Мінсоцполітики вже переказало споживачам 322 млн грн компенсації за електроопалення, - Шмигаль

Уряд продовжує працювати над вирішенням тарифного питання.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що в лютому поточного року Кабмін ввів компенсації людям, у яких встановлено електроопалення.

"Цього тижня Міністерство соціальної політики вже перерахувало 322 млн грн компенсації за спожиту в січні електроенергію для понад 571 тисячі громадян. Як і було обіцяно, держава не залишить людей без підтримки", - уточнив Шмигаль.

Як повідомлялося, 29 січня Рада прийняла закон про монетизовані компенсації за електроопалення. Пізніше Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення.

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