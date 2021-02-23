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Новости Политика Украины
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Экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-главе правления

Экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и еще двум бывшим должностным лицам этого банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Генеральным прокурором согласовано сообщение о подозрении трем бывшим должностным лицам ПАО КБ" Приватбанк "в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления "ПриватБанка", который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Благодаря усилиям правоохранителей самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где экс-чиновник был задержан.

Экс-председателю правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица, сообщено о подозрении способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Также читайте: Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора

Согласно источникам "УП" речь идет об Александре Дубилете.

Следствием установлено, что в декабре 2016 года трое экс высокопоставленных чиновников банка, осознавая, что ПАО КБ "Приватбанк", с учетом позиции владельцев его существенного участия, в ближайшее время будет признано неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.

Кроме этого, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", которой установлено, что сделки, которые осуществляются со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями.

Для прикрытия растраты денежных средств "Приватбанка" трое экс-чиновников решили придать этим банковским операциям вида законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле поддельное "задним числом", и решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения "О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США" от 2013 года.

Таким образом, подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.

Также читайте: После задержания экс-замглавы "ПриватБанка" Яценко появилась перспектива осуждения Коломойского в Украине, - Данилюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Вот что Байден животворящий делает!
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23.02.2021 11:15
+19
Папаша украл миллионы а Дубилет младший создал Монобанк ))
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23.02.2021 11:15
+17
Пусть еще про младшего дубилета не забудут))
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23.02.2021 11:14
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23.02.2021 11:14 Ответить
Пусть еще про младшего дубилета не забудут))
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23.02.2021 11:14 Ответить
Я так розумію, молодший суто технар. Йому оці всі оборудки не особливо цікаві.
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23.02.2021 12:37 Ответить
О, вы разбираетесь в дубилетах!
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23.02.2021 15:23 Ответить
Папаша украл миллионы а Дубилет младший создал Монобанк ))
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23.02.2021 11:15 Ответить
Создание Монобанка преступление? Просто для тех, кто в танке. Дубилет создал Привату продукт в виде Приват 24, благодаря которому это банк что то стоит. Указанная в статье сумма ничтожна по сравнению со стоимостью этого продукта. И еще, не оправдывая и не обвиняя никого. Преступником человека может назвать только суд. До этих пор он невиновен ни в чем.
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23.02.2021 11:56 Ответить
Для тех, кто в танке: "Создал" и "не мешал создавать", это как говорят в Одессе, две большие разницы. Если шо, лично знаю человека, который архитектуру "П24" разрабатывал.
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23.02.2021 13:43 Ответить
Не вижу связи... Насколько я помню... Монобанк создавался продолжительное время и не только Дубилетом -младшим ! Это плод серьёзных трудов ! Я ДОВОЛЕН МоноБанком !
Начинал с ним в качестве бета-тестировщика. В каком то смысле я видел его появление и становление... На мой взгляд, он ТОЧНО не был детищем мухлежа...
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23.02.2021 18:50 Ответить
А мальчику-гению ...владельцу монобанка когда обьявят?? Это же на этих бабках он поднялся...
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23.02.2021 11:15 Ответить
он еще и постоянную дубилету придумал Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5736
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23.02.2021 11:27 Ответить
Вот что Байден животворящий делает!
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23.02.2021 11:15 Ответить
шоколадного олигарха, который своей ботвой пытался сбить Байдена во время выборов послал на йух.
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23.02.2021 11:25 Ответить
дядя, ты дурак?
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23.02.2021 11:28 Ответить
ти ще зебіла таке запитуєш?
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23.02.2021 11:31 Ответить
Eugene Strashko - це, видать, кандидат в ботву подлякову. Можливо, ще не на з/п; аматор, скоріш за все. Сере брехнею, і сере; причому врозріз з методичками, які роздані платним ботам.
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23.02.2021 11:35 Ответить
Нова адміністрація США поставила українській владі чотири питання, які стосувалися, зокрема, розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського і керівництва Національного антикорупційного бюро України. Ні питання, ні вимог стосовно санкцій до Медведчука нова американська адміністрація перед Зеленським не ставила.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко.
На питання, чи були санкції української влади проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука запроваджені під впливом США, Луценко відповів:
"Я користуюся розмовами з різними людьми, що перебувають всередині влади, серед депутатів, моя інформація може бути не повністю точною, але думаю, що на цей момент вона така. Американці справді поставили чотири питання українській владі, це неофіційно, не якийсь ультиматум або письмова вимога. Були поставлені питання стосовно ізоляції осіб, які перебувають під американськими санкціями, і ця проблема була знята (пригадуєте Дубінського і Деркача?). Іншим питанням було перехід у власність китайців підприємства "Мотор-Січ"; і воно вирішене. Третьою була позиція про недоторканність директора НАБУ Ситника. Четвертим пунктом була вимога активізації розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (і трек з затриманням та оголошенням підозри ексзаступнику Голови ПБ Яценку - з цієї низки). Серед цих чотирьох позицій не було питання санкцій щодо Медведчука і його оточення".
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23.02.2021 11:18 Ответить
колишній генплокулол переказує відомі байки..
плокулола засуньте його назад, де був і сидів мовчки
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23.02.2021 13:04 Ответить
В США началась конфискация имущества Коломойского:

