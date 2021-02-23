Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексголові правління "ПриватБанку" Олександру Дубілету і ще двом колишнім високопосадовцям цього банку повідомили про підозри в розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Генеральним прокурором 22 лютого 2021 року погоджено повідомлення про підозру трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику Голови правління "Приватбанку", який в понеділок намагався покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня. Завдяки зусиллям правоохоронців літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де експосадовця було затримано.
Колишньому Голові правління банку та начальнику департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника Голови правління пов’язаної з банком юридичної особи, повідомлено про підозру у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до джерел "УП" йдеться про Олександра Дубілета.
Слідством встановлено, що у грудні 2016 року троє колишніх високопосадовців банку, усвідомлюючи, що ПАТ КБ "Приватбанк", з урахуванням позиції власників його істотної участі, у найближчий час буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, та розуміючи, що у зв’язку із цим з 19 грудня 2016 року вони втратять контроль над грошовими коштами банку, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови. Він полягав у протиправному нарахуванні і виплаті додаткової винагороди - індексованої комісії у зв’язку із ростом курсу гривні до долару США на користь пов’язаної з банком юридичної особи по наявним депозитним договорам з нею. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась.
Окрім цього, нарахування і виплата винагороди були заплановані в порушення вимог статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якою встановлено, що угоди, які здійснюються з пов’язаними з банком особами, не можуть передбачати умов, що не є поточними ринковими умовами.
Для прикриття розтрати грошових коштів "Приватбанку" троє ексвисокопосадовців вирішили надати цим банківським операціям вигляду законних, посилаючись на начебто заздалегідь прийняте і погоджене рішення кредитного комітету банку від 2014 року, насправді підроблене "заднім числом", та на рішення кредитного комітету банку від 16 грудня 2016 року, якими нібито ухвалено рішення про застосування нарахування і виплати індексованої комісії по депозитам на користь пов’язаної з банком юридичної особи в рамках розпорядження "Про реалізацію нового депозиту з виплатою винагороди у зв’язку з ростом курсу гривні до долару США" від 2013 року.
Таким чином, підозрювані спричинили збитки у сумі 136 млн гривень.
Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.
Будь ласка, зачекайте...
Начинал с ним в качестве бета-тестировщика. В каком то смысле я видел его появление и становление... На мой взгляд, он ТОЧНО не был детищем мухлежа...
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко.
На питання, чи були санкції української влади проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука запроваджені під впливом США, Луценко відповів:
"Я користуюся розмовами з різними людьми, що перебувають всередині влади, серед депутатів, моя інформація може бути не повністю точною, але думаю, що на цей момент вона така. Американці справді поставили чотири питання українській владі, це неофіційно, не якийсь ультиматум або письмова вимога. Були поставлені питання стосовно ізоляції осіб, які перебувають під американськими санкціями, і ця проблема була знята (пригадуєте Дубінського і Деркача?). Іншим питанням було перехід у власність китайців підприємства "Мотор-Січ"; і воно вирішене. Третьою була позиція про недоторканність директора НАБУ Ситника. Четвертим пунктом була вимога активізації розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (і трек з затриманням та оголошенням підозри ексзаступнику Голови ПБ Яценку - з цієї низки). Серед цих чотирьох позицій не було питання санкцій щодо Медведчука і його оточення".
плокулола засуньте його назад, де був і сидів мовчки
В Кливленде (штат Огайо, США) федеральный судья одобрил продажу бизнес-центра 55 Public Square, который принадлежал компании Optima Ventures, входящей в сферу интересов украинского олигарха Игоря Коломойского. При этом все $17 млн, полученные от сделки, будут перечислены на счет федерального правительства, ведь впоследствии суд может конфисковать эти средств.
Сначала посадили самолет, теперь подозрение прилетело и Дубилету-старшему. НАБУ рулит. Правда, жаль, что Дубилет старший уже успел улететь в Вену.
Был Дубилет-страший недавно в Киеве на вечеринке Монобанка (он там крупнейший акционер), а теперь сидит в Вене и будет явно играть в Фирташа.
И важно понимать, что пока прокуратура пришла с обвинениями по поводу мелочевки. Речь не идет о выводе из банка 5,5 млрд долларов, которые пришлось внести украинским налогоплательщикам. Речь идет о каких-то относительно мелких махинациях перед национализацией. Мелких в масштабах Приватбанка. Потому что в целом речь идет о сумме в 136 млн грн. Если это только для начала - то гуд. Если это «вместо Коломойского», то не гуд.
Да, в свое время Аль-Капоне посадили за мелочь. Но посадили именно Аль-Капоне, а не его консильери. И еще один момент. Аль-Капоне не был должен американский налогоплательщикам около 5% от американского ВВП.
Пока что под прицелом Яценко, который возглавлял корпоративное направление. А 95% корпоративных кредитов Приватбанка - это кредиты своим же. Это те самые выведенные деньги. Согласно отчету Кролл это подразделение работало полностью на обслуживание интересов акционеров. Дубилет-старший, который был главным в банке. И еще одно сотруднице, начальнику департамента.
Важно помнить. Ключевое - это олигархи. Отчет Кролл четко показывает, что в их интересах из банка были выведены 5,5 млрд долларов. Именно они основные фигуры. Именно их активы должны быть проданы, чтобы компенсировать потери украинских налогоплательщиков. Укрнафта, ферросплавные заводы, недвижимость. Есть много активов, которые могут стать приятным дополнение к большой приватизации и найти новых собственников, пополнив таким образом бюджет и дав сигнал инвесторам.
Но да, члены правления Приватбанка соучастники. Трудно представить, что из банка выводят деньги, система работает как пылесос 15 лет подряд, а члены правления не в курсе. Они подписывались под такими действиями. И они должны отвечать. Даже если некоторые из них - кумиры хипстеров. Выход для них - это сделка со следствием. Хотя пока есть подозрение, что Коломойского они боятся больше, чем суда в Украине. И, к сожалению, в Украине пока полностью отсутствует институт репутации. И люди, которые стояли у истоков Приватбанка, которые были соучастниками вывода из банка 5,5 млрд долларов, могут считаться рукопожатными бизнесменами.
Параллельно, идет уже криминальный процесс в США. Против олигархов. И лучшим исходом был бы прямой рейс Киев-Кливленд. Можно на том же самолете, который недавно посадило НАБУ. Все-таки, в американской правосудие верится больше, чем в украинское. К сожалению, украинская Конституция запрещает выдавать своих граждан. Но не запрещает выдавать граждан Израиля, например. И если президент в один момент примет волевое решение и решит кое кого украинского гражданства, хотя бы по причине наличия еще пары гражданств, то никто не сможет остановить самолет с олигархи в его стремлении долететь до американской земли. А спецназ ФБР поможет….
#вголос Sergey Fursa
Так що, таки розкрадали гроші "Приватбанку" менеджери Коломойського, а не Гонтарєва?
Зато як смішно було слухати кварталівську блювоту про "горіла хата", правда?
А тепер уявіть, за таким самим сценарієм абсолютно ВСЕ було спотворено пропагандою.
Ніхто не "наживався на війні", не було ніяких "бариг", "свинарчуків" вигадали продажні журналісті - а народ просто оскотинили телебаченням.
Тепер маємо державний менеджмент під управлінням того ж колективного Коломойського - і відповідні результати.
Але найцікавіше - а що буде, коли з'ясується, що фірми Зеленського таки теж були задіяні в схемах розкрадання "Приватбанку"?
Скаже, "не було ніяких фірм" - і всі знову повірять бубочкє, як гадаєте?
На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.