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Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексголові правління

Ексголові правління "ПриватБанку" Олександру Дубілету і ще двом колишнім високопосадовцям цього банку повідомили про підозри в розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Генеральним прокурором 22 лютого 2021 року погоджено повідомлення про підозру трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику Голови правління "Приватбанку", який в понеділок намагався покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня. Завдяки зусиллям правоохоронців літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де експосадовця було затримано.

Колишньому Голові правління банку та начальнику департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника Голови правління пов’язаної з банком юридичної особи, повідомлено про підозру у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після затримання ексзаступника голови "ПриватБанку" Яценка з'явилася перспектива засудження Коломойського в Україні, - Данилюк

Відповідно до джерел "УП" йдеться про Олександра Дубілета.

Слідством встановлено, що у грудні 2016 року троє колишніх високопосадовців банку, усвідомлюючи, що ПАТ КБ "Приватбанк", з урахуванням позиції власників його істотної участі, у найближчий час буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, та розуміючи, що у зв’язку із цим з 19 грудня 2016 року вони втратять контроль над грошовими коштами банку, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови. Він полягав у протиправному нарахуванні і виплаті додаткової винагороди - індексованої комісії у зв’язку із ростом курсу гривні до долару США на користь пов’язаної з банком юридичної особи по наявним депозитним договорам з нею. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась.

Окрім цього, нарахування і виплата винагороди були заплановані в порушення вимог статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якою встановлено, що угоди, які здійснюються з пов’язаними з банком особами, не можуть передбачати умов, що не є поточними ринковими умовами.

Для прикриття розтрати грошових коштів "Приватбанку" троє ексвисокопосадовців вирішили надати цим банківським операціям вигляду законних, посилаючись на начебто заздалегідь прийняте і погоджене рішення кредитного комітету банку від 2014 року, насправді підроблене "заднім числом", та на рішення кредитного комітету банку від 16 грудня 2016 року, якими нібито ухвалено рішення про застосування нарахування і виплати індексованої комісії по депозитам на користь пов’язаної з банком юридичної особи в рамках розпорядження "Про реалізацію нового депозиту з виплатою винагороди у зв’язку з ростом курсу гривні до долару США" від 2013 року.

Таким чином, підозрювані спричинили збитки у сумі 136 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трьом ексспівробітникам "ПриватБанку", включно з ексзаступником голови Яценком, повідомлено про підозру в розтраті 136 млн грн, - НАБУ. ВIДЕО

