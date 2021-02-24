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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Ткаченко Александр (429) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко

Через 2 недели после блокировки каналов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг "Новости". Уставной капитал - 100 грн.

Об этом пишет в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Запрещенная "Тройка Медведчука", называвшая себя "Медиахолдинг "Новости", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", - написал Ткаченко.

По его информации, зарегистрирована эта ООО 18 февраля – "буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире". Учредителями нового ООО являются 100 человек, каждый из которых вложил в создание новой организации по 1 гривне. Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" - 100 грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его соратников (обновлено)

"Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ОООшек за 100 гривен не делай - суть не меняется, а значит, и внимание со стороны государства к их "деятельности", - отметил Ткаченко.

Он также предложил ознакомиться с перечнем 100 человек, вложивших по 1 грн в уставный капитал ООО.

Также на Цензор.НЕТ: "Санкции против меня и моей семьи - незаконны. Зеленский ударил по самому дорогому, но я не сбегу", - Медведчук

"Ищите знакомые фамилии среди "акционеров". Но как с уставным капиталом в 100 грн. можно финансировать заранее нерентабельное предприятие - вопрос риторический", - подытожил министр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+54
Кто бы сомневался. Я думаю это было просчитано еще до того как.Главное большой типа патриотический пук. Зеленский его сделал.
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24.02.2021 01:24
+29
Дайте им сотку и пусть едут на родину к родным березкам.
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24.02.2021 01:19
+26
Медведчуківскі канали закривались з метою створення медійного фону для закриття каналу "Прямий". Оскільки із закриттям "Прямого" стався конфуз, потреба у ліквідації каналів кума путіна відпала.

Санкції проти медведчука і шарія введені на три роки, до кінця каденції Зеленського. Кримінальні справи не відкриваються, що свідчить про те, що вводились вони з метою переорієнтації електорату медведчука і шарія на Бойка для того, щоб дати йому можливість обійти Порошенка у вийти у другий тур із Зеленським.

Прорашистське електоральне поле зачищається під Бойка. На українське патріотичне поле на додачу до старих Тимошенко, Ляшко, Кошулинський додаються Гройсман, Кличко, Притула, не виключено що тепер і Стерненко. І всі разом будуть гризти з усіх боків Порошенка. Вава і собі міриться щось вгризти під виглядом "патріота-державника", образ якого йому зараз ліплять. Правда образ патріота-державника до нього тулиться так, як до корови сідло.
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24.02.2021 02:11
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Правила форума Совет форумчан
Дайте им сотку и пусть едут на родину к родным березкам.
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24.02.2021 01:19 Ответить
Спектакль для зебанутых !😹 Зеленский с большого бодуна , вдруг , превратился в «государственного деятеля « и борцуна с террористами -коллаборантами ! В это могли поверить только те , кто верил в голобородько -велосипедиста 😂
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24.02.2021 16:10 Ответить
«Нет у вас методов против Кости Сапрыкина».(с)
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24.02.2021 01:21 Ответить
Кто бы сомневался. Я думаю это было просчитано еще до того как.Главное большой типа патриотический пук. Зеленский его сделал.
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24.02.2021 01:24 Ответить
І ПІД ШУМОК ЗЕ ЗАКРИВ СТЕРНЕНКА А СЕПАРИ БУДУТЬ ВІЩАТЬ, ПОКИ БУДУТЬ СЛУГИ.
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24.02.2021 08:59 Ответить
Ну пока что никто никого не закрыл. Кроме того, я не удивлюсь, если Зеля амнистирует Стерненко. Как раз тогда получится создать нужную картинку: судьи плохие, а Зеля - хороший.
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24.02.2021 09:59 Ответить
сизо это не тюрьма ?
клован штопаный гандон при аваковской опг
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24.02.2021 10:04 Ответить
Гандон, но может выйти после этой истории белым и пушистым.
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24.02.2021 10:54 Ответить
білим він вже не вийде ні при яких розкладах.
Хіба що роздягне мертвечука до нитки, але ж ми знаємо, що такого не буде
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24.02.2021 13:24 Ответить
Вы недооцениваете "мудрости" нашего нарида. У него память, как у рыбок.
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24.02.2021 15:54 Ответить
Не надейтеся на амнистию. Даже и если так, то на него ещё собираются навесить убийство и наркотики. Портняжки не успокоятся.
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24.02.2021 21:21 Ответить
Люди забувають що в Медведчука ще є ;1+1;.
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24.02.2021 06:13 Ответить
Там несколько другая специализация- одни по якобы гражданской войне,другие по совкодрочерству,третьи по" мощи империи" и т.д.
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24.02.2021 08:11 Ответить
Одна надія на те, що їм або не дадуть ліцензію на ефірне мовлення (якщо дадуть, то значить це сумісно з Зє спланована акція на підняття рейтингів) або провайдери не захочуть з ними мати справи.
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24.02.2021 08:48 Ответить
Какие настырные.
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24.02.2021 01:21 Ответить
Санкции и блокировка каналов уже закончились? Ребята таки решили "подергать киску за усы"? Ну что ж в добрый путь.
Ау СБУ вы где лошары, это ж ваша работа.
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24.02.2021 01:25 Ответить
Зеля и его шобла отказываются открывать дело по УК против Медведчука.

