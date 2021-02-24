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Новини Політика України
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Ткаченко Олександр (325) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко

Через 2 тижні після блокування каналів "112 Україна", NewsOne та Zik зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Медіахолдинг "Новини". Статутний капітал - 100 грн.

Про це пише у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Заборонена "Трійка Медведчука", що називала себе "Медіахолдинг "Новини" натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали", - написав Ткаченко.

За його інформацією, зареєстровано це ТОВ 18 лютого – "буквально за два тижні після блокування цих антиукраїнських пропагандистських каналів в українському ефірі". Засновниками нового ТОВ є 100 осіб, кожен з них вклав у створення нової організації по 1 гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ "Медіахолдинг "Новини" – 100 грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників (оновлено)

"Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже, й увага з боку держави до їхньої "діяльності"" , - зазначив Ткаченко.

Він також запропонував ознайомитися з переліком 100 осіб, які вклали по 1 грн в статутний капітал ТОВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук


"Шукайте знайомі прізвища серед "акціонерів". Але як зі статутним капіталом у 100 грн. можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство – питання риторичне", - підсумував міністр.

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Топ коментарі
+54
Кто бы сомневался. Я думаю это было просчитано еще до того как.Главное большой типа патриотический пук. Зеленский его сделал.
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24.02.2021 01:24
+29
Дайте им сотку и пусть едут на родину к родным березкам.
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24.02.2021 01:19
+26
Медведчуківскі канали закривались з метою створення медійного фону для закриття каналу "Прямий". Оскільки із закриттям "Прямого" стався конфуз, потреба у ліквідації каналів кума путіна відпала.

Санкції проти медведчука і шарія введені на три роки, до кінця каденції Зеленського. Кримінальні справи не відкриваються, що свідчить про те, що вводились вони з метою переорієнтації електорату медведчука і шарія на Бойка для того, щоб дати йому можливість обійти Порошенка у вийти у другий тур із Зеленським.

Прорашистське електоральне поле зачищається під Бойка. На українське патріотичне поле на додачу до старих Тимошенко, Ляшко, Кошулинський додаються Гройсман, Кличко, Притула, не виключено що тепер і Стерненко. І всі разом будуть гризти з усіх боків Порошенка. Вава і собі міриться щось вгризти під виглядом "патріота-державника", образ якого йому зараз ліплять. Правда образ патріота-державника до нього тулиться так, як до корови сідло.
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24.02.2021 02:11
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Дайте им сотку и пусть едут на родину к родным березкам.
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24.02.2021 01:19 Відповісти
Спектакль для зебанутых !😹 Зеленский с большого бодуна , вдруг , превратился в «государственного деятеля « и борцуна с террористами -коллаборантами ! В это могли поверить только те , кто верил в голобородько -велосипедиста 😂
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24.02.2021 16:10 Відповісти
«Нет у вас методов против Кости Сапрыкина».(с)
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24.02.2021 01:21 Відповісти
Кто бы сомневался. Я думаю это было просчитано еще до того как.Главное большой типа патриотический пук. Зеленский его сделал.
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24.02.2021 01:24 Відповісти
І ПІД ШУМОК ЗЕ ЗАКРИВ СТЕРНЕНКА А СЕПАРИ БУДУТЬ ВІЩАТЬ, ПОКИ БУДУТЬ СЛУГИ.
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24.02.2021 08:59 Відповісти
Ну пока что никто никого не закрыл. Кроме того, я не удивлюсь, если Зеля амнистирует Стерненко. Как раз тогда получится создать нужную картинку: судьи плохие, а Зеля - хороший.
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24.02.2021 09:59 Відповісти
сизо это не тюрьма ?
клован штопаный гандон при аваковской опг
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24.02.2021 10:04 Відповісти
Гандон, но может выйти после этой истории белым и пушистым.
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24.02.2021 10:54 Відповісти
білим він вже не вийде ні при яких розкладах.
Хіба що роздягне мертвечука до нитки, але ж ми знаємо, що такого не буде
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24.02.2021 13:24 Відповісти
Вы недооцениваете "мудрости" нашего нарида. У него память, как у рыбок.
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24.02.2021 15:54 Відповісти
Не надейтеся на амнистию. Даже и если так, то на него ещё собираются навесить убийство и наркотики. Портняжки не успокоятся.
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24.02.2021 21:21 Відповісти
Люди забувають що в Медведчука ще є ;1+1;.
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24.02.2021 06:13 Відповісти
Там несколько другая специализация- одни по якобы гражданской войне,другие по совкодрочерству,третьи по" мощи империи" и т.д.
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24.02.2021 08:11 Відповісти
Одна надія на те, що їм або не дадуть ліцензію на ефірне мовлення (якщо дадуть, то значить це сумісно з Зє спланована акція на підняття рейтингів) або провайдери не захочуть з ними мати справи.
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24.02.2021 08:48 Відповісти
Какие настырные.
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24.02.2021 01:21 Відповісти
Санкции и блокировка каналов уже закончились? Ребята таки решили "подергать киску за усы"? Ну что ж в добрый путь.
Ау СБУ вы где лошары, это ж ваша работа.
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24.02.2021 01:25 Відповісти
Зеля и его шобла отказываются открывать дело по УК против Медведчука.