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Вот что Байден животворящий делает!
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23.02.2021 11:15
+19
Папаша украл миллионы а Дубилет младший создал Монобанк ))
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23.02.2021 11:15
+17
Пусть еще про младшего дубилета не забудут))
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23.02.2021 11:14
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23.02.2021 11:14 Відповісти
Пусть еще про младшего дубилета не забудут))
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23.02.2021 11:14 Відповісти
Я так розумію, молодший суто технар. Йому оці всі оборудки не особливо цікаві.
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23.02.2021 12:37 Відповісти
О, вы разбираетесь в дубилетах!
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23.02.2021 15:23 Відповісти
Папаша украл миллионы а Дубилет младший создал Монобанк ))
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23.02.2021 11:15 Відповісти
Создание Монобанка преступление? Просто для тех, кто в танке. Дубилет создал Привату продукт в виде Приват 24, благодаря которому это банк что то стоит. Указанная в статье сумма ничтожна по сравнению со стоимостью этого продукта. И еще, не оправдывая и не обвиняя никого. Преступником человека может назвать только суд. До этих пор он невиновен ни в чем.
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23.02.2021 11:56 Відповісти
Для тех, кто в танке: "Создал" и "не мешал создавать", это как говорят в Одессе, две большие разницы. Если шо, лично знаю человека, который архитектуру "П24" разрабатывал.
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23.02.2021 13:43 Відповісти
Не вижу связи... Насколько я помню... Монобанк создавался продолжительное время и не только Дубилетом -младшим ! Это плод серьёзных трудов ! Я ДОВОЛЕН МоноБанком !
Начинал с ним в качестве бета-тестировщика. В каком то смысле я видел его появление и становление... На мой взгляд, он ТОЧНО не был детищем мухлежа...
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23.02.2021 18:50 Відповісти
А мальчику-гению ...владельцу монобанка когда обьявят?? Это же на этих бабках он поднялся...
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23.02.2021 11:15 Відповісти
он еще и постоянную дубилету придумал Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5736
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23.02.2021 11:27 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает!
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23.02.2021 11:15 Відповісти
шоколадного олигарха, который своей ботвой пытался сбить Байдена во время выборов послал на йух.
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23.02.2021 11:25 Відповісти
дядя, ты дурак?
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23.02.2021 11:28 Відповісти
ти ще зебіла таке запитуєш?
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23.02.2021 11:31 Відповісти
Eugene Strashko - це, видать, кандидат в ботву подлякову. Можливо, ще не на з/п; аматор, скоріш за все. Сере брехнею, і сере; причому врозріз з методичками, які роздані платним ботам.
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23.02.2021 11:35 Відповісти
Нова адміністрація США поставила українській владі чотири питання, які стосувалися, зокрема, розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського і керівництва Національного антикорупційного бюро України. Ні питання, ні вимог стосовно санкцій до Медведчука нова американська адміністрація перед Зеленським не ставила.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко.
На питання, чи були санкції української влади проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука запроваджені під впливом США, Луценко відповів:
"Я користуюся розмовами з різними людьми, що перебувають всередині влади, серед депутатів, моя інформація може бути не повністю точною, але думаю, що на цей момент вона така. Американці справді поставили чотири питання українській владі, це неофіційно, не якийсь ультиматум або письмова вимога. Були поставлені питання стосовно ізоляції осіб, які перебувають під американськими санкціями, і ця проблема була знята (пригадуєте Дубінського і Деркача?). Іншим питанням було перехід у власність китайців підприємства "Мотор-Січ"; і воно вирішене. Третьою була позиція про недоторканність директора НАБУ Ситника. Четвертим пунктом була вимога активізації розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (і трек з затриманням та оголошенням підозри ексзаступнику Голови ПБ Яценку - з цієї низки). Серед цих чотирьох позицій не було питання санкцій щодо Медведчука і його оточення".
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23.02.2021 11:18 Відповісти
колишній генплокулол переказує відомі байки..
плокулола засуньте його назад, де був і сидів мовчки
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23.02.2021 13:04 Відповісти
В США началась конфискация имущества Коломойского:

