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Минсоцполитики уже перечислило потребителям 322 млн грн компенсации за электроотопление, - Шмыгаль

Минсоцполитики уже перечислило потребителям 322 млн грн компенсации за электроотопление, - Шмыгаль

Правительство продолжает работать над решением тарифного вопроса.

 Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в феврале текущего года Кабмин ввел компенсации людям, у которых установлено электроотопление.

"На этой неделе Министерство социальной политики уже перечислило 322 млн грн компенсации за потребленную в январе электроэнергию для свыше 571 тысячи граждан. Как и было обещано, государство не оставит людей без поддержки", - уточнил Шмыгаль.

Читайте также: Компенсацию за электроотопление получат 571 тыс. потребителей: ее средний размер составит 564 грн, - Лазебная

Как сообщалось, 29 января Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление. Позже Кабмин утвердил порядок компенсаций за электроотопление.

Автор: 

Кабмин (14025) компенсации (479) Тарифы на отопление (721) Министерство социальной политики (882) Тарифы на электроэнергию (2163) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+8
Вот таким образом бюджетные деньги перекочевали в карман олигархов. Именно по этому снизить цену для всех невозможно.
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21.02.2021 13:56
+5
Лампочки горять у ЗЕлохів, а у нормальних людей економки які світять роками.
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21.02.2021 14:04
+4
Давай тарифы снижай полудурок !
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21.02.2021 13:54
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Правила форума Совет форумчан
Давай тарифы снижай полудурок !
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21.02.2021 13:54 Ответить
А Владімірссанич ще не знизив? А обіцяв, оманське брехло.
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21.02.2021 14:01 Ответить
я то как раз отлично понимаю что такое публичность, и что такое публичный человек. А ты рагуль наговариваешь себе на уголовную статью скрытно, через прокси, как свинорусская крыса.
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21.02.2021 15:18 Ответить
А чи знаєте ви, що...

-міністри, керівництво підприємств, відомств, олігархи, політики мають доходи вищі 100 тис. грн на місяць, бо в Україні відсутнє законодавче регулювання їх доходів, відсутня і прогресивна шкала їх оподаткування. Чомусь???

-Більше того - чим вищі їх доходи, вище яких навіть не нараховується Єдиний Страховий внесок (ЄСВ - закон № 2464 ) !!

Виникають логічні запитання: а) вони настільки "бідні", що не здатні "потягнути виплати ЄСВ? б) чи бюджет переповнений доходами настільки, що аж тріщить?чому в ЗЕ і парламент не бажають "урівняти в правах" олігархів, політиків, держслужбовців- з пересічвними? Це ж дискримінація!"

Це БОМБА! Ви знаєте....

- що Максимальний розмір доходу, з якого нині НЕ справляють ЄСВ, (15 мінзарплат), тобто:

З січня 2021 р. по грудень - не сплачувачують ЄСВ з суми доходу, більшої від 90,0 тис.грн в місяць.

З рудня 2021 р -не спачуватимуть ЄСВ з суми доходу , вищої більше 97,5 тис. грн в місяць

І це при тому, що планується ввести нові податки - в 5% для тих, хто підробляє (бо рівень фінансового стану - жебрацький). працюючи репетиторами, консьєржами, прибиральницями, на доходи тих, хто працює надомними кухарками, доглядає немічних стареньких і ін... але не на доходи олігархів.

А чи знаєте ви, що з закордонних транзакцій олігархів, які здійснюються ними в офшорах _-в бюджет України не поступає жодної копійки? Так визначено законами України про уникнення оподаткування в Україну від транзакцій в офшорах !!! Бо бюджет же ж "розпирає" від гігантських доходів!?

Про моральну сторону цих проблем -я мовчу, бо говорити лишнє!

Але ви -терпіть! Раби мають терпіти і мусять терпіти!"
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21.02.2021 18:12 Ответить
Вот таким образом бюджетные деньги перекочевали в карман олигархов. Именно по этому снизить цену для всех невозможно.
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21.02.2021 13:56 Ответить
Щмыгаль, смотрела тут я на youtube видео с Украины, записанное во время вашего январского локдауна, так человек рассказывал, как лампочки у нее перегорели, а купить негде было - не продавали.
Шмыгаль, не знаю я, что лохторат делать будеть, а я бы на Банковую приехала и потребовала у вас, Слуг Народных, чтобы бы вы лампочки вывентили и как компенсацию раздали населению.

