможно.
показати весь коментар
21.02.2021 13:56 Відповісти
Щмыгаль, смотрела тут я на youtube видео с Украины, записанное во время вашего январского локдауна, так человек рассказывал, как лампочки у нее перегорели, а купить негде было - не продавали.
Шмыгаль, не знаю я, что лохторат делать будеть, а я бы на Банковую приехала и потребовала у вас, Слуг Народных, чтобы бы вы лампочки вывентили и как компенсацию раздали населению.

Шмыгаль, не таи, сказу правду: сколько народу в Украине лампочки накаливания до сих пор используют, ибо это отличный индикатор ваших лживых отчетов об успехах в экономике?
показати весь коментар
21.02.2021 13:58 Відповісти
Лампочки горять у ЗЕлохів, а у нормальних людей економки які світять роками.
показати весь коментар
21.02.2021 14:04 Відповісти
Вот правду глаголите!
показати весь коментар
22.02.2021 07:23 Відповісти
я ничего не получал. Пустая болтовня.
показати весь коментар
21.02.2021 13:59 Відповісти
Патамушта ми всі президенти, а ти ні.
показати весь коментар
21.02.2021 14:06 Відповісти
В таком случае, можно вас всех пинать без последствий.)
показати весь коментар
21.02.2021 14:45 Відповісти
у тебя не оформлен тариф на электроотопление, потому ты ничего не получал
показати весь коментар
21.02.2021 14:15 Відповісти
Я фоп, и оформление у меня имеется.
показати весь коментар
21.02.2021 14:44 Відповісти
при чем тут фоп? Тариф на электроотопление оформлялся для жилых домов а не предпренимательской деятельности.
показати весь коментар
21.02.2021 14:50 Відповісти
При том, не понимаете о чем говорите, тогда молчите.
показати весь коментар
21.02.2021 15:09 Відповісти
я то как раз отлично понимаю, потому что электроотопление для своего дома оформлял официально. Так вот, для особо тугих повторяю еще раз:
фоп тут совсем ни при чем - электроотопление оформлялось только для жилых домов, и наличие фопа никто не требовал
показати весь коментар
21.02.2021 15:14 Відповісти
У меня оформлено электроотопление , пришли счета по старым тарифам за январь
показати весь коментар
21.02.2021 15:55 Відповісти
А вот после этого: "Я фоп", как раз таки понятно что ты вообще не в теме.
показати весь коментар
21.02.2021 15:14 Відповісти
Слушай профессор, я тебя твоего мнения спрашивал? Ты юрист? Ты даже не в зуб ногой о том какие у меня заплеты, че ты мне в уши сцишь? Да че, я распинаюсь, ты общение с собеседником начинаешь на ТЫ. Слышишь звон не знаешь где он. Моим вопросом занимаются юристы, а зачем ты мне пишешь какую то отсебятину, я не понимаю.
показати весь коментар
21.02.2021 15:19 Відповісти
да, я юрист. И юристом тут быть не обязательно - главное уметь читать, и не быть полным бараном чтобы понимать написанное. А написано в постанове НКРЭ об тарифе на электроотопление четко и ясно: "ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ".
Так при чем тут что ты ФОП, болезный?
показати весь коментар
21.02.2021 15:36 Відповісти
Ладно баран-юрист поясню хоть и в лом. Я фоп, у меня оформлена жилищная субсидия. 75м2 площади в квартире без центрального отопления, все на электрике, расход до 3тыс квт. Давай, поясни мне причину почему мне отказывают в этой компенсации. Ты должен это знать.
показати весь коментар
21.02.2021 16:59 Відповісти
от куда государство должно знать, что у тебя электроотопление а не газовое например? По тому что ты ФОП? Может ты отключился от центрального отопления и поставил себе газовый котел?
Компенсацию насчитывают только тем, кто оформлял электроотопление официально. А чтобы оформить его нужно было главное:
- предоставить проектную документацию с указанием отопительного электрооборудования и схемы подключения.
- справку разрешение о том, что подведенная мощность электросети позволяет тебе это оборудование использовать.
- разрешение местных органов власти на использование электроотопления.
- жилой дом/квартиру (то есть магазины, производства и тд нельзя было оформить).
- справку о том, что в твой дом/квартиру не подведен газ, тобишь жилье твое не газифицировано а значит газовым отоплением ты пользоваться не можешь. А также справку что ты не подключен к центральному отоплению.
- собрать документы и пройти 7 кругов ада бюрократии чтобы оформить все бесплатно, или заплатить (в районе 6000) фирмам которые все это делали за тебя в течении двух месяцев.