Вообще непонятно, какие санкции против него могут быть, если у зеленых есть инфа по финансированию терроризма, то должны открывать уголовное дело, если нет, то санкции так же пойдут лесом.

А сейчас выглядит так как будто зеля пытается подогреть рейтинг и не более
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24.02.2021 08:41 Ответить
На мій погляд має бути 111 стаття

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.А зешмаркля ворог, навмисне імітує діяльність та робить вигляд що він шось робить на благо України.
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24.02.2021 10:27 Ответить
То все так ,але строки і види покарання потрібно брати для совків - совєцькі ,для зрадників - расіянські,а там як не помиляюсь за подібне від 25 дають
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24.02.2021 20:13 Ответить
их в дверь...они в окно. Ну и ладно. Вещают себе фэйки...дык и все знают, что это фэйки. Развлекаловка. Не так ли?
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24.02.2021 01:28 Ответить
Господи, почему медведчук жив, а Стус - нет...
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24.02.2021 01:29 Ответить
Исключительно благодаря нам с вами.
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24.02.2021 01:42 Ответить
всем по
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24.02.2021 01:54 Ответить
Ну шо !? Как я и говорил - концерт Квартала окончен ... пошли титры..все остались довольны!!! Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5180
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24.02.2021 01:29 Ответить
Отсеченная "канальная мошонка" мертветчука изменилась в размере - усохла до трёх 0. Надо было прижечь "место".
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24.02.2021 01:37 Ответить
клоун
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24.02.2021 01:56 Ответить
Зеушеску))))
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24.02.2021 02:02 Ответить
Вальдемар Каддафович Лохошеску
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24.02.2021 04:55 Ответить
..42-й))
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24.02.2021 06:47 Ответить
шут гороховый
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24.02.2021 21:03 Ответить
развод лохов удался
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24.02.2021 01:55 Ответить
в тому й то проблема.
Садити їх потрібно за усією строгістю Закону.
Але, видать, не назбирали доказухи...
А Петру тут дорікали, що це він їх не розігнав нахер! Хоча: того часу вони куди тихіше сиділи в своїх норах; тільки зрідка висовувались...
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24.02.2021 01:56 Ответить
По ходу нада как в Китае 10тыс по суду расстрелять тогда начнутся реформы.
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24.02.2021 02:04 Ответить
Китай-тоталитарное брехливое государство с мафией во главе.
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24.02.2021 08:15 Ответить
Или как при Сталине. Надо строчить доносы.
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24.02.2021 08:49 Ответить
Медведчуківскі канали закривались з метою створення медійного фону для закриття каналу "Прямий". Оскільки із закриттям "Прямого" стався конфуз, потреба у ліквідації каналів кума путіна відпала.

Санкції проти медведчука і шарія введені на три роки, до кінця каденції Зеленського. Кримінальні справи не відкриваються, що свідчить про те, що вводились вони з метою переорієнтації електорату медведчука і шарія на Бойка для того, щоб дати йому можливість обійти Порошенка у вийти у другий тур із Зеленським.

Прорашистське електоральне поле зачищається під Бойка. На українське патріотичне поле на додачу до старих Тимошенко, Ляшко, Кошулинський додаються Гройсман, Кличко, Притула, не виключено що тепер і Стерненко. І всі разом будуть гризти з усіх боків Порошенка. Вава і собі міриться щось вгризти під виглядом "патріота-державника", образ якого йому зараз ліплять. Правда образ патріота-державника до нього тулиться так, як до корови сідло.
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24.02.2021 02:11 Ответить
Порох підтримав Стерененка, хоча міг би цього спокійно не робити. Бо Сергій бажав смерті Петру. Порошенку потрібно очолити протестний рух. Це гарантує перемогу на дострокових виборах.
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24.02.2021 11:49 Ответить
А чи не ліпить у такий спосіб клоун зі Стерненка нового лідера патріотичних сил для відтягування голосів у Порошенка? Побачимо як він вийде з тюрми.
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24.02.2021 12:10 Ответить
може і ліпить але із Стерненка Президент не вийде.
Принаймні поки що
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24.02.2021 13:27 Ответить
"Але як зі статутним капіталом у 100 грн. можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство - питання риторичне.",-повідомив екс-менеджер ЗБИТКОВОГО телеканалу....
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24.02.2021 02:18 Ответить
Уставной капитал - 100 грн.