Шмыгаль, не таи, сказу правду: сколько народу в Украине лампочки накаливания до сих пор используют, ибо это отличный индикатор ваших лживых отчетов об успехах в экономике?
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21.02.2021 13:58 Ответить
Лампочки горять у ЗЕлохів, а у нормальних людей економки які світять роками.
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21.02.2021 14:04 Ответить
Вот правду глаголите!
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22.02.2021 07:23 Ответить
я ничего не получал. Пустая болтовня.
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21.02.2021 13:59 Ответить
Патамушта ми всі президенти, а ти ні.
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21.02.2021 14:06 Ответить
В таком случае, можно вас всех пинать без последствий.)
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21.02.2021 14:45 Ответить
у тебя не оформлен тариф на электроотопление, потому ты ничего не получал
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21.02.2021 14:15 Ответить
Я фоп, и оформление у меня имеется.
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21.02.2021 14:44 Ответить
при чем тут фоп? Тариф на электроотопление оформлялся для жилых домов а не предпренимательской деятельности.
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21.02.2021 14:50 Ответить
При том, не понимаете о чем говорите, тогда молчите.
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21.02.2021 15:09 Ответить
я то как раз отлично понимаю, потому что электроотопление для своего дома оформлял официально. Так вот, для особо тугих повторяю еще раз:
фоп тут совсем ни при чем - электроотопление оформлялось только для жилых домов, и наличие фопа никто не требовал
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21.02.2021 15:14 Ответить
У меня оформлено электроотопление , пришли счета по старым тарифам за январь
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21.02.2021 15:55 Ответить
А вот после этого: "Я фоп", как раз таки понятно что ты вообще не в теме.
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21.02.2021 15:14 Ответить
Слушай профессор, я тебя твоего мнения спрашивал? Ты юрист? Ты даже не в зуб ногой о том какие у меня заплеты, че ты мне в уши сцишь? Да че, я распинаюсь, ты общение с собеседником начинаешь на ТЫ. Слышишь звон не знаешь где он. Моим вопросом занимаются юристы, а зачем ты мне пишешь какую то отсебятину, я не понимаю.
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21.02.2021 15:19 Ответить
да, я юрист. И юристом тут быть не обязательно - главное уметь читать, и не быть полным бараном чтобы понимать написанное. А написано в постанове НКРЭ об тарифе на электроотопление четко и ясно: "ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ".
Так при чем тут что ты ФОП, болезный?
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21.02.2021 15:36 Ответить
Ладно баран-юрист поясню хоть и в лом. Я фоп, у меня оформлена жилищная субсидия. 75м2 площади в квартире без центрального отопления, все на электрике, расход до 3тыс квт. Давай, поясни мне причину почему мне отказывают в этой компенсации. Ты должен это знать.
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21.02.2021 16:59 Ответить
от куда государство должно знать, что у тебя электроотопление а не газовое например? По тому что ты ФОП? Может ты отключился от центрального отопления и поставил себе газовый котел?
Компенсацию насчитывают только тем, кто оформлял электроотопление официально. А чтобы оформить его нужно было главное:
- предоставить проектную документацию с указанием отопительного электрооборудования и схемы подключения.
- справку разрешение о том, что подведенная мощность электросети позволяет тебе это оборудование использовать.
- разрешение местных органов власти на использование электроотопления.
- жилой дом/квартиру (то есть магазины, производства и тд нельзя было оформить).
- справку о том, что в твой дом/квартиру не подведен газ, тобишь жилье твое не газифицировано а значит газовым отоплением ты пользоваться не можешь. А также справку что ты не подключен к центральному отоплению.
- собрать документы и пройти 7 кругов ада бюрократии чтобы оформить все бесплатно, или заплатить (в районе 6000) фирмам которые все это делали за тебя в течении двух месяцев.