В Кливленде (штат Огайо, США) федеральный судья одобрил продажу бизнес-центра 55 Public Square, который принадлежал компании Optima Ventures, входящей в сферу интересов украинского олигарха Игоря Коломойского. При этом все $17 млн, полученные от сделки, будут перечислены на счет федерального правительства, ведь впоследствии суд может конфисковать эти средств.
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23.02.2021 13:22 Ответить
Ого забегали. Но будем посмотреть не закончится ли это пшиком.
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23.02.2021 11:18 Ответить
Почему нет подозрения главному финансисту терроризма Мертвечуку?
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23.02.2021 11:19 Ответить
Материалы, как всегда, засекречены? Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5696
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23.02.2021 11:22 Ответить
Мощно Зеля наехал на беню коломойского, у адептов секты святого петрика и американских денег подгорает
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23.02.2021 11:23 Ответить
Оце Байден смалить)))
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23.02.2021 11:23 Ответить
Та не за то что шоколадный влез в выборы и своей ботвой пытался сбить Байдена получил полный госдеповский бан. Есть вероятность шо в пятницу Данилов объявит бан рошеновских шоколадных заводов за финансирование терроризма и отгрузку тортов и шоколада в ОРДЛО.
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23.02.2021 11:30 Ответить
,,,,,,,,,, ось тобі трохи ком, бо ніхріна не зрозуміло.
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23.02.2021 11:55 Ответить
исполнители это, конечно, хорошо. но когда будем лохматить бородатую бабушку?
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23.02.2021 11:24 Ответить
яценками и дубилетами расчищают дорогу до самого Бенциона, и пусть Беня молится, чтобы его судили в Украине, так много взможностей через год-другой , отсидев в платной камере Малюськи, выйти на свободу по состоянию здоровья (Лозинского помните, за убийство?)... Если судить будут в США --- там ему и аминь....
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23.02.2021 12:37 Ответить
Верніть свиноматку Лєру з Лондона. Їй ногу вже пришили, пора в клітку на Лук'янівці.
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23.02.2021 11:25 Ответить
Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1709
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23.02.2021 11:30 Ответить
какую сторону займет дубилет младший? И поможет ли постоянная дубилета? Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7240
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23.02.2021 11:26 Ответить
"в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанной с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней" - я так и знал, что ничего реального дубилету и его замам венедиктова шить не собирается, так, для отвода американских глаз выдумали тему "типа боремся с коррупцией" Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 699 вот увидите, скоро эта тема сойдет на нет, ибо банк тогда еще не был государственным, а то, что такая выплата не была предусмотрета договором - скорее всего субъективное мнение следствия
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23.02.2021 11:29 Ответить
Як і санкції проти спонсорів тероризму козака-медведчука, яких Бенядиктова ЧОМУСЬ не викликає на жоден допит.
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23.02.2021 11:39 Ответить
Как здоровье у Гонтаревой?
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23.02.2021 11:38 Ответить
хорошо, нужно опять ноги поломать
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23.02.2021 12:26 Ответить
Странно. Лохи несли деньги в пирамиду, а виновата почему-то Гонтарева. Ей памятник при жизни нужно ставить за то, что пошла против организаторов таких пирамид. Благодаря Гонтаревой у тебя сейчас существует нормальная банковская система.
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23.02.2021 13:23 Ответить
Финмониторинг это не обязанность Нбу?
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23.02.2021 15:16 Ответить
Обязанность... Так НБУ и закрыло при Гонтаревой уйму недобанков. А с Приватом было немного сложнее, потому что на нем четвертая часть населения страны сидела. Решили не рубить сгоряча. Я до сих пор не могу сказать, правильно ли это было сделано. Но если бы просто закрыли, то воя бы было значительно больше. И скорей всего последствия для экономики были бы более плачевными. Зато количество идиотов бы значительно уменьшилось. А так некоторые до сих пор считают, что Приват разорила Гонтарева.
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23.02.2021 15:23 Ответить
Разорил известно кто, а нбу не знало куда выводятся деньги?
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23.02.2021 16:26 Ответить
А как он мог знать до проведения аудита? В банках же тоже не дурачки работают. НБУ под сотню банков закрыл - это огромный объем работы. Не проверишь же все банки одновременно?
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23.02.2021 16:37 Ответить
Хотя исключать того, что кто-то в руководстве НБУ знал о махинациях, нельзя.
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23.02.2021 16:45 Ответить
Младший, Федоров, Тигипко - сушите сухари!
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23.02.2021 12:02 Ответить
А він родич того дебіла Дубілета, який пропонував ліквідувати спец.зв'язок?
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23.02.2021 12:04 Ответить
Отец, вроде как. И помимо предложения по ликвидации спецсвязи, он еще и является учредителем Монобанка.
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23.02.2021 13:26 Ответить
сынок Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2923
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23.02.2021 13:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=inefDweYZs4
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23.02.2021 16:25 Ответить
Никто никого не посадити.
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23.02.2021 12:07 Ответить
У бородатой бабушки на нервах прекратились месячные... Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8947
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23.02.2021 12:10 Ответить
Начали с хвоста, когда до головы доберутся, у которой яйки в США прищимлены? Когда дядюшка Джо очередной пендель выдаст? 🙂
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23.02.2021 12:28 Ответить
А теперь Коломойский?