...
Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1148 Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9833
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24.02.2021 02:22 Ответить
Так я за свои 200 грн. забью вообще все Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7135
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24.02.2021 08:16 Ответить
І кіло мяса не куплять. Навіть сухарів на день для сотні рил не вистачить. А це ж не їхній харч.
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24.02.2021 21:24 Ответить
ооо дупа кацапа - гарна назва для такої помийки !
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24.02.2021 02:23 Ответить
Три дупи - якраз О, О і ще О.
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24.02.2021 02:25 Ответить
Хм-м-м-м-м... То це аж три пляшки треба. Чи вони знову зекономлять: одну пляшку на трьох. Ну, щоб традиційно було. І зкріпно.
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24.02.2021 02:33 Ответить
Сообразят на трьох, як у них кажуть.
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24.02.2021 03:07 Ответить
Властиво. Це ж так зкріпно Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7235 .
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24.02.2021 03:23 Ответить
ООО - Общество Очень Ограниченных.
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24.02.2021 11:47 Ответить
значит хреновенькие санкции
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24.02.2021 02:30 Ответить
А краще дати їм сільодку.
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24.02.2021 02:49 Ответить
Уставной капитал кооператива Озеро был 44 000 ржублей Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5461
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24.02.2021 04:12 Ответить
Оригіна - Читати!
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24.02.2021 06:13 Ответить
я же говорил, что вся эта "патриотическая" истерия ******* с закрытием телепомоек была исключительно для хайпа, чтобы поднять его падаюший рейтинг. Ведь у любого здравомыслящего чела возникают вопросы: если мертведчук спонсор террористов - то почему он не в сизо? Если у него есть труба, по почему она не национализирована? Если зедебил борется с фашистской пропагандой, то почему не закрыт наш и срана.юа?!
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24.02.2021 06:12 Ответить
дайте йому 100 днів! Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 850
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24.02.2021 13:28 Ответить
К стенке, говнюков! А Медведку -ПОВЕСИТЬ у ЖД вокзала на фонарном столбе. И чтоб вороны его клевали в его бельма.
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24.02.2021 06:19 Ответить
Отравятся-птичек жалко.... Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9799
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24.02.2021 08:18 Ответить
обычное поведение кацапов не пускают в двери они лезут в окно! Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1938
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24.02.2021 06:41 Ответить
Вопрос в другом, месте как Минюст их зарегистрировал зная что они под санкциями
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24.02.2021 07:28 Ответить
весь ютуб напичкан рекламой этих помойных каналов...жаль что там их не блокируют
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24.02.2021 07:41 Ответить
Многоходовочка неЛоха?
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24.02.2021 07:44 Ответить
Закон про колаборацію,справжня судова реформа,потужна контрпропаганда-ліки від кацапського спрута в Україні.
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24.02.2021 08:12 Ответить
В Голобородька поверили в санкции тоже, уставной капитал два пива и орешки.
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24.02.2021 08:23 Ответить
Новый холдинг не финансировал террористов, среди учредителей нет медведчуков и пособников! Значит юридически они чисты.
Финансирование?
Панама нам дружественная страна. Вот они и закупают контент холдинга. Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6293
P.S. В панаме "окопался" не только Шоколадный наш.
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24.02.2021 08:43 Ответить
В Панаме закопался генитальный" юрист Портнов, против которого там открыли дело.
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24.02.2021 10:09 Ответить
Портянкин уже хотел в Панаме забрать исковое заявление - не дали.
Чем закончилось - никто не знает?
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24.02.2021 12:15 Ответить
Правоохранительные органы Панамы открывали дело против самого Портянки.
Чем закончилось, не знаю.
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24.02.2021 12:18 Ответить
ВИДНО ЧТО ДЕБИЛЫ ПОЛНЫЕ )))
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24.02.2021 08:46 Ответить
Багатоголова гідра! Три голови відрубали, виросла нова. Ну що ж, треба боротись із новою...Це кацапи, вони по-доброму ніколи від нас не відстануть.Борітеся - поборете...
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24.02.2021 08:58 Ответить
Та ніхто з ними не боровся! То все шоу, пілять!
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24.02.2021 09:24 Ответить
От тобі і санкції, от тобі і все. Воно взяло спокійно нову помийку створило
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24.02.2021 09:04 Ответить
А тепер то ООО вже без Козака відкриє ті самі канали. І в результаті Бубочка в черговий раз обісралось. А скільки шуму, скільки звіздьожу. Зебіли, а вам, до речі, про то відразу говорили, а ви Бубочка, Бубочка... Придурки.
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24.02.2021 09:23 Ответить
Посадить мертвейчука за помощь террористам и дело с концом!!!
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24.02.2021 09:37 Ответить
ТО есть зеля просто поднял их рейтинг...
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24.02.2021 09:49 Ответить
Да чтоб Зеленский сам поднял на Медведчука руку?! Да ни в жисть!
Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 12
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24.02.2021 10:08 Ответить
"Шукайте знайомі прізвища серед "акціонерів" - Ткаченко
Пошукав. Знайшов там Руслана Коцабу та Піховшека - двох відомих українофобів. Хто би сумнівався.
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24.02.2021 10:14 Ответить
Ще й совкодрочер Єгор Бенкендорф. З тієї ж когорти, що й преЗЕдент, Бужанський, Татаров...
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24.02.2021 10:16 Ответить
Просте пояснення для лохторату: бачите, ми хотіли зробити це, на відміну від бездіяльного Порошенка, але не вийшло - але ми, хоча б спробували. Лохторат повірить.
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24.02.2021 10:16 Ответить
Вже є Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4738

Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7852 Tierre

Мєртведчуківські підприємства одним махом закрити важко - он твій юлюблений олігарх за 5 років навіть не намагався цього зробити - при ньому Мертведчук тільки набрав оборотів. Тому знищити його бізнес-імперію одним махом неможливо - але перші кроки зроблено.
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24.02.2021 13:33 Ответить
Лишнее доказательство того, что зе!лины т.н. "санкции"- чистой воды фикция. Их придумали политтехнологи типа вОЛОШИНА, чтобы подтянуть упавший на пол шестого рейтинг ВАЗа.
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24.02.2021 10:29 Ответить
Наш враг (рф/москальщина) прекрасно осознает всю важность наличия и необходимость задействования в Украине информационного оружия массового поражения, которым являются теле-помойки медведчука и козака.
И они приложат все усилия для возобновления зомбирования части наших граждан, это критически важно для врага.
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24.02.2021 11:46 Ответить
Закроете и новое, в чем проблема? Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 739
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24.02.2021 12:19 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5098
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24.02.2021 12:22 Ответить
Ось тобі, Гапко, й шпак!(с). Я не вангувала, але казала: не дуже радійте тим закриттям та санкціям, бо за медведчуком зграя грамотних гравців. На жаль. А у Зе перукарі та весільні фотографи. (((
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24.02.2021 12:32 Ответить
100 РОКІВ ТЮРМИ НА ВСІХ "УСТАНОВЩІКОВ" Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3693
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24.02.2021 14:53 Ответить
С таким уставным капиталом может быть только Общество Отца Онуфрия.
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24.02.2021 21:27 Ответить
Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4291
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25.02.2021 00:08 Ответить
Працівники медіахолдингу Козака створюють свій канал на базі львівського «Першого незалежного»Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8506

Власні джерела «Детектор медіа» повідомляють, що новий канал, який планують запускати колишні співробітники ZIK, NewsOne и «112», вже створюється на базі регіонального львівського каналу «Перший незалежний». Запуск планується в квітні 2021 року. За їхніми даними, канал вже готує рекламну кампанію та планує почати роботу в квітні.
Джерела «Детектора медіа» на доказ своїх слів надали рекламні макети нового каналу за участю співробітників холдингу «Новини», що припинив мовлення через санкції, - ведучих Анастасії Дайнод та Надії Сасс.
Роман Любицький, власник ТОВ «Тайм медіа», якому належить канал «Перший незалежний», в розмові з «Детектором медіа» не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що більше року шукає покупців для свого каналу. Юрист, ім'я якого Любицький не назвав, шукає нового покупця - і діє за дорученням, яке Любицький на нього оформив: «Я зараз не можу надати коментар - я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації», - повідомив Любицький. Раніше Любицький був директором телеканалу ZIK, до переходу його у власність Тараса Козака.
Два непов'язаних між собою джерела «Детектора медіа» не тільки підтвердили інформацію про створення нового каналу на основі «Першого незалежного», а й повідомили, що керувати його створенням буде телепродюсер Олексій Семенов, який раніше був продюсером «112 Україна» (2013-2014), NewsOne (2015-2017), Прямого каналу (2017-2019), а потім очолив медіахолдинг «Новини», який створив Тарас Козак. Олексій Семенов, Єгор Бенкендорф та Артем Марчевський не відповіли на запит «Детектора медіа» на момент публікації матеріалу.
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25.02.2021 07:42 Ответить
 
 