И вот только после официального оформления, раньше ты бы в отопительный сезон платил по специальному льготному тарифу, а сейчас бы имел право на компенсацию.
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21.02.2021 17:19 Ответить
Да у меня квадраты в новострое, тут нету централизованного в принципе. Глаголят мне, мол в моей субсидии не предусмотрено это. Причина якобы в позднем оформлении. Другой юрист говорил это связано с тем, что сам новострой был как то криво сдан в эксплуатацию. И поди разберись теперь, Только голова болит.
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21.02.2021 19:34 Ответить
Это не субсидия, а льготный тариф. И застройщик такие документы не делает. Это тебе надо было самому этим заниматься ранее. Но если квартира в доме который не числится сданным в эксплуатацию - по закону как-бы этот тариф оформить нельзя, разве что фирмы которые этим занимаются может смогли бы оформить за дополнительные деньги.
В любом случае сейчас уже этого не оформишь и много ты не потерял, так как компенсации будут выплачиваться только до конца этого отопительного сезона. Группа депутатов некоторых хотят инициировать возврат льготного тарифа на отопление, но поживем увидим. Если вернут - тогда будет смысл его оформлять.
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21.02.2021 19:47 Ответить
И вся эта котовасия ну банально из за дураков которые мне фигню городят. Пришел туда, там одними сведениями наградили, пришел в другое место, а там уже говорят что мои инфа устарела и нужно иначе. Я еще помню, как мне срезали субсидию, чисто потому, что у тестя моего двоюродного брата была машина. Я тогда понял, что бы дали ту субсидию, в жизни нужно быть точно одиночкой максимум с котом.
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22.02.2021 13:43 Ответить
это по 8 гривен на человека ....
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21.02.2021 14:00 Ответить
Тут слух прошел, что Шмыгаля со Степановым и Ляшко выдвинули на нобеля сразу по двум категориям: медицине и физиологии и по физике, за то, что они доказали на практике, что от лампочек электрических заразится ковидом можно (и потому в локдаун лампочки в маркетах не продавали), а от бутылок с бухлом - нельзя (и потому в локдаун бухло было в свободном доступе).
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21.02.2021 14:01 Ответить
Схема з викачування грошей з бюджету у кишеню рудого покидька продовжує успішно працювати.
Так званий "отримувач субсидії" тут просто терпила і лох, ппосередник, через якого бабло передається олігарху.
Як же це все набридло...
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21.02.2021 14:05 Ответить
Нагадування для 8% матеріалів без мозоку і пам'яті про автора і виконавців "тарифного геноциду":
Минсоцполитики уже перечислило потребителям 322 млн грн компенсации за электроотопление, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7428