И вот только после официального оформления, раньше ты бы в отопительный сезон платил по специальному льготному тарифу, а сейчас бы имел право на компенсацию.
показати весь коментар
21.02.2021 17:19 Відповісти
Да у меня квадраты в новострое, тут нету централизованного в принципе. Глаголят мне, мол в моей субсидии не предусмотрено это. Причина якобы в позднем оформлении. Другой юрист говорил это связано с тем, что сам новострой был как то криво сдан в эксплуатацию. И поди разберись теперь, Только голова болит.
показати весь коментар
21.02.2021 19:34 Відповісти
Это не субсидия, а льготный тариф. И застройщик такие документы не делает. Это тебе надо было самому этим заниматься ранее. Но если квартира в доме который не числится сданным в эксплуатацию - по закону как-бы этот тариф оформить нельзя, разве что фирмы которые этим занимаются может смогли бы оформить за дополнительные деньги.
В любом случае сейчас уже этого не оформишь и много ты не потерял, так как компенсации будут выплачиваться только до конца этого отопительного сезона. Группа депутатов некоторых хотят инициировать возврат льготного тарифа на отопление, но поживем увидим. Если вернут - тогда будет смысл его оформлять.
показати весь коментар
21.02.2021 19:47 Відповісти
И вся эта котовасия ну банально из за дураков которые мне фигню городят. Пришел туда, там одними сведениями наградили, пришел в другое место, а там уже говорят что мои инфа устарела и нужно иначе. Я еще помню, как мне срезали субсидию, чисто потому, что у тестя моего двоюродного брата была машина. Я тогда понял, что бы дали ту субсидию, в жизни нужно быть точно одиночкой максимум с котом.
показати весь коментар
22.02.2021 13:43 Відповісти
это по 8 гривен на человека ....
показати весь коментар
21.02.2021 14:00 Відповісти
Тут слух прошел, что Шмыгаля со Степановым и Ляшко выдвинули на нобеля сразу по двум категориям: медицине и физиологии и по физике, за то, что они доказали на практике, что от лампочек электрических заразится ковидом можно (и потому в локдаун лампочки в маркетах не продавали), а от бутылок с бухлом - нельзя (и потому в локдаун бухло было в свободном доступе).
показати весь коментар
21.02.2021 14:01 Відповісти
Схема з викачування грошей з бюджету у кишеню рудого покидька продовжує успішно працювати.
Так званий "отримувач субсидії" тут просто терпила і лох, ппосередник, через якого бабло передається олігарху.
Як же це все набридло...
показати весь коментар
21.02.2021 14:05 Відповісти
Нагадування для 8% матеріалів без мозоку і пам'яті про автора і виконавців "тарифного геноциду":
Минсоцполитики уже перечислило потребителям 322 млн грн компенсации за электроотопление, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7428

