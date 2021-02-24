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Новости Общество
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избиение (9709) Краматорск (2175) суд (24693) Лановенко (12)

Сегодня краматорский суд снова рассмотрит меру пресечения для комбата Лановенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сегодня краматорский суд снова рассмотрит меру пресечения для комбата Лановенко

Сегодня, 24 февраля, в 10.00 в краматорском суде снова будут рассматривать меру пресечения для командира 37-го батальона 56-ой бригады Павла Лановенко (позывной Морпех).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как и во время предыдущих заседаний, Морпеха поддерживают как бойцы его подразделения, так и представители других бригад. За него готовы поручиться народные депутаты Украины и командование ООС.

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.

Ранее суд отправил комбата Лановенко под круглосуточный домашний арест.

Также читайте: Судья "забыл" огласить текст решения об аресте комбата Лановенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
В цьому випадку я на стороні комбата.
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24.02.2021 10:20
+14
нарколыги и синяки - горе для любого комбата...
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24.02.2021 10:22
+6
То не просто п`яний, то наркоша обдовбаний. Дай такому виродку зброю в руки і що б воно натворило? І взагалі, як воно на службу попало?
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24.02.2021 10:37
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В цьому випадку я на стороні комбата.
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24.02.2021 10:20 Ответить
КУПИ ЕМУ МЕДАЛЬ ИЛИ ОРДЕН ЗА 450 ГР
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24.02.2021 11:49 Ответить
Шкандибай звідсіля кацап, поки тебе тут нескопитили Сьогодні краматорський суд знову розгляне запобіжний захід для комбата Лановенка - Цензор.НЕТ 6502
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24.02.2021 11:51 Ответить
нарколыги и синяки - горе для любого комбата...
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24.02.2021 10:22 Ответить
это ещё большее горе для тех кто живёт с ними в одной части\палатке\блиндаже ...
если таких во взводе больше одного, при передислокации, первым делом ищут место для "губы", что бы было где выродка закрыть, в случай чего, воевать рядом с такими персонажами, кайф особый, непередаваемый.
У "аватаров" в жизни только одна проблема, такая же как у ЗЕбилов - всегда и во всём виноваты все, кроме них.
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24.02.2021 10:37 Ответить
во-во...но на комбате еще и ответственность... и за жизни нормальных и за здоровье хлама...
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24.02.2021 10:43 Ответить
100%
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24.02.2021 10:45 Ответить
ну да ну да если наркоман не перестреляет то комбат всех кто не скидывается деньгами **********. а вообще боец сыкливый надо было ножом в бочину загородить и пусть валяется гнида как камазовский скат шипит
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24.02.2021 11:27 Ответить
пойди послужи и увидиш кто аватаров разводит
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24.02.2021 11:33 Ответить
О как, кто там еще Родину защищать, не надоело? В Украине патриота ждет только бедность, унижения и тюрьма...
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24.02.2021 10:22 Ответить
Впаяют лет семь, как Стерненко, а то придумали выделяться, ...мы не такие... А вот отмазался бы от армии, и подворовывал бы где то в тепленьком местечке, или в суде с прокуратурой, или за кремль глотку рвал по ТВ, тогда ты в порядке, живи и радуйся...
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24.02.2021 10:28 Ответить
ситуация стандартная...боец набухался до поросячьего визга, возможно прямо на службе за что и отгрёб от комбата. сам служил.. знаю что иначе ( всякими уговорами) никак...конечно комбат перегнул, но хорошего "леща" пьяный боец точно заслужил
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24.02.2021 10:33 Ответить
То не просто п`яний, то наркоша обдовбаний. Дай такому виродку зброю в руки і що б воно натворило? І взагалі, як воно на службу попало?
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24.02.2021 10:37 Ответить
а так і попадають...тепер запам'ятає на все життя
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24.02.2021 10:49 Ответить
Ну тут дивуватися нічому. Он у нас цілий президент наркоман 😠
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24.02.2021 11:21 Ответить