Минсоцполитики уже перечислило потребителям 322 млн грн компенсации за электроотопление, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8928
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21.02.2021 14:11 Ответить
ЛГУН. И ВОР.
Мне ни кто ни чего не компенсировал.
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21.02.2021 14:15 Ответить
а с чего бы тебе что-то компенсировать, если у тебя тарифа на электроотопление нет?
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21.02.2021 14:16 Ответить
Интересно, а чем же в бойлерных воду в системе отопления доводят до нужной температуры? Мановением руки игрока пиписькой на рояле или всё таки електроэнергией?
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21.02.2021 14:19 Ответить
Ох и дебил.... Какое отношение имеет принцип работы бойлера, к тарифу на электроотопление?
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21.02.2021 14:21 Ответить
С имянем вашим понятно, а "Ох" это ваша фамилия? Судя по букве "и" у вас раздвоение личности.
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21.02.2021 14:24 Ответить
слив засчитан, петушара
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21.02.2021 14:25 Ответить
Онанируйте далее, товарисч Ох и дебил.
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21.02.2021 14:27 Ответить
мне не интересны твои петушиные фантазии. Сморознул глупость - сливайся достойно
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21.02.2021 14:33 Ответить
Не ганьбіться, дівчата!
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21.02.2021 15:08 Ответить
Разве?
Тогда с чего такой интерес у вас к петухам?
Что не предложение, безграмотное, то и слово "петух" употребляете.
Вы, батенька, латентный гей, и ни, как не иначе.
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21.02.2021 15:09 Ответить
Петух употребляю в отношении к балаболам вроде тебя - очевидно же
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21.02.2021 15:12 Ответить
Не оправдывайтесь, безграмотный Серожа да ещё и Вовк.
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21.02.2021 15:14 Ответить
Это факт а не оправдание - ты пробалаболился, а значет назначаешься в петушиный уголочек
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21.02.2021 15:19 Ответить
Граматику с правописаним для начала изучите, латентный вы наш назначатель, а уж потом кого то куда то там назначайте, в своих бурных но нездоровых фантазиях.
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21.02.2021 15:59 Ответить
когда у петушков нет аргументов - они начинают докапываться до грамматики.
Таким долбням как ты даже целая статья на лукоморье посвящена: https://lurkmore.to/Grammar_nazi
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21.02.2021 17:21 Ответить
Ну, вам в вашем курятнике виднее, кто у вас петух, а кто петушок.
Вы из каких будите?
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21.02.2021 17:27 Ответить
Для особо тупорылых граммар наци повторяю:
"Петух употребляю в отношении к балаболам вроде тебя - очевидно же"
"ты пробалаболился, а значет назначаешься в петушиный уголочек"
Но ты конечно можешь продолжать строить из себя дурачка и переводить стрелочки как дите малое:
Мінсоцполітики вже переказало споживачам 322 млн грн компенсації за електроопалення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6931
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21.02.2021 17:36 Ответить
Я обычно не кормлю тролей, но ваш детский сад меня развлекает.
Ну ка, прокукарекайте ешё, что то подобное, уровня 5 - 7 класса среднеобразовательной школы.
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21.02.2021 18:01 Ответить
слившийся петушок гоняющий стрелочки как дите обиженное, что-то мне еще пишет про детский сад и школу)))) Ухаххахаааа))))))
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21.02.2021 18:06 Ответить
Браво!
А ну ещё.
Попробуйте напрячь у себя вторую извилину, может быть на 7 класс потянете.
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21.02.2021 18:11 Ответить
Напрягать для чего? То что ты получил звание петушка за балабольство - это уже свершившийся факт. Твои жалкие съезды на грамматику и последующий бред из серии "сам такой" - это только подтверждают. Мне и напрягать мозг даже не стоит.
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21.02.2021 18:16 Ответить
Браво браво!
Значит напрячь извилину у вас не получилось. Вторую. Ну, о третьей извилине у вас и речи быть не может.
Старина Павлов был прав. Порой мне кажеться, что он опыты ставил не на собаках, а на таких, как вы.
Нутес, повторим эксперемент.
Прокукарекайте нам ещё что то подобное.
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21.02.2021 18:31 Ответить
Все ясно, бред продолжается. Шиза походу...
Хотя это можно было и сразу предположить уже после того, как человек на аргумент об отсутствии официального оформления электоотопления начал это опровергать принципом работы бойлера. Уже тогда можно было ставить диагноз.
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21.02.2021 18:45 Ответить
Опа, вы вернулись к истокам! Видимо вторая извилина у нас пошевелилась.
Не подскажите мне, на каком принципе работает бойлер? Я знаю один принцип - работа нагревательного прибора (тэна) посредством упорядочного движения электронов, сиречь - электроток. Видимо у вас какой то другой, совершенно не известный науке принцип работы бойлерных. Педальный привод наприметр или натирание труби шерстяной тканью, или нагрев трубы с водой из системы водяного отопления дома телом сантехника, или что то ещё. Поделитесь.
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21.02.2021 18:50 Ответить
До до до, ты только успокойся болезный.
Повторяю еще раз вопрос для особо тупорылых людей: при чем тут принцип работы бойлера к тарифу на электроотопление?
А хотя, можешь не отвечать, ведь у тебя и в первый раз не получилось, и сейчас сомневаюсь что получится.
Иди лучше в РЭС, требуй компенсации. Я даже представляю как будет выглядеть этот диалог сотрудника РЭСа с больным на голову шизофреником:
- воры и лгуны, почему вы мне не начислили компенсацию?
- сейчас проверим. Но у Вас же не был оформлен льготный тариф на электроотопление, а потому Вам компенсация не полагается.
- работа нагревательного прибора (тэна) посредством упорядочного движения электронов, сиречь - электроток!!!