Вообще непонятно, какие санкции против него могут быть, если у зеленых есть инфа по финансированию терроризма, то должны открывать уголовное дело, если нет, то санкции так же пойдут лесом.

А сейчас выглядит так как будто зеля пытается подогреть рейтинг и не более
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24.02.2021 08:41 Відповісти
На мій погляд має бути 111 стаття

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.А зешмаркля ворог, навмисне імітує діяльність та робить вигляд що він шось робить на благо України.
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24.02.2021 10:27 Відповісти
То все так ,але строки і види покарання потрібно брати для совків - совєцькі ,для зрадників - расіянські,а там як не помиляюсь за подібне від 25 дають
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24.02.2021 20:13 Відповісти
их в дверь...они в окно. Ну и ладно. Вещают себе фэйки...дык и все знают, что это фэйки. Развлекаловка. Не так ли?
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24.02.2021 01:28 Відповісти
Господи, почему медведчук жив, а Стус - нет...
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24.02.2021 01:29 Відповісти
Исключительно благодаря нам с вами.
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24.02.2021 01:42 Відповісти
всем по
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24.02.2021 01:54 Відповісти
Ну шо !? Как я и говорил - концерт Квартала окончен ... пошли титры..все остались довольны!!! Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5180
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24.02.2021 01:29 Відповісти
Отсеченная "канальная мошонка" мертветчука изменилась в размере - усохла до трёх 0. Надо было прижечь "место".
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24.02.2021 01:37 Відповісти
клоун
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24.02.2021 01:56 Відповісти
Зеушеску))))
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24.02.2021 02:02 Відповісти
Вальдемар Каддафович Лохошеску
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24.02.2021 04:55 Відповісти
..42-й))
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24.02.2021 06:47 Відповісти
шут гороховый
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24.02.2021 21:03 Відповісти
развод лохов удался
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24.02.2021 01:55 Відповісти
в тому й то проблема.
Садити їх потрібно за усією строгістю Закону.
Але, видать, не назбирали доказухи...
А Петру тут дорікали, що це він їх не розігнав нахер! Хоча: того часу вони куди тихіше сиділи в своїх норах; тільки зрідка висовувались...
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24.02.2021 01:56 Відповісти
По ходу нада как в Китае 10тыс по суду расстрелять тогда начнутся реформы.
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24.02.2021 02:04 Відповісти
Китай-тоталитарное брехливое государство с мафией во главе.
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24.02.2021 08:15 Відповісти
Или как при Сталине. Надо строчить доносы.
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24.02.2021 08:49 Відповісти
Медведчуківскі канали закривались з метою створення медійного фону для закриття каналу "Прямий". Оскільки із закриттям "Прямого" стався конфуз, потреба у ліквідації каналів кума путіна відпала.

Санкції проти медведчука і шарія введені на три роки, до кінця каденції Зеленського. Кримінальні справи не відкриваються, що свідчить про те, що вводились вони з метою переорієнтації електорату медведчука і шарія на Бойка для того, щоб дати йому можливість обійти Порошенка у вийти у другий тур із Зеленським.

Прорашистське електоральне поле зачищається під Бойка. На українське патріотичне поле на додачу до старих Тимошенко, Ляшко, Кошулинський додаються Гройсман, Кличко, Притула, не виключено що тепер і Стерненко. І всі разом будуть гризти з усіх боків Порошенка. Вава і собі міриться щось вгризти під виглядом "патріота-державника", образ якого йому зараз ліплять. Правда образ патріота-державника до нього тулиться так, як до корови сідло.
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24.02.2021 02:11 Відповісти
Порох підтримав Стерененка, хоча міг би цього спокійно не робити. Бо Сергій бажав смерті Петру. Порошенку потрібно очолити протестний рух. Це гарантує перемогу на дострокових виборах.
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24.02.2021 11:49 Відповісти
А чи не ліпить у такий спосіб клоун зі Стерненка нового лідера патріотичних сил для відтягування голосів у Порошенка? Побачимо як він вийде з тюрми.
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24.02.2021 12:10 Відповісти
може і ліпить але із Стерненка Президент не вийде.
Принаймні поки що
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24.02.2021 13:27 Відповісти
"Але як зі статутним капіталом у 100 грн. можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство - питання риторичне.",-повідомив екс-менеджер ЗБИТКОВОГО телеканалу....
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24.02.2021 02:18 Відповісти
Уставной капитал - 100 грн.

