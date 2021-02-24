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Новини Суспільство
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побиття (844) Краматорськ (508) суд (8032) Лановенко (12)

Сьогодні краматорський суд знову розгляне запобіжний захід для комбата Лановенка

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні краматорський суд знову розгляне запобіжний захід для комбата Лановенка

Сьогодні, 24 лютого, о 10.00 в краматорському суді знову розглядатимуть запобіжний захід для командира 37-го батальйону 56-ій бригади Павла Лановенка (позивний Морпіх).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як і під час попередніх засідань, Морпіха підтримують як бійці його підрозділу, так і представники інших бригад. За нього готові поручитися народні депутати України та командування ООС.

Також читайте: Суд відправив комбата Лановенка під цілодобовий домашній арешт

Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.

Раніше суд відправив комбата Лановенка під цілодобовий домашній арешт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
В цьому випадку я на стороні комбата.
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24.02.2021 10:20
+14
нарколыги и синяки - горе для любого комбата...
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24.02.2021 10:22
+6
То не просто п`яний, то наркоша обдовбаний. Дай такому виродку зброю в руки і що б воно натворило? І взагалі, як воно на службу попало?
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24.02.2021 10:37
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В цьому випадку я на стороні комбата.
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24.02.2021 10:20 Відповісти
КУПИ ЕМУ МЕДАЛЬ ИЛИ ОРДЕН ЗА 450 ГР
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24.02.2021 11:49 Відповісти
Шкандибай звідсіля кацап, поки тебе тут нескопитили Сьогодні краматорський суд знову розгляне запобіжний захід для комбата Лановенка - Цензор.НЕТ 6502
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24.02.2021 11:51 Відповісти
нарколыги и синяки - горе для любого комбата...
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24.02.2021 10:22 Відповісти
это ещё большее горе для тех кто живёт с ними в одной части\палатке\блиндаже ...
если таких во взводе больше одного, при передислокации, первым делом ищут место для "губы", что бы было где выродка закрыть, в случай чего, воевать рядом с такими персонажами, кайф особый, непередаваемый.
У "аватаров" в жизни только одна проблема, такая же как у ЗЕбилов - всегда и во всём виноваты все, кроме них.
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24.02.2021 10:37 Відповісти
во-во...но на комбате еще и ответственность... и за жизни нормальных и за здоровье хлама...
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24.02.2021 10:43 Відповісти
100%
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24.02.2021 10:45 Відповісти
ну да ну да если наркоман не перестреляет то комбат всех кто не скидывается деньгами **********. а вообще боец сыкливый надо было ножом в бочину загородить и пусть валяется гнида как камазовский скат шипит
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24.02.2021 11:27 Відповісти
пойди послужи и увидиш кто аватаров разводит
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24.02.2021 11:33 Відповісти
О как, кто там еще Родину защищать, не надоело? В Украине патриота ждет только бедность, унижения и тюрьма...
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24.02.2021 10:22 Відповісти
Впаяют лет семь, как Стерненко, а то придумали выделяться, ...мы не такие... А вот отмазался бы от армии, и подворовывал бы где то в тепленьком местечке, или в суде с прокуратурой, или за кремль глотку рвал по ТВ, тогда ты в порядке, живи и радуйся...
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24.02.2021 10:28 Відповісти
ситуация стандартная...боец набухался до поросячьего визга, возможно прямо на службе за что и отгрёб от комбата. сам служил.. знаю что иначе ( всякими уговорами) никак...конечно комбат перегнул, но хорошего "леща" пьяный боец точно заслужил
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24.02.2021 10:33 Відповісти
То не просто п`яний, то наркоша обдовбаний. Дай такому виродку зброю в руки і що б воно натворило? І взагалі, як воно на службу попало?
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24.02.2021 10:37 Відповісти
а так і попадають...тепер запам'ятає на все життя
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24.02.2021 10:49 Відповісти
Ну тут дивуватися нічому. Он у нас цілий президент наркоман 😠
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24.02.2021 11:21 Відповісти