А дальше скорая помощь, постановка на учет, если ты там конечно уже не состоишь))))
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21.02.2021 18:57 Ответить
Да, и ещё вопрос. Тёплый пол, не водяной, а электрический, является электроотоплением дома или нет?
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21.02.2021 18:51 Ответить
Ответ: теплый электрический пол является электроотопительным оборудованием. Но не является оформленным тарифом на отопление, и только его наличие без надлежавшей проектной документации и оформления не дает тебе права на получение компенсации.
Но в ответ на этот очередной факт с моей стороны, ты конечно же можешь ответить принципом работы теплого пола, в очередной раз доказывая свою шизу.
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21.02.2021 19:01 Ответить
Я тебе даже больше скажу болезный, водяной теплый пол тоже может быть оформлен по проектной документации как электротопление, если вода для него греется электрокотлом, или как у меня дома - тепловым насосом.
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21.02.2021 19:03 Ответить
Т.е., по вашей логике (впрочем это что то у вас другое, но ни как не логика) нагрев воды бойлером (бойлер, от английского от boiler - котёл, в данном случае электрический котёл), с использованием электроэнергии не является электроотоплением, а вот если мы назовёт бойлер электрокотлом (что есть одно и то же, от принципа работы до источника используемой энергии,), и будем греть в нём водудля отопления электроэнергией то тут проблем вы, болезеый, считаете нет и это электроотопление.
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21.02.2021 19:18 Ответить
я нигде не говорил, что бойлер не является электротоплением - это очередные твои шизодиные фантазии. Но повторяю вопрос: при чем тут тариф на электротопление?
Уже бы до старого барана дошло давно, но не до тебя, старый тормоз))))
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21.02.2021 19:22 Ответить
Меняете своё мнение? А хорошо ли это? Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет.
(к/ф 17 мгновений весны).
Вы не правы, до вас ещё не дошло. Вы за ЗЕ голосовали? Впрочем вопрос риторический. Подумайте на досуге. Если получится у вас думать и есть чем думать. Засим - прощайте, деффективный. Я намерен посмотреть кинофильм "Эскадрилья Лафает" и более на вас, как врач психиатр, времени тратить не намерен. Впрочем мерси за то, что развеселили меня.
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21.02.2021 19:29 Ответить
"Меняете своё мнение? А хорошо ли это? Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет."
Где я менял свое мнение петушок? Ты снова продолжаешь балаболить? А ну бегом цитату мою в студию, где я якобы бы менял свое мнение))))
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21.02.2021 19:34 Ответить
Эпик слив засчитан. И сколько раз, обиженная, униженная в своей тупости школота говорила мне: "я врач психиатр". Ты такой стандартный, такой предсказуемый.
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22.02.2021 00:26 Ответить
Короче, издеваться над тобой долго - это уже будет скучно. Потому пожалею тебя, и объясню на пальцах:

Я тебе сразу доступно, нормально ответил на твой пост о неначисленной тебе компенсации - что тебе ее не начислили, потому что у тебя нет тарифа на электроотопление.
У человека нормального, который ранее о таком тарифе не слышал, но у которого логика строится на причинно следственной связи, возникли бы подобные мысли: "что за тариф на электроотопление? Еще и какой-то тариф надо было оформлять?" Но не в твоем случае, когда ты глуп и болен.

Так вот болезный, только наличие у тебя бойлера или электрического теплого пола, не дает тебе право на компенсацию за электроотопление. Компенсации насчитывают только тем, кто ранее официально оформлял специальный льготный тариф на электроотопление и заключал по нему отдельный договор с поставщиком электроэнергии .
И я уже выше писал что это за тариф такой и как его получали, человеку который оказался в разы сообразительней тебя:

"Компенсацию насчитывают только тем, кто оформлял электроотопление официально. А чтобы оформить его нужно было главное:
- предоставить проектную документацию с указанием отопительного электрооборудования и схемы подключения.
- справку разрешение о том, что подведенная мощность электросети позволяет тебе это оборудование использовать.
- разрешение местных органов власти на использование электроотопления.
- жилой дом/квартиру (то есть магазины, производства и тд нельзя было оформить).
- справку о том, что в твой дом/квартиру не подведен газ, тобишь жилье твое не газифицировано а значит газовым отоплением ты пользоваться не можешь. А также справку что ты не подключен к центральному отоплению.
- собрать документы и пройти 7 кругов ада бюрократии чтобы оформить все бесплатно, или заплатить (в районе 6000) фирмам которые все это делали за тебя в течении двух месяцев.

