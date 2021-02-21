Мінсоцполітики вже переказало споживачам 322 млн грн компенсації за електроопалення, - Шмигаль
Уряд продовжує працювати над вирішенням тарифного питання.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що в лютому поточного року Кабмін ввів компенсації людям, у яких встановлено електроопалення.
"Цього тижня Міністерство соціальної політики вже перерахувало 322 млн грн компенсації за спожиту в січні електроенергію для понад 571 тисячі громадян. Як і було обіцяно, держава не залишить людей без підтримки", - уточнив Шмигаль.
Як повідомлялося, 29 січня Рада прийняла закон про монетизовані компенсації за електроопалення. Пізніше Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення.
Топ коментарі
+8 Николай Морозов #446358
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-міністри, керівництво підприємств, відомств, олігархи, політики мають доходи вищі 100 тис. грн на місяць, бо в Україні відсутнє законодавче регулювання їх доходів, відсутня і прогресивна шкала їх оподаткування. Чомусь???
-Більше того - чим вищі їх доходи, вище яких навіть не нараховується Єдиний Страховий внесок (ЄСВ - закон № 2464 ) !!
Виникають логічні запитання: а) вони настільки "бідні", що не здатні "потягнути виплати ЄСВ? б) чи бюджет переповнений доходами настільки, що аж тріщить?чому в ЗЕ і парламент не бажають "урівняти в правах" олігархів, політиків, держслужбовців- з пересічвними? Це ж дискримінація!"
Це БОМБА! Ви знаєте....
- що Максимальний розмір доходу, з якого нині НЕ справляють ЄСВ, (15 мінзарплат), тобто:
З січня 2021 р. по грудень - не сплачувачують ЄСВ з суми доходу, більшої від 90,0 тис.грн в місяць.
З рудня 2021 р -не спачуватимуть ЄСВ з суми доходу , вищої більше 97,5 тис. грн в місяць
І це при тому, що планується ввести нові податки - в 5% для тих, хто підробляє (бо рівень фінансового стану - жебрацький). працюючи репетиторами, консьєржами, прибиральницями, на доходи тих, хто працює надомними кухарками, доглядає немічних стареньких і ін... але не на доходи олігархів.
А чи знаєте ви, що з закордонних транзакцій олігархів, які здійснюються ними в офшорах _-в бюджет України не поступає жодної копійки? Так визначено законами України про уникнення оподаткування в Україну від транзакцій в офшорах !!! Бо бюджет же ж "розпирає" від гігантських доходів!?
Про моральну сторону цих проблем -я мовчу, бо говорити лишнє!
Але ви -терпіть! Раби мають терпіти і мусять терпіти!"
Шмыгаль, не знаю я, что лохторат делать будеть, а я бы на Банковую приехала и потребовала у вас, Слуг Народных, чтобы бы вы лампочки вывентили и как компенсацию раздали населению.
Шмыгаль, не таи, сказу правду: сколько народу в Украине лампочки накаливания до сих пор используют, ибо это отличный индикатор ваших лживых отчетов об успехах в экономике?
фоп тут совсем ни при чем - электроотопление оформлялось только для жилых домов, и наличие фопа никто не требовал
Так при чем тут что ты ФОП, болезный?
Компенсацию насчитывают только тем, кто оформлял электроотопление официально. А чтобы оформить его нужно было главное:
- предоставить проектную документацию с указанием отопительного электрооборудования и схемы подключения.
- справку разрешение о том, что подведенная мощность электросети позволяет тебе это оборудование использовать.
- разрешение местных органов власти на использование электроотопления.
- жилой дом/квартиру (то есть магазины, производства и тд нельзя было оформить).
- справку о том, что в твой дом/квартиру не подведен газ, тобишь жилье твое не газифицировано а значит газовым отоплением ты пользоваться не можешь. А также справку что ты не подключен к центральному отоплению.
- собрать документы и пройти 7 кругов ада бюрократии чтобы оформить все бесплатно, или заплатить (в районе 6000) фирмам которые все это делали за тебя в течении двух месяцев.
И вот только после официального оформления, раньше ты бы в отопительный сезон платил по специальному льготному тарифу, а сейчас бы имел право на компенсацию.
В любом случае сейчас уже этого не оформишь и много ты не потерял, так как компенсации будут выплачиваться только до конца этого отопительного сезона. Группа депутатов некоторых хотят инициировать возврат льготного тарифа на отопление, но поживем увидим. Если вернут - тогда будет смысл его оформлять.
Так званий "отримувач субсидії" тут просто терпила і лох, ппосередник, через якого бабло передається олігарху.
Як же це все набридло...
Мне ни кто ни чего не компенсировал.
Тогда с чего такой интерес у вас к петухам?
Что не предложение, безграмотное, то и слово "петух" употребляете.
Вы, батенька, латентный гей, и ни, как не иначе.
Таким долбням как ты даже целая статья на лукоморье посвящена: https://lurkmore.to/Grammar_nazi
Вы из каких будите?
"Петух употребляю в отношении к балаболам вроде тебя - очевидно же"
"ты пробалаболился, а значет назначаешься в петушиный уголочек"
Но ты конечно можешь продолжать строить из себя дурачка и переводить стрелочки как дите малое:
Ну ка, прокукарекайте ешё, что то подобное, уровня 5 - 7 класса среднеобразовательной школы.