Минсоцполитики уже перечислило потребителям 322 млн грн компенсации за электроотопление, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8928
показати весь коментар
21.02.2021 14:11 Відповісти
ЛГУН. И ВОР.
Мне ни кто ни чего не компенсировал.
показати весь коментар
21.02.2021 14:15 Відповісти
а с чего бы тебе что-то компенсировать, если у тебя тарифа на электроотопление нет?
показати весь коментар
21.02.2021 14:16 Відповісти
Интересно, а чем же в бойлерных воду в системе отопления доводят до нужной температуры? Мановением руки игрока пиписькой на рояле или всё таки електроэнергией?
показати весь коментар
21.02.2021 14:19 Відповісти
Ох и дебил.... Какое отношение имеет принцип работы бойлера, к тарифу на электроотопление?
показати весь коментар
21.02.2021 14:21 Відповісти
С имянем вашим понятно, а "Ох" это ваша фамилия? Судя по букве "и" у вас раздвоение личности.
показати весь коментар
21.02.2021 14:24 Відповісти
слив засчитан, петушара
показати весь коментар
21.02.2021 14:25 Відповісти
Онанируйте далее, товарисч Ох и дебил.
показати весь коментар
21.02.2021 14:27 Відповісти
мне не интересны твои петушиные фантазии. Сморознул глупость - сливайся достойно
показати весь коментар
21.02.2021 14:33 Відповісти
Не ганьбіться, дівчата!
показати весь коментар
21.02.2021 15:08 Відповісти
Разве?
Тогда с чего такой интерес у вас к петухам?
Что не предложение, безграмотное, то и слово "петух" употребляете.
Вы, батенька, латентный гей, и ни, как не иначе.
показати весь коментар
21.02.2021 15:09 Відповісти
Петух употребляю в отношении к балаболам вроде тебя - очевидно же
показати весь коментар
21.02.2021 15:12 Відповісти
Не оправдывайтесь, безграмотный Серожа да ещё и Вовк.
показати весь коментар
21.02.2021 15:14 Відповісти
Это факт а не оправдание - ты пробалаболился, а значет назначаешься в петушиный уголочек
показати весь коментар
21.02.2021 15:19 Відповісти
Граматику с правописаним для начала изучите, латентный вы наш назначатель, а уж потом кого то куда то там назначайте, в своих бурных но нездоровых фантазиях.
показати весь коментар
21.02.2021 15:59 Відповісти
когда у петушков нет аргументов - они начинают докапываться до грамматики.
Таким долбням как ты даже целая статья на лукоморье посвящена: https://lurkmore.to/Grammar_nazi
показати весь коментар
21.02.2021 17:21 Відповісти
Ну, вам в вашем курятнике виднее, кто у вас петух, а кто петушок.
Вы из каких будите?
показати весь коментар
21.02.2021 17:27 Відповісти
Для особо тупорылых граммар наци повторяю:
"Петух употребляю в отношении к балаболам вроде тебя - очевидно же"
"ты пробалаболился, а значет назначаешься в петушиный уголочек"
Но ты конечно можешь продолжать строить из себя дурачка и переводить стрелочки как дите малое:
Мінсоцполітики вже переказало споживачам 322 млн грн компенсації за електроопалення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6931
показати весь коментар
21.02.2021 17:36 Відповісти
Я обычно не кормлю тролей, но ваш детский сад меня развлекает.
Ну ка, прокукарекайте ешё, что то подобное, уровня 5 - 7 класса среднеобразовательной школы.
показати весь коментар
21.02.2021 18:01 Відповісти
слившийся петушок гоняющий стрелочки как дите обиженное, что-то мне еще пишет про детский сад и школу)))) Ухаххахаааа))))))
показати весь коментар
21.02.2021 18:06 Відповісти
Браво!
А ну ещё.
Попробуйте напрячь у себя вторую извилину, может быть на 7 класс потянете.
показати весь коментар
21.02.2021 18:11 Відповісти
Напрягать для чего? То что ты получил звание петушка за балабольство - это уже свершившийся факт. Твои жалкие съезды на грамматику и последующий бред из серии "сам такой" - это только подтверждают. Мне и напрягать мозг даже не стоит.
показати весь коментар
21.02.2021 18:16 Відповісти
Браво браво!
Значит напрячь извилину у вас не получилось. Вторую. Ну, о третьей извилине у вас и речи быть не может.
Старина Павлов был прав. Порой мне кажеться, что он опыты ставил не на собаках, а на таких, как вы.
Нутес, повторим эксперемент.
Прокукарекайте нам ещё что то подобное.
показати весь коментар
21.02.2021 18:31 Відповісти
Все ясно, бред продолжается. Шиза походу...
Хотя это можно было и сразу предположить уже после того, как человек на аргумент об отсутствии официального оформления электоотопления начал это опровергать принципом работы бойлера. Уже тогда можно было ставить диагноз.
показати весь коментар
21.02.2021 18:45 Відповісти
Опа, вы вернулись к истокам! Видимо вторая извилина у нас пошевелилась.
Не подскажите мне, на каком принципе работает бойлер? Я знаю один принцип - работа нагревательного прибора (тэна) посредством упорядочного движения электронов, сиречь - электроток. Видимо у вас какой то другой, совершенно не известный науке принцип работы бойлерных. Педальный привод наприметр или натирание труби шерстяной тканью, или нагрев трубы с водой из системы водяного отопления дома телом сантехника, или что то ещё. Поделитесь.
показати весь коментар
21.02.2021 18:50 Відповісти
До до до, ты только успокойся болезный.
Повторяю еще раз вопрос для особо тупорылых людей: при чем тут принцип работы бойлера к тарифу на электроотопление?
А хотя, можешь не отвечать, ведь у тебя и в первый раз не получилось, и сейчас сомневаюсь что получится.
Иди лучше в РЭС, требуй компенсации. Я даже представляю как будет выглядеть этот диалог сотрудника РЭСа с больным на голову шизофреником:
- воры и лгуны, почему вы мне не начислили компенсацию?
- сейчас проверим. Но у Вас же не был оформлен льготный тариф на электроотопление, а потому Вам компенсация не полагается.
- работа нагревательного прибора (тэна) посредством упорядочного движения электронов, сиречь - электроток!!!