И вот только после официального оформления, раньше ты бы в отопительный сезон платил по специальному льготному тарифу, а сейчас бы имел право на компенсацию."

Если и после этого ты продолжишь нести бред про принципы работы отопительного оборудования и сравнивать их - я тебя вообще в конченные запишу)))
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21.02.2021 19:33 Ответить
Мінсоцполітики вже переказало споживачам 322 млн грн компенсації за електроопалення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9578
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21.02.2021 17:25 Ответить
Болтовня для лохов. Не получил и гривны в компенсацию. А сумма за электрику выросла вдвое..
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21.02.2021 14:22 Ответить
о, еще один. А с какого перепугу тебе положена компенсация?
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21.02.2021 14:39 Ответить
Благодетели... Забрали 3000*(1,68-0,9) = 2340 грн. Вернули 322 млн грн / 571 тысяч граждан = 564 грн. Как же эти твари достали...
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21.02.2021 14:32 Ответить
питання - нащо було підвищувати, щоби потім компенсувати???
відповідь - підвищили всім (мільйонам), компенсують декому (тисячам, можливо)...
а наварчик непоганий зостанеться...
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21.02.2021 14:33 Ответить
официально оформлено электроотопление мало у кого.
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21.02.2021 14:40 Ответить
Не мало у кого ,а у кого надо!
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21.02.2021 14:55 Ответить
ну да, кому надо было тот и оформил.
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21.02.2021 14:59 Ответить
Тому що "отримувач субсидії" у цій афері ахмєтова-яценюка-порошенка просто посередник, через якого кошти йдуть з бюджету до кишені ахмєтки.
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21.02.2021 14:53 Ответить
Забув" суку православну."....
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21.02.2021 14:58 Ответить
свинорус, лучше про Геруса с Коломойским расскажи. Или на хозяина пасть нельзя открывать?
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21.02.2021 15:00 Ответить
то чого ж за 2 роки булавоносіння найсвітлішо-намилішого преЗЕ нічого не змінили???
мали б зразу порубати цю схему...алеж ні... мабудь непогано відкатувало і капало і теперишнім "небаригам і неказнокрадам", а не тільки падлюці ахмєткє... чи то як?
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21.02.2021 15:01 Ответить
Этого в методичках коломойских не указали
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21.02.2021 15:02 Ответить
Ну тоді доведеться закрити умкутузку вашого сивочолого царька.
Ти це переживеш? Кіндратій не схопить?)
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21.02.2021 15:09 Ответить
свинорус, кого ты закрыть там можешь? ))) И каким образом кутузка сможет понизить тебе тарифы, рагуль?)))
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21.02.2021 15:11 Ответить
Мінсоцполітики вже перерахувало споживачам 322 млн грн компенсації за електроопалення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6138

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21.02.2021 15:25 Ответить
Минсоцполитики уже перечислило потребителям 322 млн грн компенсации за электроотопление.Теперь эти деньги плавно перетекли в карман Ринатки. И я свой процентик получу - Шмыгаль
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21.02.2021 15:47 Ответить
с какого перепугу они в карман Ринатки перетелки? Вы зедебилы вообще уже рехнулись?
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21.02.2021 15:53 Ответить
Днепропетровская обл - получили платежки по старым тарифам ( конечно те у кого нет газа и оформлено отопление). Интересно как в других областях
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21.02.2021 16:01 Ответить
Конечные получатели бабла хозяева облэнерго и облгазов....причём тут потребители ?

Это компенсация Бене, Ахметке и Фирташу.
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21.02.2021 16:28 Ответить
мне зачислили компенсацию, но я не Беня, не Ахметка и не Фирташ.
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21.02.2021 17:38 Ответить
Для того начислили, что бы ты с ними расчитался за потреблённые енергоресурсы по завышенным ценам....а деньги у кого забрали? Или ты думаешь, что они на деревьях произрастают ?
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21.02.2021 18:54 Ответить
как я могу рассчитаться с ними теми средствами, которые просто отминусовали из платежки? Что ты несешь?
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21.02.2021 19:19 Ответить
 
 