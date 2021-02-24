Сегодня краматорский суд снова рассмотрит меру пресечения для комбата Лановенко
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Сегодня, 24 февраля, в 10.00 в краматорском суде снова будут рассматривать меру пресечения для командира 37-го батальона 56-ой бригады Павла Лановенко (позывной Морпех).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как и во время предыдущих заседаний, Морпеха поддерживают как бойцы его подразделения, так и представители других бригад. За него готовы поручиться народные депутаты Украины и командование ООС.
Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.
Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.
Ранее суд отправил комбата Лановенко под круглосуточный домашний арест.
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если таких во взводе больше одного, при передислокации, первым делом ищут место для "губы", что бы было где выродка закрыть, в случай чего, воевать рядом с такими персонажами, кайф особый, непередаваемый.
У "аватаров" в жизни только одна проблема, такая же как у ЗЕбилов - всегда и во всём виноваты все, кроме них.
во время моей службы таких ********* до хера и больше .все суки воры гниды и крысы конченые катаются на бляхах на спизженном топливе с боевых машин и еще петухи понаустраивали своих сраных боевых подруг кот. и в частях не появляются а если появляются то занимаются *бумагами*.а теперь мудак тупой скажи что я не прав. иди урод послужи
Последствия от таких тварей - непредсказуемы и могут стоить жизни тысячам других солдатам.
Комбат правильно сделал!
Поломал одного наркомана, НО сохранил жизни ВСЕМ в бате и его боеспособность!
Комбат прав!