В Кливленде (штат Огайо, США) федеральный судья одобрил продажу бизнес-центра 55 Public Square, который принадлежал компании Optima Ventures, входящей в сферу интересов украинского олигарха Игоря Коломойского. При этом все $17 млн, полученные от сделки, будут перечислены на счет федерального правительства, ведь впоследствии суд может конфисковать эти средств.
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23.02.2021 13:22 Відповісти
Ого забегали. Но будем посмотреть не закончится ли это пшиком.
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23.02.2021 11:18 Відповісти
Почему нет подозрения главному финансисту терроризма Мертвечуку?
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23.02.2021 11:19 Відповісти
Материалы, как всегда, засекречены? Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5696
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23.02.2021 11:22 Відповісти
Мощно Зеля наехал на беню коломойского, у адептов секты святого петрика и американских денег подгорает
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23.02.2021 11:23 Відповісти
Оце Байден смалить)))
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23.02.2021 11:23 Відповісти
Та не за то что шоколадный влез в выборы и своей ботвой пытался сбить Байдена получил полный госдеповский бан. Есть вероятность шо в пятницу Данилов объявит бан рошеновских шоколадных заводов за финансирование терроризма и отгрузку тортов и шоколада в ОРДЛО.
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23.02.2021 11:30 Відповісти
,,,,,,,,,, ось тобі трохи ком, бо ніхріна не зрозуміло.
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23.02.2021 11:55 Відповісти
исполнители это, конечно, хорошо. но когда будем лохматить бородатую бабушку?
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23.02.2021 11:24 Відповісти
яценками и дубилетами расчищают дорогу до самого Бенциона, и пусть Беня молится, чтобы его судили в Украине, так много взможностей через год-другой , отсидев в платной камере Малюськи, выйти на свободу по состоянию здоровья (Лозинского помните, за убийство?)... Если судить будут в США --- там ему и аминь....
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23.02.2021 12:37 Відповісти
Верніть свиноматку Лєру з Лондона. Їй ногу вже пришили, пора в клітку на Лук'янівці.
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23.02.2021 11:25 Відповісти
Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1709
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23.02.2021 11:30 Відповісти
какую сторону займет дубилет младший? И поможет ли постоянная дубилета? Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7240
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23.02.2021 11:26 Відповісти
"в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанной с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней" - я так и знал, что ничего реального дубилету и его замам венедиктова шить не собирается, так, для отвода американских глаз выдумали тему "типа боремся с коррупцией" Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 699 вот увидите, скоро эта тема сойдет на нет, ибо банк тогда еще не был государственным, а то, что такая выплата не была предусмотрета договором - скорее всего субъективное мнение следствия
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23.02.2021 11:29 Відповісти
Як і санкції проти спонсорів тероризму козака-медведчука, яких Бенядиктова ЧОМУСЬ не викликає на жоден допит.
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23.02.2021 11:39 Відповісти
Как здоровье у Гонтаревой?
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23.02.2021 11:38 Відповісти
хорошо, нужно опять ноги поломать
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23.02.2021 12:26 Відповісти
Странно. Лохи несли деньги в пирамиду, а виновата почему-то Гонтарева. Ей памятник при жизни нужно ставить за то, что пошла против организаторов таких пирамид. Благодаря Гонтаревой у тебя сейчас существует нормальная банковская система.
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23.02.2021 13:23 Відповісти
Финмониторинг это не обязанность Нбу?
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23.02.2021 15:16 Відповісти
Обязанность... Так НБУ и закрыло при Гонтаревой уйму недобанков. А с Приватом было немного сложнее, потому что на нем четвертая часть населения страны сидела. Решили не рубить сгоряча. Я до сих пор не могу сказать, правильно ли это было сделано. Но если бы просто закрыли, то воя бы было значительно больше. И скорей всего последствия для экономики были бы более плачевными. Зато количество идиотов бы значительно уменьшилось. А так некоторые до сих пор считают, что Приват разорила Гонтарева.
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23.02.2021 15:23 Відповісти
Разорил известно кто, а нбу не знало куда выводятся деньги?
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23.02.2021 16:26 Відповісти
А как он мог знать до проведения аудита? В банках же тоже не дурачки работают. НБУ под сотню банков закрыл - это огромный объем работы. Не проверишь же все банки одновременно?
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23.02.2021 16:37 Відповісти
Хотя исключать того, что кто-то в руководстве НБУ знал о махинациях, нельзя.
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23.02.2021 16:45 Відповісти
Младший, Федоров, Тигипко - сушите сухари!
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23.02.2021 12:02 Відповісти
А він родич того дебіла Дубілета, який пропонував ліквідувати спец.зв'язок?
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23.02.2021 12:04 Відповісти
Отец, вроде как. И помимо предложения по ликвидации спецсвязи, он еще и является учредителем Монобанка.
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23.02.2021 13:26 Відповісти
сынок Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2923
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23.02.2021 13:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=inefDweYZs4
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23.02.2021 16:25 Відповісти
Никто никого не посадити.
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23.02.2021 12:07 Відповісти
У бородатой бабушки на нервах прекратились месячные... Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8947
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23.02.2021 12:10 Відповісти
Начали с хвоста, когда до головы доберутся, у которой яйки в США прищимлены? Когда дядюшка Джо очередной пендель выдаст? 🙂
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23.02.2021 12:28 Відповісти
А теперь Коломойский?

Сначала посадили самолет, теперь подозрение прилетело и Дубилету-старшему. НАБУ рулит. Правда, жаль, что Дубилет старший уже успел улететь в Вену.

Был Дубилет-страший недавно в Киеве на вечеринке Монобанка (он там крупнейший акционер), а теперь сидит в Вене и будет явно играть в Фирташа.

