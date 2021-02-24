Сьогодні краматорський суд знову розгляне запобіжний захід для комбата Лановенка
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Сьогодні, 24 лютого, о 10.00 в краматорському суді знову розглядатимуть запобіжний захід для командира 37-го батальйону 56-ій бригади Павла Лановенка (позивний Морпіх).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як і під час попередніх засідань, Морпіха підтримують як бійці його підрозділу, так і представники інших бригад. За нього готові поручитися народні депутати України та командування ООС.
Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.
Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.
Раніше суд відправив комбата Лановенка під цілодобовий домашній арешт.
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если таких во взводе больше одного, при передислокации, первым делом ищут место для "губы", что бы было где выродка закрыть, в случай чего, воевать рядом с такими персонажами, кайф особый, непередаваемый.
У "аватаров" в жизни только одна проблема, такая же как у ЗЕбилов - всегда и во всём виноваты все, кроме них.
во время моей службы таких ********* до хера и больше .все суки воры гниды и крысы конченые катаются на бляхах на спизженном топливе с боевых машин и еще петухи понаустраивали своих сраных боевых подруг кот. и в частях не появляются а если появляются то занимаются *бумагами*.а теперь мудак тупой скажи что я не прав. иди урод послужи
Последствия от таких тварей - непредсказуемы и могут стоить жизни тысячам других солдатам.
Комбат правильно сделал!
Поломал одного наркомана, НО сохранил жизни ВСЕМ в бате и его боеспособность!
Комбат прав!