А дальше скорая помощь, постановка на учет, если ты там конечно уже не состоишь))))
показати весь коментар
21.02.2021 18:57 Відповісти
Да, и ещё вопрос. Тёплый пол, не водяной, а электрический, является электроотоплением дома или нет?
показати весь коментар
21.02.2021 18:51 Відповісти
Ответ: теплый электрический пол является электроотопительным оборудованием. Но не является оформленным тарифом на отопление, и только его наличие без надлежавшей проектной документации и оформления не дает тебе права на получение компенсации.
Но в ответ на этот очередной факт с моей стороны, ты конечно же можешь ответить принципом работы теплого пола, в очередной раз доказывая свою шизу.
показати весь коментар
21.02.2021 19:01 Відповісти
Я тебе даже больше скажу болезный, водяной теплый пол тоже может быть оформлен по проектной документации как электротопление, если вода для него греется электрокотлом, или как у меня дома - тепловым насосом.
показати весь коментар
21.02.2021 19:03 Відповісти
Т.е., по вашей логике (впрочем это что то у вас другое, но ни как не логика) нагрев воды бойлером (бойлер, от английского от boiler - котёл, в данном случае электрический котёл), с использованием электроэнергии не является электроотоплением, а вот если мы назовёт бойлер электрокотлом (что есть одно и то же, от принципа работы до источника используемой энергии,), и будем греть в нём водудля отопления электроэнергией то тут проблем вы, болезеый, считаете нет и это электроотопление.
показати весь коментар
21.02.2021 19:18 Відповісти
я нигде не говорил, что бойлер не является электротоплением - это очередные твои шизодиные фантазии. Но повторяю вопрос: при чем тут тариф на электротопление?
Уже бы до старого барана дошло давно, но не до тебя, старый тормоз))))
показати весь коментар
21.02.2021 19:22 Відповісти
Меняете своё мнение? А хорошо ли это? Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет.
(к/ф 17 мгновений весны).
Вы не правы, до вас ещё не дошло. Вы за ЗЕ голосовали? Впрочем вопрос риторический. Подумайте на досуге. Если получится у вас думать и есть чем думать. Засим - прощайте, деффективный. Я намерен посмотреть кинофильм "Эскадрилья Лафает" и более на вас, как врач психиатр, времени тратить не намерен. Впрочем мерси за то, что развеселили меня.
показати весь коментар
21.02.2021 19:29 Відповісти
"Меняете своё мнение? А хорошо ли это? Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет."
Где я менял свое мнение петушок? Ты снова продолжаешь балаболить? А ну бегом цитату мою в студию, где я якобы бы менял свое мнение))))
показати весь коментар
21.02.2021 19:34 Відповісти
Эпик слив засчитан. И сколько раз, обиженная, униженная в своей тупости школота говорила мне: "я врач психиатр". Ты такой стандартный, такой предсказуемый.
показати весь коментар
22.02.2021 00:26 Відповісти
Короче, издеваться над тобой долго - это уже будет скучно. Потому пожалею тебя, и объясню на пальцах:

Я тебе сразу доступно, нормально ответил на твой пост о неначисленной тебе компенсации - что тебе ее не начислили, потому что у тебя нет тарифа на электроотопление.
У человека нормального, который ранее о таком тарифе не слышал, но у которого логика строится на причинно следственной связи, возникли бы подобные мысли: "что за тариф на электроотопление? Еще и какой-то тариф надо было оформлять?" Но не в твоем случае, когда ты глуп и болен.

Так вот болезный, только наличие у тебя бойлера или электрического теплого пола, не дает тебе право на компенсацию за электроотопление. Компенсации насчитывают только тем, кто ранее официально оформлял специальный льготный тариф на электроотопление и заключал по нему отдельный договор с поставщиком электроэнергии .
И я уже выше писал что это за тариф такой и как его получали, человеку который оказался в разы сообразительней тебя:

"Компенсацию насчитывают только тем, кто оформлял электроотопление официально. А чтобы оформить его нужно было главное:
- предоставить проектную документацию с указанием отопительного электрооборудования и схемы подключения.
- справку разрешение о том, что подведенная мощность электросети позволяет тебе это оборудование использовать.
- разрешение местных органов власти на использование электроотопления.
- жилой дом/квартиру (то есть магазины, производства и тд нельзя было оформить).
- справку о том, что в твой дом/квартиру не подведен газ, тобишь жилье твое не газифицировано а значит газовым отоплением ты пользоваться не можешь. А также справку что ты не подключен к центральному отоплению.
- собрать документы и пройти 7 кругов ада бюрократии чтобы оформить все бесплатно, или заплатить (в районе 6000) фирмам которые все это делали за тебя в течении двух месяцев.