Он не бухой был... Он под наркотой! Последствия могли быть непредсказуемые... Включая и уничтожение бата как армейской боевой единицы... Во время военных действий за это только одно - расстрел. В противном случае может повториться....
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24.02.2021 10:43 Ответить
100%...кто знает как наркомана может переклинить? поймает очередной глюк и покрошил всех кого увидел...
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24.02.2021 10:46 Ответить
слыш ты придурок ты там был?если хватит твоего мозга то найди кстати здесь же на цензоре статью Максима Якубовского где им сказано что боец не был ни бухим ни под наркотиками.а вообще таких выродков ахвицеров нужно отлавливать и ******* как сук последних
во время моей службы таких ********* до хера и больше .все суки воры гниды и крысы конченые катаются на бляхах на спизженном топливе с боевых машин и еще петухи понаустраивали своих сраных боевых подруг кот. и в частях не появляются а если появляются то занимаются *бумагами*.а теперь мудак тупой скажи что я не прав. иди урод послужи
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24.02.2021 11:07 Ответить
Тобі х придурку сказано: Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння. Джерело: https://censor.net/ua/n3249735
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24.02.2021 14:46 Ответить
В умовах бойових дій наркоша в розташуванні підрозділу гірше диверсанта. По-факту, має бути розстріл на місці як ворожу ДРГ, а не судилище влаштовувати.
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24.02.2021 10:35 Ответить
себе в лобешник стрельни на одного очколиза меньше будет ты же в армию если и пойдеш то для того чтоб очко офицеру зализать чтобы он с трудом высирался
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24.02.2021 11:23 Ответить
Такого козла наркомана я бы застрелил и тихо прикопал...
Последствия от таких тварей - непредсказуемы и могут стоить жизни тысячам других солдатам.
Комбат правильно сделал!
Поломал одного наркомана, НО сохранил жизни ВСЕМ в бате и его боеспособность!
Комбат прав!
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24.02.2021 10:39 Ответить
я бы такого охвицера сам бы подстрелил и заставил вернуть что украл ЗАРОБИТЧАНИН.да и еще с каких х..ев этот недоофицер в звании ст л-нт командует батальоном где учился или оно как гиви и моторыло стало комбатом.харю скотина отжрал . посмотри как оно служит где живет наверное в блиндаже рыло нажрало
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24.02.2021 11:12 Ответить
аа ну да он же с 2012 года на войне. только я скажу так кто действительно по окопам и блиндажам еле выдерживают 2-3 года и уходят а это рыло может вечно служить в таком доме-штабе живет да на машинке катается
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24.02.2021 11:17 Ответить
Проголотили Стерненко проглотим и всё остальное!
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24.02.2021 10:42 Ответить
иди глотани х...й лукашенковский тебе тут учить нас нация терпил
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24.02.2021 11:13 Ответить
Більше всіх згадують луку та терпіл ті хто до Майдану взагалі не має ніякого відношення. Від слова "взагалі"
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24.02.2021 14:15 Ответить
Мені цікаво, як наркоман взагалі попав на контрактну службу в ЗСУ? Скільки з нього взяв воєнком?
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24.02.2021 11:00 Ответить
До речі, пам'ятаю якусь обіцянку що, в военкоматах будуть працювати тільки офіцери, які отримали інвалідність в АТО.
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24.02.2021 11:01 Ответить
Отож, главкоми міняються, а теплі місця у віськоматах так і осталися теплими місцями.
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24.02.2021 11:13 Ответить
попробуй туда сунься так тебя не подпустят на пушечный выстрел
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24.02.2021 11:18 Ответить
да что такое офицер вы дэбилы какая честь хватит уже эти рабские мысли гонять такой же идиот как и солдатик просто доверили власть над людьми а оно не знает что с этим делать мозгов нет выучится на гражданскую специальность одел мундир и вся власть в руках
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24.02.2021 11:32 Ответить
коняра если не знаеш сути дела то не звезди а нет так иди и поменяй наркомана и алкаша на себя трезвого глядиш и освободиш горловку
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24.02.2021 11:20 Ответить
превратили армию и подразделения в свое ЧП
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24.02.2021 11:38 Ответить
Наркоша, наркоша... Наркоту и потом вколоть можно, если не удалось бойца сепарам продать. "Батяня-комбат" это только в совковских песнях. " Комбат-здырнык" к картинке больше подходит
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24.02.2021 12:00 Ответить
 
 