Он не бухой был... Он под наркотой! Последствия могли быть непредсказуемые... Включая и уничтожение бата как армейской боевой единицы... Во время военных действий за это только одно - расстрел. В противном случае может повториться....
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24.02.2021 10:43 Відповісти
100%...кто знает как наркомана может переклинить? поймает очередной глюк и покрошил всех кого увидел...
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24.02.2021 10:46 Відповісти
слыш ты придурок ты там был?если хватит твоего мозга то найди кстати здесь же на цензоре статью Максима Якубовского где им сказано что боец не был ни бухим ни под наркотиками.а вообще таких выродков ахвицеров нужно отлавливать и ******* как сук последних
во время моей службы таких ********* до хера и больше .все суки воры гниды и крысы конченые катаются на бляхах на спизженном топливе с боевых машин и еще петухи понаустраивали своих сраных боевых подруг кот. и в частях не появляются а если появляются то занимаются *бумагами*.а теперь мудак тупой скажи что я не прав. иди урод послужи
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24.02.2021 11:07 Відповісти
Тобі х придурку сказано: Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння. Джерело: https://censor.net/ua/n3249735
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24.02.2021 14:46 Відповісти
В умовах бойових дій наркоша в розташуванні підрозділу гірше диверсанта. По-факту, має бути розстріл на місці як ворожу ДРГ, а не судилище влаштовувати.
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24.02.2021 10:35 Відповісти
себе в лобешник стрельни на одного очколиза меньше будет ты же в армию если и пойдеш то для того чтоб очко офицеру зализать чтобы он с трудом высирался
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24.02.2021 11:23 Відповісти
Такого козла наркомана я бы застрелил и тихо прикопал...
Последствия от таких тварей - непредсказуемы и могут стоить жизни тысячам других солдатам.
Комбат правильно сделал!
Поломал одного наркомана, НО сохранил жизни ВСЕМ в бате и его боеспособность!
Комбат прав!
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24.02.2021 10:39 Відповісти
я бы такого охвицера сам бы подстрелил и заставил вернуть что украл ЗАРОБИТЧАНИН.да и еще с каких х..ев этот недоофицер в звании ст л-нт командует батальоном где учился или оно как гиви и моторыло стало комбатом.харю скотина отжрал . посмотри как оно служит где живет наверное в блиндаже рыло нажрало
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24.02.2021 11:12 Відповісти
аа ну да он же с 2012 года на войне. только я скажу так кто действительно по окопам и блиндажам еле выдерживают 2-3 года и уходят а это рыло может вечно служить в таком доме-штабе живет да на машинке катается
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24.02.2021 11:17 Відповісти
Проголотили Стерненко проглотим и всё остальное!
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24.02.2021 10:42 Відповісти
иди глотани х...й лукашенковский тебе тут учить нас нация терпил
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24.02.2021 11:13 Відповісти
Більше всіх згадують луку та терпіл ті хто до Майдану взагалі не має ніякого відношення. Від слова "взагалі"
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24.02.2021 14:15 Відповісти
Мені цікаво, як наркоман взагалі попав на контрактну службу в ЗСУ? Скільки з нього взяв воєнком?
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24.02.2021 11:00 Відповісти
До речі, пам'ятаю якусь обіцянку що, в военкоматах будуть працювати тільки офіцери, які отримали інвалідність в АТО.
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24.02.2021 11:01 Відповісти
Отож, главкоми міняються, а теплі місця у віськоматах так і осталися теплими місцями.
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24.02.2021 11:13 Відповісти
попробуй туда сунься так тебя не подпустят на пушечный выстрел
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24.02.2021 11:18 Відповісти
да что такое офицер вы дэбилы какая честь хватит уже эти рабские мысли гонять такой же идиот как и солдатик просто доверили власть над людьми а оно не знает что с этим делать мозгов нет выучится на гражданскую специальность одел мундир и вся власть в руках
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24.02.2021 11:32 Відповісти
коняра если не знаеш сути дела то не звезди а нет так иди и поменяй наркомана и алкаша на себя трезвого глядиш и освободиш горловку
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24.02.2021 11:20 Відповісти
превратили армию и подразделения в свое ЧП
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24.02.2021 11:38 Відповісти
Наркоша, наркоша... Наркоту и потом вколоть можно, если не удалось бойца сепарам продать. "Батяня-комбат" это только в совковских песнях. " Комбат-здырнык" к картинке больше подходит
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24.02.2021 12:00 Відповісти
 
 