И вот только после официального оформления, раньше ты бы в отопительный сезон платил по специальному льготному тарифу, а сейчас бы имел право на компенсацию."

Если и после этого ты продолжишь нести бред про принципы работы отопительного оборудования и сравнивать их - я тебя вообще в конченные запишу)))
показати весь коментар
21.02.2021 19:33 Відповісти
Мінсоцполітики вже переказало споживачам 322 млн грн компенсації за електроопалення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9578
показати весь коментар
21.02.2021 17:25 Відповісти
Болтовня для лохов. Не получил и гривны в компенсацию. А сумма за электрику выросла вдвое..
показати весь коментар
21.02.2021 14:22 Відповісти
о, еще один. А с какого перепугу тебе положена компенсация?
показати весь коментар
21.02.2021 14:39 Відповісти
Благодетели... Забрали 3000*(1,68-0,9) = 2340 грн. Вернули 322 млн грн / 571 тысяч граждан = 564 грн. Как же эти твари достали...
показати весь коментар
21.02.2021 14:32 Відповісти
питання - нащо було підвищувати, щоби потім компенсувати???
відповідь - підвищили всім (мільйонам), компенсують декому (тисячам, можливо)...
а наварчик непоганий зостанеться...
показати весь коментар
21.02.2021 14:33 Відповісти
официально оформлено электроотопление мало у кого.
показати весь коментар
21.02.2021 14:40 Відповісти
Не мало у кого ,а у кого надо!
показати весь коментар
21.02.2021 14:55 Відповісти
ну да, кому надо было тот и оформил.
показати весь коментар
21.02.2021 14:59 Відповісти
Тому що "отримувач субсидії" у цій афері ахмєтова-яценюка-порошенка просто посередник, через якого кошти йдуть з бюджету до кишені ахмєтки.
показати весь коментар
21.02.2021 14:53 Відповісти
Забув" суку православну."....
показати весь коментар
21.02.2021 14:58 Відповісти
свинорус, лучше про Геруса с Коломойским расскажи. Или на хозяина пасть нельзя открывать?
показати весь коментар
21.02.2021 15:00 Відповісти
то чого ж за 2 роки булавоносіння найсвітлішо-намилішого преЗЕ нічого не змінили???
мали б зразу порубати цю схему...алеж ні... мабудь непогано відкатувало і капало і теперишнім "небаригам і неказнокрадам", а не тільки падлюці ахмєткє... чи то як?
показати весь коментар
21.02.2021 15:01 Відповісти
Этого в методичках коломойских не указали
показати весь коментар
21.02.2021 15:02 Відповісти
Ну тоді доведеться закрити умкутузку вашого сивочолого царька.
Ти це переживеш? Кіндратій не схопить?)
показати весь коментар
21.02.2021 15:09 Відповісти
свинорус, кого ты закрыть там можешь? ))) И каким образом кутузка сможет понизить тебе тарифы, рагуль?)))
показати весь коментар
21.02.2021 15:11 Відповісти
Мінсоцполітики вже перерахувало споживачам 322 млн грн компенсації за електроопалення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6138

...
показати весь коментар
21.02.2021 15:25 Відповісти
Минсоцполитики уже перечислило потребителям 322 млн грн компенсации за электроотопление.Теперь эти деньги плавно перетекли в карман Ринатки. И я свой процентик получу - Шмыгаль
показати весь коментар
21.02.2021 15:47 Відповісти
с какого перепугу они в карман Ринатки перетелки? Вы зедебилы вообще уже рехнулись?
показати весь коментар
21.02.2021 15:53 Відповісти
Днепропетровская обл - получили платежки по старым тарифам ( конечно те у кого нет газа и оформлено отопление). Интересно как в других областях
показати весь коментар
21.02.2021 16:01 Відповісти
Конечные получатели бабла хозяева облэнерго и облгазов....причём тут потребители ?

Это компенсация Бене, Ахметке и Фирташу.
показати весь коментар
21.02.2021 16:28 Відповісти
мне зачислили компенсацию, но я не Беня, не Ахметка и не Фирташ.
показати весь коментар
21.02.2021 17:38 Відповісти
Для того начислили, что бы ты с ними расчитался за потреблённые енергоресурсы по завышенным ценам....а деньги у кого забрали? Или ты думаешь, что они на деревьях произрастают ?
показати весь коментар
21.02.2021 18:54 Відповісти
как я могу рассчитаться с ними теми средствами, которые просто отминусовали из платежки? Что ты несешь?
показати весь коментар
21.02.2021 19:19 Відповісти
 
 