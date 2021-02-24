Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Через 2 тижні після блокування каналів "112 Україна", NewsOne та Zik зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Медіахолдинг "Новини". Статутний капітал - 100 грн.
Про це пише у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Заборонена "Трійка Медведчука", що називала себе "Медіахолдинг "Новини" натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали", - написав Ткаченко.
За його інформацією, зареєстровано це ТОВ 18 лютого – "буквально за два тижні після блокування цих антиукраїнських пропагандистських каналів в українському ефірі". Засновниками нового ТОВ є 100 осіб, кожен з них вклав у створення нової організації по 1 гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ "Медіахолдинг "Новини" – 100 грн.
"Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже, й увага з боку держави до їхньої "діяльності"" , - зазначив Ткаченко.
Він також запропонував ознайомитися з переліком 100 осіб, які вклали по 1 грн в статутний капітал ТОВ.
"Шукайте знайомі прізвища серед "акціонерів". Але як зі статутним капіталом у 100 грн. можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство – питання риторичне", - підсумував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
клован штопаный гандон при аваковской опг
Хіба що роздягне мертвечука до нитки, але ж ми знаємо, що такого не буде
Ау СБУ вы где лошары, это ж ваша работа.
Вообще непонятно, какие санкции против него могут быть, если у зеленых есть инфа по финансированию терроризма, то должны открывать уголовное дело, если нет, то санкции так же пойдут лесом.
А сейчас выглядит так как будто зеля пытается подогреть рейтинг и не более
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.А зешмаркля ворог, навмисне імітує діяльність та робить вигляд що він шось робить на благо України.
Садити їх потрібно за усією строгістю Закону.
Але, видать, не назбирали доказухи...
А Петру тут дорікали, що це він їх не розігнав нахер! Хоча: того часу вони куди тихіше сиділи в своїх норах; тільки зрідка висовувались...
Санкції проти медведчука і шарія введені на три роки, до кінця каденції Зеленського. Кримінальні справи не відкриваються, що свідчить про те, що вводились вони з метою переорієнтації електорату медведчука і шарія на Бойка для того, щоб дати йому можливість обійти Порошенка у вийти у другий тур із Зеленським.
Прорашистське електоральне поле зачищається під Бойка. На українське патріотичне поле на додачу до старих Тимошенко, Ляшко, Кошулинський додаються Гройсман, Кличко, Притула, не виключено що тепер і Стерненко. І всі разом будуть гризти з усіх боків Порошенка. Вава і собі міриться щось вгризти під виглядом "патріота-державника", образ якого йому зараз ліплять. Правда образ патріота-державника до нього тулиться так, як до корови сідло.
Принаймні поки що
...
Финансирование?
Панама нам дружественная страна. Вот они и закупают контент холдинга.
P.S. В панаме "окопался" не только Шоколадный наш.
Чем закончилось - никто не знает?
Чем закончилось, не знаю.
Пошукав. Знайшов там Руслана Коцабу та Піховшека - двох відомих українофобів. Хто би сумнівався.
Tierre
Мєртведчуківські підприємства одним махом закрити важко - он твій юлюблений олігарх за 5 років навіть не намагався цього зробити - при ньому Мертведчук тільки набрав оборотів. Тому знищити його бізнес-імперію одним махом неможливо - але перші кроки зроблено.
И они приложат все усилия для возобновления зомбирования части наших граждан, это критически важно для врага.
Слава Україні!
Власні джерела «Детектор медіа» повідомляють, що новий канал, який планують запускати колишні співробітники ZIK, NewsOne и «112», вже створюється на базі регіонального львівського каналу «Перший незалежний». Запуск планується в квітні 2021 року. За їхніми даними, канал вже готує рекламну кампанію та планує почати роботу в квітні.
Джерела «Детектора медіа» на доказ своїх слів надали рекламні макети нового каналу за участю співробітників холдингу «Новини», що припинив мовлення через санкції, - ведучих Анастасії Дайнод та Надії Сасс.
Роман Любицький, власник ТОВ «Тайм медіа», якому належить канал «Перший незалежний», в розмові з «Детектором медіа» не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що більше року шукає покупців для свого каналу. Юрист, ім'я якого Любицький не назвав, шукає нового покупця - і діє за дорученням, яке Любицький на нього оформив: «Я зараз не можу надати коментар - я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації», - повідомив Любицький. Раніше Любицький був директором телеканалу ZIK, до переходу його у власність Тараса Козака.
Два непов'язаних між собою джерела «Детектора медіа» не тільки підтвердили інформацію про створення нового каналу на основі «Першого незалежного», а й повідомили, що керувати його створенням буде телепродюсер Олексій Семенов, який раніше був продюсером «112 Україна» (2013-2014), NewsOne (2015-2017), Прямого каналу (2017-2019), а потім очолив медіахолдинг «Новини», який створив Тарас Козак. Олексій Семенов, Єгор Бенкендорф та Артем Марчевський не відповіли на запит «Детектора медіа» на момент публікації матеріалу.