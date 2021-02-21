Минсоцполитики уже перечислило потребителям 322 млн грн компенсации за электроотопление, - Шмыгаль

Правительство продолжает работать над решением тарифного вопроса.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в феврале текущего года Кабмин ввел компенсации людям, у которых установлено электроотопление.

"На этой неделе Министерство социальной политики уже перечислило 322 млн грн компенсации за потребленную в январе электроэнергию для свыше 571 тысячи граждан. Как и было обещано, государство не оставит людей без поддержки", - уточнил Шмыгаль.

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Как сообщалось, 29 января Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление. Позже Кабмин утвердил порядок компенсаций за электроотопление.