...
Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1148 Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9833
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24.02.2021 02:22 Відповісти
Так я за свои 200 грн. забью вообще все Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7135
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24.02.2021 08:16 Відповісти
І кіло мяса не куплять. Навіть сухарів на день для сотні рил не вистачить. А це ж не їхній харч.
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24.02.2021 21:24 Відповісти
ооо дупа кацапа - гарна назва для такої помийки !
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24.02.2021 02:23 Відповісти
Три дупи - якраз О, О і ще О.
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24.02.2021 02:25 Відповісти
Хм-м-м-м-м... То це аж три пляшки треба. Чи вони знову зекономлять: одну пляшку на трьох. Ну, щоб традиційно було. І зкріпно.
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24.02.2021 02:33 Відповісти
Сообразят на трьох, як у них кажуть.
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24.02.2021 03:07 Відповісти
Властиво. Це ж так зкріпно Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7235 .
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24.02.2021 03:23 Відповісти
ООО - Общество Очень Ограниченных.
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24.02.2021 11:47 Відповісти
значит хреновенькие санкции
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24.02.2021 02:30 Відповісти
А краще дати їм сільодку.
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24.02.2021 02:49 Відповісти
Уставной капитал кооператива Озеро был 44 000 ржублей Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5461
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24.02.2021 04:12 Відповісти
Приборкати Гідру: Як протистояти інформаційній агресії Кремля?

Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6013
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24.02.2021 06:09 Відповісти
Оригіна - Читати!
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24.02.2021 06:13 Відповісти
я же говорил, что вся эта "патриотическая" истерия ******* с закрытием телепомоек была исключительно для хайпа, чтобы поднять его падаюший рейтинг. Ведь у любого здравомыслящего чела возникают вопросы: если мертведчук спонсор террористов - то почему он не в сизо? Если у него есть труба, по почему она не национализирована? Если зедебил борется с фашистской пропагандой, то почему не закрыт наш и срана.юа?!
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24.02.2021 06:12 Відповісти
дайте йому 100 днів! Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 850
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24.02.2021 13:28 Відповісти
К стенке, говнюков! А Медведку -ПОВЕСИТЬ у ЖД вокзала на фонарном столбе. И чтоб вороны его клевали в его бельма.
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24.02.2021 06:19 Відповісти
Отравятся-птичек жалко.... Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9799
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24.02.2021 08:18 Відповісти
обычное поведение кацапов не пускают в двери они лезут в окно! Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1938
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24.02.2021 06:41 Відповісти
Вопрос в другом, месте как Минюст их зарегистрировал зная что они под санкциями
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24.02.2021 07:28 Відповісти
весь ютуб напичкан рекламой этих помойных каналов...жаль что там их не блокируют
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24.02.2021 07:41 Відповісти
Многоходовочка неЛоха?
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24.02.2021 07:44 Відповісти
Закон про колаборацію,справжня судова реформа,потужна контрпропаганда-ліки від кацапського спрута в Україні.
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24.02.2021 08:12 Відповісти
В Голобородька поверили в санкции тоже, уставной капитал два пива и орешки.
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24.02.2021 08:23 Відповісти
Новый холдинг не финансировал террористов, среди учредителей нет медведчуков и пособников! Значит юридически они чисты.
Финансирование?
Панама нам дружественная страна. Вот они и закупают контент холдинга. Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6293
P.S. В панаме "окопался" не только Шоколадный наш.
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24.02.2021 08:43 Відповісти
В Панаме закопался генитальный" юрист Портнов, против которого там открыли дело.
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24.02.2021 10:09 Відповісти
Портянкин уже хотел в Панаме забрать исковое заявление - не дали.
Чем закончилось - никто не знает?
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24.02.2021 12:15 Відповісти
Правоохранительные органы Панамы открывали дело против самого Портянки.
Чем закончилось, не знаю.
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24.02.2021 12:18 Відповісти
ВИДНО ЧТО ДЕБИЛЫ ПОЛНЫЕ )))
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24.02.2021 08:46 Відповісти
Багатоголова гідра! Три голови відрубали, виросла нова. Ну що ж, треба боротись із новою...Це кацапи, вони по-доброму ніколи від нас не відстануть.Борітеся - поборете...
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24.02.2021 08:58 Відповісти
Та ніхто з ними не боровся! То все шоу, пілять!
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24.02.2021 09:24 Відповісти
От тобі і санкції, от тобі і все. Воно взяло спокійно нову помийку створило
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24.02.2021 09:04 Відповісти
А тепер то ООО вже без Козака відкриє ті самі канали. І в результаті Бубочка в черговий раз обісралось. А скільки шуму, скільки звіздьожу. Зебіли, а вам, до речі, про то відразу говорили, а ви Бубочка, Бубочка... Придурки.
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24.02.2021 09:23 Відповісти
Посадить мертвейчука за помощь террористам и дело с концом!!!
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24.02.2021 09:37 Відповісти
ТО есть зеля просто поднял их рейтинг...
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24.02.2021 09:49 Відповісти
Да чтоб Зеленский сам поднял на Медведчука руку?! Да ни в жисть!
Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 12
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24.02.2021 10:08 Відповісти
"Шукайте знайомі прізвища серед "акціонерів" - Ткаченко
Пошукав. Знайшов там Руслана Коцабу та Піховшека - двох відомих українофобів. Хто би сумнівався.
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24.02.2021 10:14 Відповісти
Ще й совкодрочер Єгор Бенкендорф. З тієї ж когорти, що й преЗЕдент, Бужанський, Татаров...
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24.02.2021 10:16 Відповісти
Просте пояснення для лохторату: бачите, ми хотіли зробити це, на відміну від бездіяльного Порошенка, але не вийшло - але ми, хоча б спробували. Лохторат повірить.
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24.02.2021 10:16 Відповісти
Вже є Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4738

Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7852 Tierre

Мєртведчуківські підприємства одним махом закрити важко - он твій юлюблений олігарх за 5 років навіть не намагався цього зробити - при ньому Мертведчук тільки набрав оборотів. Тому знищити його бізнес-імперію одним махом неможливо - але перші кроки зроблено.
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24.02.2021 13:33 Відповісти
Лишнее доказательство того, что зе!лины т.н. "санкции"- чистой воды фикция. Их придумали политтехнологи типа вОЛОШИНА, чтобы подтянуть упавший на пол шестого рейтинг ВАЗа.
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24.02.2021 10:29 Відповісти
Наш враг (рф/москальщина) прекрасно осознает всю важность наличия и необходимость задействования в Украине информационного оружия массового поражения, которым являются теле-помойки медведчука и козака.
И они приложат все усилия для возобновления зомбирования части наших граждан, это критически важно для врага.
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24.02.2021 11:46 Відповісти
Закроете и новое, в чем проблема? Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 739
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24.02.2021 12:19 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5098
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24.02.2021 12:22 Відповісти
Ось тобі, Гапко, й шпак!(с). Я не вангувала, але казала: не дуже радійте тим закриттям та санкціям, бо за медведчуком зграя грамотних гравців. На жаль. А у Зе перукарі та весільні фотографи. (((
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24.02.2021 12:32 Відповісти
100 РОКІВ ТЮРМИ НА ВСІХ "УСТАНОВЩІКОВ" Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3693
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24.02.2021 14:53 Відповісти
С таким уставным капиталом может быть только Общество Отца Онуфрия.
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24.02.2021 21:27 Відповісти
Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4291
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25.02.2021 00:08 Відповісти
Працівники медіахолдингу Козака створюють свій канал на базі львівського «Першого незалежного»Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8506

Власні джерела «Детектор медіа» повідомляють, що новий канал, який планують запускати колишні співробітники ZIK, NewsOne и «112», вже створюється на базі регіонального львівського каналу «Перший незалежний». Запуск планується в квітні 2021 року. За їхніми даними, канал вже готує рекламну кампанію та планує почати роботу в квітні.
Джерела «Детектора медіа» на доказ своїх слів надали рекламні макети нового каналу за участю співробітників холдингу «Новини», що припинив мовлення через санкції, - ведучих Анастасії Дайнод та Надії Сасс.
Роман Любицький, власник ТОВ «Тайм медіа», якому належить канал «Перший незалежний», в розмові з «Детектором медіа» не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що більше року шукає покупців для свого каналу. Юрист, ім'я якого Любицький не назвав, шукає нового покупця - і діє за дорученням, яке Любицький на нього оформив: «Я зараз не можу надати коментар - я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації», - повідомив Любицький. Раніше Любицький був директором телеканалу ZIK, до переходу його у власність Тараса Козака.
Два непов'язаних між собою джерела «Детектора медіа» не тільки підтвердили інформацію про створення нового каналу на основі «Першого незалежного», а й повідомили, що керувати його створенням буде телепродюсер Олексій Семенов, який раніше був продюсером «112 Україна» (2013-2014), NewsOne (2015-2017), Прямого каналу (2017-2019), а потім очолив медіахолдинг «Новини», який створив Тарас Козак. Олексій Семенов, Єгор Бенкендорф та Артем Марчевський не відповіли на запит «Детектора медіа» на момент публікації матеріалу.
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25.02.2021 07:42 Відповісти
 
 