А ну ещё.
Попробуйте напрячь у себя вторую извилину, может быть на 7 класс потянете.
Значит напрячь извилину у вас не получилось. Вторую. Ну, о третьей извилине у вас и речи быть не может.
Старина Павлов был прав. Порой мне кажеться, что он опыты ставил не на собаках, а на таких, как вы.
Нутес, повторим эксперемент.
Прокукарекайте нам ещё что то подобное.
Хотя это можно было и сразу предположить уже после того, как человек на аргумент об отсутствии официального оформления электоотопления начал это опровергать принципом работы бойлера. Уже тогда можно было ставить диагноз.
Не подскажите мне, на каком принципе работает бойлер? Я знаю один принцип - работа нагревательного прибора (тэна) посредством упорядочного движения электронов, сиречь - электроток. Видимо у вас какой то другой, совершенно не известный науке принцип работы бойлерных. Педальный привод наприметр или натирание труби шерстяной тканью, или нагрев трубы с водой из системы водяного отопления дома телом сантехника, или что то ещё. Поделитесь.
Повторяю еще раз вопрос для особо тупорылых людей: при чем тут принцип работы бойлера к тарифу на электроотопление?
А хотя, можешь не отвечать, ведь у тебя и в первый раз не получилось, и сейчас сомневаюсь что получится.
Иди лучше в РЭС, требуй компенсации. Я даже представляю как будет выглядеть этот диалог сотрудника РЭСа с больным на голову шизофреником:
- воры и лгуны, почему вы мне не начислили компенсацию?
- сейчас проверим. Но у Вас же не был оформлен льготный тариф на электроотопление, а потому Вам компенсация не полагается.
- работа нагревательного прибора (тэна) посредством упорядочного движения электронов, сиречь - электроток!!!
А дальше скорая помощь, постановка на учет, если ты там конечно уже не состоишь))))
Но в ответ на этот очередной факт с моей стороны, ты конечно же можешь ответить принципом работы теплого пола, в очередной раз доказывая свою шизу.
Уже бы до старого барана дошло давно, но не до тебя, старый тормоз))))
(к/ф 17 мгновений весны).
Вы не правы, до вас ещё не дошло. Вы за ЗЕ голосовали? Впрочем вопрос риторический. Подумайте на досуге. Если получится у вас думать и есть чем думать. Засим - прощайте, деффективный. Я намерен посмотреть кинофильм "Эскадрилья Лафает" и более на вас, как врач психиатр, времени тратить не намерен. Впрочем мерси за то, что развеселили меня.
Где я менял свое мнение петушок? Ты снова продолжаешь балаболить? А ну бегом цитату мою в студию, где я якобы бы менял свое мнение))))
Я тебе сразу доступно, нормально ответил на твой пост о неначисленной тебе компенсации - что тебе ее не начислили, потому что у тебя нет тарифа на электроотопление.
У человека нормального, который ранее о таком тарифе не слышал, но у которого логика строится на причинно следственной связи, возникли бы подобные мысли: "что за тариф на электроотопление? Еще и какой-то тариф надо было оформлять?" Но не в твоем случае, когда ты глуп и болен.
Так вот болезный, только наличие у тебя бойлера или электрического теплого пола, не дает тебе право на компенсацию за электроотопление. Компенсации насчитывают только тем, кто ранее официально оформлял специальный льготный тариф на электроотопление и заключал по нему отдельный договор с поставщиком электроэнергии .
И я уже выше писал что это за тариф такой и как его получали, человеку который оказался в разы сообразительней тебя:
"Компенсацию насчитывают только тем, кто оформлял электроотопление официально. А чтобы оформить его нужно было главное:
- предоставить проектную документацию с указанием отопительного электрооборудования и схемы подключения.
- справку разрешение о том, что подведенная мощность электросети позволяет тебе это оборудование использовать.
- разрешение местных органов власти на использование электроотопления.
- жилой дом/квартиру (то есть магазины, производства и тд нельзя было оформить).
- справку о том, что в твой дом/квартиру не подведен газ, тобишь жилье твое не газифицировано а значит газовым отоплением ты пользоваться не можешь. А также справку что ты не подключен к центральному отоплению.
- собрать документы и пройти 7 кругов ада бюрократии чтобы оформить все бесплатно, или заплатить (в районе 6000) фирмам которые все это делали за тебя в течении двух месяцев.
И вот только после официального оформления, раньше ты бы в отопительный сезон платил по специальному льготному тарифу, а сейчас бы имел право на компенсацию."
Если и после этого ты продолжишь нести бред про принципы работы отопительного оборудования и сравнивать их - я тебя вообще в конченные запишу)))
відповідь - підвищили всім (мільйонам), компенсують декому (тисячам, можливо)...
а наварчик непоганий зостанеться...
мали б зразу порубати цю схему...алеж ні... мабудь непогано відкатувало і капало і теперишнім "небаригам і неказнокрадам", а не тільки падлюці ахмєткє... чи то як?
Ти це переживеш? Кіндратій не схопить?)
...
Это компенсация Бене, Ахметке и Фирташу.