Сначала посадили самолет, теперь подозрение прилетело и Дубилету-старшему. НАБУ рулит. Правда, жаль, что Дубилет старший уже успел улететь в Вену.

Был Дубилет-страший недавно в Киеве на вечеринке Монобанка (он там крупнейший акционер), а теперь сидит в Вене и будет явно играть в Фирташа.

И важно понимать, что пока прокуратура пришла с обвинениями по поводу мелочевки. Речь не идет о выводе из банка 5,5 млрд долларов, которые пришлось внести украинским налогоплательщикам. Речь идет о каких-то относительно мелких махинациях перед национализацией. Мелких в масштабах Приватбанка. Потому что в целом речь идет о сумме в 136 млн грн. Если это только для начала - то гуд. Если это «вместо Коломойского», то не гуд.

Да, в свое время Аль-Капоне посадили за мелочь. Но посадили именно Аль-Капоне, а не его консильери. И еще один момент. Аль-Капоне не был должен американский налогоплательщикам около 5% от американского ВВП.

Пока что под прицелом Яценко, который возглавлял корпоративное направление. А 95% корпоративных кредитов Приватбанка - это кредиты своим же. Это те самые выведенные деньги. Согласно отчету Кролл это подразделение работало полностью на обслуживание интересов акционеров. Дубилет-старший, который был главным в банке. И еще одно сотруднице, начальнику департамента.

Важно помнить. Ключевое - это олигархи. Отчет Кролл четко показывает, что в их интересах из банка были выведены 5,5 млрд долларов. Именно они основные фигуры. Именно их активы должны быть проданы, чтобы компенсировать потери украинских налогоплательщиков. Укрнафта, ферросплавные заводы, недвижимость. Есть много активов, которые могут стать приятным дополнение к большой приватизации и найти новых собственников, пополнив таким образом бюджет и дав сигнал инвесторам.

Но да, члены правления Приватбанка соучастники. Трудно представить, что из банка выводят деньги, система работает как пылесос 15 лет подряд, а члены правления не в курсе. Они подписывались под такими действиями. И они должны отвечать. Даже если некоторые из них - кумиры хипстеров. Выход для них - это сделка со следствием. Хотя пока есть подозрение, что Коломойского они боятся больше, чем суда в Украине. И, к сожалению, в Украине пока полностью отсутствует институт репутации. И люди, которые стояли у истоков Приватбанка, которые были соучастниками вывода из банка 5,5 млрд долларов, могут считаться рукопожатными бизнесменами.

Параллельно, идет уже криминальный процесс в США. Против олигархов. И лучшим исходом был бы прямой рейс Киев-Кливленд. Можно на том же самолете, который недавно посадило НАБУ. Все-таки, в американской правосудие верится больше, чем в украинское. К сожалению, украинская Конституция запрещает выдавать своих граждан. Но не запрещает выдавать граждан Израиля, например. И если президент в один момент примет волевое решение и решит кое кого украинского гражданства, хотя бы по причине наличия еще пары гражданств, то никто не сможет остановить самолет с олигархи в его стремлении долететь до американской земли. А спецназ ФБР поможет….

#вголос Sergey Fursa
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23.02.2021 12:33 Ответить
это профанация заплатят символические штрафы и фсе это ж не особо опасный Стерненко.
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23.02.2021 12:52 Ответить
Валерій Прозапас

Так що, таки розкрадали гроші "Приватбанку" менеджери Коломойського, а не Гонтарєва?

Зато як смішно було слухати кварталівську блювоту про "горіла хата", правда?

А тепер уявіть, за таким самим сценарієм абсолютно ВСЕ було спотворено пропагандою.

Ніхто не "наживався на війні", не було ніяких "бариг", "свинарчуків" вигадали продажні журналісті - а народ просто оскотинили телебаченням.

Тепер маємо державний менеджмент під управлінням того ж колективного Коломойського - і відповідні результати.

Але найцікавіше - а що буде, коли з'ясується, що фірми Зеленського таки теж були задіяні в схемах розкрадання "Приватбанку"?

Скаже, "не було ніяких фірм" - і всі знову повірять бубочкє, як гадаєте?
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23.02.2021 13:01 Ответить
"Экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора" - Зеленскому что-то уже сообщили или ещё нет? - Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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23.02.2021 13:24 Ответить
Если это все, то похоже на саботаж. Мелочью пытаются прикрыть серьезные дела о миллиардах убытков.
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23.02.2021 15:47 Ответить
 
 