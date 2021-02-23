Экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора
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Экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и еще двум бывшим должностным лицам этого банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"Генеральным прокурором согласовано сообщение о подозрении трем бывшим должностным лицам ПАО КБ" Приватбанк "в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления "ПриватБанка", который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Благодаря усилиям правоохранителей самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где экс-чиновник был задержан.
Экс-председателю правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица, сообщено о подозрении способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины.
Согласно источникам "УП" речь идет об Александре Дубилете.
Следствием установлено, что в декабре 2016 года трое экс высокопоставленных чиновников банка, осознавая, что ПАО КБ "Приватбанк", с учетом позиции владельцев его существенного участия, в ближайшее время будет признано неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.
Кроме этого, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", которой установлено, что сделки, которые осуществляются со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями.
Для прикрытия растраты денежных средств "Приватбанка" трое экс-чиновников решили придать этим банковским операциям вида законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле поддельное "задним числом", и решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения "О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США" от 2013 года.
Таким образом, подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен.
Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.
Пожалуйста, подождите...
Начинал с ним в качестве бета-тестировщика. В каком то смысле я видел его появление и становление... На мой взгляд, он ТОЧНО не был детищем мухлежа...
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко.
На питання, чи були санкції української влади проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука запроваджені під впливом США, Луценко відповів:
"Я користуюся розмовами з різними людьми, що перебувають всередині влади, серед депутатів, моя інформація може бути не повністю точною, але думаю, що на цей момент вона така. Американці справді поставили чотири питання українській владі, це неофіційно, не якийсь ультиматум або письмова вимога. Були поставлені питання стосовно ізоляції осіб, які перебувають під американськими санкціями, і ця проблема була знята (пригадуєте Дубінського і Деркача?). Іншим питанням було перехід у власність китайців підприємства "Мотор-Січ"; і воно вирішене. Третьою була позиція про недоторканність директора НАБУ Ситника. Четвертим пунктом була вимога активізації розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (і трек з затриманням та оголошенням підозри ексзаступнику Голови ПБ Яценку - з цієї низки). Серед цих чотирьох позицій не було питання санкцій щодо Медведчука і його оточення".
плокулола засуньте його назад, де був і сидів мовчки
В Кливленде (штат Огайо, США) федеральный судья одобрил продажу бизнес-центра 55 Public Square, который принадлежал компании Optima Ventures, входящей в сферу интересов украинского олигарха Игоря Коломойского. При этом все $17 млн, полученные от сделки, будут перечислены на счет федерального правительства, ведь впоследствии суд может конфисковать эти средств.
Сначала посадили самолет, теперь подозрение прилетело и Дубилету-старшему. НАБУ рулит. Правда, жаль, что Дубилет старший уже успел улететь в Вену.
Был Дубилет-страший недавно в Киеве на вечеринке Монобанка (он там крупнейший акционер), а теперь сидит в Вене и будет явно играть в Фирташа.
И важно понимать, что пока прокуратура пришла с обвинениями по поводу мелочевки. Речь не идет о выводе из банка 5,5 млрд долларов, которые пришлось внести украинским налогоплательщикам. Речь идет о каких-то относительно мелких махинациях перед национализацией. Мелких в масштабах Приватбанка. Потому что в целом речь идет о сумме в 136 млн грн. Если это только для начала - то гуд. Если это «вместо Коломойского», то не гуд.
Да, в свое время Аль-Капоне посадили за мелочь. Но посадили именно Аль-Капоне, а не его консильери. И еще один момент. Аль-Капоне не был должен американский налогоплательщикам около 5% от американского ВВП.
Пока что под прицелом Яценко, который возглавлял корпоративное направление. А 95% корпоративных кредитов Приватбанка - это кредиты своим же. Это те самые выведенные деньги. Согласно отчету Кролл это подразделение работало полностью на обслуживание интересов акционеров. Дубилет-старший, который был главным в банке. И еще одно сотруднице, начальнику департамента.
Важно помнить. Ключевое - это олигархи. Отчет Кролл четко показывает, что в их интересах из банка были выведены 5,5 млрд долларов. Именно они основные фигуры. Именно их активы должны быть проданы, чтобы компенсировать потери украинских налогоплательщиков. Укрнафта, ферросплавные заводы, недвижимость. Есть много активов, которые могут стать приятным дополнение к большой приватизации и найти новых собственников, пополнив таким образом бюджет и дав сигнал инвесторам.
Но да, члены правления Приватбанка соучастники. Трудно представить, что из банка выводят деньги, система работает как пылесос 15 лет подряд, а члены правления не в курсе. Они подписывались под такими действиями. И они должны отвечать. Даже если некоторые из них - кумиры хипстеров. Выход для них - это сделка со следствием. Хотя пока есть подозрение, что Коломойского они боятся больше, чем суда в Украине. И, к сожалению, в Украине пока полностью отсутствует институт репутации. И люди, которые стояли у истоков Приватбанка, которые были соучастниками вывода из банка 5,5 млрд долларов, могут считаться рукопожатными бизнесменами.
Параллельно, идет уже криминальный процесс в США. Против олигархов. И лучшим исходом был бы прямой рейс Киев-Кливленд. Можно на том же самолете, который недавно посадило НАБУ. Все-таки, в американской правосудие верится больше, чем в украинское. К сожалению, украинская Конституция запрещает выдавать своих граждан. Но не запрещает выдавать граждан Израиля, например. И если президент в один момент примет волевое решение и решит кое кого украинского гражданства, хотя бы по причине наличия еще пары гражданств, то никто не сможет остановить самолет с олигархи в его стремлении долететь до американской земли. А спецназ ФБР поможет….
#вголос Sergey Fursa
Так що, таки розкрадали гроші "Приватбанку" менеджери Коломойського, а не Гонтарєва?
Зато як смішно було слухати кварталівську блювоту про "горіла хата", правда?
А тепер уявіть, за таким самим сценарієм абсолютно ВСЕ було спотворено пропагандою.
Ніхто не "наживався на війні", не було ніяких "бариг", "свинарчуків" вигадали продажні журналісті - а народ просто оскотинили телебаченням.
Тепер маємо державний менеджмент під управлінням того ж колективного Коломойського - і відповідні результати.
Але найцікавіше - а що буде, коли з'ясується, що фірми Зеленського таки теж були задіяні в схемах розкрадання "Приватбанку"?
Скаже, "не було ніяких фірм" - і всі знову повірять бубочкє, як гадаєте?
На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.