И важно понимать, что пока прокуратура пришла с обвинениями по поводу мелочевки. Речь не идет о выводе из банка 5,5 млрд долларов, которые пришлось внести украинским налогоплательщикам. Речь идет о каких-то относительно мелких махинациях перед национализацией. Мелких в масштабах Приватбанка. Потому что в целом речь идет о сумме в 136 млн грн. Если это только для начала - то гуд. Если это «вместо Коломойского», то не гуд.

Да, в свое время Аль-Капоне посадили за мелочь. Но посадили именно Аль-Капоне, а не его консильери. И еще один момент. Аль-Капоне не был должен американский налогоплательщикам около 5% от американского ВВП.

Пока что под прицелом Яценко, который возглавлял корпоративное направление. А 95% корпоративных кредитов Приватбанка - это кредиты своим же. Это те самые выведенные деньги. Согласно отчету Кролл это подразделение работало полностью на обслуживание интересов акционеров. Дубилет-старший, который был главным в банке. И еще одно сотруднице, начальнику департамента.

Важно помнить. Ключевое - это олигархи. Отчет Кролл четко показывает, что в их интересах из банка были выведены 5,5 млрд долларов. Именно они основные фигуры. Именно их активы должны быть проданы, чтобы компенсировать потери украинских налогоплательщиков. Укрнафта, ферросплавные заводы, недвижимость. Есть много активов, которые могут стать приятным дополнение к большой приватизации и найти новых собственников, пополнив таким образом бюджет и дав сигнал инвесторам.

Но да, члены правления Приватбанка соучастники. Трудно представить, что из банка выводят деньги, система работает как пылесос 15 лет подряд, а члены правления не в курсе. Они подписывались под такими действиями. И они должны отвечать. Даже если некоторые из них - кумиры хипстеров. Выход для них - это сделка со следствием. Хотя пока есть подозрение, что Коломойского они боятся больше, чем суда в Украине. И, к сожалению, в Украине пока полностью отсутствует институт репутации. И люди, которые стояли у истоков Приватбанка, которые были соучастниками вывода из банка 5,5 млрд долларов, могут считаться рукопожатными бизнесменами.

Параллельно, идет уже криминальный процесс в США. Против олигархов. И лучшим исходом был бы прямой рейс Киев-Кливленд. Можно на том же самолете, который недавно посадило НАБУ. Все-таки, в американской правосудие верится больше, чем в украинское. К сожалению, украинская Конституция запрещает выдавать своих граждан. Но не запрещает выдавать граждан Израиля, например. И если президент в один момент примет волевое решение и решит кое кого украинского гражданства, хотя бы по причине наличия еще пары гражданств, то никто не сможет остановить самолет с олигархи в его стремлении долететь до американской земли. А спецназ ФБР поможет….

#вголос Sergey Fursa
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23.02.2021 12:33 Відповісти
это профанация заплатят символические штрафы и фсе это ж не особо опасный Стерненко.
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23.02.2021 12:52 Відповісти
Валерій Прозапас

Так що, таки розкрадали гроші "Приватбанку" менеджери Коломойського, а не Гонтарєва?

Зато як смішно було слухати кварталівську блювоту про "горіла хата", правда?

А тепер уявіть, за таким самим сценарієм абсолютно ВСЕ було спотворено пропагандою.

Ніхто не "наживався на війні", не було ніяких "бариг", "свинарчуків" вигадали продажні журналісті - а народ просто оскотинили телебаченням.

Тепер маємо державний менеджмент під управлінням того ж колективного Коломойського - і відповідні результати.

Але найцікавіше - а що буде, коли з'ясується, що фірми Зеленського таки теж були задіяні в схемах розкрадання "Приватбанку"?

Скаже, "не було ніяких фірм" - і всі знову повірять бубочкє, як гадаєте?
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23.02.2021 13:01 Відповісти
"Экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора" - Зеленскому что-то уже сообщили или ещё нет? - Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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23.02.2021 13:24 Відповісти
Если это все, то похоже на саботаж. Мелочью пытаются прикрыть серьезные дела о миллиардах убытков.
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23.02.2021 15:47 Відповісти
 
 